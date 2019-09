"Królowo Elżbieto prosimy o zwrot Harriet". Niezwykły pobyt w Pałacu Buckingham





Pluszowa małpka o imieniu Harriet wróciła do przedszkola w Australii. Zabawkę zostawiła w trakcie wycieczki w Pałacu Buckingham 5-letnia Savannah Hart. Po zauważeniu zguby uczniowie przedszkola Woodside napisali list do królowej Elżbiety II z prośbą o zwrot pluszaka.

Małpka Harriet podróżowała z uczniami przedszkola Woodside w południowej Australii po całym świecie już od 9 lat. W sierpniu na wycieczkę do Europy zabawkę zabrała ze sobą 5-letnia Savannah Hart. Dziewczynka przez przypadek zostawiła Harriet w londyńskiej rezydencji brytyjskich monarchów - w Pałacu Buckingham.

Po powrocie do Australii Savannah wraz z innymi przedszkolakami postanowiła napisać list do królowej Elżbiety II. "Uprzejmie prosimy o zwrot Harriet do Woodside, abyśmy mogli przeżywać z nią kolejne przygody" - można przeczytać w liście.

W przeciągu tygodnia z Pałacu Buckingham przyszła mailowa odpowiedź. Pracownicy rezydencji zapewnili, że należycie opiekują się małpką.

Jadła ciasteczka i pomagała w prowadzeniu pałacu

Królowa Elżbieta II zadebiutowała na Instagramie. Pierwszy wpis i wielkie zasięgi 7 marca 2019 roku... czytaj dalej » Paczka z zabawką dotarła do przedszkola Woodside 11 września. "Hariett wróciła! Spędziła czas w Pałacu Buckingham, gdzie przeżyła niesamowite przygody" - napisali pracownicy przedszkola Woodside na Facebooku.

Do paczki dołączony był list, w którym pracownicy Pałacu Buckingham wyjaśnili, że gdy znaleźli Hariett - ta była zajęta jedzeniem ciasteczek. "Zapytaliśmy czy nie zechciałaby z nami popracować przez jeden dzień - na co z radością się zgodziła" - można przeczytać w liście.

Pracownicy królewskiej rezydencji wysłali też przedszkolakom książkę "Czy królowa śpi w koronie?" oraz pluszowego psa, żeby - jak wyjaśnili w liście - dotrzymywał Harriet towarzystwa w trakcie podróży do Australii.

- Staramy się, aby każdy gość Pałacu Buckingham wyniósł stąd niezapomniane wrażenia, dlatego poprosiliśmy Hariett, by trochę z nami popracowała - podsumował w rozmowie z CNN rzecznik prasowy fundacji, zajmującej się prowadzeniem królewskiej rezydencji.

Jak donosi CNN - Harriet czeka jeszcze jedna podróż z przedszkolakami, po czym przejdzie na zasłużoną emeryturę.