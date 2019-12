Kosiniak-Kamysz chce debaty, Czarzasty cieszy się z "poważnego kontrkandydata"

Dobrze, że prawybory wyłoniły wreszcie kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta - powiedział w sobotę prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat tej partii na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Wezwał do debaty kandydatkę PO Małgorzatę Kidawę-Błońską. Sobotnią decyzję Platformy oceniali także liderzy innych ugrupowań politycznych.

W sobotę konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej zdecydowała, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kandydatem PO na prezydenta. Kontrkandydatem wicemarszałek Sejmu w partyjnych prawyborach był prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Na wicemarszałek Sejmu zagłosowało w sobotę 345 delegatów konwencji krajowej, a na jej kontrkandydata - 125.

Kosiniak-Kamysz wzywa do debaty

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej w Rawiczu (woj. wielkopolskie), że dobrze się stało, iż prawybory wreszcie wyłoniły kandydata PO na prezydenta.

- Z życzliwością to przyjmujemy, gratulujemy i wzywam do debaty. Oczekuję natychmiastowej debaty z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wzywałem ją, jak była kandydatką na premiera, wtedy do niej (debaty - red.) nie doszło. Wzywałem, jak była potencjalną kandydatką na prezydenta. Rozumiem, że teraz jest już gotowa i szybko do takiej debaty dojdzie - powiedział prezes PSL.

- Będziemy walczyć w równej walce. Ja deklaruję grę fair, jak najbardziej rzetelną, z życzliwością, ale też twardą, bo głęboko wierzę, że wchodzę do drugiej tury, a w drugiej turze pokonam Andrzeja Dudę - powiedział prezes PSL.

Dodał, że wybór Kidawy-Błońskiej chyba nikogo nie zaskoczył. - To było jasne już od wielu dni i sami członkowie, posłowie PO mówili, że takie będzie rozstrzygnięcie - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Wcześniej w sobotę w Zakopanem potwierdził swój start w wyborach prezydenckich jako kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Do wyniku prawyborów w PO odniósł się szef SLD Włodzimierz Czarzasty. - Gratuluję Małgorzacie Kidawie-Błońskiej wygranej, a PO podjętej decyzji i wyłonienia kandydatki. Szanujemy bardzo panią wicemarszałek. Cieszę się, bo to fajnie, że będziemy mieli poważnego kontrkandydata, bo to poważne stanowisko jest - prezydent lub prezydentka. Jest z kim walczyć - powiedział Czarzasty dziennikarzom.

Podkreślił, że Lewica zajmie się wyznaczeniem swojego kandydata, gdy zakończy proces zjednoczeniowy. - Jak znam życie, pewnie nasz kandydat zwycięży - powiedział.

Czarzasty nawiązał też do słów kandydatki PO, która powiedziała, że "zaczynamy wielką grę. Ja wiem, że ją wygramy. Wygrałam z Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Dudą". - Problem pani Kidawy-Błońskiej polega na tym, że wybory będą w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, gdzie jej elektorat jest duży - powiedział lider SLD.

Korwin-Mikke: Jaśkowiak zdecydowanie trudniejszym konkurentem

Wybór Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na kandydata PO na prezydenta ocenili także posłowie Konfederacji.

Prezes partii KORWiN i poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke uznał, że to dobra informacja dla Konfederacji. - Pani Kidawa-Błońska jest idealnym kandydatem dla nas. Myślę, że nie będzie większych trudności, żeby kandydat Konfederacji przegonił panią Kidawę-Błońską. Myślę, że nawet kandydat Lewicy przegoni panią Kidawę-Błońską, bo to jest po prostu beznadziejna kandydatka - oświadczył Korwin-Mikke.

Pytany, czy kandydatowi Konfederacji na prezydenta byłoby trudniej rywalizować z Jaśkowiakiem, powiedział, że "zdecydowanie trudniej". - To jest naprawdę dobry gospodarz terenu, dobry polityk i poważny człowiek. Pani Kidawa-Błońska nie jest poważna - dodał.

- Wierzę, że kandydat Konfederacji, który zostanie wybrany w prawyborach, będzie w stanie pokonać panią Kidawę-Błońską w pierwszej turze - dodał wiceprezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Sasin: faworytem jest Duda

- Nie chcę oceniać wyboru Platformy Obywatelskiej. Pan prezydent Andrzej Duda podchodzi z szacunkiem do wszystkich kontrkandydatów. (...) Będzie na pewno zacięta walka wyborcza. Ja jestem przekonany, że prezydent Duda ze względu na ocenę jego prezydentury, aktywność oraz jego stały kontakt ze zwykłymi obywatelami, jest faworytem - podkreślił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- Andrzej Duda jest dziś najpoważniejszym kandydatem, żeby sprawować urząd prezydenta również w kolejnej kadencji. Walka wyborcza na pewno będzie zacięta, a ja jestem przekonany, że obecna głowa państwa jest do tej walki dobrze przygotowana. My, jako PiS, będziemy go w tej walce mocno wspierać - dodał Sasin.