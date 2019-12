"Byłaś wyjątkowym muzykiem, mistrzowskim głosem". Wokalistka Roxette nie żyje

Zmarła wokalistka szwedzkiej grupy Roxette Marie Fredriksson. O śmierci piosenkarki poinformowała we wtorek jej menedżerka Marie Dimber. Artystka miała 61 lat.

W 2002 roku zdiagnozowano u Fredriksson raka mózgu.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że Marie Fredriksson z Roxette odeszła rankiem 9 grudnia po 17-letniej walce z nowotworem" - czytamy w komunikacie.

Roxette odwołuje koncerty. Schodzą ze sceny na dobre To miała być... czytaj dalej » Podkreślono, że "Marie pozostawiła po sobie ogromną muzyczną spuściznę". "Jej wspaniały głos - jednocześnie silny i zmysłowy - oraz jej magiczne występy na żywo będą pamiętane przez nas wszystkich, którzy mieliśmy wystarczająco dużo szczęścia, by temu towarzyszyć. Ale także zapamiętamy cudowną osobę z wielkim apetytem na życie, kobietę z wielkim sercem, troszcząca się o wszystkich, których spotkała" - dodano.

"Czas biegnie tak szybko. Jeszcze nie tak dawno spędzaliśmy dnie i noce w moim małym mieszkaniu w Halmstad, słuchając muzyki, którą uwielbialiśmy, dzieląc niemożliwe do spełnienia marzenia" - napisał w komentarzu Per Gessle, drugi z członków Roxette.

Współtwórca zespołu podziękował Fredriksson. "Byłaś wyjątkowym muzykiem, mistrzowskim głosem, niezwykłą performerką. Dziękuję, że wypełniłaś moje czarno-białe piosenki kolorami. Byłaś najwspanialszą przyjaciółką przez 40 lat" - podkreślił Gessle.



Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/MQwkjEozl3 — Roxette (@TheRealRoxette) December 10, 2019





Ponad 75 milionów sprzedanych płyt



Friedriksson i Per Gessle założyli Roxette w 1986 roku. Światową sławę przyniósł im album "Look Sharp!", który wydali w 1988 roku, a który zawierał hit "The Look".

Kolejne tytuły piosenek, którymi zachwycali fanów to m.in. "Joyride", "Listen To Your Heart", "How Do You Do" czy ballada "It Must Have Been Love", która pojawiła się w filmie "Pretty Woman".

To właśnie te hity sprawiły, że Roxette stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych europejskich zespołów w USA. Łącznie na całym świecie sprzedali ponad 75 mln płyt.

W 2015 roku Roxette ruszył w trasę koncertową, zorganizowaną z okazji 30-lecia istnienia zespołu. Jednak pół roku później stan zdrowia wokalistki nie pozwolił jej na dokończenie tournée.

Źródło: BRITTA PEDERSEN/PAP/EPA Marie Fredriksson