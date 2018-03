Foto: tvn24 Video: tvn24

Gryglas: nagroda dla Szydło nie była najwyższa

28.02.| - My, politycy, rzeczywiście powinniśmy być pokorni i tutaj jest pełna zgoda. Natomiast chcę zauważyć, że ta nagroda dla pani premier nie była w najwyższej wysokości, inni ministrowie otrzymali wyższe - przekonywał Gryglas. - Druga kwestia jest taka, że jeżeli przeliczymy to na miesięczną wysokość, to jest brutto 5 tysięcy, więc netto - w zależności od stawki podatkowej - nieco ponad 3 tysiące złotych do czterech. Nie jest to jakaś wielka kwota - powiedział Zbigniew Gryglas w "Kropce nad i".

