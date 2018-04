Po wymianie prezesów i wiceprezesów "w sądach nie zmieniło się nic"

Video: tvn24

Małgorzata Szuleka o wymianie kierownictwa sądów

19.04 | Biorąc pod uwagę to jak Ministerstwo (Sprawiedliwości - red.) tłumaczyło zmiany na stanowiskach kierowniczych prowadzi to do wniosku, że cała zmiana służyła tylko wymianie kadrowej - mówiła w czwartek w TVN24 Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jej fundacja opublikowała raport dotyczący odwołań prezesów i wiceprezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości.

