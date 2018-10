Prezydent "pokazał społeczeństwu, że jest ponad prawem"

Video: tvn24

"To jest coś przed czym przestrzegaliśmy"

10.10 | - To jest zastraszająca liczba. Nawet jeden procent byłby czymś, gdzie powinniśmy reagować, a tym bardziej jeżeli to jest 15 procent wśród osób badanych. To jest coś, przed czym przestrzegaliśmy. Wiele osób rok, czy dwa lata temu uważało, że to są obawy na wyrost. Okazuje się, że to jest po prostu faktem, że takie rzeczy dzieją się w sądach - skomentował Krystian Markiewicz. Odniósł się do wyników badania przeprowadzonego przez Iustitię w postaci dobrowolnej i anonimowej ankiety przeprowadzonej on-line na 330 sędziach z całego kraju. Z badań wynika, że 15 proc. sędziów, którzy odpowiedzieli na ankiety, zetknęło się z bezpośrednimi naciskami o charakterze politycznym, a 29 proc. słyszało o takich.

