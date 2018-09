Nowy kandydat na szefa Komisji Europejskiej. Niemiec chce "pomóc odzyskać Europę dla ludzi"





»

Przewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej, największej w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber ogłosił oficjalnie, że chce zostać kandydatem wiodącym swojego ugrupowania do objęcia stanowiska szefa Komisji Europejskiej.

"Chcę zostać wiodącym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej w wyborach europejskich w 2019 roku i być kolejnym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Europa potrzebuje nowego początku i więcej demokracji" - napisał na Twitterze polityk.



I want to become the @EPP's lead candidate for the 2019 European Elections and be the next President of the European Commission. Europe needs a new beginning and more democracy. #Spitzenkandidaten 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5 września 2018

"Chcę rozpocząć nowy rozdział"

"Gdy Europa jest zjednoczona, nasze słowa mają swoją wagę" Rząd Niemiec... czytaj dalej » Nieoficjalne źródła donosiły w ubiegłym tygodniu, że lider chadeków w Parlamencie Europejskim ma poparcie kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Choć oboje są w partiach tworzących koalicję rządową w Niemczech, europoseł należy do bawarskiej CSU, której szef w ostatnich tygodniach podważał przywództwo kanclerz, domagając się restrykcyjnych rozwiązań w sprawie migracji.

Choć Weber kieruje największym ugrupowaniem w PE, które obsadziło najważniejsze stanowiska w instytucjach unijnych, to stara się pokazywać jako kandydat sprzeciwu wobec status quo. "Nie możemy iść dalej w Unii Europejskiej tak jak teraz. Pomogę odzyskać Europę dla ludzi i przywrócę więź pomiędzy obywatelami i Unią Europejską. Chcę rozpocząć nowy rozdział w Unii Europejskiej" - podkreślił w środowym wpisie polityk.

"Europa jest w punkcie zwrotnym"

Chadecja, która według sondaży straci część miejsc w europarlamencie, obawia się wzrostu notowań populistów. Skrajne ruchy z antyeuropejskimi hasłami zdobywają z wyborów na wybory coraz więcej miejsc w PE. Do tej pory przedstawiciele takich ugrupowań, rozbici w różnych frakcjach byli jednak izolowani. Antyimigrancka retoryka, jak np. w przypadku AfD w Niemczech, przekłada się na wzrost słupków sondażowych. "Merkel zmieniła swoje priorytety". Media: Niemcy mają faworyta na szefa Komisji Przewodniczący... czytaj dalej »

"Europa jest w punkcie zwrotnym. Wybory europejskie w 2019 roku zdecydują o przyszłości Unii Europejskiej. Dziś chodzi o samodzielność Europy i obronę naszych wartości, ponieważ są one kwestionowane zarówno z wewnątrz jak i zewnątrz. Chodzi o przetrwanie naszego europejskiego stylu życia" - oświadczył Weber.

Wybór na szefa Komisji

EPL umożliwia składanie kandydatur na lidera list od 6 września. Z wewnętrznego regulaminu tej partii wynika, że aby otrzymać możliwość startu w konkursie, kandydat musi mieć poparcie swojej macierzystej partii oraz ugrupowań z dwóch innych krajów członkowskich. Lista ma być zamknięta 17 października. Ostateczny wybór lidera i pretendenta do objęcia stanowiska szefa KE nastąpi na kongresie EPL 8 listopada w Helsinkach.