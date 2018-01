Mark Wahlberg przekaże 1,5 miliona dolarów na rzecz ofiar molestowania

"Wszystkie pieniądze świata" bez Kevina Spacey'ego. Ridley Scott: nie mogłem tego tak zostawić To tam zagrał... czytaj dalej »

Po tym, jak z obsady filmu "Wszystkie pieniądze świata" wyrzucono Kevina Spacey'ego, niektóre sceny trzeba było nagrywać jeszcze raz. Ta sytuacja wymagała ponownego pojawienia się na planie Marka Wahlberga oraz Michelle Williams.

9 stycznia amerykański dziennik "USA Today" doniósł o nierównej zapłacie za dodatkowe zdjęcia do filmu. Aktor miał zarobić za nie 1,5 miliona dolarów, a jego koleżanka z planu tylko tysiąc.

Reżyser filmu, Riddley Scott, w wywiadzie dla dziennika twierdzi, że wszyscy aktorzy powtarzali sceny za darmo. Także sama aktorka mówi: "Powiedziałam im, że jestem do ich dyspozycji gdziekolwiek i kiedykolwiek mnie potrzebują. Oddam im moją pensję, moje wakacje, wszystko, co chcą".

Okazało się jednak, że agencja Wahlberga wynegocjowała tę kolosalną sumę, o czym Michelle Williams nie wiedziała.

Nierówność gaż spotkała się z niezadowoleniem zarówno w środowisku gwiazd Hollywood, jak i w mediach społecznościowych.

Na ten temat wypowiedziała się m.in. aktorka Jessica Chastain. "Obejrzyjcie grę aktorską Michelle we 'Wszystkich pieniądzach świata'. Jest rewelacyjną kandydatką do Oscara, została także nagrodzona na Złotych Globach. Jest w przemyśle kinowym 20 lat. Zasługuje na więcej niż 1 procent męskiej pensji"- skomentowała na Twitterze.

Please go see Michelle\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s performance in All The Money in The World. She\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s a brilliant Oscar nominated Golden Globe winning actress. She has been in the industry for 20 yrs. She deserves more than 1% of her male costar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' s salary. https://t.co/HIniew6lf7

— Jessica Chastain (@jes_chastain) 10 stycznia 2018