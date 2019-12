Głosowała za Kornela Morawieckiego "na dwie ręce", została ekspertem w kancelarii premiera

Video: tvn24

Schetyna: marszałek Sejmu chce coś ukryć

22.04 | - Marszałek Kuchciński najpierw chowa te nagrania, bo nie udostępnia ich zaraz po głosowaniu, a później oddaje je do prokuratury, by nie można było ich upublicznić. To znaczy, że chce coś ukryć. A jeżeli chce coś ukryć, to znaczy że ma wiedzę, że sposób głosowania wówczas na sali sejmowej był niezgodny z prawem - stwierdził przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna.

»