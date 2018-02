Foto: tvn24 Video: Reuters TV

Film "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej otrzymał Srebrnego...

"Twarz" Małgorzaty Szumowskiej została nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem - Grand Jury Prize - podczas 68. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. To druga co do ważności nagroda festiwalu. Więcej na ten temat w "Faktach" TVN o 19:00, w materiale Magdy Łucyan.

