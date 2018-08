Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Mali

Foto: Mohamed Messara / PAP / EPA Video: ENEX

Mali. Sprzeczne informacje o nieoficjalnych wynikach wyborów

31.07 | Trzech kandydatów startujących w wyborach prezydenckich w Mali ogłosiło we wtorek, że w I turze, która odbyła się w niedzielę 29 lipca, uzyskali dostateczną liczbę głosów, by przejść do drugiej tury. Druga tura, w której zmierzyć może się tylko dwóch kandydatów z największym poparciem, zaplanowana jest na 12 sierpnia.

