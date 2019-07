Podziel się



Na unijnym szczycie rząd skoncentrował się wyłącznie na walce, by pokrzyżować karierę jednemu politykowi z Holandii. Skończyło się tym, że Frans Timmermans pozostał na tym samym stanowisku, z którego krytykował polski rząd, a kandydatką na szefową Komisji Europejskiej została Ursula von der Leyen, z której dotąd prawicowa Warszawa podkpiwała. Co więcej - pierwszy raz kraje naszego regionu nie dostały dostępu do najważniejszych stanowisk w UE. Nie szkodzi, w oficjalnej propagandzie naszego rządu odnieśliśmy sukces.

Dla Magazynu TVN24 pisze Paweł Kowal.

Na wydarzenia podczas zakończonego szczytu Unii można patrzeć tak: motorem działania polskiego rządu w Brukseli była jedna jedyna kwestia, ta, co zawsze zresztą: wizerunek rządu w kraju. Po wielomiesięcznej antytimmermansowkiej kampanii nad Wisłą, wybór Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej byłby dla rządu nieszczęściem i zapewne byłby wykorzystany przez opozycję do mówienia: "A widzicie? Timmermans pomimo wszystko staje na czele Komisji". Tak to musiało wyglądać ze strony władz. Mateusz Morawiecki miał prawo - z tego punktu widzenia - bać się zgody na Timmermansa. Dodatkowo obóz władzy w Polsce przez miesiące pokazywał, jak słaba jest partia wiceprzewodniczącego w Holandii i przekonywał, że pan Frans jest politykiem "schodzącym". Timmermans tymczasem okazał się doświadczonym lisem zachodniej polityki i wszedł do puli najważniejszych postaci unijnej polityki rozważanych na najważniejsze stanowiska.

Frans Timmermans włączył się aktywnie w kampanię do Parlamentu Europejskiego w Polsce po stronie Wiosny / Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Powiedzieć, że w postawie rządu podczas brukselskich negocjacji chodziło o jego wizerunek w kraju, to nic nie powiedzieć – okazało się, że namiętności wzięły górę i polityką polską zawładnął syndrom Timmermansa, zaś centralną namiętnością stało się odpłacenie mu "za wszystko". Bezceremonialnie, bez żadnej tam włoskiej gry, że "zemstę podaje się jak przystawkę na zimno". W Ameryce mówią: "to historia" i zapominają, co było, u nas ta sama fraza znaczy wezwanie do szarży, bo historia, szczególnie najświeższa, to najmocniejsza motywacja do walki.

Holenderski polityk uosabia dla dużej części prawicowego elektoratu w Polsce wszystko, co najgorsze w Unii Europejskiej. To przeciw niemu została w ostatnich latach skierowana oficjalna propaganda, rządowe media, szeptanka w internecie i złośliwości polskich polityków. Chwilami antytimmermansowska kampania przypominała antyadenauerowskie kampanie rządu PRL kilka dekad temu.

Do różnych wystąpień wiceprzewodniczącego Komisji można było mieć zastrzeżenia, ale nic a nic - oprócz potrzeb propagandy, która musi mieć konkretnego wroga - nie uzasadniało takiej koncentracji wrogości.

Kandydatura Fransa Timmermansa kością niezgody na szczycie / Źródło: PAP/EPA / RONALD WITTEK

Był jeden wyjątek, który wyróżnił go na tle innych zachodnich krytyków polskiego rządu. Frans Timmermans włączył się aktywnie w kampanię do Parlamentu Europejskiego w Polsce po stronie Wiosny, co oznaczało, że - tłumacząc to na język polityczny - zaczął działać przeciw interesom PiS (choć w rzeczywistości jeszcze bardziej przeciw PO). Oczywiście było to już po tym, jak przetoczyło się przez rządowe media kilka kampanii przeciw Holendrowi.

Nie można wykluczyć, że do rządu docierało nie tylko to, co można było od Timmermansa usłyszeć w mediach, ale i to, co mówił o polskich władzach na mniej formalnych spotkaniach. Ale, co ciekawe, w przypadku tego akurat zachodniego polityka bez trudu można było też znaleźć kilka pozytywnych elementów świadczących o jego przyjaźni do Polski. Działał np. w sprawie upamiętniania czynu zbrojnego generała Stanisława Maczka z czasów II wojny światowej, szczególnie ważnego z punktu widzenia Polaków, tym bardziej zaś polskiej prawicy.

Równolegle do krytyki Holendra ze strony środowisk prawicowych, stawał się on punktem odniesienia dla liberalnych elit, a w 2018 roku został nawet Człowiekiem Roku "Gazety Wyborczej". Być może ze strony Timmermansa sytuacja wyglądała tak: im bardziej narastała w "rządowej Polsce" w ostatnich latach jego krytyka, tym bardziej miał on poczucie jakiegoś rodzaju "zawodu" wobec Polski i widział swą polityczną szansę w tym, że musi być pryncypialny w krytyce niektórych działań rządu PiS. Przy okazji pozwalało mu to odróżniać się od bardziej elastycznego Junckera i budować w zachodnich elitach reputację obrońcy liberalnych europejskich wartości.

Można się było układać

Wedle zachodnich, a szczególnie unijnych zwyczajów zawarcie kompromisu z Timmermansem i dodatkowo wytargowanie od niego różnych koncesji, przykładowo dobrej komisarskiej teki dla Polski, byłoby naturalnym posunięciem. Ten typ polityki na ostatnim szczycie podjęła chociażby Angela Merkel, nie zważając, że w stosunku do tego, co mogła kiedyś, jej wpływy okazały się podczas ostatniego weekendu znacznie mniejsze, a niemieccy komentatorzy nie omieszkali trąbić nawet o jej "upokorzeniu". Merkel, wspólnie z prezydentem Emmanuelem Macronem, "poukładała" unijne sprawy personalne na szczycie G-20 w Osace. Następnie jednak nadziała się na poważne kłopoty. To jej polityczni koledzy z EPL bezceremonialnie pokiereszowali układankę z Osaki. Brukselskich komentatorów zaskoczyło "nie" dla Timmermansa także ze strony Grzegorza Schetyny po spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej. Przede wszystkim jednak Merkel stanęli na przeszkodzie Włosi. Na poziomie Europejskiej Partii Ludowej przełomowe było stanowisko dotychczasowego szefa PE Antonio Tajaniego. Od momentu, gdy on sprzeciwił się kandydaturze Timmermansa, było jasne, że trudno ją będzie bez ryzyka porażki poddać pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Nad głosowaniem w Radzie Europejskiej zawisł sprzeciw premiera Giuseppe Contego, za którym stało twarde "nie" wicepremiera Matteo Salviniego.

Piłka podawana sobie przez Włochów spowodowała, że z godziny na godzinę "nie" płynące z EPL było w coraz mniejszym stopniu "nie" do negocjacji. To właśnie wspólna zagrywka unijnych zawodników z Italii dała możliwość gry Grupie Wyszehradzkiej, a szczególnie Polsce. Nawiasem mówiąc, można by sobie tylko życzyć, żeby Polacy na unijnym forum potrafili tak wspólnie zagrać, jak Włosi.

W wyniku tych wszystkich okoliczności nie udało się uratować układanki z Osaki i kandydatura Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej przepadła. Angela Merkel po politycznych turbulencjach szybko się otrząsnęła i nie ustawała w negocjacjach, szukając poparcia dla swoich nowych propozycji. W końcu, przynajmniej tak to wygląda na zewnątrz, postawiła na swoim i ugrała więcej, niż zamierzała początkowo, czyli oddała klucze do Europy członkini własnego rządu Ursuli von der Leyen. Oczywiście kulisy brukselskiego konklawe w tym akurat fragmencie były bardziej złożone. Von der Leyen dostała mocne wsparcie prezydenta Macrona, z którym rozmawiała wcześniej biegłą francuszczyzną. Niektórzy sądzą, że skoro nie udało się Macronowi wylobbować miejsca dla Timmermansa, to pomógł pani Ursuli i postawił kanclerz w sytuacji, kiedy to już tylko mogła się cieszyć z takiego biegu wypadków. Dotychczasowy protegowany kanclerz federalnej Manfred Weber dostał obietnicę pół kadencji na stanowisku szefa PE, a pani kanclerz mogła demonstrować, że udało jej się postawić na bliską sobie kobietę.

Polski rząd podobnie jak pani kanclerz łatwo przedstawił wynik negocjacji jako swój sukces, ogłosił z dumą, że cieszy się z wyboru niemieckiej minister obrony. Pani von der Leyen, z której dotąd prawicowa Warszawa podkpiwała, jako z minister obrony od przedszkoli i żłobków oraz ćwiczeń wojskowych z kijami zamiast karabinów, stała się w oficjalnym przekazie "przyjaciółką Antoniego Macierewicza". Nie miało już znaczenia, że - jak zaświadczają uczestnicy rozmaitych konferencji - w przeszłości mówiła o sytuacji w Polsce różnie, nieraz podobnie jak Frans Timmermans. Nie będzie zresztą musiała mówić na ten temat za wiele, bo z karierą Timmermansa stało się tak, jak z historią o tym, że musi się wiele zmienić, żeby nie zmieniło się nic. Timmermans zostaje na swoim stanowisku – dokładnie tym, które formalnie, zdaniem wielu obserwatorów, upoważnia go jak dotąd do recenzowania polityki rządu w Warszawie. Timmermans i polski rząd zacumowali obok siebie w porcie w tych samych miejscach, z którego wcześniej wypłynęły ich krążowniki na wielką wojnę, z jednej strony "o suwerenność", z drugiej "o wartości europejskie".

Tak to charakter narodowy, skłonność do szarży i troska o wizerunek w polskich gazetach zastąpiły polskiemu rządowi politykę i kombinowanie. Plusem całej batalii, z punktu widzenia rządu, jest jego odkryta zdolność do używania mniejszości blokującej, co wymaga jednak skrzyknięcia kilku państw lub choćby umiejętnego zagrania na Włochów i udawania, że to była "nasza akcja". Delegacja PiS, jak na karty, które miała w rękawie, zagrała na miarę możliwości. W końcu posłowie PiS zasiadają we frakcji, w której ich ugrupowanie praktycznie nie ma teraz znaczących sojuszników, podobnie jak poza frakcją. Polski rząd pokazał, że wokół celów na "nie" jest się w stanie zmobilizować. Z punktu widzenia rządu może być też zaliczona na plus "demonstracja" na całą Europę, że kto będzie krytykował politykę gabinetu w Warszawie, może mieć potem kłopoty w realizacji własnej kariery. Wyborcy PiS czekali na tego rodzaju sygnał, że ich partia umie "grać w Europę".

Odtwarzaj Nowakowski: premier Morawiecki pojechał do Brukseli, aby utrącić Timmermansa / Wideo: tvn24

Szybko się okazało, że prawicowe Włochy odżegnują się od sojuszu z Wyszehradem, a przedstawiciel rządzącego w słonecznej Italii Ruchu Pięciu Gwiazd dwa dni po batalii brukselskiej postarał się o głosy posłów i już w Strasburgu wygrał ze Zdzisławem Krasnodębskim rywalizację o stanowisko wiceprzewodniczącego PE. Minusem batalii brukselskiej może być na przyszłość utrwalenie stereotypu o skłonności współczesnej Polski do mówienia "nie" zamiast składania konstruktywnych propozycji. Obnażenie celów negocjacyjnych ("byle nie Timmermans") już w pierwszej fazie rozmów także było błędem.

Europosłowie PiS. Zdjęcie zamieszczone na Twitterze przez Beatę Mazurek / Źródło: Twitter/Beata Mazurek / Twitter/Beata Mazurek

Słowacka "Pravda" napisała krótko: "Visegrád nemá v unii nič". Ani Polska, ani region Europy Środkowej nie ugrały żadnej z najważniejszych posad dla polityków z naszych stron. Szkoda by było, gdyby zapamiętały to jako wynik polskiego syndromu Timmermansa. Lepiej, żeby wszyscy rozumieli, że te wszystkie personalne układanki nie są aż takie ważne, na jakie wyglądają. I sprawa ostatnia: przy tak ostrym i skoncentrowanym na kwestiach personalnych sposobie negocjowania często skutki uboczne objawiają się w późniejszym okresie. Włosi nie będą wystawiać piersi do orderów za ucięcie kandydatury Timmermansa. Chętnie zostawią Polsce żale i chłodną zemstę innych, szczególnie tych, którzy w pakiecie utonęli razem z Holendrem.