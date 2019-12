Jest nowy podział obowiązków w MSWiA

Video: tvn24

Nowacka: można by pomyśleć, że mamy premiera wizjonera i...

19.11 | Wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka: słuchając wystąpienia premiera można by pomyśleć, że mamy premiera wizjonera i marzyciela, a przecież doskonale wiemy, że mamy cynika. - Polityka społeczna to nie tylko efektowne nazwy programów, to nie tylko piękne słowa i licznie wygłaszane slogany, to kompleksowe i strategiczne myślenie o przyszłości państwa i mądre finansowanie polityki społecznej. A to przy tym rządzie leży i kwiczy - oceniła Nowacka.

