Marszałek Sejmu o propozycjach Morawieckiego: odważne, ale wymagają pracy

Hartwich: dlaczego trzeba zabrać komuś by dać drugiemu?

20.04 | - Tam nie było dla nas żadnych propozycji, bo osoby niepełnosprawne już nie mogą czekać ani do połowy maja, ani do września - powiedziała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych pytana o propozycje premiera. - Nie rozumiem tego, że trzeba w tak bogatym kraju, gdzie wciąż jest uszczelniany system podatkowy i jest tyle pieniędzy, mówić o tym, że trzeba zabrać komuś by dać drugiemu - dodała.

