– Mówienie o "tęczowej zarazie" to nie tylko stygmatyzacja, ale też dehumanizacja. To określenie wywołuje odrazę. I wiemy, że wystarczy rzucić takie hasło, by wywołać określoną reakcję – zarazy trzeba się przecież pozbyć – mówi jezuita Jacek Prusak, psycholog i psychoterapeuta.

Katarzyna Kaczorowska: Czy istnieje coś takiego, jak ideologia LGBT?

O. Jacek Prusak: Zależy, jak się rozumie samo słowo "ideologia". Zgodnie ze słownikową definicją ideologia to coś, co łączy wspólnotę, której celem jest świadome dążenie do realizacji interesu klasowego, grupowego bądź narodowego. W takim kontekście wszystkie osoby, które identyfikują się jako osoby LGBT mają swoją ideologię. Tyle tylko, że jeśli zostaniemy przy takim rozumieniu ideologii, to równocześnie można mówić o ideologii katolickiej biskupów. Problem w użyciu w Kościele słowa "ideologia LGBT" oznacza więc, że używa się określenia pejoratywnego, które nie jest opisowe, lecz wartościujące. Czyli od razu ma wskazywać, że to są poglądy fałszywe, niebezpieczne i w takim kontekście z użyciem tego określenia mam problem.

A to już w ogóle jest coś innego, bo to jest nie tylko stygmatyzacja, ale też dehumanizacja. To użycie określenia, które nie tylko wywołuje lęk, ale również odrazę. My, psycholodzy, wiemy, podobnie jak wiedzą to historycy, że wystarczy rzucić takie hasło, by wywołać określone konsekwencje. Ludzie na odrazę reagują nie tylko lękiem, ale też niechęcią, odrzuceniem. Jeśli coś budzi w nas odrazę, to musimy się temu przeciwstawić, ale po prostu się pozbyć. Tak więc to określenie, cokolwiek miał na myśli arcybiskup Jędraszewski, go używając, jest tu niepoprawne i niebezpieczne.

To jest próba poradzenia sobie z faktem, że osoby homoseksualne są największą mniejszością spośród wielu innych mniejszości, że mają swoje oczekiwania i roszczenia co do tego, jak chciałyby zorganizować swoje życie w przestrzeni publicznej, a ponieważ Kościół nie akceptuje homoseksualizmu jako orientacji, więc z definicji takie postulaty traktuje negatywnie. Jednocześnie, ponieważ jest to grupa nie tylko duża, ale też wpływowa, w większości są to ludzie z wyższym wykształceniem, zajmujący różne stanowiska, silny jest lęk, że przegłosują postulaty, które zdaniem biskupów zagrażają temu, co oni rozumieją przez tradycyjne wartości.

Państwa, w których parlamenty ustawowo przyjęły możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych, nie upadły, rodziny nie są tam zagrożone i nie rozpadają się z tego powodu. Może to jest po prostu lęk przed zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie?



Oczywiście, że jest to lęk. Ale słowa biskupa Jędraszewskiego o osobach LGBT pokazują nam lęk religijny, który uzasadnia się tym, że legalizacja związków jednopłciowych jest wystąpieniem przeciwko prawu bożemu. Nie można się więc na to zgodzić, a niepodejmowanie działań wstrzymujących te zmiany jest tak naprawdę podpisaniem się pod nimi, czyli zdradą Pana Boga. Ten lęk ma więc "jasne" uzasadnienie – tego, co się dzieje, nie chce Bóg, więc my nie możemy tego aprobować, inaczej odrzucimy Boga. Bo oczywiście argument, że nagle pary czy związki heteroseksualne przestaną być heteroseksualne, bo jakieś związki jednopłciowe zostały zalegalizowane ustawowo, jest fikcją. Przecież tak się nie dzieje. Arcybiskup Jędraszewski, inni biskupi czy duchowni i świeccy katolicy, którzy wszystko sprowadzają do ideologii LGBT, kierują się więc lękiem religijnym. Idąc dalej – zakładają, że to Biblia ma kształtować rzeczywistość społeczną. I tu mamy kolejny problem – Biblia nie jest konstytucją, nie obowiązuje więc wszystkich Polaków. Bo nie wszyscy Polacy są katolikami, a nawet jak są katolikami czy chrześcijanami to jeszcze nie oznacza, że w jeden i ten sam sposób będą interpretowali Biblię. I tu pojawia się kolejny problem – odideologizowania Kościoła.



Żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym i państwie światopoglądowo neutralnym, przynajmniej jeśli chodzi o zasadę, bo czy taka jest rzeczywistość, to już jest inna rzecz. Jeżeli więc Kościół akceptuje istnienie rozdziału od państwa, to musi potraktować inne postulaty tworzenia rozwiązań prawnych nie jako przestępstwo i zarazę, ale jako domaganie się przez inne osoby praw do samostanowienia. To prawo nie jest przeciwko komuś, ale za kimś. Oczywiście wielu biskupom wciąż się wydaje, że mamy w Polsce homogeniczne społeczeństwo, w większości zadeklarowane jako katolickie i stąd już tylko krok do przekonania, że w takim razie Polska będzie wyglądała tak, jaki oni chcą, żeby wyglądała, bo przecież są w większości. Tylko że nie żyjemy w państwie teokratycznym. Jeżeli uznajemy, że Polska to państwo demokratyczne, to wiemy, że demokracja nie chroni najsilniejszych, tylko najsłabszych. Przynajmniej tak to powinno wyglądać.

Jest miejsce w Kościele dla osób homoseksualnych?



Jest, ale anonimowe. Dopóki się nie identyfikują, nie obnoszą ze swoją orientacją i żyją tak, jak oczekuje od nich Kościół, czyli w celibacie, to mają swoje miejsce we wspólnocie wiernych. Jeśli nie promują homoseksualizmu, są w Kościele na tej samej zasadzie jak wszyscy inni, bo są nieodróżnialni od tej normatywnej, heteroseksualnej większości. Kiedy jednak uważają, że nauka Kościoła, która w określony sposób definiuje i opisuje homoseksualizm, nie opisuje ich, jest niepełna albo nieprecyzyjna, to wtedy…



Kościół jest bardzo krytyczny. Takie stanowisko jest bowiem nie tylko niezgodne z jego nauką, ale przede wszystkim sprzeciwia się woli Boga. I wtedy takie postulaty, osoby i środowiska, które je tworzą, są stygmatyzowane.

Przychodzi do ojca, jako do psychologa i zakonnika, młody 18-letni mężczyzna i mówi: "proszę ojca, jestem homoseksualistą, ale jestem też wierzący i chcę być szczęśliwym człowiekiem". Co mu ojciec powie?



Że musi zrobić wszystko w swoim życiu, żeby być szczęśliwym i żyć w zgodzie ze swoim sumieniem. Ale nie powiem, jak ma żyć, ani nie zabronię żyć tak, jak będzie chciał. Jeśli przyjdzie do mnie, to będzie wiedział, że jestem księdzem, i wie, co w tej sprawie mówi Kościół. Jeśli przyjdzie jako do psychoterapeuty, żebym mu pomógł poradzić sobie z własną orientacją seksualną, to oczywiście nie będę go z niej leczył. To jest niezgodne z wiedzą naukową na temat orientacji homoseksualnej i z kodeksem etyki psychoterapeuty. Mogę mu pomóc w akceptacji tej orientacji, ale jak będzie chciał się w życiu realizować, to już jest jego wybór.

Frederic Martel w "Sodomie" ujawnił, że kardynał Trujillio, stojący na czele Papieskiej Rady ds. Rodziny, zaangażowany w walkę z ideologią LGBT, był aktywnym homoseksualistą o skłonnościach sadystycznych. Arcybiskup Jędraszewski, mówiący o tęczowej zarazie, zbierał z kolei podpisy pod listem w obronie arcybiskupa Paetza, który molestował kleryków.



No i dotykamy kolejnego problemu, bo homoseksualizm wśród duchownych to temat rzeka. Z jednej strony trudno o nim rozmawiać, żeby nie prowadził do stygmatyzacji osób homoseksualnych, które są duchownymi, ale z drugiej strony nie można nie mówić, że wśród duchownych katolickich właśnie ta grupa jest bardzo specyficzna, a w niej pewna podgrupa jest wręcz niebezpieczna.

To znaczy?



Duchowni o orientacji homoseksualnej, żeby być duchownymi, muszą ukryć tę orientację. Ukrywają ją nie tylko po to, by nie przyznać się do niej czy nie skonfrontować z myślą, że mogli pójść do seminarium czy zakonu po to, żeby sobie poradzić z problemem, ale przede wszystkim próbują wyprzeć swój homoseksualizm. W ten sposób mogą uzasadnić swoje powołanie, zwłaszcza jeśli piastują jakieś urzędy kościelne. I wtedy stają się homofobiczni, nierzadko wręcz agresywnie. Proszę sobie wyobrazić, że biskup, który mówi – powołując się na pewne dokumenty Kościoła – "żaden mężczyzna orientacji homoseksualnej nie będzie dojrzałym księdzem", sam jest gejem. Przecież on w ogóle nie powinien objąć urzędu, który pełni, jeśli rzeczywiście wierzyłby w dokumenty, na które się powołuje i którymi ocenia innych... Ta wewnętrzna hipokryzja jest problemem. Dojrzali homoseksualni księża w Kościele katolickim nie dokonują coming outu, bo wiedzą, że się najprawdopodobniej spotkają z ostracyzmem.

Krzysztof Charamsa (polski duchowny, były drugi sekretarz Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie - red.) dokonał publicznego coming outu jako osoba będąca w związku homoseksualnym, dopóki się nie ujawnił i nie zrzucił sutanny, robił w Watykanie oszałamiającą karierę.



Dokładnie – nie był księdzem gdzieś w małym miasteczku czy na wsi. I Martel, i Charamsa pokazują w swoich książkach poważny problem – w Kościele katolickim wśród duchowieństwa jest bardzo dużo osób homoseksualnych. To podzielone środowisko, bardzo spolaryzowane, a zarazem bardzo wpływowe. I mamy sytuacje, kiedy jacyś księża wypowiadają się bardzo ostro przeciwko środowisku LGBT, a potem wybucha skandal, bo okazuje się, że oni sami są aktywnymi homoseksualistami.

A może ta grupa homoseksualna w Kościele wiąże się z zepchnięciem na margines kobiet?



Rzeczywiście adekwatny brak obecności kobiet w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego wpływa na to, że kobieta albo jest idealizowana, albo demonizowana. Ale to nie jedyny problem. W duchowieństwie tworzy się subkultura męska – ta u księży heteroseksualnych oparta jest na lęku przed księżmi homoseksualnymi, a u duchownych homoseksualnych na zamykaniu się w swojej grupie. Ci drudzy nie mogą się ujawnić przed innymi duchownymi, bo stracą swoje pozycje, autorytet i przywileje. Mamy wyraźny brak równowagi, co z kolei przekłada się na lęk przed szeroką rozumianą innością. W przypadku orientacji homoseksualnej to nawet nie jest lęk, ale wręcz panika. Ludzie boją się już samej nazwy. A przecież nie można przemilczeć również i tego, że księża heteroseksualni, jeśli mają kontakt z duchownymi homoseksualnymi, to najczęściej od negatywnej strony. Albo byli podrywani, albo byli świadkami skandali i generalizują, że tacy są wszyscy homoseksualiści w Kościele. Za tym idzie uogólnienie homoseksualizmu – jeśli w takiej relacji nie istnieje lęk przed dzieckiem, to znaczy, że zawsze chodzi tylko o seks. I o nic więcej. Jak więc widać, to naprawdę jest szerszy problem i dlatego tak trudno go przepracować w Kościele – porusza zbyt wiele różnych dzwonków.

To, co się dzieje obecnie w Polsce, to jest lokalna specyfika czy tak jest też w innych Kościołach?



Większość religii ma negatywne nastawienie do takich ludzi, nie tylko katolicyzm, ale też inne wyznania chrześcijańskie, judaizm i islam. Ostracyzmw stosunku do osób LGBT w dużej mierze wynika z siły religii w danym społeczeństwie. Tam, gdzie jest słabszy wpływ religii, tam jest większa tolerancja dla środowisk LGBT. W Polsce wciąż mamy silnie konserwatywne społeczeństwo, z silną obecnością Kościoła w sferze publicznej, więc niechęć w stosunku do osób LGBT wynika także z tego. To się będzie jednak zmieniać. Badanie pokazują, że dla najmłodszego pokolenia, nazywanego i-gen, żyjącego w internecie, na Facebooku czy Instagramie, homoseksualizm nie jest czymś strasznym. Dla nich nietolerancja wobec osób LGBT jest czymś dziwnym, podejrzanym i nienormalnym.

A co z młodzieżą, która z pomocą mediów społecznościowych wręcz "buzuje" nienawiścią do LGBT?



To również wynika z potrzeby identyfikacji z grupą rówieśniczą tylko na podstawie inicjacji w męskość, która rozumiana jest jako kultura macho – eksponowania siły i walki z kimś, kogo uzna się za wroga. Poza tym ta młodzież bardzo często bywa manipulowana przez polityków i pod pozorem walki o wartości narodowe jest cynicznie wykorzystywana.

Czy rodzina ma jeszcze wpływ na postawy młodych?



Poznałem niedawno rodzinę, w której syn ujawnił, że jest homoseksualistą. Był dotąd silnie związany z Kościołem i od tego Kościoła się zdystansował. Rodzice to przyjęli, choć ciągle jest to dla nich wyzwaniem. Ale rodzeństwo i rówieśnicy, wszyscy, okazali się wspierający i zaakceptowali to, co im powiedział. Według światowych badań Polska ma najwyższą religijność w Europie wśród osób powyżej 40. roku, a więc mających swoje rodziny albo żyjących w jakichś związkach. Jeśli pokolenie 40+ jest tak bardzo religijne, to najczęściej jest też bardziej niechętne w stosunku do wszystkich albo większości postulatów środowisk LGBT. Jednocześnie z tych badań wiemy, że mamy w Polsce najsilniej sekularyzującą się w Europie grupę wiekową. To Polacy do 25. roku życia, a więc ci, którzy żyją w mediach społecznościowych. Im homoseksualizm nie kojarzy się tak negatywnie i tak strasznie jak ich rodzicom. Oczywiście, gdybyśmy porównali grupę młodych ludzi z Polski i z Zachodu, to pewnie ci drudzy byliby bardziej liberalni w tych kwestiach, ale i tak wiemy już, że młodzi Polacy już nie identyfikują się tak jednoznacznie z przekazem własnych rodziców czy stanowiskiem Kościoła. Trend pokazuje zmianę w postawach, myślę więc, że dlatego właśnie biskupi próbują budować taki front i scalać środowiska – żeby przeciwdziałać tej zmianie.

Jak można wytłumaczyć taką strategię?



Rozumiem, że ich zadaniem jest głoszenie stanowiska Kościoła, ale treść to jedno, a forma to drugie. Jeśli wszystkich homoseksualistów stygmatyzuje się, jakby byli tacy sami i mieli takie same postulaty, co jest nieprawdą, to raczej się ludzi zniechęca, niż zachęca do zrozumienia, tolerancji i pogłębienia problematyki. Jak Kościół w Polsce mówi o ideologii LGBT, to oczywiście odwołuje się do tego środowiska w sposób pejoratywny, ale też w ten sposób robi swoisty skrót w przekazie – łączy ideologię LGBT z ideologią gender. Wciąż spieramy się o edukację seksualną, traktując ją jako kolejne zagrożenie ze strony środowisk LGBT... I niestety, ale to, co mówi nauka na temat ludzkiej seksualności, a to, co mówi Kościół, nie tylko że się do siebie nie zbliża, ale wręcz od siebie oddala.

Lęk dotyczący seksualności człowieka rzeczywiście jest duży. W innych Kościołach katolickich na Zachodzie nie ma takiej nagonki na społeczeństwo, strachów i straszenia. Nawet jeśli biskupi zgadzaliby się z arcybiskupem Jędraszewskim w stu procentach, to nie użyliby takiego języka. Po pierwsze: mają świadomość, że Kościół jest tam słabszy. Po drugie, że jest bardziej podzielony, jeśli chodzi o stosunek do osób LGBT. I po trzecie, że funkcjonuje w świecie pluralistycznym. W polskim episkopacie, a przynajmniej w znacznej jego części, panuje przekonanie, że Polska to monopol, choć to nie jest prawda. A ponieważ takim przekonaniom sprzyja otoczka polityczna, jeśli jest poczucie wsparcia ze strony rządu i partii rządzącej, no to pod pozorem nowej ewangelizacji pojawia się ostry język konfrontacyjny.

W dyskusjach po filmie braci Sekielskich niektórzy komentatorzy przywołali postulat zniesienia celibatu wśród duchownych. Co ojciec o tym sądzi?



Gdyby doszło, to nie do zniesienia celibatu, bo to by oznaczało, że każdy ksiądz musiałby się żenić. Jeśli już, to raczej mielibyśmy zniesienie mandatoryjnego celibatu, który obowiązuje do dzisiaj. Ale dyskusja tak naprawdę zacznie się od wyświęcania na księży tzw. viri probati, czyli dojrzałych mężczyzn, którzy mają własne rodziny i którzy się w społeczności sprawdzili jako ludzie szlachetni i pobożni. Taki postulat pojawił się przed planowanym synodem Amazonii, gdzie odczuwa się olbrzymi brak księży przy dużych potrzebach wiernych. Ja się jednak będę upierał, że to nie celibat jest problemem.

A co?



Klerykalizm, o którym mówi papież Franciszek. Księża, którzy nie mają rodziny, uzależnieni są od siebie nawzajem. Mamy więc w Kościele monokulturę i subkulturę, która trzyma władzę i chroni swoje przywileje. Żeby zmierzyć się ze współczesnością i wyzwaniami, jakie niesie, trzeba najpierw odklerykalizować Kościół. To jest prawdziwe wyzwanie.