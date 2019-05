Nowo narodzona sarenka znaleziona w lesie. "Nie ratuj!"

Foto: Marcin Czarniecki / Facebook/Nadleśnictwo Krasiczyn, Lasy Państwowe Video: tvn24

Kotoniedźwiedź urodził się w Łodzi. "Tak naprawdę kota nie...

15.04 | W łódzkim ogrodzie zoologicznym pojawił się nowy mieszkaniec. To mały binturong, nazywany również kotomisiem lub kotoniedźwiedziem. Jego rodzice są jedyną parą przedstawicieli tego gatunku w Polsce. Mały binturong (Arctictis binturong), czyli ssak z rodziny łasz, urodził się w łódzkim zoo w walentynki, ale dopiero teraz ogród się nim pochwalił i go pokazał. Nie ma jeszcze imienia. Jego płeć jest na razie nieznana, ale - jak przekazała rzeczniczka prasowa łódzkiego zoo Maria Kaczmarska - pracownicy przypuszczają, że to samiczka. Mama to sześcioletnia Amalka, tatą jest samiec zwany Tasiem.

