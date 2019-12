"Niech wygra ten, kto ma większe szanse wygrać z Andrzejem Dudą"

Video: tvn24

Jaśkowiak i Kidawa-Błońska o energii odnawialnej

07.12 | - Jeszcze trzy lata temu nie było spotkań, na których ludzie rozmawiali o klimacie i zagrożeniach. Energia odnawialna jest podstawą. Musimy to robić na poważnie. To wymaga czasu. Do 2035 roku musimy korzystać z czystych źródeł energii - mówiła Kidawa-Błońska w debacie prawyborczej w PO. - Jestem bardziej zwolenniczką odnawialnych źródeł energii. - dodała.

