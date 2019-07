Nudyści kąpali się w Morskim Oku. "Dostali najwyższe mandaty"

Video: Aneta Regulska / Fakty po południu

Wolontariusze wyruszyli w Tatry, by je posprzątać

Nie odstraszył ani deszcz, ani chłód - rozpoczęło się wielkie sprzątanie Tatr. Plastikowe butelki, puszki i papiery zbyt często zamiast do kosza trafiają do przydrożnych rowów. Dlatego na szlaki wyszli w sobotę wolontariusze, by je posprzątać. Do przejścia mają ponad 200 kilometrów. Pierwszy raz wolontariusze sprzątali góry w 2012 roku. Jednym z inicjatorów akcji "Czyste Tatry" jest Rafał Sonik, znany przedsiębiorca i kierowca rajdowy.

