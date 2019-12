Wokalistka Roxette Marie Fredriksson nie żyje





Foto: TRACEY NEARMY/PAP/EPA | Video: BRITTA PEDERSEN/PAP/EPA, TRACEY NEARMY/PAP/EPA Marie Fredriksson miała 61 lat

Zmarła wokalistka szwedzkiej grupy Roxette, Marie Fredriksson. O śmierci piosenkarki poinformowała we wtorek jej menedżerka, Marie Dimber. Wokalistka miała 61 lat.

Wokalistka miała 61 lat. W 2002 roku zdiagnozowano u Fredriksson raka mózgu. Zakończyła występy w 2016 roku.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że Marie Fredriksson z Roxette odeszła rankiem 9 grudnia po 17-letniej walce z nowotworem" - czytamy w komunikacie.

Roxette odwołuje koncerty. Schodzą ze sceny na dobre To miała być... czytaj dalej » Podkreślono, że "Marie pozostawiła po sobie ogromną muzyczną spuściznę". "Jej wspaniały głos - jednocześnie silny i zmysłowy - oraz jej magiczne występy na żywo będą pamiętane przez nas wszystkich, którzy mieliśmy wystarczająco dużo szczęścia by temu towarzyszyć. Ale także zapamiętamy cudowną osobę z wielkim apetytem na życie, kobietę z wielkim sercem, troszcząca się o wszystkich, których spotkała" - dodano.

"Czas biegnie tak szybko. Jeszcze nie tak dawno spędzaliśmy dnie i noce w moim małym mieszkaniu w Halmstad, słuchając muzyki, która uwielbialiśmy, dzieląc niemożliwe do spełnienia marzenia" - napisał w komentarzu Per Gessle.

Współtwórca Roxette podziękował jej "za wszystko". "Byłaś wyjątkowym muzykiem, mistrzowskim głosem, niezwykłą performerką. Dziękuję, że wypełniłaś moje czarno-białe piosenki kolorami. Byłaś najwspanialszą przyjaciółką przez 40 lat" - podkreślił Gessle.

Ponad 75 milionów sprzedanych płyt

Friedriksson i Per Gessle założyli Roxette w 1986 roku. Światową sławę przyniósł im album "Look Sharp!", który wydali w 1988 roku, a który zawierał hit "The Look".

Kolejne przeboje z końca lat 80. sprawiły, że Roxette stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych europejskich zespołów w USA. Łącznie sprzedali ponad 75 mln płyt.