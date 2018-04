"Chciałabym pokazać, co potrafię". Małgorzata Wassermann o swojej kandydaturze





W komisji śledczej ds. Amber Gold pokazałam, że chcę i potrafię pracować, że niezależnie od tego, jak ciężkie zadanie zostanie mi powierzone, to je wykonam - mówi kandydatka na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann (PiS). Zapowiada, że jej priorytetem będzie to, by ludziom żyło się w mieście łatwiej.

Córka Zbigniewa Wassermanna kandydatką na prezydenta Krakowa O jej... czytaj dalej » Wassermann, kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta, zapowiedziała w piątek, że jej kampania wyborcza nie będzie wymierzona personalnie w kogokolwiek, nie będzie jak donoszą media "kampanią na śmierć i życie". Podkreśliła, że kampanię chce prowadzić "uczciwie, rzetelnie i na bardzo wysokim poziomie merytorycznym". Wyznała, że kiedy otrzymała propozycję kandydowania "nie zastanawiała się ani sekundy".

- Zdecydowałam się z wielką radością, wielką nadzieją na ubieganie się o fotel prezydenta w nadchodzących wyborach. Jestem z tego miasta, tu się urodziłam, mieszka tu cała moja rodzina - mówiła Małgorzata Wassermann na konferencji prasowej w Krakowie. Przypomniała, że w Krakowie zdobyła wykształcenie i tu rozpoczęła pracę zawodową jako adwokat, a trzy lata temu dostała się do Sejmu, bo "wielu krakowian jej zaufało".

"Znam problemy miasta"

Od 2016 r. Małgorzata Wassermann przewodniczy komisji śledczej ds. Amber Gold. - Pracą w komisji pokazałam, że chcę i potrafię pracować – zaznaczyła posłanka.

Prezydent Krakowa: decyzję o kandydowaniu podejmę w długi weekend W trakcie... czytaj dalej » Jak dodała, zna problemy mieszkańców miasta, bo jej samej one także dotyczą. - Widzę te miejsca, w których można by działać lepiej, szybciej – mówiła. - Moim podstawowym priorytetem będzie to, żeby ludziom w mieście żyło się łatwiej – zadeklarowała.

Wśród spraw do rozwiązana Wassermann wymieniła m.in. lepszą koordynację prowadzonych w mieście remontów i inwestycji. - Na pewno rzeczą, która jest bliska mojemu sercu ze względu na korki jest metro. Wiem, że ta dyskusja jest rozpoczęta, zlecone są pierwsze badania, studium. Ten pomysł jest w moim sercu bardzo pozytywnie odbierany – powiedziała posłanka.

Zaznaczyła, że szczegóły swojego programu dla Krakowa przedstawi, kiedy kampania wyborcza się rozpocznie. Jej zdaniem ci kandydaci, którzy już teraz ją w sposób regularny prowadzą, łamią prawo.

Nie będzie walki na śmierć i życie

Pytana o rywalizację z obecnym prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim oraz czy chce, żeby wystartował on w wyborach Wassermann powiedziała, że jest to jego decyzja, - Nie odbieram kampanii w kategoriach strachu. Który z kandydatów by nie startował, będzie miał swój program, będą rozmowy, będą debaty. Zobaczymy, kto z nas przekona krakowian – mówiła pytana, czy boi się starcia z Majchrowskim, który od 16 lat rządzi miastem i ma doświadczenie w samorządzie.

- Nie spodziewajcie się Państwo z mojej strony kampanii, która będzie wymierzona personalnie w kogokolwiek. Kampanii na śmierć i życie. O śmierć i życie walczy się w szpitalu, o śmierć i życie walczy się tak, jak teraz trwa walka o życie tego małego chłopca (Alfiego Evansa) – mówiła. - Ja będę prowadziła uczciwą, rzetelną, mam nadzieję na bardzo wysokim poziomie merytorycznym kampanię i poddam się werdyktowi krakowian niezależnie od tego, jaki on będzie - podkreśliła Wassermann.

PiS ogłosiło kandydatów na prezydentów miast Prawo i... czytaj dalej » - Nic nie wywołuje u mnie takiej radości, jak fakt, że wrócę na stałe do swojego miasta – dodała posłanka.

Nie zrezygnuje z Amber Gold

- Mam nadzieję, że przez ostatnie trzy lata zasłużyłam na tę szansę, żebyście patrzyli państwo przez pryzmat Małgorzaty Wassermann, przez to, co ja zrobiłam i jak pracuję. Wszystkie dobre wzorce czerpałam i będę z niego czerpać. Natomiast chciałabym jednak pokazać to, co potrafię ja - zadeklarowała pytana, co zaczerpnie ze stylu, w jakim politykę uprawiał jej ojciec poseł Zbigniew Wassermann, tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej.

Wassermann powtórzyła, że nie ma potrzeby, by rezygnować z przewodniczenia komisji ds. Amber Gold. Jak poinformowała posiedzenia komisji zakończą się w lipcu, jedynie na wrzesień pozostanie przesłuchanie b. premiera Donalda Tuska.

Szef struktur PiS w Krakowie senator Marek Pęk mówił, że cieszy się, że kandydatura Małgorzaty Wassermann została zatwierdzona i ogłoszona. - Ze spokojem i pewnością siebie przystępujemy do dalszych przygotowań, do opracowania strategii w kampanii i opracowania programu. Myślę, że na tej strategii swoje piętno indywidualne odciśnie również pani poseł – powiedział Pęk.