Poznaliśmy zwycięzcę "Big Brothera"

Psycholog Magdalena Chorzewska o programie "Big Brother"

16.03 | Ludzie pokazują to, co chcą pokazać na zewnątrz w sytuacjach społecznych, natomiast w domu zachowują się naturalnie i zupełnie inaczej. Lubimy obserwować rzeczy, żeby porównać, czy my robimy tak samo, czy myślimy tak samo, żeby zobaczyć relacje łączące ludzi z ich przyjaciółmi, zobaczyć sytuacje intymne - mówiła o programie Big Brother w TVN24 psycholog Magdalena Chorzewska.

