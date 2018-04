"Profesor Strzembosz to olbrzym. Przy nim minister Ziobro to jest karzeł"





- Długo by mówić na temat tego, co opowiadał wczoraj pan minister Ziobro - powiedział w "Faktach po Faktach" senator Marek Borowski. Były marszałek Sejmu oraz drugi gość programu, profesor Marcin Matczak, komentowali środową wypowiedź ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry dla TVN24.

Minister Ziobro powiedział w "Faktach po Faktach", że Adam Strzembosz "nie jest dla niego autorytetem w zakresie systemu wymiaru sprawiedliwości". "Strzembosz nie jest dla mnie autorytetem w zakresie systemu wymiaru sprawiedliwości" Zanim... czytaj dalej »

- Reforma dokonana przez PiS jest tak spóźniona, między innymi z tego powodu, że nie została przeprowadzona wtedy, kiedy profesor Strzembosz miał wpływ na sądownictwo i mógł ją przeprowadzić - mówił w środę Ziobro.

Dodał też, że Strzembosz "mógł wykorzystać swój autorytet po to, aby usunąć z sądownictwa ludzi, którzy byli niegodni, aby dzierżyć tak wielką władzę".

"Długo by mówić na ten temat"

- Długo by mówić na temat tego, co opowiadał wczoraj tutaj siedząc, pan minister Ziobro - zaczął Borowski.

- Jestem tego świadkiem, nie tylko oglądając telewizję, ale przede wszystkim w parlamencie, w Senacie gdzie bywał i mówił rzeczy, które były po prostu nieprawdziwe - dodał senator.

Według niego, szef resortu sprawiedliwości "obrzucał obelgami różne osoby".

- Znane są jego wystąpienia dotyczące doktora G. Znane jest jego rozbicie w 2007 roku tak zwanego układu warszawskiego. Bardzo się tym chwalił. Po ośmiu i pół roku wszyscy zostali uniewinnieni - kontynuował były marszałek Sejmu, nawiązując do sprawy obejmującej lata 1994 - 2001. Prokuratura oskarżyła wtedy o korupcję kilkunastu warszawskich działaczy samorządowych, związanych w przeszłości z Platformą Obywatelską oraz lewicą.

"Przy nim minister Ziobro to jest karzeł"

Zdaniem Borowskiego, minister Ziobro to "nieprzyjemna postać".

- A jeśli chodzi o pana profesora Strzembosza i pana ministra Ziobro, to nie chcę w tej chwili wchodzić w prawnicze dyskusje, tylko powiem krótko: profesor Strzembosz to jest olbrzym. Przy nim minister Ziobro to jest karzeł - skwitował.

Do środowej wypowiedzi prokuratora generalnego odniósł się również profesor Matczak.

- Zawsze zastanawiam się, dlaczego tak się zdarza, że często mali ludzie, którzy oceniają wielkich, muszą ich obalić - stwierdził.

- Wydaje mi się, że to jest tak, że kiedy ci mali ludzie stają obok tych olbrzymów, to czują się po prostu bardzo źle. Bo wiedzą, że do nich nie dorastają - stwierdził.