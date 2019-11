"Ten sygnał jest bardzo niebezpieczny, skandaliczny"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Chojniak: wyroki Trybunału Konstytucyjnego powinny być...

23.03.| Nie ma większego znaczenia, jaką nowomową określimy to, co teraz się dzieje. Fakty, jeżeli chodzi o stronę prawną, są takie same, czyli to, że mamy obecnie Trybunał Konstytucyjny funkcjonujący niezgodnie z konstytucją - ocenił w "Kropce nad i" dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Komentował w ten sposób złożone w czwartek projekty PiS w sprawie zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt dotyczący orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

