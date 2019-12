Podziel się



Rozum mówił Konradowi, że to nie może się udać. – No, bo kogo interesują stare kamienice? Ja mam umysł ekonomisty. Powiedziałem żonie: Napisz lepiej książkę dla dzieci. Coś jak "Harry Potter". Ale prócz rozumu jest jeszcze serce. I po prostu jej zaufałem...

– Przyszła pani zobaczyć, jak mamy tu skandalicznie brudno i brzydko?

– Wręcz przeciwnie! Przyszłam zobaczyć, jak tu jest pięknie! Te łuki na schodach i oryginalne drzwi do mieszkań, ten przedwojenny czar...



Bohaterkami tego dialogu są mieszkanka kamienicy przy ulicy Więckowskiego w Szczecinie i Monika Szymanik, szczecinianka, która właśnie wydała książkę z fotografiami starych kamienic.



W skrócie tę historię można opisać tak: Monika Szymanik, 43-letnia szczecinianka, przez rok fotografowała telefonem komórkowym stare budynki i publikowała zdjęcia na Instagramie. A teraz wydała album, który jest zapisem tej instagramowej wędrówki.

Gdyby wejść w tę historię szczegółowo, to musi tu znaleźć się opowieść o miłości z dyskoteki, o wyjazdach i powrotach, o tykającym zegarze biologicznym i byciu szczęśliwą kurą domową, o konieczności pójścia do pracy i analogowych filtrach na Instagram.

Książka "Kamienica w lesie. Instagramowe wędrówki szczecinianki", autorstwa Moniki Szymanik

Kobieta luksusowa chce wydać książkę

Najpierw będzie o miłości. Bo i Monika, i Konrad nie są rodowitymi szczecinianami. Poznali się w swoim rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim. On był świeżo upieczonym maturzystą i zaraz miał wyjechać na studia do Szczecina, a jej został jeszcze rok nauki w liceum.

Monika: – To był 1994 rok. Poznaliśmy się na dyskotece. 18 sierpnia dokładnie. Lokal nazywał się Babilon, już nie istnieje. Poszłam tam z koleżanką i okazało się, że Konrad to jej kuzyn. No i poprosił mnie do tańca. I ja właściwie od razu się zakochałam.

Konrad: – A ja 25 sierpnia zapytałem ją, czy chce ze mną chodzić. Już na dyskotece wiedziałem, że to ta jedyna. Monika i Konrad Szymanikowie w auli Zespołu Szkół numer 8 w Szczecinie / Źródło: Monika Szymanik

Potem Konrad wyjechał do Szczecina i widywali się tylko w weekendy. Monika już wiedziała, że na studia pójdzie za ukochanym. Wybrała polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim. Wtedy usłyszała od koleżanki o wyjazdach do Niemiec jako opiekunka. I po roku wzięła dziekankę, żeby pojechać do jakiegoś dużego miasta, pracować i nauczyć się języka. Znowu byli z Konradem w związku na odległość. Na polonistykę nie wróciła.

Została na siedem lat w Hamburgu, z czasem dojechał tam też Konrad. Oboje zaczęli studia zaoczne. Ona germanistykę. On zarządzanie i marketing. Co dwa tygodnie przyjeżdżali do Szczecina na uczelnię. W 2003 roku wzięli ślub z hucznym weselem pod Gorzowem. A rok później zapadła decyzja: przeprowadzamy się do Szczecina na stałe.

– Dlaczego? Mój zegar biologiczny tykał. Po prostu. A ja chciałam mieć dzieci. Wtedy jeszcze niemiecki rynek pracy nie był otwarty, dlatego nie zostaliśmy w Hamburgu. Zamieszkaliśmy więc w Szczecinie w lokalu komunalnym w kamienicy przy ulicy Krzywoustego.

Wkrótce na świat przyszła ich córka Nina.

– Mam taką koleżankę, urodziła się dokładnie tego samego roku i dnia co ja. I ona nie mogła nigdy zrozumieć, dlaczego ja wybrałam bycie w domu, zamiast iść do pracy. I mówi mi któregoś dnia, że siedziała tu naprzeciwko, u fryzjera, i widzi, że ja w czapce myję okna. Front kamienicy przy ulicy Świętego Wojciecha 1 w Szczecinie / Źródło: Monika Szymanik I pomyślała, że ja taka biedna jestem... A wcale tak nie jest! Ja wiem, że dużo kobiet bardzo chce szybko wrócić do pracy po urodzeniu dzieci i że moje podejście jest mało popularne, ale moja córka urodziła się, kiedy miałam 30 lat. I bardzo chciałam w 100 procentach poświęcić ten czas dla niej, cieszyć się tym macierzyństwem. A dwa lata później urodził się nasz syn Julek. Uważam, że możliwość siedzenia w domu to jest wielki luksus...

– A ty jesteś kobietą luksusową – wtrąca się ze śmiechem Konrad.



Szymanikowie wyremontowali mieszkanie i postanowili je wykupić od miasta. Wtedy się okazało, że to niemożliwe – ówczesne lokalne przepisy na to nie pozwalały. Postanowili się zamienić. I tak trafili do zabytkowej kamienicy przy ulicy Świętego Wojciecha 1.

– Jak weszłam do tego mieszkania, to nie wierzyłam, jak ktoś może chcieć stąd się wyprowadzić! Piękne wnętrze i stare oryginalne płytki na podłodze i ścianie kuchni! No i sam niezwykły dziedziniec tej kamienicy z fontanną na środku. Zaraz zaczęłam pytać, czy nie ma tu jakiegoś haczyka. A rodzina stąd nie wierzyła, że my chcemy zostawić piękne, jasne mieszkanie po generalnym remoncie. W każdym razie wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z tej zamiany.

Monika była wzorową żoną i mamą. Taką, która piecze migdałowe ciasteczka na wszystkie szkolne kiermasze (z przepisu od rodziny z Hamburga). Ulica Bałuki 22 dawna Obrońców Stalingradu w Szczecinie / Źródło: instagram.com/kamienica_w_lesie / Monika Szymanik I taką, która zaprasza kolegów i koleżanki córki z klasy na zwiedzanie kamienicy przy Wojciecha.

Z domu wygoniła ją proza życia. Monika musiała finansowo wesprzeć męża.

Konrad: – Kiedy powiedziała mi, że chce wydać książkę, to rozum mówił mi, że to nie może się udać! No, bo kogo interesują stare kamienice? Ja mam umysł ekonomisty. Powiedziałem żonie: Napisz lepiej książkę dla dzieci. Coś jak "Harry Potter". Ale prócz rozumu jest jeszcze serce. I po prostu jej zaufałem...

Śródmieście kontrastów

Żeby zrozumieć to, co zrobiła Monika, trzeba wejść też w skórę mieszkanki wspomnianej na początku kamienicy przy Więckowskiego. I wielu innych szczecinian, którzy wcale nie są szczęśliwi, że mieszkają w przedwojennych, poniemieckich budynkach. Dla nich te kamienice to brud i smród. Wciąż wiele z nich ma otwarte bramy, niezabezpieczone domofonami. Czasem, żeby dostrzec detal, który może wprawić w zachwyt, trzeba wstrzymać oddech, aby nie czuć fetoru, bo bramy wieczorami służą wracającym z imprez za toalety. To miejsca z rodzaju tych, gdzie po zmroku lepiej nie chodzić. A już na pewno nie samemu. Trzeba też wiedzieć, że wielu mieszkaniom daleko do luksusów. Takich podstawowych. Bo choć trudno w to uwierzyć, ale w XXI wieku w centrum dużego miasta są rodziny, które nie mają w mieszkaniu własnej toalety, a jedynie taką wspólną na klatce schodowej.

Śródmieście Szczecina na początku XX wieku tchnęło nowością. Kamienice powstające na niegdyś przyfortecznych terenach, które dopiero niedawno oddano pod zabudowę, zachwycały kolorowymi fasadami i detalami architektonicznymi. Ulica Śląska 42 w Szczecinie / Źródło: instagram.com/kamienica_w_lesie / Monika Szymanik Większość miała nieco ponad pół wieku, kiedy alianckie naloty dywanowe podczas II wojny światowej zaczęły wyrywać je z organizmu miasta. To, czym chlubili się mieszkający w nich Niemcy – secesyjne i eklektyczne motywy – ginęło w stertach gruzów. Bomby obróciły w perzynę całe kwartały kamienic. W 1945 roku budynki, którym dane było ocaleć, zostały osierocone. Przynajmniej na chwilę. Wyprowadzili się z nich ci, którzy mieszkali dotychczas, a wprowadzili zupełnie nowi lokatorzy. Przez lata żyli tutaj w niepewności jutra, bo o Szczecinie owszem można było powiedzieć, że jest bramą na świat, ale byli tacy, którzy, sarkastycznie dodając – "na tamten świat" – mieli mnóstwo racji.

Niepewność oznaczała niedbałość. Po co dbać o coś, co wcale nie musi być nasze za rok albo za dziesięć? A jeszcze do tego trzeba pamiętać o kłopotach lokalowych w powojennym mieście – okazało się, że w mieszkaniu, gdzie dotychczas mieszkała jedna rodzina, teraz zakwaterowano kilka. Nie dziwi więc, że stopniowej degradacji ulegały same mieszkania (zniszczona stolarka okienna i drzwiowa, porozbierane piece), klatki schodowe (przecież można wszystko zamalować i stworzyć łatwą w utrzymaniu lamperię) czy fasady domów...

Dziś szczecińskie ostańce (których wcale nie ma tak mało) powoli odzyskują blask. Obok tych, które większość uzna za brudne i zapuszczone, są też takie odrestaurowane. Monika Szymanik traktuje je równo. W każdym potrafi znaleźć coś, co zachwyci.

Gołębnik przy ulicy Żupańskiego w Szczecinie

Turkusowa olejna i oko na ścianie

Pytam Monikę, które zdjęcie lubi najbardziej. Odpowiada bez wahania:

– Twarz z bramy przy Śląskiej 41!

Proszę, żeby mnie tam zaprowadziła. Twarz w bramie na ulicy Śląskiej 41 w Szczecinie / Źródło: Monika Szymanik Przemykałam Śląską wiele razy. Tuż obok plac Grunwaldzki, gigantyczne rondo z ośmioma odchodzącymi od niego ulicami, w tym właśnie Śląską. Brama z wyblakłym i szarym z brudu numerem 41 nie ma domofonu. To jedna z tych, do których rozsądny człowiek bez potrzeby nie zagląda. Nie jest oświetlona. W środku widać resztki dawnej świetności. Piękne sklepienia, sztukaterie. I wszechobecna, odpadająca i łuszcząca się olejna farba w kolorze turkusowym. Na płatach turkusu widać biały wzorek zrobiony popularną w PRL-u metodą za pomocą wałka. Nie widzę żadnej twarzy.

– Tu, za drzwiami! – mówi Monika. I faktycznie. Jest! Z fragmentu gołej ściany patrzy oko.

Twarz częściowo maźnięta czarnym sprejem. – Niesamowite, prawda? – ekscytuje się Monika. – Ja też jej nie znalazłam za pierwszym razem. Wrzuciłam zdjęcia z tej bramy na Instagram, a jedna z instagramowych znajomych pyta, czy widziałam twarz. Zareagowałam tak samo jak ty: Jaką twarz? Gdzie? Wróciłam, żeby ją znaleźć. Zobacz, jakie to kruche. W każdej chwili to można zniszczyć... O! Wiesz co, jak tu jesteśmy, to chodź naprzeciwko, pokażę ci jeszcze jeden niesamowity sufit...

Nasz kamieniczny spacer się przeciąga. Monika bez skrępowania dzwoni tam, gdzie bramy są zamknięte. Zabudowania fabryczne na ulicy Kolumba, widziane z wyspy Jaskółczej w Szczecinie / Źródło: Monika Szymanik

– Słucham – odzywa się głos w domofonie.

– Dzień dobry, czy może pani otworzyć, bo chciałybyśmy zobaczyć tę piękną posadzkę, którą tu macie w bramie? – wyrzuca jednym tchem. Zapada cisza, ale po chwili słychać charakterystyczne bzyczenie otwieranych drzwi.

Monika szybko zyskuje sympatię innych. Kiedyś fotografowała wnętrze budynku przy Chmielnickiego. Teraz mieszkają tam ludzie, dawniej była szkoła dla dziewcząt. – Zbierało się na burzę. Weszłam do środka i zachwyciłam się gigantyczną klatką schodową. I nagle patrzę, z jednego z mieszkań wychodzi staruszka. W papuciach, obok piesek. Mam ten obraz przed oczami do dziś. Okazało się, że czasem przychodzą tu uczennice dawnej szkoły. Powiedziała, żebym przeczekała u niej burzę. Opowiedziała całą historię swojego życia i pokazała medal sybiraczki.

Monika opowiada o jeszcze jednym wyjątkowym spotkaniu. Na dziedzińcu swojej kamienicy zauważyła ludzi, którzy wyglądali na zagubionych. Zagadała. Okazało się, że to Niemcy. Starszy pan w tej kamienicy mieszkał przed 1945 rokiem. Opuścił ją jako mały chłopiec, a jego starsza, nieżyjąca już dziś siostra napisała wspomnienia. Teraz Monika chce je przetłumaczyć na język polski. A starszemu panu zorganizować wystawę, bo się okazało, że też amatorsko robi zdjęcia. – Żeby na koniec życia miał jeszcze dobre wspomnienia związane ze Szczecinem.

Szczecińska kamienica w obiektywie Moniki Szymaniak / Fot. Monika Szymanik

Ulica Bałuki 22 dawna Obrońców Stalingradu w Szczecinie / Fot. Monika Szymanik/instagram.com/kamienica_w_lesie

Na dachu kamienicy z widokiem na gołębnik przy ulicy Żupańskiego w Szczecinie / Fot. Monika Szymanik

Zabudowania fabryczne na ulicy Kolumba, widziane z wyspy Jaskółczej w Szczecinie / Fot. Monika Szymanik

Płytki naścienne z kuchni mieszkania Moniki Szymanik przy ul Świętego Wojciecha 1 w Szczecinie / Fot. Monika Szymanik

magazyn szczecin Stary gołębnik na ul Żupańskiego 14 / Fot. Monika Szymanik

Twarz w bramie na ulicy Śląskiej 41 w Szczecinie / Fot. Monika Szymanik

Dawny zakład fotograficzny, dziś kawiarnia przy ulicy Bałuki w Szczecinie / Fot. Monika Szymanik

Szczecin zza światełek choinkowych / Fot. Monika Szymanik

Ulica Śląska 42 w Szczecinie / Fot. Monika Szymanik/instagram.com/kamienica_w_lesie Szczecińska kamienica w obiektywie Moniki Szymaniak

Ulica Bałuki 22 dawna Obrońców Stalingradu w Szczecinie

Na dachu kamienicy z widokiem na gołębnik przy ulicy Żupańskiego w Szczecinie

Zabudowania fabryczne na ulicy Kolumba, widziane z wyspy Jaskółczej w Szczecinie

Płytki naścienne z kuchni mieszkania Moniki Szymanik przy ul Świętego Wojciecha 1 w Szczecinie

magazyn szczecin Stary gołębnik na ul Żupańskiego 14

Twarz w bramie na ulicy Śląskiej 41 w Szczecinie

Dawny zakład fotograficzny, dziś kawiarnia przy ulicy Bałuki w Szczecinie

Szczecin zza światełek choinkowych

Ulica Śląska 42 w Szczecinie

"Mnie to rusza"

Nim Monika wydała książkę, założyła konto na Instagramie. – Postanowiłam, że muszę najpierw wysondować, czy mój pomysł spodoba się ludziom.

Okazało się, że Instagram nie "ruszy" na jej 12-letnim telefonie z klapką. Kupiła nowoczesnego smartfona. – Koleżanka pokazała mi zdjęcia z wakacji. Piękne! Robione telefonem. Dawny zakład fotograficzny, dziś kawiarnia przy ulicy Bałuki w Szczecinie / Źródło: Monika Szymanik I właśnie taki sam telefon chciałam. Żeby robił dobre zdjęcia, to było najważniejsze.

Potem ruszyła w miasto. Wrzucała zdjęcia "stareńkiego" – jak lubi mówić – i zyskiwała coraz więcej fanów. Wielu szczecinianom trochę utarła nosa. Bo tam, gdzie Monika wpadała w zachwyty, oni do tej pory widzieli tylko stare, brzydkie i brudne kamienice, które lepiej omijać szerokim łukiem. Wielu potem dziękowało, bo odkryli miasto na nowo.

Choć o książce mówiła od początku, mało kto traktował to poważnie. Na przykład panowie w sklepie z winami przy ulicy Księcia Bogusława X. – Wiosną poprosiłam ich o pozwolenie na sfotografowanie ich sklepu z przepiękną przedwojenną witryną. Kiedy teraz wróciłam z gotową książką w ręku, byli szczerze zdumieni, że ja naprawdę dopięłam swego.

Niewykluczone, że jej książka jest pierwszą w Polsce, która jest dokładnym przełożeniem na papier tego, co ukazało się na Instagramie. Bo Monika zawarła na blisko 200 stronach nie tylko zdjęcia, ale i opisy przeniesione z sieci. Także komentarze innych internautów.

Na przykład Kuby: "I to jest sedno sprawy. Że za tymi wszystkimi napisami, kamienicami, podwórkami stoją cienie ludzi z przeszłości... Te wytarte progi, te wypolerowane tysiącami dłoni poręcze. I przecież oni, tak jak my teraz, traktowali to miejsce jak swój dom... Bo to był ich dom... Mnie to rusza".

Monika lubi szczegóły. Dlatego na premierę książki chciała wybrać miejsce, które w niej jest. Padło na zabytkową aulę Zespołu Szkół nr 8 (w XIX wieku było tu kasyno oficerskie). Zdjęcia jej wnętrz zrobiły furorę na Instagramie.

Pani z sekretariatu szkoły: – Teraz praktycznie codziennie ktoś tu przychodzi i pyta, czy może zobaczyć tę aulę. Ale my się bardzo cieszymy!

Na premierze książki ”Kamienica w lesie. Instagramowe wędrówki szczecinianki” pojawiły się tłumy / Źródło: Monika Szymanik

Na premierę naszykowała dokładnie 112 krzeseł. Trzeba było dostawiać, bo w auli 1 grudnia pojawiły się tłumy.

Konrad zajmował się wtedy sprzedażą książki. – Nagle jakaś starsza pani spytała, czy można prosić o dodatkowe krzesło. Podniosłem głowę znad stołu, zobaczyłem tych wszystkich ludzi i wtedy do mnie dotarło dopiero, że moja żona miała rację! Że to, co sobie wymyśliła, rzeczywiście ma sens.



Żeby dostać autograf, najbardziej wytrwali musieli odstać w kolejce półtorej godziny. Szczecin zza światełek choinkowych / Źródło: Monika Szymanik

Przez cały grudzień Monika organizuje kameralne spotkania z książką w miejscach, które fotografowała. Któregoś dnia spotykam ją na szczecińskim jarmarku bożonarodzeniowym. Robi zdjęcia weneckiej karuzeli. Z kieszeni wyciąga choinkowe światełka na baterię. – Zobacz, noszę lampki, bo nie umiem robić tych wszystkich ładnych świątecznych filtrów i bajerów na zdjęciach. To biorę lampki i sama robię klimat.

Żartujemy, że to też filtry, tylko analogowe.

Plany? Tych jest mnóstwo. Nie tylko zawodowych, związanych z byciem autorką książki. Na pewno trochę więcej czasu znowu poświęci dzieciom, bo Monika przyznaje, że przez ostatnie miesiące to Konrad był im i ojcem, i matką.

Kamienica w lesie – to instagramowy nick Moniki i tytuł jej książki.

Dlaczego w lesie? Bo dwa lata temu Szymanikowie kupili stary dom do remontu w podszczecińskich Strumianach. I częściowo jej życie toczy się między szczecińską kamienicą przy Wojciecha a domem w lesie. Domem, w którym kiedyś mieszkali artyści Joanna i Jan Kulmowie. Ale to już zupełnie inna historia...