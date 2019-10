Chciała gwarancji, że nie trafi do aresztu. Magdalena Kralka nie dostanie listu żelaznego





Jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą wywodzącą się ze środowiska pseudokibiców Cracovii. W środę krakowski sąd okręgowy nie zgodził się, żeby Magdalena Kralka otrzymała list żelazny.

Magdalena Kralka chce dostać list żelazny. Sąd wyznaczył termin posiedzenia Krakowski sąd... czytaj dalej » Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.30 i trwało około 30 minut.

- Krakowski sąd nie zgodził się na przyznanie Magdalenie Kralce listu żelaznego, który umożliwiłby jej pozostawanie na wolności do zakończenia postępowania w jej sprawie - dowiedział się Szymon Jadczak, reporter tvn24.pl oraz "Superwizjera TVN".

List żelazny to dokument, który nakłada obowiązki na osobę, której go przyznano - podejrzany nie trafia do aresztu, ale nie może opuszczać Polski i musi stawiać się na każde wezwanie sądu.

Kolejny wniosek

Środowe posiedzenie prowadziła sędzia Joanna Makalarska z III Wydziału Karnego, którą do sprawy przydzielono przy pomocy Systemu Losowego Przydzielania Spraw.

Wniosek o list żelazny wpłynął do krakowskiego sądu na przełomie sierpnia i września tego roku. To kolejny taki wniosek złożony przez adwokata Kralki – jak podała Beata Górszczyk, rzeczniczka prasowa krakowskiej okręgówki, pierwszy wniosek wpłynął pod koniec 2018 roku i "nie spełniał wymogów formalnych". Dlatego nie został rozpatrzony.

Zarzuty

Kralka jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która handlowała na masową skalę narkotykami (zarzuty dotyczą sprowadzenia do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy o wartości 4,3 miliona euro). Kobieta miała także utrudniać postępowanie karne, składać fałszywe zeznania oraz nakłaniać do tego inne osoby.

Zatrzymania i zarzuty po bójce pseudokibiców w Kędzierzynie-Koźlu Po starciu... czytaj dalej » Magdalena Kralka jest poszukiwana listem gończym wydanym przez Prokuraturę Krajową, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu.

"Ma nieograniczone środki"

O działalności gangu mówił na antenie TVN24 dziennikarz Szymon Jadczak. Według jego ustaleń Kralka wywodzi się z gangu tak zwanych braci Z. z Krakowa, "grupy kiboli powiązanej z Cracovią". Jest konkubiną Mariusza Z., jednego z trzech braci.

- Ich kariera zakończyła się w grudniu 2017 roku. Policjanci wpadli wtedy do domu każdego z braci. Jeden z nich, Adrian, został zastrzelony przez antyterrorystów, dwóch pozostałych trafiło do aresztu - opowiadał dziennikarz tvn24.pl. Dodał, że "gdy zabrakło głównych liderów gangu, została aresztowana też żona Adriana, na wolności została Magda, a interes był na tyle potężny, że ktoś go musiał przejąć".

Kralka miała nie uczestniczyć w ustawkach, bójkach pseudokibiców. - To, co zarzucają jej śledczy i to, co - według mojej wiedzy - rzeczywiście mogła robić, to raczej zarządzanie biznesową odnogą kibolskiego gangu - mówił Jadczak.

Jak mówił dziennikarz, "do Polski zjeżdżały, praktycznie co miesiąc, narkotyki warte 1,5 miliona euro".

- Jeden z ludzi, który zna tych braci i był w domu u Magdy, opowiadał mi, że tam pieniądze stały na paletach. Oni już nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić – relacjonował Jadczak. I dodał: - Z tego też wynika to, że (Kralka) jest niedostępna dla policji. Ma ogromne środki, właściwie nieograniczone. Mając takie pieniądze można się ukrywać.

Źródło: policja Poszukiwana Magdalena Kralka