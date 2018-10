Falenta na razie nie pójdzie do więzienia. Sąd wstrzymał wykonanie kary

Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił we wtorek wniosek obrońców Marka Falenty o odroczenie mu kary 2,5 roku więzienia w związku z tak zwaną aferą podsłuchową. Ten sam sąd wstrzymał jednak wykonanie kary do czasu "rozpoznania ewentualnego zażalenia".

Jak poinformowała Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie, we wtorek "sąd postanowił odmówić Markowi F. odroczenia wykonania kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 roku i Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku".



Nie oznacza to jednak, że Falenta trafi do zakładu karnego, bo we wtorek sąd "postanowił wstrzymać wykonanie wyroku wobec Marka F. w zakresie kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania ewentualnego zażalenia na to postanowienie" - poinformowała sekcja prasowa.

"Będziemy składali zażalenie"

Wyrok za aferę podsłuchową bez odroczenia. Sąd odrzucił wniosek Falenty Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Zażalenie w tej sprawie wpłynie do sądu na pewno. Poinformował o tym adwokat Falenty, mecenas Marek Małecki. - Będziemy składali zażalenie w tej sprawie. Wyczerpiemy całość procedury - powiedział obrońca.



Adwokat nie chciał zdradzić uzasadnienia wtorkowej decyzji sądu. Dodał, że wniosek o odroczenie był spowodowany "kwestiami intymnymi" jego klienta, w tym stanem zdrowia skazanego.

Poprzednie posiedzenia w sprawie odroczenia

Posiedzenie, na którym sąd odrzucił wniosek obrony "w przedmiocie odroczenia skazanemu wykonania kary pozbawienia wolności" nie było pierwszym w tej sprawie. Wcześniejsze odbyło się 22 maja, a kolejne 26 czerwca tego roku.

Podczas tego drugiego sąd powołał biegłego "na okoliczność ustalenia, czy możliwe jest wykonanie wobec Marka F. orzeczonej kary". Ekspert wskazał sądowi, że potrzebna jest opinia biegłych z innej specjalizacji, żeby ostatecznie stwierdzić, czy stan skazanego pozwala na przebywanie w zakładzie karnym. Eksperci opinię mieli wydać we wrześniu, ale tego nie zrobili, więc sąd odroczył wydanie postanowienia w sprawie Falenty do 2 października.

Skazany na więzienie

Marek Falenta został skazany w 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 2,5 roku więzienia. Biznesmen został ukarany w związku z tak zwaną aferą podsłuchową. Kelner Konrad Lassota i Krzysztof Rybka zostali skazani na 10 miesięcy w zawieszeniu i grzywny. Sąd odstąpił od ukarania kelnera Łukasza N., nakazując mu zapłatę 50 tysięcy złotych na cel społeczny.

Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2017 roku. Wątek Morawieckiego w aferze taśmowej. Reakcja premiera: nie przypominam sobie Nie przypominam... czytaj dalej »

Obrońca biznesmena mecenas Marek Małecki mówił wówczas, że złoży w sprawie swojego klienta kasację do Sądu Najwyższego. Oprócz kasacji zapowiadał także wniosek o wstrzymanie wykonania kary wobec Falenty.

Kasacja i wniosek o odroczenie

Kasacja wpłynęła do Sądu Najwyższego 29 sierpnia tego roku. W kasacji zawarto również wspomniany wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku w zaskarżonej części. Wniosek o kasację ma być rozpoznany przez Sąd Najwyższy na posiedzeniu 25 października.

Mecenas Małecki w kasacji zarzuca, że Sąd Apelacyjny "w sposób powierzchowny i wybrakowany" odniósł się do zarzutów apelacyjnych dotyczących wskazanych przez niego sprzeczności w zeznaniach jednego ze współoskarżonych.

Afera podsłuchowa

Sprawa, w której skazany został Falenta, dotyczy nagrywania w latach 2013-2014 osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych w dwóch restauracjach. Nagrano między innymi ówczesnych szefów: MSW - Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ - Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury - Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę, szefa CBA Pawła Wojtunika. Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku wobec Marka Falenty. Sprawa przed SN Sąd Najwyższy 25... czytaj dalej »

Podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad stu osób. Prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97. Ujawnione w mediach nagrania były powodem tak zwanej afery taśmowej w 2014 roku i wywołały kryzys w rządzie PO-PSL.

Według sądu motywacją do nagrywania rozmów miało być osiągnięcie korzyści finansowej, a biznesmen Marek Falenta był jedynym pomysłodawcą tych działań oraz "wyłącznym dysponentem nagrań".

"Jakakolwiek inna niż finansowa motywacja sprawców, w ocenie sądu, "nie znajduje oparcia w poczynionych ustaleniach faktycznych" - uznał Sąd Okręgowy. Sąd Apelacyjny za słuszne uznał ustalenia i wnioski sądu I instancji.

Obrońca Marka Falenty twierdzi, że jego klient "nie popełnił zarzucanego mu czynu".

- Wszystko wskazuje na to, że to kelnerzy, ale z czyjego podszeptu, tego nie wiemy - mówił mecenas Małecki, pytany o to, kto ostatecznie go popełnił.