Miał 106 lat. Nie żyje Marko Feingold, najstarszy w Austrii były więzień Auschwitz

W wieku 106 lat zmarł Marko Max Feingold. Był najstarszym w Austrii byłym więźniem niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, pełnił również funkcję prezesa wspólnoty żydowskiej w Salzburgu.

Marko Max Feingold zmarł 19 września. Miał 106 lat. Informację o jego śmierci podał w piątek wychodzący w Austrii dziennik "Kurier".

Trafił do Auschwitz, przeszedł przez kilka obozów

Feingold urodził się 28 maja 1913 roku na Słowacji. Od dzieciństwa mieszkał z rodziną w Wiedniu.

Źródło: JOE KLAMAR/AFP/Getty Images Marko Feingold nie żyje. Najstarszy w Austrii były więzień Auschwitz miał 106 lat

Trafił do Auschwitz w pierwszym transporcie Polaków. Zmarł jako ostatni z tej grupy Był ostatnim... czytaj dalej » Po Anschlussie Austrii dokonanym przez Adolfa Hitlera uciekł do Pragi, gdzie został w maju 1939 roku aresztowany przez gestapo. Trafił do kilku obozów koncentracyjnych. Był więźniem Auschwitz, przeszedł też przez niemieckie obozy koncentracyjne w Neuengamme, Dachau i Buchenwaldzie, z którego uwolnili go w kwietniu 1945 roku żołnierze amerykańscy.

Ocalał jako jedyny ze swojej rodziny.

Odwiedzał szkoły, opowiadał o koszmarnych doświadczeniach

Po przejściu na emeryturę w 1977 roku Feingold odwiedził setki szkół, gdzie opowiadał młodzieży o swych dramatycznych doświadczeniach i zbrodniach faszyzmu. Brał również czynny udział w dialogu międzyreligijnym.

Państwo austriackie w uznaniu zasług Feingolda nagrodziło go wieloma wysokimi odznaczeniami.

Źródło: PAP Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej