Horała: Donald Tusk w ogóle się tą sprawą nie zajmował

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Pytania o lukę w VAT i spięcia na komisji. "Prokuratura nie...

Prawie sześć godzin cierpliwie odpowiadał na pytania, choć - jak przyznał - nie ma złudzeń, że komisja VAT-owska ma wyświetlić prawdę. Po przesłuchaniu Donald Tusk sam zadał pytanie - jeśli doszło do grabieży miliardów, to dlaczego ani on, ani jego ministrowie nie odpowiadają przed prokuratorem?

