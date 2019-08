Podziel się



Zamachy, katastrofy lotnicze, wypadki samochodowe, samobójstwa, poronienia… Lista tragedii, które dotknęły "amerykańską rodzinę królewską" na przestrzeni ostatnich kilku dekad jest długa i wstrząsająca. Dla Kennedych nazwisko stało się błogosławieństwem i przekleństwem zarazem. Śmierć młodej Saorise to ostatnia z serii tragedii, nękających najsłynniejszy klan Ameryki. Niektórzy twierdzą, że nad rodem ciąży klątwa…

Saoirse Kennedy Hill spędziła ostatni wieczór swego życia z przyjaciółmi, śpiewając karaoke w lokalnym barze w Massachusetts. Wcześniej 22-letnia wnuczka Roberta F. Kennedy’ego zjadła kolację ze swoją 91-letnią babcią Ethel. Nad ranem wróciła z zabawy do słynnej rodzinnej posiadłości. Czekając na wschód słońca, Saoirse udała się na pobliską plażę, by powitać dzień orzeźwiającą kąpielą w oceanie. O 6.30 leżała już w swoim łóżku. Zasnęła.

Nikt z bliskich nie miał serca jej budzić. Gdy w końcu otwarto drzwi jej pokoju, nie oddychała. Trafiła do szpitala, ale było już za późno. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci kobiety było przedawkowanie narkotyków. Saoirse Kennedy Hill od lat zmagała się z depresją i lękami, o czym otwarcie mówiła i pisała na swoim blogu.

Rodzinna rezydencja Kennedych w Hyannis Port w stanie Massachusetts

- Jeżeli ktokolwiek kiedyś zastanawiał się, czy Bóg kocha Kennedych, dowodem jego miłości jest to, że dał nam Saoirse – ten błyskotliwy promień światła i śmiechu – powiedział Robert Kennedy Jr w mowie pogrzebowej dla siostrzenicy.

Dla Kennedych nazwisko stało się zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Wywodzą się z Irlandii i są od dekad jedną z najbardziej prominentnych rodzin w Ameryce. Los obdarzył ich prestiżem, bogactwem i władzą. Za przywileje wyznaczył jednak wysoką cenę. Zabójstwa, katastrofy lotnicze, wypadki samochodowe... Wydaje się, że śmierć ich sobie upodobała. Wszystko zaczęło się ponad sto lat temu…

Saoirse Kennedy Hill

…i żyła długo i nieszczęśliwie

Rosemary Kennedy, najstarsza siostra przyszłego prezydenta USA, przyszła na świat w piątek 13 września 1918 roku w Bostonie, stolicy stanu Massachusetts. W mieście trwała epidemia hiszpańskiej grypy. Wirus powodował krwotok z błoń śluzowych nosa, żołądka i jelit, które prowadziły do krwotocznego zapalenia płuc. Choroba zbierała śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych. Szpitale były przepełnione, a lekarze mieli ręce pełne roboty.

Rose Kennedy rodziła swoje trzecie dziecko, ale lekarz, który miał odebrać poród, spóźniał się. Mała pchała się na świat. Jej główka powoli zaczęła się wyłaniać. Pielęgniarka poleciła matce, by zacisnęła nogi i poczekała na przyjazd medyka. Kobieta posłuchała, trzymając w sobie córkę przez kolejne dwie godziny.

Rosemary była inna niż reszta dzieci. Rosła, ale nie ubywało jej infantylności. Miała coraz większe problemy w nauce. Dopiero później stwierdzono, że opóźnienie w rozwoju było efektem niedotlenienia mózgu podczas porodu. Od tamtej pory defekt "Rosie" stał się tajemnicą rodziny Kennedych, która postrzegała chorobę dziecka jako zagrożenie dla swojej reputacji.

Rosemary spędziła najszczęśliwsze lata życia w Anglii, tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. W 1938 roku prezydent Franklin D. Roosevelt mianował jej ojca, Josepha Patricka Kennedy'ego, ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Londynie. Rodzina Kennedych przeniosła się na Stary Kontynent. Urok i uroda Rosemary oraz jej młodszej siostry Kathleen od razu przyciągnęły uwagę brytyjskiej prasy. Gazety rozpisywały się o Kennedych, wyspiarze ich uwielbiali.

Dobrą passę przerwała wojna. Gdy Trzecia Rzesza wystąpiła zbrojnie przeciwko Wielkiej Brytanii, niemal cała rodzina powróciła do Ameryki. U boku dyplomaty na Wyspach pozostała jedynie najstarsza córka. Gdy zaczęły się bombardowania Londynu, Rosemary została przewieziona z brytyjskiej stolicy do Behmort House, szkoły specjalnej prowadzonej przez siostry zakonne. To miejsce miało odmienić jej życie.

Jeszcze w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie posyłano Rosemary do szkół z internatem i przydzielano indywidualne korepetycje, ale nawet w dorosłości kobieta wciąż nie radziła sobie z czytaniem i pisaniem. Dopiero jako 20-latka, otoczona troskliwymi opiekunami i życzliwymi przyjaciółmi w katolickiej placówce, zaczęła robić postępy. W listach do rodziny opisywała, jak bardzo jest szczęśliwa.

Fakt, że w tak ważnym historycznie okresie jej ojciec został mianowany ambasadorem u najbliższego sojusznika USA świadczył o szacunku i prestiżu, jakim Joseph Kennedy cieszył się w Ameryce. Z czasem jednak Brytyjczycy odkryli, że głowa rodziny Kennedych jest nie tylko zaciekłym antykomunistą, ale także antysemitą, który postrzegał Adolfa Hitlera jako rozwiązanie tych dwóch "światowych problemów". Joseph szybko został uznany przez Londyn za persona non grata. Wrócił więc do ojczyzny razem z Rosemary.

Powrót sprawił, że wszystko w życiu młodej kobiety zaczęło się walić. Postępy, jakie uczyniła w nauce i rozwoju cofnęły się. Pogorszeniu uległ także stan psychiczny Rosemary. Stała się agresywna i nieprzewidywalna. W nocy uciekała z domu, by sypiać z nieznajomymi mężczyznami z pobliskich barów. Niewiele ostało się z grzecznej i uroczej dziewczyny, o której niegdyś rozpisywały się brytyjskie gazety. Jej ojciec marzył o wielkiej karierze politycznej dla swoich synów. Wybryki córki były dlatego poważnym zagrożeniem. Szukając rozwiązania, trafił na słynnego psychiatrę, nazywanego w amerykańskiej prasie "chirurgiem ludzkich dusz".

W latach 40. i 50. XX wieku lobotomia była bardzo popularną metoda leczenia chorób psychicznych. Doktor Walter Freeman był uznawany za mistrza w tej dziedzinie. Joseph Kennedy pokładał dlatego w nim ogromne nadzieje.

Przed rozpoczęciem zabiegu lobotomii doktor aplikował choremu elektrowstrząsy, by go oszołomić. Potem przebijał twardą ludzką czaszkę szpikulcem do kruszenia lodu, wbijając go między gałkę oczną a powiekę. Następnie docierał do płata czołowego mózgu, wycinając z niego "problematyczne" fragmenty. Zabieg skończył się dla Rosemary tragicznie. Kobieta straciła po nim mowę i wylądowała na wózku inwalidzkim. Sparaliżowana i ukryta przed opinią publiczną przynajmniej nie stanowiła już problemu dla wizerunku rodziny. Resztę życia spędziła w zakładzie opiekuńczym, gdzie wegetowała prawie sześć dekad. Zmarła w 2005 roku w wieku 87 lat.

Ci, którzy wierzą w klątwę Kennedych wskazują, że to właśnie "Rosie" była jej pierwszą ofiarą.

Rosemary Kennedy

Bohater, który nie został prezydentem

Joseph Kennedy Senior wróżył najstarszemu synowi świetlaną przyszłość już od jego najmłodszych lat. Wierzył, że zostanie on pierwszym katolikiem, który przejmie stery w Białym Domu. "To dziecko zostanie kiedyś prezydentem tego narodu" – powiedział prasie ówczesny burmistrz Bostonu John Fitzgerald zaraz po narodzinach wnuczka.

Joe był przystojny, wysportowany i bystry. Miał wszelkie predyspozycje, by wkupić się w łaski przyszłych wyborców. Podobnie jak jego ojciec, a potem młodsi bracia, studiował prawo na Harvardzie – najbardziej prestiżowej uczelni po tamtej stronie Atlantyku.

Na początku lat 30, zanim naziści rozpoczęli podbój Europy, Joseph Kennedy wysłał najstarszego syna z wizytą do Trzeciej Rzeszy, by poznał realia światowej polityki. W listach do ojca Joe zachwycał się fuehrerem, chwaląc między innymi prowadzoną przez niego politykę eugeniki. "Hitler buduje w swoich ludziach ducha, którego może pozazdrościć każdy kraj" – pisał z Berlina.

Sukces polityczny młodego Kennedy’ego wydawał się kwestią czasu. Został delegatem stanu Massachusetts na Narodową Konwencję Demokratów, biorąc udział w wyborze partyjnego nominata do startu w wyścigu o urząd prezydenta w 1940 roku. Planował także udział w wyborach do Kongresu, mających się odbyć za sześć lat. Na drodze politycznych ambicji Josepha Jr stanęła jednak wojna.

Na rok przed końcem studiów opuścił Harvard i zaciągnął się do armii. Został pilotem marynarki wojennej. Latał w patrolach na Karaibach, a w 1943 roku został przydzielony do dywizjonu bombowców B-24 Liberator. Miał na koncie 25 misji. Gdy jego służba dobiegała końca, zgłosił się jako ochotnik do projektu "Afrodyta".

Był to tajny amerykański program, który polegał na przebudowie wyeksploatowanych bombowców na latające bomby. Samoloty, wypełnione tonami materiałów wybuchowych, były przeznaczone do niszczenia silnie umocnionych celów, w tym schronów niemieckich okrętów podwodnych. Latające bomby startowały z dwoma osobami na pokładzie: pilotem i mechanikiem. W trakcie lotu sterowanie nad maszyną przejmował drogą radiową tak zwany "samolot matka". Załoga latającej bomby wyskakiwała wówczas na spadochronach.

12 sierpnia 1944 roku Joe leciał B-24 wypełnionym ponad 9 tonami ładunków wybuchowych nad Kanałem La Manche. Gdy szykował się do ewakuacji, samolot niespodziewanie eksplodował. Joseph Kennedy Jr w chwili śmierci miał 29 lat. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Marynarki – drugim najwyższym odznaczeniem wojskowym USA.

Jego polityczne przeznaczenie miał wypełnić młodszy brat. Wcześniej jednak zrozpaczoną rodzinę czekał pogrzeb.

Spadające samoloty

Jeszcze przed opuszczeniem Londynu śliczna Kathleen Kennedy wdała się w romans z Williamem Cavendishem - markizem Hartington i następcą księcia Devonshire. Para pobrała się w maju 1944 roku. Jej najstarszy brat był jedynym z rodziny Kennedych, który wziął udział w ceremonii. Rodzice Kathleen, żarliwi katolicy, byli przeciwni ślubowi córki z protestantem.

"Kick" – jak nazywali ją bliscy - poświęciła się działalności humanitarnej, pracując dla Czerwonego Krzyża. Cavendish służył w wojsku. Dowodził kompanią Straży Coldstream, jednej z najstarszych i najbardziej znanych jednostek armii brytyjskiej. Cztery miesiące po ich weselu zginął, gdy samolot, którym leciał, został zestrzelony nad Belgią przez Niemców. Cztery lata później - także w katastrofie lotniczej - zginęła jego żona. 28-letnia Kathleen była w drodze na wakacje do Francji ze swoim nowym partnerem.

Nie będzie to ostatni raz, gdy członek rodziny Kennedych straci życie na pokładzie samolotu.

Kathleen Kennedy w Londynie, 1943 rok

Kula w głowie prezydenta

Joseph Kennedy Senior pragnął, by jego syn został prezydentem USA. Jego marzenie spełniło się w styczniu 1961 roku.

- Amerykanie, nie pytajcie, co kraj może zrobić dla was; pytajcie, co wy możecie zrobić dla kraju. Obywatele tego świata, nie pytajcie, co Ameryka może zrobić dla was, ale co razem możemy zrobić dla wolności ludzkości – te słowa, wypowiedziane przez Johna Fitzgeralda Kennedy’ego w trakcie 14-minutowej przemowy inauguracyjnej przeszły do historii razem z nim. Były zapowiedzią polityki 35. prezydenta USA, którego rządy przypadły na burzliwe czasy zimnej wojny.

Zwycięstwo w wyborach zapewniły mu dwie rzeczy: nazwisko i charyzma, którą zaprezentował podczas debaty z Richardem Nixonem. Była to pierwsza w historii USA prezydencka debata transmitowana na żywo przez telewizję.

USA. 100. rocznica urodzin prezydenta Kennedy'ego

John Fitzgerald Kennedy uniknął konfliktu atomowego ze Związkiem Radzieckim. Uczynił pierwszy krok w stronę Księżyca, zapowiadając, że jeszcze przed upływem dekady Amerykanie staną na Srebrnym Globie. Wypowiedział wojnę wszechpotężnej mafii. Jego prezydenturę przyćmiło jednak pasmo tragedii.

W sierpniu 1963 roku na świat przyszedł najmłodszy syn Johna i Jackie Kennedych. Mały Patrick urodził się z zespołem zaburzeń oddychania. "To Kennedy – da sobie radę" – napisał "Boston Globe", gdy wiadomość o narodzinach syna prezydenta obiegła media. Noworodek zmarł 39 godzin później, pogrążając rodzinę i Amerykę w żałobie. Siedem lat wcześniej, także w sierpniu, Jackie poroniła. Dziewczynka miała nosić imię Annabel. Jackie i John musieli szybko pozbierać się po kolejnej tragedii. Nieubłaganie zbliżały się wybory prezydenckie, w których JFK planował zapewnić sobie reelekcję.

Dwa miesiące po pogrzebie syna był już w wirze kampanii wyborczej, składając wizytę w teksańskim Dallas. Miasto - bastion republikanów - ciepło przywitało demokratycznego polityka. Wokół ulicy, którą jechała prezydencka kolumna zgromadziły się tysiące ludzi. W blasku słońca Kennedy pozdrawiał zebranych w Dallas szerokim uśmiechem i uniesioną dłonią. Otwarta limuzyna marki Lincoln wioząca parę prezydencką przejeżdżała właśnie Ross Avenue w kierunku hotelu Dealey Plaza, mijając magazyn książek.

John F. Kennedy chwilę przed śmiercią

Była 12:30. Rozległy się dwa strzały. Mózg i krew prezydenta rozprysły się na bladej twarzy jego żony. Zabójca nie chybił ani razu. Jeden pocisk trafił Kennedy’ego w głowę, drugi w szyję. W chwili śmierci JFK miał 46 lat. W telewizji przerwano programy, by przekazać narodowi tę tragiczną informację.

Nieco ponad godzinę po zamachu aresztowano mężczyznę, który pociągnął za spust. Dwa dni później prowadzony w kajdankach Lee Harvey Oswald został dźgnięty nożem przez właściciela klubu nocnego i policyjnego informatora Jacka Ruby’ego na oczach całej Ameryki. Scenę zarejestrowały kamery telewizyjne.

Śmierć Johna F. Kennedy’ego do dziś jest owiana tajemnicą. Sceptycy kwestionują oficjalną wersję wydarzeń, przedstawioną w raporcie Komisji Warrena z 1964 roku. Ponad 80 procent Amerykanów uważa, że 35. prezydent Stanów Zjednoczonych padł ofiarą spisku.

Kiedy o nim myślimy, nie ma kapelusza, stoi tak i na wietrze, i w pogodzie. Nie lubił nosić płaszczy i nakryć głowy, wolał być odsłonięty, a był wystarczająco młody i twardy, by stawić czoła i cieszyć się zimnem i wiatrem tamtych czasów, czy to wiatrem natury, czy wiatrem okoliczności politycznych i narodowego niebezpieczeństwa. Zginął, bo był zbyt wyeksponowany, ale w sposób, jaki by go zadowolił - na służbie, otoczony przyjaciółmi i wrogami, tymi, którzy go wspierali i tymi, którzy do niego strzelali. Lillian Ross, "Komentarz", New Yorker Magazine, 1963

Osiem strzałów i trzy śmiercionośne kule

Robert Kennedy był trzecim w rodzinie w kolejce do "amerykańskiego tronu". Po stracie dwóch braci przyszła kolej na niego, by zawalczyć o najwyższy urząd w państwie.

"Bobby" od młodości angażował się w politykę. Za czasów prezydentury swojego brata pełnił stanowisko prokuratora generalnego. Rok po zabójstwie Johna dostał się do Senatu. Cztery lata później zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko prezydenta. Jako zagorzały obrońca praw człowieka cieszył się poparciem pacyfistów i Afroamerykanów.

Był 4 kwietnia 1968 roku. Kampania wyborcza trwała w najlepsze. Robert jechał właśnie do biednej, czarnej dzielnicy Indianapolis, gdzie miał spotkać się z wyborcami. W drodze doszły go wieści o zamachu na Martina Luthera Kinga. Na barki Kennedy’ego spadł obowiązek przekazania wiadomości o śmierci pastora w większości czarnoskórym mieszkańcom miasta. W takiej sytuacji trudno znaleźć odpowiednie słowa. Robert zapożyczył je więc od greckiego tragediopisarza. – Ajschylos był moim ulubionym poetą – oznajmił, po czym zacytował fragment jego antycznego poematu "Oresteja":

Nawet we śnie ból, który nie zapomina,

kropla po kropli drąży serce,

aż do pogrążonych w rozpaczy,

wbrew ich własnej woli,

z przerażającej łaski Boga

przychodzi mądrość





Robert Kennedy

Krótko po północy 5 czerwca 1968 roku Kennedy opuszczał salę balową hotelu Ambassador w Los Angeles, gdzie chwilę wcześniej wygłosił przemówienie. W odbywających się w Kalifornii prawyborach pokonał swoich dwóch rywali, zostając oficjalnym kandydatem demokratów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Bobby" miał Biały Dom na wyciągnięcie ręki.

Jego plany pokrzyżował niski, śniady mężczyzna o ciemnych, kręconych włosach, Sirhan Bishara Sirhan. Jordańczyk palestyńskiego pochodzenia pociągnął za spust rewolweru Iver-Johnson Cadet osiem razy. Kennedy’ego dosięgły trzy kule kalibru 0,22 – jedna przebiła prawą stronę czaszki tuż nad uchem i utkwiła w mózgu, dwie kolejne trafiły w tylną część szyi i klatkę piersiową. Jeden pocisk otarł się o marynarkę polityka. Oprócz senatora rannych zostało pięć innych osób. Radosne wiwaty zwolenników demokraty przerodziły się w krzyki przerażania. Wybuchła panika.

Robert Kennedy trafił na stół operacyjny w szpitalu w centrum Miasta Aniołów. Walczył o życie 26 godzin. Zmarł następnego dnia po zamachu, nie doczekawszy narodzin swojego jedenastego dziecka.

Zabójca został natychmiast aresztowany. Jak zeznał podczas procesu, motywem jego działania była zemsta za poparcie, jakiego rok wcześniej Kennedy udzielił Izraelowi w wojnie sześciodniowej. Palestyńczyk usłyszał wyrok śmierci. Karę ostatecznie zamieniono na dożywocie, które zamachowiec odsiaduje po dziś dzień w więzieniu stanowym Corcoran w Kalifornii.

Odtwarzaj Zabójca Roberta Kennedy'ego nie wyjdzie na wolność / Wideo: Reuters Archive

David Kennedy miał 13 lat, gdy siedząc przed ekranem telewizora w hotelowym pokoju w Los Angeles zobaczył, jak jego ojciec upada na podłogę, trafiony trzema kulami. Strata ojca pozostawiła bliznę w psychice chłopaka. Młody Kennedy z czasem zaczął szukać ukojenia w alkoholu i narkotykach. Zmarł z przedawkowania wiosną 1984 roku. Miał zaledwie 28 lat. Jego ciało znalazła pokojówka w hotelu Brazilian Court w Palm Beach. Na Florydę przyjechał w odwiedziny do babki, 93-letniej Rose Kennedy, z okazji Wielkanocy.

13 lat później przeznaczenie dopadło jego młodszego brata. Michael LeMoyne Kennedy zginął w wypadku narciarskim na jednym ze stoków w stanie Kolorado. Przeżył 39 lat.

Syn Ameryki

W istnienie klątwy wierzyła sama Jackie Kennedy. Po zabójstwie męża i szwagra była pierwsza dama żyła w strachu o swoich bliskich. Była przekonana, że nikt, kto nosi ich nazwisko, nie może spać spokojnie. Bała się o swoje pociechy - Johna Juniora i Caroline.

Na łożu śmierci w 1994 roku wdowa po 35. prezydencie USA miała nadzieję, że jej dorosłe już dzieci ominęło fatum. Los zlitował się nad Jackie, pozwalając jej odejść, nie doczekawszy śmierci kolejnego syna.

John Junior miał zaledwie rok, gdy jego ojciec został najmłodszym w historii prezydentem USA. Młody Kennedy był nazywany "Synem Ameryki", bo jako jedno z nielicznych dzieci amerykańskich prezydentów wychowywał się w Białym Domu.

"Junior" lub "John-John" - jak go nazywano - próbował swoich sił w aktorstwie, początkowo trzymając się z dala od sceny politycznej. Jego życie nabrało tempa w latach 90. W 1995 roku założył magazyn "George", zgrabnie łączący popkulturę z polityką. Pismo okazało się ogromnym sukcesem. Przynajmniej na początku. Rok później JFK Junior wziął ślub ze zjawiskową Carolyn Jeanne Bessette. Media w USA okrzyknęły ich "najpiękniejszą parą w Ameryce". Pełna sukcesów dekada okazała się także ostatnią w życiu "Johna-Johna".

Młody Kennedy miał słabość do szybkich samochodów i mocnych doznań. Nie stronił od alkoholu i narkotyków. Liczne katastrofy lotnicze w historii rodziny nie zniechęciły go do pomysłu, by nauczyć się latać. Kurs pilota ukończył rok przed swoją śmiercią.

Jednym ze sposobów, w jaki ludzie radzą sobie z traumą, jest podążanie za niebezpieczeństwem. Ponieważ zdają sobie sprawę, że życie może zgasnąć w każdej minucie, chcą żyć pełnią życia. (…) [John - red.] uciekał śmierci i niebezpieczeństwom wiele razy. Myślę, że John po prostu zawsze wierzył, że coś go ocali, ale tamtej nocy tak się nie stało. Steven M. Gillon, autor biografii Johna F. Kennedy'ego Jr

Carolyn Bessette-Kennedy i John F. Kennedy Jr. w 1999 roku

16 lipca 1999 roku, późnym wieczorem, zasiadł za sterami jednosilnikowego samolotu Piper Saratoga. Towarzyszyły mu żona i szwagierka. Obrał kurs na półwysep Cape Cod w stanie Massachusetts, gdzie następnego dnia miało odbyć się wesele jego kuzynki Rory Kennedy. Lecieli w ciemnościach i gęstej mgle, targani podmuchami wiatru. Trudne warunki pogodowe pokonały niedoświadczonego pilota. Trzyosobowa załoga nigdy nie dotarła do celu. Nad ranem uznano ich za zaginionych. Wrak samolotu odnaleziono po 15 godzinach. Zwłoki 38-letniego Kennedy’ego, jego żony i szwagierki wyłowiono dopiero po kilku dniach. Ich prochy rozsypano nad oceanem.

John F Kennedy Jr. w 1988 roku

***

To tylko niektóre z kilkunastu tragedii, jakie składają się na legendę o "klątwie Kennedych". Do sierpnia 2019 roku jej ostatnią ofiarą pozostawała synowa Roberta Kennedy’ego, Mary. 52-latka powiesiła się we własnym mieszkaniu siedem lat temu. Saoirse jest trzynasta na "czarnej liście" rodziny.

Jakkolwiek teoria o fatum ciążącym nad słynnym klanem jest chwytliwa, rozum każe zachować zdrowy rozsądek. Niektórzy członkowie rodziny Kennedych czują się urażeni używaniem przez media terminu "klątwa".

"Nasze choroby nie różnią się niczym od cudzych, także nasze tragedie nie są wcale tak niezwykłe. (...) Jesteśmy dużą rodziną. (...) ale przede wszystkim bardziej publiczną niż większość innych rodzin. Jesteśmy stale pod okiem mediów, w związku z tym trudniej nam ukrywać nasze zmagania" - przekonywał po śmierci Saoirse jej wuj, były demokratyczny kongresmen Patrick J. Kennedy na łamach "USA Today".

Szczęście to coś, na co pracujemy, pech to coś, co musimy znosić. Robert Kennedy do reporterów po zamachu na JFK