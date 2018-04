Mandat za brak apteczki? Rząd przygotowuje zmiany





Foto: TVN24 Łódź Apteczka będzie obowiązkowa?

Kierowca musi mieć w aucie trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę. Niedługo do wymaganego wyposażenia może dołączyć apteczka. Nad zmianami w prawie pracuje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Obecnie apteczka nie jest obowiązkowa. Ale jej wprowadzenie - jak wynika z planów opracowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - ma znacząco zwiększyć bezpieczeństwo.

Chodzi o to, aby poszkodowani w wypadkach mogli być opatrzeni przez innych kierowców, zanim na miejsce dojedzie karetka.

Bez dowodu, bez polisy OC, ale bez mandatu. Zmiany już niedługo Prawo jazdy,... czytaj dalej » Dlatego też do końca 2019 roku rząd daje sobie czas na przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych, które będą nakładały na kierowców dodatkowy obowiązek posiadania apteczek.

Co dokładnie miałoby się znaleźć w apteczce? Tego też na razie nie wiadomo. Do końca grudnia tego roku ma być zakończony proces standaryzacji polskiej normy, która określałaby podstawowe wyposażenie, jakie będzie musiało znaleźć się w aucie.

Z rządowych planów wynika, że pomiędzy publikacją nowego prawa a jego wejściem w życie ma być wystarczająco dużo czasu, aby z wytycznymi zdążyli zaznajomić się producenci sprzętu samochodowego i sami kierowcy.



W opublikowanym programie realizacyjnym na lata 2018 i 2019 możemy przeczytać, że w innych europejskich krajach kierowcy od dawna muszą posiadać apteczkę.



"Byle nie woda utleniona"



Czemu to robią? Czym ryzykują? I ile czasu oszczędzają? Problem: zawracanie na autostradzie Jedni "spieszyli... czytaj dalej » Co o obowiązkowych apteczkach myślą ratownicy medyczni?



- To ma sens, ale tylko, jeżeli wyposażenie apteczek będzie sensowne - komentuje Adam Stępka, rzecznik łódzkiego pogotowia.



Tłumaczy, że każdy kierowca powinien mieć ze sobą materiały opatrunkowe i maseczkę do resuscytacji.

Jednocześnie zaznacza, że lepiej nie nakazywać kierowcom posiadania wody utlenionej.



- Ludzie w stresie robią różne rzeczy. Pewnie pojawiłyby się próby przemywania gałki ocznej czy polewanie poparzeń - mówi rozmówca tvn24.pl.



Jego zdaniem, kierowcy potrzebują tylko sprzętu, który pozwoli na utrzymanie poszkodowanego w takim stanie, aby był wydolny oddechowo i krążeniowo.



- Przemywaniem ran nie ma co zajmować sobie głowy. Tym zajmą się specjaliści, kiedy dotrą już na miejsce i życie poszkodowanego nie będzie zagrożone - kończy Stępka.



"Nie czekajmy"



Asp. Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki przypomina, że każdy jest prawnie zobowiązany do udzielenia pomocy innym. Niezależnie od tego, czy mamy apteczkę, czy nie.



- Nieudzielenie pomocy jest przestępstwem, za które może grozić do trzech lat więzienia. Dlatego radzę, aby już teraz wozić ze sobą apteczkę, nie czekając na zmiany w prawie. Pomoże ona robić to, co i tak musimy robić w obliczu zagrożenia - apeluje policjantka.