Magazyn TVN24

W Kijowie była wytykana i traktowana jak trędowata. To ta skażona, z Czarnobyla - mówili. Miała tego dość i wróciła do zony. Kiedyś w jej wiosce mieszkało tysiąc osób, teraz tylko ona. Ma 76 lat, 10 kilometrów do sklepu, żyje bez prądu i bieżącej wody, żywi się tym, co sama wyhoduje. Takich jak ona jest w okolicy jeszcze kilkudziesięciu.

To Olga. To od niej się zaczęło. Poznali ją w 2016 roku. Przypadkiem. Eksplorowali Łubiankę, opuszczoną wioskę w zamkniętej strefie. Nie wiedzieli, że ktoś jeszcze w niej mieszka. Nagle zobaczyli niską zgarbioną postać. Okazało się, że kobieta źle się czuje i idzie do leśnictwa Czarnobylskiej Puszczy. Bagatela sześć kilometrów. Pomogli jej. Dali tabletki, wezwali karetkę. Miała udar słoneczny. Gdyby nie ich pomoc, mogłaby umrzeć.

Po miesiącu znów ją odwiedzili. Pracowała na polu. Wtedy poznali jej historię...

Pochodzi z Łubianki, potem mieszkała w Prypeci. Doskonale pamięta, jak budowano elektrownię w Czarnobylu. Potem w niej była zatrudniona. W Związku Radzieckim - praca marzenie. Dobre zarobki, pewna posada. Co konkretnie robiła? Trudno konkretnie powiedzieć. Jak trzeba było coś pomalować - to malowała. Remont? To pomogła. Ogólnie miała dbać o porządek.

A potem był wybuch...

Co się stało w Czarnobylu?

To było 26 kwietnia 1986 roku, dokładnie o godzinie 1.24. Podczas przeprowadzania eksperymentu w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, który miał sprawdzić zachowanie się reaktora w sytuacji awaryjnej, doszło do eksplozji porównywalnej siłą promieniowania do 500 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę. Blok IV po eksplozji / Źródło: chnpp.gov.ua

Wybuchł pożar, który gaszono przez 10 dni. W powietrze przedostało się kilkadziesiąt izotopów promieniotwórczych. Skażone zostały części dzisiejszych terytoriów Ukrainy, Białorusi i Rosji. Substancje radioaktywne dotarły nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a nawet do Grecji i Włoch.

To była cicha apokalipsa. Gdy pod osłoną nocy gaszono olbrzymi pożar, większość mieszkańców Prypeci spała. W tym czasie radioaktywny grzyb unosił się nad płonącą elektrownią.

Władze nie informowały o katastrofie. Ludzie nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji. O radioaktywnej chmurze nie wiedzieli też na drugi dzień. Było gorąco, opalali się, dzieci grały w piłkę. Owszem, dochodziły sygnały o jakiejś awarii, dziwiły ich trochę patrole milicji i polewaczki, które wyjechały czyścić ulice.

Po awarii na ulice wysłano polewaczki / Źródło: chnpp.gov.ua

Do dziś nie wiadomo, ile dokładnie wynosi liczba ofiar śmiertelnych wybuchu. Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego podaje liczbę 62 osób. Połowa z nich to tak zwani likwidatorzy, czyli pracownicy elektrowni oraz strażacy próbujący zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru.



Około tysiąca osób, głównie ratowników i pracowników elektrowni, otrzymało duże dawki promieniowania, co mogło przyczynić się do poważnych chorób. Według ocen Światowej Organizacji Zdrowia, liczba zmarłych na raka, wywołanego przez skażenie po wybuchu w elektrowni, może sięgać nawet dziewięciu tysięcy. Ofiary Czarnobyla

Dopiero półtorej doby po awarii zarządzono ewakuację Prypeci, która znajdowała się najbliżej elektrowni. Ludziom kazano zabrać dokumenty, najpotrzebniejsze rzeczy i prowiant na trzy dni.

Potem ewakuowano mniejsze miejscowości. W każdej to samo: płacz, krzyki, strach.

Wyznaczono strefę zamkniętą w promieniu 30 kilometrów. 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, obszar wielkości pięciu Warszaw, tylko znacznie mniej zaludniony. Do 7 maja 1986 r. wysiedlono około 116 tysięcy osób. W późniejszych latach - kolejne 220 tysięcy.

Uciekinierzy ruszyli do oddalonych o dziesiątki kilometrów wsi i miast. Niektórzy na Białoruś, inni na południe Ukrainy. 60 kilometrów od elektrowni wybudowano nowe miasto - Sławutycz. To w nim zamieszkało kilkadziesiąt tysięcy osób.

Powrót

Olgę Juszczenko przesiedlono do Kijowa. Była wytykana i traktowana jak trędowata. Ludzie nie chcieli mieć do czynienia ze "skażonymi". Bali się.

Nie wytrzymała tam długo. Po kilku latach podjęła decyzję: wraca do domu rodzinnego, do Łubianki.

I wróciła. Ale znów milicja wypędziła ją do Kijowa. I tak kilka razy. Aż w końcu machnęli na nią ręką.

W Łubiance kiedyś mieszkało tysiąc osób. Teraz tylko ona - Olga Juszczenko. Staruszka, która lubi wkręcać ludzi, że jest matką byłego prezydenta Ukrainy. Odtwarzaj Olga. Od niej się zaczęło / Wideo: XBestCInema (www.xbestcinema.pl) / Napromieniowani.pl

Żyje bez bieżącej wody i bez prądu. Do sklepu ma 10 kilometrów. Żywi się więc głównie tym, co sama wyhoduje. I - jak twierdzi - niczego więcej nie potrzebuje. Ma tu swój orzech, jabłoń, kury, dwie krowy, ciszę i spokój. Czego chcieć więcej? W życiu nawdychała się smrodu miasta i więcej tego nie chce.

Takich jak ona jest więcej. Ale to ona była punktem zapalnym. To dzięki niej w głowie Krystiana Machnika narodził się pomysł pomocy "samosiołom", czyli tutejszym, tym którzy nie dali się wysiedlić albo wrócili.

- Wszystkich ich łączy jedno: brak podstawowych produktów. Obwoźny sklep przyjeżdża do ich opuszczonych wiosek raz na 4-5 tygodni, opieka lekarska praktycznie nie istnieje - mówi.

Machnik, twórca portalu napromieniowani.pl, który od 2015 roku organizuje wycieczki do zamkniętej strefy, postanowił, że co pewien czas będzie przywoził im żywność, potrzebne rzeczy, ciepłą odzież. Słowem – to, co tylko jest im potrzebne. W lutym odwiedził ich po raz trzeci.

Wypakowanym po brzegi land roverem jeżdżą do "samosiołów" / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Ile ich jest? Tego nie wie nikt. Szacuje się, że 30 lat temu było ich około trzech tysięcy. I z roku na rok ubywało. Teraz? Pewnie kilkudziesięciu. Rozrzuceni w promieniu 30 kilometrów. Bez bieżącej wody, prądu. Z dala od cywilizacji. Kiedyś za ich oknem toczyło się życie. Dziś ani żywej duszy. Czasem przebiegnie jakaś sarna czy inne zwierzę. Przeważnie głucha cisza.

Policzmy.

Prypeć: 0

To było idealne socjalistyczne miasto. Takie, jakie wymarzyli sobie towarzysze. Żadnej cerkwi, za to basen, stadion i wesołe miasteczko. Wybudowano je w 1970 r. Leży trzy kilometry od elektrowni atomowej w Czarnobylu. To ona dała mu życie. I to ona po 16 latach je zabrała.

Odtwarzaj 23.04.2016 | Czarnobyl 30 lat później. „To pomnik ludzkiego bólu” / Wideo: Grzegorz Tkaczyk/Fakty Online

Gdy doszło do wybuchu, mieszkało tu 49 tysięcy ludzi, głównie pracownicy elektrowni i ich rodziny. Średni wiek mieszkańca - 26 lat.

Ewakuowana półtorej doby po awarii Prypeć to skansen socjalizmu. Główny cel wszystkich wycieczek. W mieście przygotowującym się wówczas do pochodu pierwszomajowego, natknąć się można na portrety Lenina, porzucone transparenty, na latarniach wiszą radzieckie gwiazdy, a nad miastem, na dachach szesnastopiętrowych wieżowców górują sierp i młot.

Miasto otoczono drutem kolczastym i pilnują go strażnicy. Żaden z mieszkańców już tu nie wrócił.

Opuszczone blisko 50-tysięczne miasto przyciąga setki turystów

Czarnobyl: 50

18 kilometrów od elektrowni. Ale to od tej miejscowości wzięła się nazwa elektrowni, bo gdy zaczęła się budowa, było to największe miasto w okolicy. Nazwa złowroga - Czarnobyl po rosyjsku znaczy "piołun".

Główna ulica w Czarnobylu

Czarnobyl to całkowite przeciwieństwo Prypeci. Historia miasta sięga sięga XI wieku, zobaczymy tu drewniane domy, cerkiew i zamek. W 1986 r. zamieszkiwało je około 15 tysięcy osób. Dziś pozostało ich sześć razy mniej.

Większość to robotnicy i naukowcy, którzy ze względów bezpieczeństwa przebywają w strefie jedynie przez trzy miesiące w roku. Ale i tu są "samosioły". Około 50. To ich największe skupisko. Żyją inaczej niż w małych wioskach. Nie mają tylu problemów. Mają z kim rozmawiać, na miejscu działa sklep.

"Napromieniowani" odwiedzili jedną z miejscowych kobiet. Wróciła tu z mężem, teraz, po jego śmierci, żyje sama. Nie mieszka w swoim rodzinnym domu. Ten został zniszczony i zakopany w 1988 roku. Od przyjaciół dostała inny, ale też go zakopano. - Takie mamy powodzenie - mówi.

Z wizytą u "samosiołki" z Czarnobyla / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Dom, w którym obecnie żyje, też dostała od dobrych ludzi. Odkopali go i wyremontowali.

Wtedy, po katastrofie, państwo zaproponowało jej mieszkania poza strefą, ale z dala od rodziny. Nie chciała się rozdzielać. I tak razem w mężem została.

- Kiedyś zwyczajnie wyrzucano nas. Pracowaliśmy, a oni przyszli, wszystko pozamykali i światło wyłączyli. Teraz nas chociaż nie tykają - mówi starsza kobieta.

Ale żyje im się trudno. - Nie ma tu nawet punktu aptecznego. Ludzie chodzili i prosili, ale na nic. Jakby tu nie ludzie mieszkali - tłumaczy.

Paryszew: 2

Do niedawna mieszkały tu trzy osoby. Ale ostatnio zmarła Maria Urupa. Latem widzieli ją po raz ostatni. Była w dobrej kondycji psychicznej, ale brakowało jej już sił. Z domu wychodziła pięć minut.

Wtedy zrobili jej zdjęcie. Teraz postawili je w jej domu. - Żeby nie była to kolejna opuszczona chata, jedna z tysięcy. Żeby kryła się za nią jakaś historia - mówi Krystian Machnik.

W domu zmarłej Marii Urupy, który już rozkradli szabrownicy, Machnik postawił ramkę z jej zdjęciem / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

W wiosce mieszkają jeszcze Hanna Jawczenko i Iwan Semeniuk. Starsza pani mało się odzywa. Bo rzadko kiedy ma do kogo. Za to dużo się uśmiecha. Jej towarzyszem życia jest kot. Trzyma go w domu, bo na dworze mogłyby go dopaść wilki, które zagryzły kilka innych kotów.

Pamiętali, że na głowie miała starą poprzecieraną chustę. Więc dostała od nich nową. Nie miała opatrunków, zostawili jej apteczkę. I wkręcili żarówkę. Spisali też, jakie leki są jej potrzebne, żeby przywieźć następnym razem.

Hanna Jawczenko / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Iwan też mieszka sam. Uprawia ziemię i prowadzi gospodarstwo. Coraz gorzej sobie z tym radzi.

Na ścianie wiszą rodzinne zdjęcia, jeszcze sprzed katastrofy. Obok dwa nowe – z żoną i z synem. – Gdy poznaliśmy go dwa temu, żyła jego żona i zrobiliśmy to zdjęcie – tłumaczy Machnik. Kolejnym razem poznali jego syna. - Prosił nas, żebyśmy mu też to zdjęcie dali, więc obietnicy dotrzymaliśmy.

Nie ma dobrych wieści. – U Wasyla żona zmarła – mówi.

Iwan Semeniuk / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Teremsi: 12

Wasyl Ławrienko mieszka w sąsiedniej wiosce. Według oficjalnych danych mieszka tu 25 osób. Ale żyje już tylko połowa z nich. Ludzie umierają, ale nikt tego nie odnotowuje.

Matrona zmarła dosłownie kilka dni przed ich wizytą.– Poznaliśmy ich rok temu. To było smutne spotkanie. Były wzruszenia i łzy - mówi Machnik.

Wasyl ze zmarłą żoną / Źródło: Napromieniowani.pl

Teraz o żonie będzie Wasylowi przypominać zdjęcie.

Hanna Iwaniwna Czała nie rozumie, dlaczego ludzie tu nie wracają. Tak jak ona. - To już 30 lat minęło. Tu radiacji nie ma, wszyscy zdrowi! – mówi. - Ale wciąż umierają – dodaje i głos jej się załamuje.

Gdy na koniec spytali ją, co przywieźć następnym razem, odpowiedziała: - Najważniejsze, żebyście zajechali. Ja jestem stara baba, ale zawsze rada, jak ktoś przychodzi.

Hanna Iwaniwna Czała / Źródło: Napromieniowani.pl

Dla Tatiany Rajenok każdy krok to problem. Zastali ją, gdy dokarmiała gęsi. Porusza się powoli, w jednej ręce trzyma laskę, drugą podpiera się płotu. Gdy widzi grupę, pyta: - Chłopcy, a może byście mi ze dwie wiązki drzew przynieśli?

Więc przynoszą, ale więcej, by do końca zimy jej starczyło.

Dopiero, gdy pokazali jej zdjęcie, zorientowała się, że już się poznali.

Tatiana Rajenok / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Opacziczi: 1

Tu mieszka już tylko jedna kobieta. Jedna z najstarszych "samosiołów". Pani Maria w lipcu będzie mieć 90. urodziny. W czasach prosperity pracowała na polu. Jeździła traktorem, doiła krowy.

Wróciła do swojej chaty rok po ewakuacji. Rozpaliła w piecu ogień i niemal błyskawicznie nad jej domem zawisł wojskowy śmigłowiec zwabiony dymem. - Mówili coś przez megafon, ale przegoniła ich widłami. Od tamtej pory Maria jest samosiołem – tłumaczy Machnik.

Trzyma się dobrze jak na swój wiek. – Umierać baba jeszcze nie chce – odgraża się.

89-letnia pani Maria / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Ale przyznaje - doskwiera jej samotność. Często wraca do tego, co było przed katastrofą. Czyta wtedy wiersz, który ktoś dał jej w trakcie ewakuacji. Każe im czytać. Słucha i ociera łzy.

Opustoszały mieszkania i ulice

I nie ma już na podwórkach dzieci.

Tylko szepczą cicho drzewa.

Gdzie się podziali mieszkańcy?

Ludzie, gdzie wy?

Miasto kochane stało się niemym,

Wszyscy odeszli nie pożegnawszy się z tobą.

Wybacz nam naszą niepewność,

My wrócimy do ciebie, kochane.

Przecież nikt nas nigdzie nie wita

I nikt nie rad nam tak jak ty.

Przecież wiesz, że my wszyscy cierpimy

Czekamy na powrót i na twoje ciepło.

Żebyś znowu stało się rozmowne,

Żeby znowu pełno dzieci,

Żebyś było ty, nasze miasto, kochane,

Żeby nie było więcej ciemności.

Czy ktoś widział martwe miasto?

To ból serca i duszy.

Lepiej żeby nie było tego atomu,

Żeby nie było tego strasznego nieszczęścia.

Miasto kochane, tyś było tak miłe.

Miasto zapracowane, żywe.

Stało się nieszczęście i wszystko się zmieniło.

W życiu naszym, z tobą.

- To "Czarnobylskie bóle" – mówi.

Przy pożegnaniu po jej twarzy płyną łzy. – Ja mam dzieci, przywożą mi, co potrzebuję. A dzisiaj – dzięki wam - przeżyłam piękny dzień piękny. Jeśli gdzieś coś się stanie, będzie coś nie tak, wspominajcie mnie.

Otaszew: 1

To wioska ukryta w środku lasu. Zimą bez samochodu terenowego nie sposób tu dotrzeć. - To dziwne miejsce, leżące nad rzeką Prypeć, ale w głębokich lasach, na totalnym uboczu, po drodze do niczego. Podczas drugiej akcji pomocy poznaliśmy tam wysokiego dziaduszkę i niedosłyszącą babuszkę – mówi Machnik.

Teraz zastali tylko kobietę. - Komunikacja była bardzo ograniczona. Próbowaliśmy porozumieć się z nią pisemnie, jednak okazało się, że jest niepiśmienna – tłumaczy Machnik.

"Samosiołka" z Otaszewa / Źródło: Napromieniowani.pl

Ale jakoś udało się ustalić, że sąsiad wyjechał do Kijowa. Nie wiadomo - na stałe czy - jak wielu "samosiołów" - wróci latem. Teraz została sama. Towarzystwa dotrzymują jej jedynie trzy koty.

Kupowate: kilkanaście

Wasyl ma 87 lat. Poznali go latem. Wtedy opowiedział im nieco o sobie. Teraz byłoby o to trudno, podupadł na zdrowiu.

– Ostatnio widzieliśmy, że ma zniszczone buty, kupiliśmy mu nowe – mówi Machnik. Do tego dostał jedzenie dla siebie i kotów, ciepłą odzież. Poprosił o pomoc w nastrojeniu telewizora.

Ale gdy dostał zdjęcie w ramce, nie rozpoznał na nim siebie. – Jestem ślepy, niedowidzę - mówi.

Odtwarzaj Wasyl to jeden z najstarszych "samosiołów" / Wideo: XBestCInema (www.xbestcinema.pl) / Napromieniowani.pl

Tu mieszka też Maria Zagorna. Poznali ją przypadkiem, jak wracała z grzybów ze swoją siostrą przyrodnią. Gdy podjechali samochodem, dostrzegła ich i otworzyła bramę. – Zachodźcie, dzieci, zachodźcie. Od razu was poznałam... Zrobiliście wtedy zdjęcie, ja pamiętam! – wita ich. A gdy ci wyjmują ramkę z jej zdjęciem, nie kryje wzruszenia. I nie pozwala im wyjść bez obiadu, częstuje samogonem.

- A babcię Hankę odwiedzicie? – pyta.

Maria Zagorna / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Nie inaczej. To jedna z najradośniejszych mieszkanek strefy. Kuzynka pani Marii zawsze ich wycałuje, a gdy otwiera drzwi, to wprost wybucha radością.

- Ona opiekuje się swoją niemą siostrą Sonią i, jak się okazało, duża część pozostałych mieszkańców tej wioski to jej dalsza lub bliższa rodzina. Wsiadła więc z nami do auta i pełniła rolę pilota, pokazywała, gdzie jechać. Tak trafiliśmy do kilku kolejnych babuszek - mówi Krystian Machnik.

Babuszka Hania / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Sonia, niema siostra Hani / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Jedna, schorowana, popłakała się, kiedy przyjechali. Druga to jej zupełne przeciwieństwo. Pełna energii. Na ich widok rozemocjonowana krzyczy: "Witajcie, mój Boże!". I zachwycała się każdym prezentem. Bo tu, na miejscu, nikt im nie pomaga. Sama wie o tym najlepiej, bo przed ewakuacją była lokalnym odpowiednikiem sołtysa. I nieformalnie wciąż nim pozostaje. Stara się dbać o innych "samosiołów".

Widać to było, gdy dostała... podpałkę.

– Zobacz, co mi dali! – pokazuje babci Hance.

– A mi nie dali – śmieje się.

– A to masz... Odtwarzaj "Samosiołka" z Kupowate / Wideo: XBestCInema (www.xbestcinema.pl) / Napromieniowani.pl

Ilinci: 0

Jeszcze niedawno żył tu Fiodor Struk. Spotkali go zupełnym przypadkiem jesienią 2016 roku. Najpierw zobaczyli dom, w którym widać było, ze ktoś mieszka. Potem zobaczyli na horyzoncie mężczyznę niosącego dwa pięciolitrowe baniaki brudnej żółtej wody na herbatę. Pomogli mu je donieść. Mieszkał w drewnianej, brudnej chacie z nieszczelnym piecem. Nie był w stanie przypomnieć sobie, ile ma lat.

Gdy dwa tygodnie później zajechali do Ilinci, jego chaty już nie było. Został po niej tylko gruz, popiół i zniszczony piec. - Okazało się, że Fiodorowi nic się nie stało. Wprowadził się do murowanej chaty, którą rok wcześniej opuścili jego ostatni sąsiedzi – mówi Machnik.

Fiodor zniknął bez śladu / Źródło: Krystian Machnik / Napromieniowani.pl

W lutym 2017 roku spotkali go po raz ostatni. - Wyszedł ze swojej chaty niedługo potem i zaginął na zawsze. W chacie zostawił wszystko. Nawet na stole leżał niedojedzony chleb i szklanka wody. Od tego wydarzenia minął już rok, więc z pewnością nie żyje. Co się jednak stało? Wpadł do studni? Poszedł gdzieś i się zgubił czy może zaatakowała go wataha grasujących w tym rejonie wilków? Tego pewnie już się nie dowiemy...

Łubianka: 1

Do wsi Olgi Juszczenko zaglądają przy każdej akcji. - Choć za każdym razem poznaje nas od nowa, bo ma problemy z pamięcią, to uwielbiamy ją – śmieje się Machnik.

Podczas ostatniej akcji przywieźli jej najpotrzebniejsze rzeczy, porozmawiali, porąbali jej drewno. – Na dwa roki starczy – cieszyła się.

Olga Juszczenko / Źródło: Maciej Bogaczyk (bogaczyki.pl) / Napromieniowani.pl

Nazajutrz zawieźli ją do Czarnobyla na marszrutkę (mikrobus - red.) do Kijowa. Co miesiąc jedzie tam odebrać emeryturę.

Zwykle sześciokilometrową trasę pokonuje pieszo. Czasem zatrzyma się jakiś kamaz i ktoś ją zawiezie.

Nie wyspała się. Śniło jej się, że samochód przyjechał i odjechał bez niej. Po przebudzeniu nie zmrużyła już oka. – Boże kochany, co to za sen był! - mówiła poruszona.

Wsiadła do marszrutki i pojechała do banku. Po trzy tysiące hrywien, czyli jakieś 400 złotych. Jak dla mnie to dużo – podkreśla. Wielu z "samosiołów" musi utrzymać się za jeszcze mniej...

- Za kilka lat tych ludzi już nie będzie. To ostatni moment, by im pomóc i z nimi porozmawiać – tłumaczy Machnik.

Jeszcze tam wrócą

Krystian Machnik pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Od lat interesował go temat Czarnobyla. W 2013 roku pojechał tam po raz pierwszy. Teraz na koncie ma już kilkadziesiąt wypraw do zamkniętej strefy. Najpierw jeździł sam, ze znajomymi. Od 2015 roku organizuje tam wycieczki. Na pomysł pomocy "samosiołom" wpadł w 2016 roku.

Teraz na koncie ma trzy wyprawy. I kilkanaście osób, do których trafiły dary, którym poświęcili swój czas.

Pierwszą zorganizowali sami, rok temu. W cztery osoby zapakowali się do peugeota 306 i przez trzy dni w ciężkim śniegu i przy temperaturze spadającej do minus 15 stopni Celsjusza jeździli po strefie.

Drugą, letnią zorganizował sponsor - firma Farm 51, producent aplikacji Chernobyl VR Project. Tym razem mieli dostawczego mercedesa, do którego mogli wrzucić znacznie więcej potrzebnych rzeczy. - Twórcy aplikacji obiecali też, że będą przekazywać na pomoc "samosiołom" - 10 procent dochodów ze sprzedaży - wyjaśnia Machnik.

Trzecia akcja odbyła się w lutym tego roku. Na nią zorganizowali zbiórkę pieniędzy na portalu pomagamy.im. Potrzebowali ośmiu tysięcy złotych. Zebrali prawie 11 tysięcy.

I na tym nie zamierzają poprzestawać. – Chcemy wrócić do nich. Najpóźniej za rok – zapewnia Machnik.

