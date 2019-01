Od tygodni szukały portu. Malta przyjmie dwa statki z uratowanymi migrantami na pokładzie

Malta zezwoli dwóm pływającym od kilkunastu dni po Morzu Śródziemnym statkom, na których znajduje się 49 migrantów, na zawinięcie do jej portów - poinformował w środę premier tego kraju Joseph Muscat. Dodał, że migranci zostaną przyjęci przez osiem państw Unii Europejskiej.

22 grudnia 2018 roku statek Sea Watch 3, należący do niemieckiej organizacji humanitarnej, uratował 32 imigrantów próbujących przedostać się do Europy na grożącej zatonięciem łodzi. Tydzień później inna niemiecka jednostka, Sea Eye, ocaliła kolejnych 17 imigrantów. Od tego czasu obie jednostki pływały w pobliżu maltańskich wód terytorialnych, ponieważ przyjęcia statków odmówiły, motywując to względami bezpieczeństwa, Malta, Włochy i inne państwa Unii Europejskiej.

Pomoc na morzu

Do przyjęcia migrantów z obu statków dwukrotnie już w tym roku wzywała Komisja Europejska, apelował o to także papież Franciszek. Wstępną gotowość do ich przyjęcia deklarowały Niemcy i Holandia, uzależniając to od przyłączenia się do tej operacji także innych państw członkowskich.

Premier Malty nie podał, do jakich państw mieliby zostać rozesłani migranci ze statków Sea-Watch 3 i Sea-Eye.

Ponad 117 tys. osób przedostało się w 2018 roku przez Morze Śródziemne do Europy z północnego wybrzeża Afryki. Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w 2018 roku, próbując dostać się do Europy statkami przez ten akwen, życie straciło ponad 2240 osób.

