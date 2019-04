Są to relacje z miejsca, w którym nikt nigdy nie powinien był się znaleźć. Są to relacje straszne, przerażające - mówiła we "Wstajesz i weekend" w niedzielę TVN24 reporterka "Faktów" TVN Magda Łucyan, zapowiadając swój nowy cykl rozmów "Getto". - Będzie to opowieść pięciu różnych osób. Są to wspomnienia głodu. Takiego głodu, że ludzie umierali na ulicach - wskazywała.

Powstanie w warszawskim getcie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, kiedy dwa tysiące żołnierzy niemieckich wkroczyło do dzielnicy, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) i Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB).

"Psy, wilczury szczekające. Ruch. Strach. Lęk. Krzyk". Byli więźniowie opisują Auschwitz Po ponad siedmiu... czytaj dalej » Reporterka "Faktów" TVN Magda Łucyan zrealizowała już dwa cykle rozmów z tymi, którzy przetrwali koszmar II wojny światowej: "Powstańcy" oraz "Obóz". Cykl "Getto" to zapis rozmów z tymi, którzy przeżyli "piekło na ziemi", jakim było getto warszawskie. Jak wyjaśnia Łucyan, są to relacje osób, które w getcie uwięzione zostały jako kilkuletnie dzieci.

- Są to relacje z miejsca, w którym nikt nigdy nie powinien był się znaleźć. Są to relacje straszne, przerażające - zwracała uwagę reporterka, która była gościem "Wstajesz i weekend" TVN24. - Będzie to opowieść pięciu różnych osób. Są to wspomnienia głodu. Takiego głodu, że ludzie umierali na ulicach - wskazała.

- Na ulicach leżały trupy, od czasu do czasu ktoś przyjeżdżał, wrzucał je na pakę samochodu i wywoził do zbiorowego grobu. Są to wspomnienia chorób, wszy, które można było widzieć na ulicy, wspomnienia strachu, grozy, ukrywania się. Są to wspomnienia ciągłej utraty kogoś bliskiego - podkreślała.

"Wszyscy mieli świadomość, że wszyscy mieli zginąć"

Jedną z bohaterek cyklu "Getto" jest Krystyna Budnicka, która przeżyła jako jedna z dziesięcioosobowej rodziny. - W ogóle historia pani Krystyny jest wyjątkowa, ponieważ była w getcie warszawskim przez trzy i pół roku: od samego początku aż do kilku miesięcy po likwidacji. Dziewięć miesięcy spędziła pod ziemią, ukrywając się w bunkrze, gdzie przeżyła powstanie w getcie. Gdy płonęła cała dzielnica, ten bunkier stawał się piecem. Musieli uciekać w kanały - opowiadała reporterka "Faktów" TVN.

- Ona mówi, że nawet nie wie, czy żyła - dodała.

- Wszyscy mieli świadomość, że wszyscy mieli zginąć, że to nie jest tak, że trafią w łapankę, ale że wszyscy są przeznaczeni do likwidacji - mówiła o bohaterach cyklu reporterka.

Łucyan wyznała, że najtrudniejsze dla niej przy realizacji tych rozmów były same relacje świadków historii. - Najtrudniejszy jest moment, w którym pytam o ich najcięższe wspomnienia, ponieważ widzę ich reakcje i wiem, że to ich kosztuje wiele emocji. Zastanawiam się, czy mam prawo do tego, aby ich o to pytać, by wspominali - wskazywała.

Pierwsza rozmowa z cyklu "Getto" na antenie TVN24 w poniedziałek o godzinie 17. Kolejne emitowane będą do piątku włącznie - o tej samej porze.

Oglądaj Wideo: tvn24 Rozmowy z cyklu "Getto" do piątku o godzinie 17:00 na antenie TVN24