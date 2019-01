"Cisza potrafi być głośna, potrafi być wielkim krzykiem". Manifestacje przeciw agresji w całym kraju

Mówią "nie" agresji, solidaryzują się z rodziną brutalnie zaatakowanego Pawła Adamowicza. Polacy spotkają się dziś wieczorem w wielu miastach w ramach spontanicznej akcji #światełkomyślami z Pawłem Adamowiczem. - Cisza potrafi być bardzo głośna i potrafi być wielkim krzykiem protestu wobec nienawiści i agresji - powiedział Radomir Szumełda z Komitetu Obrony Demokracji.

"Możemy się tylko modlić, oddać krew i wierzyć, że z tego wyjdzie" W Centrum... czytaj dalej » - Prezydent Adamowicz jest dla nas jak brat i ojciec - mówią wstrząśnięci atakiem na samorządowca gdańszczanie.

I nie czekają z założonymi rękami na to, co będzie dalej. Tłumnie ruszyli do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, modlą się w trójmiejskich kościołach.

Chcą też zamanifestować swoje wsparcie dla Adamowicza i jego rodziny.

Chcą pokazać, że nie ma zgody na krzywdzenie drugiego człowieka. Dlatego o godz. 18 przed fontanną Neptuna odbędzie się milczący protest przeciwko przemocy. To spontaniczna akcja.

- Nie będzie żadnych przemówień, nie będzie żadnych wystąpień politycznych. Poprosiłem wielkiego aktora Jerzego Kiszkisa, żeby przeczytał wiersz i to będą jedyne słowa, które padną - wiersz Wisławy Szymborskiej. Chcę żebyśmy poczuli siłę wspólnoty, żebyśmy się spotkali, rozmawiali ze sobą, a nie słuchali gadających głów, a już na pewno nie chciałbym, żeby ten wiec w Gdańsku i podobne spotkania w Polsce nabrały jakiegoś charakteru politycznego - powiedział Radomir Szumełda z KOD.

Cisza potrafi być bardzo głośna i potrafi być wielkim krzykiem protestu wobec nienawiści i agresji, ale też cisza pomaga skupić się i wyciszyć tę złość, która jest czymś naturalnym wobec takich historii w każdym z nas. Jak widać, jest problem ze znalezieniem właściwych słów, żeby oddać to, co czujemy, to, co się wydarzyło. Radomir Szumełda

Wrocław, Kraków, Poznań...

Dramatyczne wydarzenia z Gdańska wstrząsnęły nie tylko Trójmiastem, ale i całą Polską. W większych miastach również odbędą się spontaniczne manifestacje.

Poznaniacy spotkają się na placu Wolności o godz. 18. Organizatorem akcji jest Komitet Obrony Demokracji.

Poznaniacy spotkają się na placu Wolności o godz. 18. Organizatorem akcji jest Komitet Obrony Demokracji.

Podobnie będzie w Krakowie. Tam też odbędzie się manifestacja. "Jestem wstrząśnięty tym, co stało się w Gdańsku. Myślami jestem przy Pawle Adamowiczu i Jego rodzinie. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia" - napisał Jacek Majchrowski.

"Rokowanie co do życia i zdrowia jest niepewne". Paweł Adamowicz po operacji Operacja trwała... czytaj dalej » Mieszkańcy Wrocławia spotykają się o godz. 20 na placy Nowy Targ.

"Zapalmy światło dla Pawła Adamowicza. Bądźmy razem. Nigdy więcej takich aktów. Aktów godnych najwyższego potępienia" - napisał Jacek Sutryk na portalu społecznościowym. Prezydent Wrocławia zaapelował też do nauczycieli, by do końca tygodnia lekcje wychowawcze w każdej klasie były poświęcone skutkom mowy nienawiści i jej przeciwdziałaniu.

Z Gdańskiem solidaryzuje się więcej miast: Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Iława, Kalisz, Katowice, Koszalin, Lublin, Olsztyn, Płock, Radom, Słupsk, Stargard, Szczecin, Toruń, Warszawa, Zgorzelec, Zielona Góra, Świdnica, Berlin, Londyn.

Atak na scenie WOŚP

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę po godzinie 20. Napastnik jeszcze przez kilkadziesiąt sekund po ataku poruszał się po scenie. Jak mówią świadkowie, nie próbował uciekać. W końcu został obezwładniony. Wszystko rozegrało się w ciągu około 90 sekund.

Adamowicz na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska, napastnikiem, który ugodził prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jest 27-letni mieszkaniec Gdańska, w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Sprawca ataku na prezydenta Gdańska został zatrzymany i przebywa w areszcie.

Pomoc psychologa

W związku z atakiem władze miasta uruchomiły numery telefony, pod którymi specjaliści udzielają wsparcia psychologicznego tym, którzy minionej nocy byli świadkami ataku na prezydenta Adamowicza.

"Od poniedziałku całodobowo działają dwa numery telefonów: 577 772 838, 787 960 860 uruchomione w Punkcie Interwencji Kryzysowej Fundacji "Fosa" na zlecenie przez MOPR. Pomoc można uzyskać również w każdym z dziewięciu Centrów Pracy Socjalnej (CPS) działających na terenie miasta. To wsparcie będzie funkcjonowało tak długo, jak będzie potrzebne" - poinformowały władze miasta.

