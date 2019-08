Wulgarne okrzyki dzieci przeciwko marszowi równości. "Doszło do jakiejś eskalacji"

W Płocku przeszedł pierwszy Marsz Równości. Doszło do jednego incydentu

10.08 | To ważne wydarzenie dla mieszkańców Płocka, zwłaszcza tych, którzy należą do różnych mniejszości - mówił w sobotę Mateusz Goździkowski, współorganizator Marszu Równości w tym mieście. W sobotę pochód przeszedł ulicami tego miasta po raz pierwszy. Podczas przemarszu doszło do przepychanek kontrmanifestantów z policjantami.

