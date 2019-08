Podziel się



Wojsko Polskie wraca do Libanu. To misja, która była nazywana "wojskowym domem wypoczynkowym", ale nie zawsze było na niej spokojnie. – Żołnierze nie jeżdżą na misje wojskowe tam, gdzie jest bezpiecznie. Jadą właśnie po to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić – mówi Magazynowi TVN24 dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Tomasz Piotrowski, któremu kontyngent będzie podlegał.

Dla Wojska Polskiego będzie to powrót nie tylko do Libanu, ale i pod błękitną flagę Narodów Zjednoczonych po dekadzie przerwy. Z ostatnich misji pokojowych wycofaliśmy się pod koniec 2009 roku ze względu na oszczędności w budżecie MON i rosnące wówczas zaangażowanie w Afganistanie. Już po kilku latach do polskich władz dotarło, że była to błędna decyzja. – Dziś ten błąd niwelujemy przez to, że bierzemy udział w misji stabilizacyjnej, w misji pokojowej, w misji, której zadaniem jest niesienie obrony, ochrony i wspieranie ludności cywilnej Libanu – mówił w piątek na poligonie w Wędrzynie szef MON Mariusz Błaszczak. – Udział w misjach ONZ wzmacnia pozycję międzynarodową Polski – podkreślił.

Powrót na misje pokojowe Narodów Zjednoczonych to także jeden z priorytetów, jakie w zakresie polityki bezpieczeństwa postawił sobie prezydent Andrzej Duda. Polskie zaangażowanie jest także związane z niestałym członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Starania o powrót do misji pokojowych podjął jeszcze rząd PO-PSL, a kontynuował rząd PiS. Te zabiegi przyniosą owoce jesienią.

Generał: zaczynamy w połowie listopada

– Określiliśmy sobie połowę listopada jako moment, kiedy będziemy mieli w Libanie większość sił, które będą w stanie podjąć działania. Natomiast pierwsze grupy powinny zacząć przemieszczanie na początku października – mówi w rozmowie z Magazynem TVN24 gen. dyw. Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, czyli człowiek odpowiedzialny za wszystkie kontyngenty zagraniczne Wojska Polskiego.

Odtwarzaj Misja UNIFIL w liczbach (język angielski) / Wideo: UNIFIL/YouTube

Czy rzeczywiście w tych terminach Polacy znajdą się na Bliskim Wschodzie? W głosach polskich oficerów daje się wyczuć niepewność. Ocena gotowości wydzielonych wojsk oraz decyzja o rozpoczęciu przerzutu leży bowiem w gestii ONZ. – Od dekady nie współpracowaliśmy – przypomina jeden z wojskowych.

Plan jest taki, że jesienią w Libanie znajdzie się prawie 250 polskich żołnierzy. Będzie to kompania zmotoryzowana z kołowymi transporterami opancerzonymi Rosomak. Zostały już pomalowane na biało, bo taki kolor mają maszyny używane przez ONZ na misjach pokojowych. Standardowo na wyposażeniu pododdziału tej wielkości jest 14 wozów uzbrojonych w 30-milimetrowe armaty automatyczne. Kontyngent będzie także wyposażony w lżejsze samochody HMMWV i Rosomaki w nieuzbrojonej wersji wozu ewakuacji medycznej. Pierwszą zmianę wystawi 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina. Żołnierze właśnie przeszli certyfikację, czyli ostatni sprawdzian przed misją.

Odtwarzaj Szef MON Mariusz Błaszczak o misji polskich żołnierzy w Libanie w ramach sił pokojowych ONZ / Wideo: Ministerstwo Obrony Narodowej/YouTube

Polacy wejdą w skład batalionu, w którym pierwsze skrzypce gra Irlandia – odpowiada ona za dowodzenie i wystawia większość sił (prawie 500 ludzi). Od 2020 roku w skład polskiej kompanii ma wejść pluton z Węgier. Nasi żołnierze trafią do bazy, którą Irlandczycy nazwali Camp Shamrock. To okolice miejscowości Tibnin z ruinami zamku krzyżowców. Przed 2009 rokiem w tym rejonie była nasza kompania, która zajmowała się remontami sprzętu. Zasadnicza część tamtego kontyngentu była jednak rozmieszczona w innej części Libanu.

Irlandzki patrol w ramach misji pokojowej UNIFIL w Libanie. Uzbrojenie Irlandczyków, z którymi będzie współpracował polski kontyngent, to transportery opancerzone MOWAG Piranha, zbliżone do polskich rosomaków / Źródło: UNIFIL/Flickr / Pasqual Gorriz/UN

Operacja tymczasowa tylko z nazwy

Jakie zadania będą wykonywali Polacy? – Jedziemy tam po to, by zapewnić przestrzeganie zawieszenia broni pomiędzy Izraelem, Libanem i ewentualnie innymi siłami, które mogą się tam pojawić, na przykład Hezbollahem. Poprzez patrole i naszą obecność mamy zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Libanu i ludności żyjącej w strefie. Będziemy również wspierali – przede wszystkim w procesie szkolenia – rządową armię libańską – tłumaczy dowódca operacyjny.

Odtwarzaj Szef MON Mariusz Błaszczak o misji polskich żołnierzy w Libanie w ramach sił pokojowych ONZ / Wideo: Ministerstwo Obrony Narodowej/YouTube

Misja, w której wezmą udział Polacy, to UNIFIL. To skrót od nazwy United Nations Interim Force in Lebanon, czyli Tymczasowe Siły ONZ w Libanie. Tymczasowe tylko z nazwy. Pierwsze błękitne hełmy przybyły na południe Libanu w marcu 1978 roku. Stało się to po tym, jak Izraelczycy przekroczyli granicę i interweniowali po kolejnym ataku terrorystycznym przeprowadzonym przez Palestyńczyków, którzy – pozbawieni własnego państwa – operowali z sąsiednich krajów. Wojska Izraela wkraczały do Libanu jeszcze kilkakrotnie – m.in. w 1996 roku, gdy misją UNIFIL dowodził Polak, gen. Stanisław Woźniak.

Odtwarzaj Szkolenie strzeleckie żołnierzy ONZ i sił zbrojnych Libanu (dźwięk oryginalny, język angielski) / Wideo: UNIFIL/YouTube

Nikt nie podejmuje się przewidywać, kiedy "tymczasowe", obecne już ponad 40 lat, siły pokojowe wycofają się z tego rejonu. Natomiast gen. Piotrowski dodaje, że Polacy pozostaną w Libanie co najmniej kilkadziesiąt miesięcy. Już szykowana jest druga zmiana polskiego kontyngentu, rotacja planowana jest na połowę 2020 roku. Dowódca operacyjny uważa, że najlepiej, aby żołnierzy wysłała ta sama jednostka co za pierwszym razem (w języku wojskowych oznacza to szczecińską brygadę) lub ten sam związek taktyczny (co z kolei jest wskazaniem na znajdującą się szczebel wyżej 12. Dywizję Zmechanizowaną, której dowództwo także znajduje się w Szczecinie).

Po sąsiedzku z Hezbollahem

Polski żołnierz sił pokojowych ONZ w Libanie pozuje przy tablicy z napisem "Thanks to Hezbollah" / Źródło: Ze zbiorów Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa / Maciej Rejnowicz Liban obecnie nie należy do najbardziej niebezpiecznych miejsc na Bliskim Wschodzie. – Ostatnie 13 lat to najspokojniejszy okres w tej części Libanu od bardzo dawna – napisał w odpowiedzi na pytania TVN24 Tilak Pokharel, zastępca rzecznika UNIFIL-u.

– Długi okres stabilności jest bezprecedensowy, szczególnie biorąc pod uwagę, że nasz obszar działalności znajduje się w bardzo niestabilnym regionie – podkreślił.



Sytuacja nie zawsze tak wyglądała. Po raz ostatni Izrael zbrojnie interweniował w południowym Libanie w 2006 roku. Teren też jest obszarem działania Hezbollahu, uznawanego przez wiele krajów za organizację terrorystyczną. W niedalekiej Syrii wciąż trwa wojna domowa.

Zasadne jest więc pytanie, czy polscy żołnierze sił pokojowych będą bezpieczni? – Żołnierze nie jeżdżą na misje wojskowe tam, gdzie jest bezpiecznie – odpowiada gen. Piotrowski.

– Sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej jest zdecydowanie spokojniejsza niż w Syrii lub dalej na wschód, ale to nie powinno nas mylić i utwierdzać w przekonaniu, że w Libanie jest spokojnie. Rejon jest rzeczywiście pełen napięć, niespokojny, a sytuacja cały czas dynamicznie ewoluuje. W pełni zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i zrobimy wszystko, aby nasi żołnierze byli bezpieczni ze świadomością, że jadą tam właśnie po to, żeby to bezpieczeństwo w regionie zapewnić – tłumaczy dowódca operacyjny.

Generał podkreśla przy tym, że opancerzone Rosomaki, w które będzie wyposażony kontyngent, zarówno podniosą poziom bezpieczeństwa żołnierzy, jak i w razie potrzeby dadzą im ciężkie – jak na miejscowe warunki – wsparcie.

Niebieska Linia

UNIFIL to dzisiaj około 11,1 tysiąca ludzi, w tym 10,3 tysiąca wojskowych i 800 cywilów. W skład misji wchodzi sześć okrętów, co czyni z niej jedyną operację pokojową ONZ, która ma komponent morski. UNIFIL prowadzi też 15 szpitali i zajmuje się rozminowaniem. Budżet misji to około 480 milionów dolarów rocznie. Obszar odpowiedzialności UNIFIL-u to około 1060 kilometrów kwadratowych pomiędzy rzeką Litani a tzw. Niebieską Linią. Tak nazywa się linię demarkacyjną, która – wobec braku granicy uzgodnionej przez obie strony – oddziela Liban i Izrael. Znakami wyznaczającymi przebieg Niebieskiej Linii w terenie są beczki ustawione na specjalnych podwyższeniach. Żołnierze UNIFIL-u codziennie patrolują Niebieską Linię.

Odtwarzaj Film UNIFIL poświęcony rozminowaniu Libanu (dźwięk oryginalny, język angielski) / Wideo: UNIFIL/YouTube

Żołnierze i pracownicy pochodzą z 44 państw. Największy wkład mają: Indonezja (1,3 tys. ludzi), Włochy (1 tys., w tym obecny dowódca UNIFIL-u gen. Stefano Del Col), Nepal i Ghana (każde prawie po 900), Malezja (ponad 800), Indie (prawie 800), Hiszpania i Francja (prawie po 700). Na liście uczestników misji są państwa Europy, Afryki, Azji oraz Ameryki Południowej i Środkowej.

Państwa biorące udział w misji ONZ UNIFIL w południowym Libanie i liczba wysłanych żołnierzy

Przez 41 lat podczas służby w siłach pokojowych ONZ życie straciło ponad 300 żołnierzy. Było wśród nich siedmiu Polaków. Do ostatniego zgonu żołnierza UNIFIL-u doszło w lipcu. Przyczyną były względy zdrowotne. Zmarły został pożegnany z honorami wojskowymi. Ostatni zgon na służbie miał miejsce w styczniu 2015 r. Hiszpański podoficer zginął trafiony odłamkiem pocisku artyleryjskiego.

Odtwarzaj Ceremonia pożegnania żołnierza z Indii, który stracił życie podczas misji UNIFIL w Libanie (dźwięk oryginalny, język angielski) / Wideo: UNIFIL/YouTube

12 tysięcy Polaków w Libanie

Polska brała udział w misji UNIFIL w latach 1992-2009. - Łącznie przez tę operację pokojową przewinęło się około 12 tysięcy Polaków – szacuje Tomasz Jasionek z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, placówki, której zadaniem jest dokumentowanie historii polskich kontyngentów wojskowych i pomaganie weteranom, czyli tym, którzy za granicą służyli.

Charakter kontyngentu zmieniał się z czasem. Trzon sił długo stanowiła obsada szpitala polowego, na miejscu byli też polscy saperzy, którzy zajmowali się rozminowaniem i odbudową. W ostatnich latach służby w UNIFIL Polacy zajmowali się głównie logistyką – prowadzili magazyny, remontowali sprzęt oraz przewozili ludzi i towary.

Pojazdy w polskiej bazie logistycznej w Libanie. Zdjęcie z archiwum Mariusza Sybilskiego / Źródło: Ze zbiorów Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa / Mariusz Sybilski

Ale po tym, jak w 2006 roku Izrael zbrojnie interweniował w południowym Libanie i przez miesiąc toczył wojnę z siłami Hezbollahu, liczebność misji UNIFIL znacznie wzrosła – z około dwóch tysięcy do około 15 tysięcy wojskowych i cywilów. Polacy też wysłali więcej żołnierzy – do pięciu kompanii logistycznych dołączyła kolejna, tzw. manewrowa, czyli prowadząca w terenie działania, które polegały na patrolowaniu, utrzymywaniu posterunków i ochronie konwojów. Te dodatkowe zadania wykonywali głównie żołnierze Żandarmerii Wojskowej, przede wszystkim z oddziałów specjalnych z Mińska Mazowieckiego i Gliwic (ten ostatni został przekształcony w Jednostkę Wojskową "Agat", będącą częścią Wojsk Specjalnych).

Teraz bardzo podobnie będzie wyglądała służba żołnierzy z 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, którzy będą stanowili trzon pierwszej zmiany nowego kontyngentu.

Gdzie trafią polscy żołnierze? / Źródło: UNIFIL

Niebezpieczne wczasy

Był okres, gdy polscy żołnierze porównywali służbę w Libanie do pobytu na wakacjach. Nieoficjalna nazwa, jaka przylgnęła do polskiego kontyngentu, brzmiała WDW "Liban", czyli wojskowy dom wypoczynkowy.

Jednak major rezerwy Piotr Jaszczuk, który był w Libanie w 2008 roku podczas 29. zmiany kontyngentu, wspomina, że w tym czasie Liban był uznawany za strefę działań wojennych, w związku z czym żołnierze otrzymywali specjalne dodatki, podobnie jak wojskowi w kontyngentach w Iraku i Afganistanie. – Po 2006 roku i konflikcie Izraela i Hezbollahu to było już nie tak bezpieczne miejsce, jak wcześniej. Żołnierze z kompanii manewrowej lub z kompanii transportowych niekiedy spotykali się z przeróżnymi zagrożeniami. Dochodziło do różnego rodzaju protestów, manifestacji, a pojazdy bywały obrzucane butelkami. Raz taka butelka rozbiła szybę i złamała rękę polskiemu kierowcy – opowiada Jaszczuk, dziś związany z Defence24.pl.

Na szczęście to był najpoważniejszy incydent z udziałem Polaka podczas tamtej zmiany kontyngentu. W tym okresie liczebność polskiego kontyngentu wojskowego sięgała 500 żołnierzy.

Żołnierz sił pokojowych ONZ na patrolu na Niebieskiej Linii. Charakterystyczny znak, wyznaczający jej przebieg, widać w tle / Źródło: United Nations Photo/Flickr / UN Photo/Eskinder Debebe

2009 rok: Polacy wycofują się z misji ONZ

Polska zrezygnowała z wysyłania żołnierzy na misje pokojowe ONZ przed dekadą. W styczniu 2009 roku rząd PO-PSL przyjął strategię udziału wojsk w operacjach poza granicami kraju. Za priorytet uznawała ona misje NATO i Unii Europejskiej, a operacje prowadzone pod innym szyldem, w tym ONZ, zostały umieszczone na drugim miejscu. Uzasadniano to tym, że nie odgrywały już one takiej roli dla bezpieczeństwa Polski, jak to miało miejsce, zanim wstąpiliśmy do NATO i UE. Przestały też być "oknem na świat" dla polskich żołnierzy, którzy mieli już za sobą przełomową pod wieloma względami misję w Iraku.

Tzw. Dancon March, czyli marsz kondycyjny i tradycja kultywowana przez wiele kontyngentów na misjach zagranicznych. Na zdjęciu w wykonaniu polskich żołnierzy w Libanie / Źródło: Ze zbiorów Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa / Mariusz Sybilski

W tym czasie siły Wojska Polskiego angażowała głównie misja ISAF prowadzona przez NATO w Afganistanie (wiosną 2009 roku kontyngent zwiększył się z około 1600 do około 2000 żołnierzy). Generowała ona także wysokie koszty. MON, kierowane przez ministra Bogdana Klicha, szukało przy tym oszczędności. Część wojskowych wskazywała jednak wówczas, że będą to oszczędności pozorne, bo Narody Zjednoczone zwracały 60 proc. poniesionych wydatków.

Do końca 2009 roku Polscy żołnierze wycofali się z misji UNDOF w Syrii (po 35 latach), UNIFIL w Libanie (po 17 latach) oraz z misji pokojowej w Czadzie.

Zmiana decyzji

Po kilku latach polskie władze uznały, że do misji pokojowych należy wrócić. Zapewnienia o gotowości do udziału w nich składał w siedzibie ONZ w Nowym Jorku ówczesny prezydent Bronisław Komorowski. Kurs ten został podtrzymany po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw we wrześniu 2015 roku prezydent Andrzej Duda zapowiedział w przemówieniu na forum ONZ wznowienie aktywności Polski w misjach pokojowych. Natomiast dokładnie rok później ówczesny wiceminister obrony Wojciech Fałkowski oficjalnie zgłosił gotowość wysłania od 80 do 100 żołnierzy na misje pokojowe ONZ. Chodziło o pododdział inżynieryjny (do rozminowywania i budowy infrastruktury), oficerów do sztabów oraz obserwatorów.

Żołnierze UNIFIL i sił zbrojnych Libanu podczas wspólnych ćwiczeń, wrzesień 2018 r. / Źródło: UNIFIL/Flickr / Pasqual Gorriz/UN

Starania o powrót do operacji pokojowych ONZ dość długo nie przekładały się na konkrety. Warszawa nie chciała bowiem wysłać żołnierzy na jakąkolwiek misję, lecz szukała takiej, gdzie Polska mogłaby osiągnąć jakieś korzyści, a bezpieczeństwo żołnierzy nie byłoby poważnie narażone. – Te miejsca, które były szczególnie interesujące z polskiego punktu widzenia, szczególnie na Bliskim Wschodzie, są w tym momencie zajęte – mówił w styczniu 2018 roku wiceszef MON Tomasz Szatkowski, dziś ambasador RP przy kwaterze głównej NATO.

Do powrotu do misji UNIFIL przyczyniła się zmiana polskiego pomysłu na udział w operacjach ONZ. MON zrezygnowało z promowania koncepcji wysłania pododdziału saperów. Do Libanu pojedzie kompania piechoty zmotoryzowanej.

Odtwarzaj Włoscy żołnierze misji UNIFIL podczas szkolenia libańskiej armii (dźwięk oryginalny, język angielski) / Wideo: UNIFIL/YouTube Hiszpańscy żołnierze sił pokojowych ONZ na patrolu w Libanie, styczeń 2019 r. / Źródło: UNIFIL/Flickr / Pasqual Gorriz/UN