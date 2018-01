Video: CNN

Uciekał półciężarówką przed policją, zjechał do rzeki

Desperacka próba ucieczki przed policjantami w stanie Oregon. Kierowca zjechał z pomostu do rzeki. Ten moment sfilmował jeden z przechodniów. Samochód wpadł do wody i poszedł na dno, ale kierowca wypłynął na powierzchnię. Najpierw - na widok policjantów - próbował przepłynąć na drugą stronę rzeki Kolumbia, ale gdy zorientował się, że woda jest lodowata, zawrócił w stronę pomostu. Tam funkcjonariusze rzucili mu kamizelkę ratunkową, a załoga motorówki wyciągnęła go z rzeki. Trafił do szpitala z objawami hipotermii. Potem czeka go areszt.

