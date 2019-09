Kidawa-Błońska: w programie PiS jest bardzo dużo niebezpiecznych punktów

Video: tvn24

Biedroń: koniec piekła kobiet

14.09 | W XXI wieku, w 2019 roku, w sercu Europy, muszą kobiety i solidarnie z nimi mężczyźni, wychodzić na ulicę naszych miast i walczyć o to, bo politycy i księża zgotowali im to piekło. Dzisiaj lewica chce powiedzieć jasno i wyraźnie - koniec piekła kobiet, my to zmienimy, lewica to zmieni - mówił podczas konwencji lewicy w Poznaniu Robert Biedroń. Liderzy podpisali dziesięciopunktowy "Pakt dla kobiet". Zakłada między innymi prawo do przerywania ciąży na żądanie do 12. tygodnia oraz ustawową gwarancję refundacji in vitro.

