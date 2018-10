Podziel się





Działania Zbigniewa Ziobry na finiszu kampanii rozpętały aferę pod hasłem "polexit, wychodzimy z Unii". Wielu Polaków, szczególnie tych z antypisowskich dużych miast, ciężko się przestraszyło i ruszyło do urn wyborczych, urywając PiS-owi trochę głosów. Jeśli rządzący utrzymają antyeuropejską retorykę, przegrają - i to wyraźnie - przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Formacja Kaczyńskiego przestanie być postrzegana jako niepokonana, a to z kolei będzie miało wpływ na wynik wyborów do Sejmu i Senatu.

Dla Magazynu TVN24 pisze Ludwik Dorn.

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki w wyborach do sejmików wojewódzkich. W skali całego kraju na Prawo i Sprawiedliwość padło 34,2 procent głosów, na Koalicję Obywatelską 27,1 procent, na Polskie Stronnictwo Ludowe 12,1 procent, a Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał 6,7.

O ile pojedynczy wyborca poprzez zachowania przy urnie wypowiada się jasno za pomocą krzyżyka, to wyborcy jako agregat przypominają Pytię z wyroczni Apollina w Delfach. Odwołując się do znanego fragmentu Heraklita z Efezu: "Pan, który mieszka w Delfach, nie milczy, nie mówi, tylko daje znaki", warto więc trochę oderwać się od kategorii wygrańców i przegrańców i zastanowić się nad tym, co w wyborach rzeczywistość polityczna dała do zrozumienia, jak partie polityczne mogą te znaki zrozumieć oraz przed jakimi nowymi politycznymi wyborami w związku z tym stają.

Zaskakująca frekwencja

Pierwszym bardzo dobitnym znakiem, który wymaga interpretacji i zrozumienia, jest zaskakująco wysoka frekwencja. W pierwszej turze wyborów samorządowych w 2014 roku wynosiła ona 47,4 procent. Tuż przed tymi wyborami grono wielce uczonych socjologów na seminarium w Fundacji Frekwencja w poszczególnych województwach / Źródło: Adam Ziemienowicz / PAP Batorego doszło do wniosku, że frekwencja się zwiększy: może wynieść od 49 do nieco ponad 50 procent. A rzeczywistość powiedziała: 54,96 procent. To ponad milion sto tysięcy "nowych" wyborców w wyborach samorządowych.

Według szacunków dr Jarosława Flisa, w Polsce mieliśmy dotąd około dwóch milionów wyborców, którzy chodzą regularnie na wybory parlamentarne, a nie uczestniczą w wyborach samorządowych, i taką samą liczbę wyborców, którzy opuszczają wybory parlamentarne i pojawiają się przy urnach w wyborach samorządowych. Przy czym zmienną najsilniej różnicującą jest tu miejsce zamieszkania: wyborcy wyłącznie parlamentarni to przede wszystkim mieszkańcy dużych miast i metropolii, a wyłącznie samorządowi – wsi i miasteczek. W wyborach parlamentarnych frekwencja miejska jest zatem wyższa niż wiejska, a samorządowych – odwrotnie.

Nie ma jeszcze danych zbiorczych, ale już teraz można powiedzieć, że ta różnica frekwencyjna bardzo wyraźnie się zmniejszyła albo nawet została zniwelowana. Uderzający jest tu przykład Warszawy, w której w 2014 roku do urn poszło 47,24 procent, a w tym roku ponad 66 procent. Dla porównania w powiecie płońskim frekwencja w 2014 roku była wyższa niż w Warszawie (53,09 procent), a w 2018 – wyraźnie niższa (56,6 procent). Przyrost frekwencji został zatem spowodowany w dużej części przez demokratyczną mobilizację wyborców miejskich, a większość głosów tego frekwencyjnego naddatku została oddana na innych kandydatów niż pisowscy (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, na kandydatów Koalicji Obywatelskiej).

Mobilizacja miast. Poszły dzięki Ziobrze

Starając się zrozumieć znaki, które daje rzeczywistość polityczna, warto odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało ten miejski przede wszystkim przyrost i jak to wpłynęło na wyniki wyborów. Nie ulega wątpliwości, że coś się stało w ciągu ostatnich dziesięciu dni kampanii wyborczej. Jeszcze w sierpniu i wrześniu w większości sondaży PiS oscylował między 35 a 40 procent oddanych głosów; podczas gdy w ostatnich sondażach przed wyborami opublikowanych przed ciszą wyborczą partia ta mieściła się w przedziale 32-34 procent. Podobny spadek nastąpił w sondażach warszawskich.

Ten zwrot w opinii publicznej musiał mieć jakąś przyczynę. Nie było nią zasadnicze przesłanie polityczne PiS, które nie zmieniało się w trakcie kampanii: że niepisowskie samorządy nie dogadają się z rządem o odmiennym partyjnym zabarwieniu i że pisowski rząd środki na inwestycje i rozwój będzie kierował do "swoich" samorządów, a do "obcych" wcale. Nie była nią też zapowiedź ewentualnego wygaszenia mandatu Hanny Zdanowskiej po zdobyciu przez nią prezydentury Łodzi (to miało znaczenie lokalne) ani skandaliczny "antyuchodźczy" spot PiS wyemitowany w dzień przed ciszą wyborczą (oddziaływał zbyt krótko, by mieć poważniejsze znaczenie).

W ciągu ostatnich dziesięciu dniu przed wyborami miało natomiast miejsce jedno wydarzenie ważne dla wyborców ze względu na ich interesy, poglądy i przeżywane emocje. Było to skierowanie przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za sprzeczny z konstytucją artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To przepis, który umożliwia sądom krajowym zadawanie Trybunałowi Sprawiedliwości UE tzw. pytań prejudycjalnych dotyczących niezawisłości polskich sądów. To rozpętało aferę pod hasłem "Polska wychodzi z Unii".

Dotychczasowe zarzuty opozycji o dążenie obozu władzy do polexitu mogły być przezeń dezawuowane, bo gdzie cień dowodu? Po wniosku Ziobry jest inaczej. Dążenie PiS do stwierdzenia sprzeczności z konstytucją traktatu to fakt, i to niebłahy. A jeśli opanowany przez PiS Trybunał Konstytucyjny uzna, że traktat jest sprzeczny z konstytucją, to co? Czy nie trzeba wtedy będzie albo zmienić konstytucji albo wystąpić z Unii? Wielu Polaków ciężko się przestraszyło i ruszyło do urn wyborczych. Ten proeuropejski przyrost frekwencji zaowocował większym odsetkiem głosów oddanych w sejmikach wojewódzkich na listy niepisowskie (około 1-1,5 punktu procentowego), co kosztowało PiS utratę większości bezwzględnej co najmniej w sejmiku mazowieckim oraz przyniosło zwycięstwa kandydatów Koalicji Obywatelskiej w paru metropoliach już w pierwszej turze. Krok rządu do polexitu? » Oglądaj Morawiecki do dymisji po ujawnieniu taśm? "Polska i Świat" / Wideo: tvn24 Morawiecki do dymisji po ujawnieniu taśm? "Polska i Świat" Video: tvn24 Morawiecki do dymisji po ujawnieniu taśm? "Polska i Świat"18.10 | Polacy o taśmach Morawieckiego. To, co usłyszeli, nie podoba się niemal połowie pytanych w sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24. 36 procent oczekuje w związku z tym dymisji premiera. Dymisji ministra Ziobry chce opozycja za wniosek do Trybunału w sprawie unijnego traktatu. Hasło polexit powtarzane jest w tym kontekście coraz częściej. Video: tvn24 Morawiecki do dymisji po ujawnieniu taśm? "Polska i Świat"18.10 | Polacy o taśmach Morawieckiego. To, co usłyszeli, nie podoba się niemal połowie pytanych w sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24. 36 procent oczekuje w związku z tym dymisji premiera. Dymisji ministra Ziobry chce opozycja za wniosek do Trybunału w sprawie unijnego traktatu. Hasło polexit powtarzane jest w tym kontekście coraz częściej. zobacz więcej wideo »

Morawiecki do dymisji po ujawnieniu taśm? "Polska i Świat" Doradca prezydenta: rządzący byliby szaleńcami, gdyby mieli... Video: tvn24 Doradca prezydenta: rządzący byliby szaleńcami, gdyby mieli...18.10 | Nasza część Europy ma także prawo do tego, żeby formułować swój głos. Jeśli z analiz prawnych wynikałaby pewna niezgodność, to być może trzeba otworzyć jakąś procedurę negocjacji z Unią Europejską - powiedział w "Faktach po Faktach" Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Video: tvn24 Doradca prezydenta: rządzący byliby szaleńcami, gdyby mieli...18.10 | Nasza część Europy ma także prawo do tego, żeby formułować swój głos. Jeśli z analiz prawnych wynikałaby pewna niezgodność, to być może trzeba otworzyć jakąś procedurę negocjacji z Unią Europejską - powiedział w "Faktach po Faktach" Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. zobacz więcej wideo »

Doradca prezydenta: rządzący byliby szaleńcami, gdyby mieli... "Polska znajduje się na politycznych peryferiach Unii" Video: tvn24 "Polska znajduje się na politycznych peryferiach Unii"18.10 | - Polska bardzo dużo wygrywała wtedy, kiedy była bardzo aktywnym, proeuropejskim głównym graczem w Brukseli i na kontynencie - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. - Dzisiaj niektóre decyzje polskiego rządu powodują, że Polska znajduje się na politycznych peryferiach Unii Europejskiej - ocenił. Video: tvn24 "Polska znajduje się na politycznych peryferiach Unii"18.10 | - Polska bardzo dużo wygrywała wtedy, kiedy była bardzo aktywnym, proeuropejskim głównym graczem w Brukseli i na kontynencie - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. - Dzisiaj niektóre decyzje polskiego rządu powodują, że Polska znajduje się na politycznych peryferiach Unii Europejskiej - ocenił. zobacz więcej wideo »

"Polska znajduje się na politycznych peryferiach Unii" Tusk: boję się, że ktoś przez niekompetencję doprowadzi do... Video: tvn24 Tusk: boję się, że ktoś przez niekompetencję doprowadzi do...18.10 | Przestrzegam wszystkich przed pochodem lunatyków, którzy nie zdają sobie czasem sprawy z konsekwencji swoich działań - powiedział w czwartek w Brukseli Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej wyraził nadzieję, że żaden "z dzisiaj rządzących Polską polityków" nie myśli poważnie o polexicie, czyli wystąpieniu Polski z Unii Europejskiej. Video: tvn24 Tusk: boję się, że ktoś przez niekompetencję doprowadzi do...18.10 | Przestrzegam wszystkich przed pochodem lunatyków, którzy nie zdają sobie czasem sprawy z konsekwencji swoich działań - powiedział w czwartek w Brukseli Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej wyraził nadzieję, że żaden "z dzisiaj rządzących Polską polityków" nie myśli poważnie o polexicie, czyli wystąpieniu Polski z Unii Europejskiej. zobacz więcej wideo »

Tusk: boję się, że ktoś przez niekompetencję doprowadzi do... Konstytucjonalista: celem wniosku Ziobry znaczące ograniczenie... Video: tvn24 Konstytucjonalista: celem wniosku Ziobry znaczące...18.10 | Obawiam się, że orzeczenie kwestionujące Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie wskazanym przez prokuratora generalnego może nie tyle stanowić krok w stronę polexitu, co pierwszy etap - powiedział w TVN24 konstytucjonalista dr Tomasz Zalasiński, członek zespołu ekspertów prawnych przy Fundacji Batorego. Video: tvn24 Konstytucjonalista: celem wniosku Ziobry znaczące...18.10 | Obawiam się, że orzeczenie kwestionujące Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie wskazanym przez prokuratora generalnego może nie tyle stanowić krok w stronę polexitu, co pierwszy etap - powiedział w TVN24 konstytucjonalista dr Tomasz Zalasiński, członek zespołu ekspertów prawnych przy Fundacji Batorego. zobacz więcej wideo »

Konstytucjonalista: celem wniosku Ziobry znaczące ograniczenie... Von Marschall: albo jest się członkiem UE, albo nie Video: tvn24 Von Marschall: albo jest się członkiem UE, albo nie18.10.| Publicysta podkreślił, że ma nadzieję, że do wyjścia Polski z Unii Europejskiej nie dojdzie. - Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że albo jest się członkiem Unii Europejskiej - i wtedy wszystkie traktaty są obowiązujące - albo się tego nie chce i wtedy trzeba się decydować, co jest ważne: członkostwo czy nie - powiedział von Marschall. Video: tvn24 Von Marschall: albo jest się członkiem UE, albo nie18.10.| Publicysta podkreślił, że ma nadzieję, że do wyjścia Polski z Unii Europejskiej nie dojdzie. - Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że albo jest się członkiem Unii Europejskiej - i wtedy wszystkie traktaty są obowiązujące - albo się tego nie chce i wtedy trzeba się decydować, co jest ważne: członkostwo czy nie - powiedział von Marschall. zobacz więcej wideo »

Von Marschall: albo jest się członkiem UE, albo nie Christoph von Marschall: na pytanie Ziobry jest już za późno Video: tvn24 Christoph von Marschall: na pytanie Ziobry jest już za późno18.10.| Myślę, że taki pomysł pojawił się za późno - stwierdził dr Christoph von Marschall, dziennikarz i publicysta "Der Tagesspiegel", komentują wniosek Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego. - To trzeba było rozstrzygnąć w 2008 lub 2009 roku, kiedy traktat lizboński był ratyfikowany - dodał. Video: tvn24 Christoph von Marschall: na pytanie Ziobry jest już za późno18.10.| Myślę, że taki pomysł pojawił się za późno - stwierdził dr Christoph von Marschall, dziennikarz i publicysta "Der Tagesspiegel", komentują wniosek Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego. - To trzeba było rozstrzygnąć w 2008 lub 2009 roku, kiedy traktat lizboński był ratyfikowany - dodał. zobacz więcej wideo »

Christoph von Marschall: na pytanie Ziobry jest już za późno "To z ministerstwa sprawiedliwości wyszła ustawa o IPN, która... Video: tvn24 "To z ministerstwa sprawiedliwości wyszła ustawa o IPN,...18.10.| - To już nie pierwszy przypadek, kiedy dochodzi do sytuacji, w której Zbigniew Ziobro podejmuje decyzje osłabiające pozycję premiera Morawieckiego. Przypomnijmy, że to z ministerstwa sprawiedliwości wyszła ustawa o IPN, która osłabiła pozycję pana premiera, kiedy próbował odbudować nasz wizerunek po wpadkach pani premier Szydło - stwierdził polityk Nowoczesnej. Video: tvn24 "To z ministerstwa sprawiedliwości wyszła ustawa o IPN,...18.10.| - To już nie pierwszy przypadek, kiedy dochodzi do sytuacji, w której Zbigniew Ziobro podejmuje decyzje osłabiające pozycję premiera Morawieckiego. Przypomnijmy, że to z ministerstwa sprawiedliwości wyszła ustawa o IPN, która osłabiła pozycję pana premiera, kiedy próbował odbudować nasz wizerunek po wpadkach pani premier Szydło - stwierdził polityk Nowoczesnej. zobacz więcej wideo »

"To z ministerstwa sprawiedliwości wyszła ustawa o IPN, która... Kierwiński o wniosku Ziobry: to kolejny krok w kierunku... Video: tvn24 Kierwiński o wniosku Ziobry: to kolejny krok w kierunku...18.10.| - Ten wyrok (Trybunału Konstytucyjnego - red.) już dawno zapadł, już dawno został napisany na Nowogrodzkiej. Skoro te pytania zostały złożone, więc wyrok jest już przygotowany - mówił Marcin Kierwiński z PO. Video: tvn24 Kierwiński o wniosku Ziobry: to kolejny krok w kierunku...18.10.| - Ten wyrok (Trybunału Konstytucyjnego - red.) już dawno zapadł, już dawno został napisany na Nowogrodzkiej. Skoro te pytania zostały złożone, więc wyrok jest już przygotowany - mówił Marcin Kierwiński z PO. zobacz więcej wideo »

Kierwiński o wniosku Ziobry: to kolejny krok w kierunku... Horała: gdy nie ten temat, byłby inny Video: tvn24 Horała: gdy nie ten temat, byłby inny18.10.| - Być może gdyby nie ten temat, to byłby inny równie niezwiązany z wyborami samorządowymi. Trudno, żeby życie w kraju, w różnych instytucjach zamarło, bo są wybory samorządowe za tydzień lub za dwa i już żadne ministerstwo nie może podjąć żadnego innego działania wykonać - komentował poseł PiS Marcin Horała, który jest również kandydatem na prezydenta Gdyni. Video: tvn24 Horała: gdy nie ten temat, byłby inny18.10.| - Być może gdyby nie ten temat, to byłby inny równie niezwiązany z wyborami samorządowymi. Trudno, żeby życie w kraju, w różnych instytucjach zamarło, bo są wybory samorządowe za tydzień lub za dwa i już żadne ministerstwo nie może podjąć żadnego innego działania wykonać - komentował poseł PiS Marcin Horała, który jest również kandydatem na prezydenta Gdyni. zobacz więcej wideo »

Horała: gdy nie ten temat, byłby inny Sasin: w traktacie nie ma nic o tym, że Polska zrzekła się... Video: tvn24 Sasin: w traktacie nie ma nic o tym, że Polska zrzekła się...18.10.| W tym traktacie nie jest napisane o tym, jakoby Polska wyrzekła się swojej suwerenności w obszarach nieuregulowanych tym traktatem, jak chociażby organizacja sądownictwa - tak Jacek Sasin, sekretarz stanu w kancelarii premiera, komentował wniosek prokuratora generalnego w sprawie zgodności Traktatu o UE z polską konstytucją. - Tego dotyczył wyrok trybunału niemieckiego, na który Zbigniew Ziobro się powołuje - podkreślał Sasin w "Rozmowie Piaseckiego". Video: tvn24 Sasin: w traktacie nie ma nic o tym, że Polska zrzekła się...18.10.| W tym traktacie nie jest napisane o tym, jakoby Polska wyrzekła się swojej suwerenności w obszarach nieuregulowanych tym traktatem, jak chociażby organizacja sądownictwa - tak Jacek Sasin, sekretarz stanu w kancelarii premiera, komentował wniosek prokuratora generalnego w sprawie zgodności Traktatu o UE z polską konstytucją. - Tego dotyczył wyrok trybunału niemieckiego, na który Zbigniew Ziobro się powołuje - podkreślał Sasin w "Rozmowie Piaseckiego". zobacz więcej wideo »

Sasin: w traktacie nie ma nic o tym, że Polska zrzekła się... "W polskiej konstytucji nie mamy regulacji dotyczących pytań... Video: tvn24 "W polskiej konstytucji nie mamy regulacji dotyczących pytań...17.10 | Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz skomentował wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym Zbigniew Ziobro wniósł o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. Odniósł się również do tłumaczeń Zbigniewa Ziobry. Video: tvn24 "W polskiej konstytucji nie mamy regulacji dotyczących pytań...17.10 | Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz skomentował wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym Zbigniew Ziobro wniósł o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. Odniósł się również do tłumaczeń Zbigniewa Ziobry. zobacz więcej wideo »

"W polskiej konstytucji nie mamy regulacji dotyczących pytań... Rzecznik SN: kolejny przykład instrumentalnego traktowania prawa Video: tvn24 Rzecznik SN: kolejny przykład instrumentalnego traktowania...17.10 | Jeśli państwo członkowskie kwestionuje w jakimkolwiek zakresie art. 267 Traktatu Unii Europejskiej, który był zaakceptowany przez Polaków w referendum, to informacja jest prosta: polski rząd kwestionuje podstawowy mechanizm prawny Unii Europejskiej i to będzie odebrane jako pierwszy krok w kierunku polexitu - ocenił w rozmowie z TVN24 doktor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem sędziego Waldemara Żurka, byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa, jeżeli Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie tak jak oczekuje tego minister, to "tak naprawdę jesteśmy prawnie poza Unią Europejską". Video: tvn24 Rzecznik SN: kolejny przykład instrumentalnego traktowania...17.10 | Jeśli państwo członkowskie kwestionuje w jakimkolwiek zakresie art. 267 Traktatu Unii Europejskiej, który był zaakceptowany przez Polaków w referendum, to informacja jest prosta: polski rząd kwestionuje podstawowy mechanizm prawny Unii Europejskiej i to będzie odebrane jako pierwszy krok w kierunku polexitu - ocenił w rozmowie z TVN24 doktor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem sędziego Waldemara Żurka, byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa, jeżeli Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie tak jak oczekuje tego minister, to "tak naprawdę jesteśmy prawnie poza Unią Europejską". zobacz więcej wideo »

Rzecznik SN: kolejny przykład instrumentalnego traktowania prawa Żurek: Ziobro jak dziecko z zapałkami w stodole pełnej siana Video: tvn24 Żurek: Ziobro jak dziecko z zapałkami w stodole pełnej siana17.10 | Jeżeli Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie tak jak oczekuje tego minister, to "tak naprawdę jesteśmy prawnie poza Unią Europejską - ocenił sędzia Waldemar Żurek, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Skomentował wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym Zbigniew Ziobro wniósł o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. Video: tvn24 Żurek: Ziobro jak dziecko z zapałkami w stodole pełnej siana17.10 | Jeżeli Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie tak jak oczekuje tego minister, to "tak naprawdę jesteśmy prawnie poza Unią Europejską - ocenił sędzia Waldemar Żurek, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Skomentował wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym Zbigniew Ziobro wniósł o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. zobacz więcej wideo »

Żurek: Ziobro jak dziecko z zapałkami w stodole pełnej siana "Dość żałosna próba wyłączenia funkcjonowania Traktatu o Unii... Video: tvn24 "Dość żałosna próba wyłączenia funkcjonowania Traktatu o...17.10 | Zdaniem mecenasa Michała Wawrykiewicza z inicjatywy "Wolne Sądy", "to dość żałosna próba wyłączenia funkcjonowania Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej". - Jego się nie da wyłączyć, bo pytania prejudycjalne, nawet gdyby nie napływały z Polski, zaczynają napływać z całej Europy - dodał. Prawnik skomentował wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym Zbigniew Ziobro wniósł o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. Video: tvn24 "Dość żałosna próba wyłączenia funkcjonowania Traktatu o...17.10 | Zdaniem mecenasa Michała Wawrykiewicza z inicjatywy "Wolne Sądy", "to dość żałosna próba wyłączenia funkcjonowania Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej". - Jego się nie da wyłączyć, bo pytania prejudycjalne, nawet gdyby nie napływały z Polski, zaczynają napływać z całej Europy - dodał. Prawnik skomentował wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, w którym Zbigniew Ziobro wniósł o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących sądownictwa. zobacz więcej wideo »

"Dość żałosna próba wyłączenia funkcjonowania Traktatu o Unii... Ziobro: Nie widzę powodu, abyśmy nie mogli zadać takiego... Video: tvn24 Ziobro: Nie widzę powodu, abyśmy nie mogli zadać takiego...17.10 | Rząd chce, żeby status Polski w Unii Europejskiej był nie gorszy niż Niemiec. Nie widzę powodu, żebyśmy nie mogli zadać identycznego pytania - jak zrobiono to w Niemczech - polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu - podkreślił w środę szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Video: tvn24 Ziobro: Nie widzę powodu, abyśmy nie mogli zadać takiego...17.10 | Rząd chce, żeby status Polski w Unii Europejskiej był nie gorszy niż Niemiec. Nie widzę powodu, żebyśmy nie mogli zadać identycznego pytania - jak zrobiono to w Niemczech - polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu - podkreślił w środę szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. zobacz więcej wideo »

Ziobro: Nie widzę powodu, abyśmy nie mogli zadać takiego... Budka: oczekujemy deklaracji od premiera, czy odetnie się od... Video: tvn24 Budka: oczekujemy deklaracji od premiera, czy odetnie się od...17.10 | Działalność Ministerstwa Sprawiedliwości zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego jest tego potwierdzeniem - ocenili w środę posłowie PO i Nowoczesnej. - Oczekujemy jasnej deklaracji od premiera Mateusza Morawieckiego, czy odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, czy zdymisjonuje ministra Ziobro - podkreślał poseł PO Borys Budka. Video: tvn24 Budka: oczekujemy deklaracji od premiera, czy odetnie się od...17.10 | Działalność Ministerstwa Sprawiedliwości zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego jest tego potwierdzeniem - ocenili w środę posłowie PO i Nowoczesnej. - Oczekujemy jasnej deklaracji od premiera Mateusza Morawieckiego, czy odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, czy zdymisjonuje ministra Ziobro - podkreślał poseł PO Borys Budka. zobacz więcej wideo »

Budka: oczekujemy deklaracji od premiera, czy odetnie się od... Gasiuk-Pihowicz: ten wniosek to wypchnięcie Polski z Unii... Video: tvn24 Gasiuk-Pihowicz: ten wniosek to wypchnięcie Polski z Unii...17.10 | Działalność Ministerstwa Sprawiedliwości zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego jest tego potwierdzeniem - ocenili w środę posłowie PO i Nowoczesnej. - Oczekujemy jasnej deklaracji od premiera Mateusza Morawieckiego, czy odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, czy zdymisjonuje ministra Ziobro - podkreślał poseł PO Borys Budka. Video: tvn24 Gasiuk-Pihowicz: ten wniosek to wypchnięcie Polski z Unii...17.10 | Działalność Ministerstwa Sprawiedliwości zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego jest tego potwierdzeniem - ocenili w środę posłowie PO i Nowoczesnej. - Oczekujemy jasnej deklaracji od premiera Mateusza Morawieckiego, czy odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, czy zdymisjonuje ministra Ziobro - podkreślał poseł PO Borys Budka. zobacz więcej wideo »

Gasiuk-Pihowicz: ten wniosek to wypchnięcie Polski z Unii... PO i Nowoczesna: działalność resortu sprawiedliwości zmierza... Video: tvn24 PO i Nowoczesna: działalność resortu sprawiedliwości zmierza...17.10 | Działalność Ministerstwa Sprawiedliwości zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego jest tego potwierdzeniem - ocenili w środę posłowie PO i Nowoczesnej. - Oczekujemy jasnej deklaracji od premiera Mateusza Morawieckiego, czy odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, czy zdymisjonuje ministra Ziobro - podkreślał poseł PO Borys Budka. Video: tvn24 PO i Nowoczesna: działalność resortu sprawiedliwości zmierza...17.10 | Działalność Ministerstwa Sprawiedliwości zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego jest tego potwierdzeniem - ocenili w środę posłowie PO i Nowoczesnej. - Oczekujemy jasnej deklaracji od premiera Mateusza Morawieckiego, czy odetnie się od próby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, czy zdymisjonuje ministra Ziobro - podkreślał poseł PO Borys Budka. zobacz więcej wideo »

PO i Nowoczesna: działalność resortu sprawiedliwości zmierza... "Wyraźny sygnał, że polski rząd podkłada bombę pod podstawowy... Video: tvn24 "Wyraźny sygnał, że polski rząd podkłada bombę pod...17.10 | Jeśli państwo członkowskie kwestionuje w jakimkolwiek zakresie art. 267 Traktatu Unii Europejskiej, który był zaakceptowany przez Polaków w referendum, to informacja jest prosta: polski rząd kwestionuje podstawowy mechanizm prawny Unii Europejskiej i to będzie odebrane jako pierwszych krok w kierunku "polexitu" - ocenił profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odniósł się do wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego, w którym wnosi o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Video: tvn24 "Wyraźny sygnał, że polski rząd podkłada bombę pod...17.10 | Jeśli państwo członkowskie kwestionuje w jakimkolwiek zakresie art. 267 Traktatu Unii Europejskiej, który był zaakceptowany przez Polaków w referendum, to informacja jest prosta: polski rząd kwestionuje podstawowy mechanizm prawny Unii Europejskiej i to będzie odebrane jako pierwszych krok w kierunku "polexitu" - ocenił profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odniósł się do wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego, w którym wnosi o uznanie za niekonstytucyjną regulację prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. zobacz więcej wideo »

"Wyraźny sygnał, że polski rząd podkłada bombę pod podstawowy...

Europejskie domino

Rzeczywistość polityczna dała zatem do zrozumienia, że różnice w kwestii polityki europejskiej będą nie jedynym może, ale najważniejszym i najbardziej politycznie nośnym punktem spornym w kolejnych wyborach. A to oznacza, że PiS może przegrać - i to wyraźnie - najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, że dziewięć lat temu PO w tych wyborach uzyskała ponad 44 procent głosów, a PiS ponad 27 procent; natomiast w 2014 roku obie partie zremisowały uzyskując około 32 procent. Potencjalna wyraźna przegrana PiS z KO w przyszłorocznych wyborach do PE sprawi, że formacja Kaczyńskiego przestanie być postrzegana jako ta nie do pokonania, a to z kolei będzie miało wpływ na wynik wyborów do Sejmu i Senatu.

Zauważmy, że znaczenie, także wyborcze, polityki europejskiej polskiego rządu będzie rosło z miesiąca na miesiąc. Sprawa ustawy o Sądzie Najwyższym jest już w Trybunale Sprawiedliwości UE i tu – z winy PiS - Polskę czeka seria przegranych. Nabierają tempa negocjacje o wieloletnie ramy finansowe, a wszystko wskazuje na to, że na pewno przed wyborami do Sejmu, a być może przed wyborami europejskim, Unia przyjmie rozporządzenie o możliwości zamrażania środków finansowych dla kraju, który nie przestrzega praworządności.

PiS stoi zatem przed bolesnym wyborem: albo utrzyma dotychczasową linię i Polska z jego winy będzie ponosiła kolejne ciężkie straty, albo, tak jak w przypadku nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, wywiesi białą flagę i skapituluje. W obu przypadkach zostanie przez wyborców oceniony surowo.

Lekcja dla Koalicji Obywatelskiej

Rzeczywistość dała też sporo do zrozumienia Koalicji Obywatelskiej. Przede wszystkim to, że pomimo działającej na jej rzecz istotnej wyborczej mobilizacji miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców, uzyskany przez nią wynik jest odległy od łącznego wyniku tworzących ją partii z wyborów sejmowych 2015 roku (wtedy to było 31 procent, w tych wyborach samorządowych to 27,1 procent). PiS ma swój szklany sufit, ale KO też – i to położony niżej.

Coś o podwieszeniu tego sufitu mówią dane metryczkowe pochodzące z exit poll dotyczące wykształcenia i przynależności do kategorii społeczno-zawodowej wyborców, zwłaszcza jeśli porównamy je z danymi dla PiS i PO z wyborów parlamentarnych 2015 roku.

Wtedy PiS wygrał z PO we wszystkich kategoriach wykształcenia łącznie z wyższym. Nawet w przypadku wykształcenia wyższego różnica wynosiła prawie 4 punkty procentowe. PiS wygrał też z PO we wszystkich kategoriach zawodowych poza grupą menedżerów i specjalistów, choć tu różnica była niewielka (27 do 29 procent).

W 2018 sporo się zmieniło. Z PiS odpłynęli przede wszystkim do KO (przyjmijmy, że to "stara" PO sprzed powstania Nowoczesnej) wyborcy z wykształceniem wyższym (odpowiednio 23 i 33 procent). Powróciła dawna przewaga PO nad PiS wśród menedżerów i specjalistów (36 do 21 procent) oraz właścicieli firm (37 do 23 procent). W innych kategoriach wykształcenia i społeczno-zawodowych zmian stosunku sił nie ma. Kim jest wyborca KO i PiS? / Źródło: tvn24

Można więc powiedzieć, że KO (dawna PO) odbudowała swoje wpływy w "mieszczańskim" segmencie polskiego społeczeństwa, natomiast nie wzmocniła się wśród klasy ludowej, której istotną część politycznie związała ze sobą w latach swojej chwały. Bez odbudowy politycznych wpływów na tych szczeblach struktury społecznej nie ma co marzyć o pokonaniu PiS.

PSL: szklanka do połowy pełna i do połowy pusta

Rzeczywistość dała też sporo do zrozumienia PSL-owi, którego kierownictwo musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Jest do połowy pełna, bo wynik w wyborach sejmikowych pokazuje, że PSL nie dał się PiS-owi politycznie "zabić" i przetrwał mimo rzucenia przez obóz władzy potężnych sił na front wiejski, z niesłychanie brutalną kampanią antypeeselowską prowadzoną przez media publiczne, które są dla wyborcy wiejskiego głównym źródłem informacji.

Ale szklanka jest do połowy pusta, gdyż wynik nie daje PSL-owi gwarancji, że w wyborach sejmowych przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy. Od czasu powstania w 2005 roku dwubiegunowej, opartej na PO i PiS struktury polityczno-partyjnej, wynik PSL w wyborach sejmowych mieścił się w przedziale 7-9 procent, natomiast w wyborach sejmikowych w przedziale 13-16 procent. W 2014 roku w wyborach sejmikowych PSL uzyskał oszałamiające 24 procent, ale jak tego dowiodło po licznych analizach grono kompetentnych specjalistów, był to efekt zbroszurowania karty wyborczej, która przedtem miała formę płachty. Ponieważ PSL wylosował numer 1, to część wyborców zainteresowanych wyłącznie wyborami w gminie z rozpędu stawiała krzyżyk przy ich liście. Odtwarzaj Kosiniak-Kamysz: nie udało się zakopać PSL / Wideo: tvn24

Ten nienależny bonus oszacowano na 6 punktów procentowych, więc skorygowany wynik stronnictwa wyniósłby około 18 procent. Też nie do pogardzenia, ale w 2015 roku PSL ledwo przeczołgał się przez próg wyborczy, uzyskując 5,1 procent głosów. A zatem pytanie, czy obecny wynik daje nadzieję na ucieczkę spod pięcioprocentowej gilotyny, jest zasadne. PSL musi zatem zadecydować, czy w najbliższych wyborach (najpierw europejskich) przystąpić do Koalicji Obywatelskiej, czy też wystawiać własną listę. Dla tego stronnictwa jest ono dramatyczne, bo jest jedyną partia parlamentarną, która od 1991 roku nigdy z nikim nie weszła w koalicję wyborczą (nawet PiS-owi zdarzyła się koalicja z PO w 2002 roku).

Lewica: Czarzasty czy Biedroń

Na koniec SLD i lewica. Włodzimierz Czarzasty też musi dumać nad napełnioną do połowy szklanką. Z jednej strony sejmikowy wynik jego partii jest bliski wynikowi sejmowemu z 2015 roku, kiedy to SLD nie weszło do Sejmu, bo występowało w koalicji z małymi partyjkami, a próg wyborczy dla koalicji wynosi 8 procent. SLD - jako lista partyjna - dla której próg wynosi 5 procent, szansę na wejście do Sejmu ma. Ale choć na porozbijanej lewicy SLD jest podmiotem zdecydowanie najsilniejszym, to wynik sejmikowy nie uczynił z niego hegemona, który może dyktować drobnicy swoje warunki. A takie były nadzieje – kierownictwo SLD mówiło o wyniku dwucyfrowym.

Pozaeseldowska lewica już ogłasza, że powinna powstać lewicowa koalicja pod wodzą Roberta Biedronia, którego jedyne jak dotąd aktywa polityczne mają charakter miękki – dobre wrażenie wśród większości komentatorów politycznych oraz popularność w mediach społecznościowych. Podgryzanie SLD przez jego konkurentów, a nawet wrogów na lewicy będzie zatem trwało. Odtwarzaj Gawkowski o wyniku SLD: to jest wynik, który nikogo nie satysfakcjonuje / Wideo: tvn24

Zaczęliśmy od rzeczywistości, znaków, wyroczni delfickiej i Heraklita. Zakończmy też wyrocznią delficką i Herodotem, który pisze, że Krezus, król Lidii, wysłał do Delf poselstwo z pytaniem, czy ma się wyprawić na Persów. Wyrocznia odpowiedziała, że jeśli wyprawi się na Persów, to zniweczy wielkie państwo. Krezus uznał, że wyrocznia przepowiedziała mu zwycięstwo, wyprawił się na Persów i zniweczył wielkie państwo – swoje własne. Dziś znaki mówią, że dalsza część cyklu wyborczego w latach 2019-2020 też rozpocznie proces czyjegoś niweczenia. Czyjego?