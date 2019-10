Miała szpiegować przeciwko USA, wyszła z więzienia. W sobotę "poleci do Moskwy"

Maria Butina, skazana przez sąd w Waszyngtonie na 18 miesięcy więzienia za udziału w spisku przeciwko USA, wyszła w piątek na wolność. Rosjanka została przekazana służbom imigracyjnym i ma być deportowana do Rosji. - Cieszymy się, że w końcu amerykański wymiar sprawiedliwości po bardzo długiej zwłoce podjął decyzję, o którą zabiegaliśmy - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Ambasador Rosji w Waszyngtonie Anatolij Antonow powiedział dziennikarzom, że Butina wyleci z Miami i przybędzie do Moskwy w sobotę rano. O tym, że kobieta wróci do Rosji w sobotę, poinformowało też wcześniej w piątek rosyjskie MSZ.

"25 października Maria zostanie przeniesiona z więzienia federalnego w Tallahassee na Florydzie do centrum dla migrantów w Miami, skąd poleci do Moskwy tego samego dnia. Przylot będzie miał miejsce rano 26 października" - przekazał resort.

- Została przewieziona do centrum imigracyjnego. Na razie nie ma innych informacji - powiedział BBC adwokat Rosjanki Robert Driscoll.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył w piątek, że Moskwa cieszy się z powodu uwolnienia Butiny. - Cieszymy się, że w końcu amerykański wymiar sprawiedliwości po bardzo długiej zwłoce podjął decyzję, o którą zabiegaliśmy - powiedział minister dziennikarzom.

Udział w spisku przeciwko USA

30-letnią Rosjankę aresztowano w lipcu 2018 roku w Waszyngtonie pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji poprzez nawiązywanie kontaktów z obywatelami USA i infiltrowanie ugrupowań politycznych.

Butina przyznała, że działała "pod kierownictwem" przedstawiciela rosyjskich władz. CNN i "New York Times" informowały, że chodzi o Aleksandra Torszyna, w przeszłości wiceszefa banku centralnego Rosji. Torszyn jest na liście Rosjan objętych amerykańskimi sankcjami w reakcji na ingerencję służb specjalnych Kremla w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.

Pod koniec kwietnia sąd federalny w Waszyngtonie skazał Butinę na 18 miesięcy pozbawienia wolności, z tym że na poczet odbywania kary zaliczono jej dziewięć miesięcy, które już spędziła za kratkami. Sędzia zgodziła się na deportację Butiny do Rosji po opuszczeniu przez nią więzienia.

W grudniu ubiegłego roku Rosja zarzuciła Stanom Zjednoczonym, że Butinę zmuszono, by przyznała się do "absolutnie niepoważnych" zarzutów. Po ogłoszeniu wyroku prezydent Rosji Władimir Putin określił go jako "arbitralny".