Amerykańska operacja w Tybecie była tak tajna, że nie wiedział o niej nawet dalajlama. CIA przez lata wspierała zbrojne tybetańskie podziemie, które atakowało chińskich żołnierzy i wykradało ich najściślejsze sekrety, wywołując tym frustrację Pekinu. Tybetańczycy mieli nadzieję na odzyskanie niepodległości, ale światowe mocarstwa miały zupełnie inne plany.

Choć zimna wojna wciąż skrywa wiele sekretów, powoli wychodzą na jaw kolejne tajemnice. Jedna z nich, przez dziesięciolecia ściśle tajna, dotyczy niedostępnego regionu Ziemi – wysokich Himalajów. A konkretniej niewielkiej krainy o nazwie Mustang, odizolowanej i zapomnianej, leżącej w najgłębszej dolinie świata na pograniczu Nepalu i Tybetu.

Mustang przypomina zabarwioną na czerwono, wysokogórską pustynię ciągnącą się wzdłuż spływającej z Tybetu rzeki Kali Gandaki. Zagubiony między ośnieżonymi ośmiotysięcznikami, leży z dala od miast, utwardzonych dróg i wszystkiego, co uważamy za oznaki cywilizacji.

Do Mustangu wiedzie dziś tylko jedna droga od strony Nepalu

Niedostępność Mustangu sprawia, że jego surowe piękno od zawsze zarezerwowane było dla nielicznych, choć przez setki lat był ważnym punktem na szlaku handlowym łączącym Tybet z Indiami. W tym miejscu odległym, niedostępnym życie nielicznych mieszkańców skupiało się wokół buddyzmu i rozwoju duchowego.

Niedostępna kraina Mustang / Źródło: Google Maps

Jeden jedyny raz w długich dziejach Mustangu zdarzyło się jednak, że na tę zagubioną wśród gór krainę zwrócili uwagę wielcy tego świata. Historia ta znana jest pod kryptonimem Operacja ST Circus.

Wojska chińskich komunistów wkraczają do Pekinu. Styczeń 1949 roku / Źródło: Wikipedia - public domain

Tybetańska operacja CIA



Generał Andrug Gonpo Tashi, twórca tybetańskiego ruchu oporu Czuszi Gangdrug / Źródło: Wikipedia - public domain

Był 1956 rok, gdy w zaanektowanym przez Chiny Tybecie wybuchła rebelia przeciwko komunistycznym władzom. Tybetański ruch oporu, znany pod nazwą Czuszi Gangdrug, mimo braku broni, pieniędzy i wyszkolenia, rozpoczął walkę partyzancką. Sprzeciwiał się komunistycznym rządom Mao Zedonga. Pokazał przy tym mniej znane oblicze Tybetu, kojarzonego z religijnością i oddawaniem się medytacjom.

Tymczasem informacje o wydarzeniach w Tybecie dotarły do amerykańskich służb wywiadowczych. Waszyngton szybko dostrzegł w nich szansę na przeciwstawienie się komunizmowi rozlewającemu się po Azji Wschodniej i Południowej. Nie bez znaczenia było przy tym także strategiczne położenie Tybetu. Panowanie nad nim daje ogromną przewagę podczas ewentualnej konfrontacji zbrojnej w Azji Środkowej czy Południowej.

To dlatego na przełomie 1956/1957 roku ruszyły trzy supertajne operacje CIA, które trwać miały – jak się okazało - kilkanaście lat.

Operacja ST Circus, często uznawana za całość działań CIA wobec Tybetu, była programem szkoleń członków tybetańskiego ruchu oporu, prowadzonym w tajnych bazach na wyspie Saipan oraz w amerykańskim stanie Kolorado. W ramach operacji ST Barnum dokonywane były zrzuty agentów, uzbrojenia i sprzętu mające wesprzeć Tybetańczyków. Operacja ST Bailey była natomiast uzupełniającą dwie pozostałe skrytą kampanią propagandową.

Operacje te, choć w gruncie rzeczy były prowadzone na niewielką skalę, zaczęły szybko przynosić sukcesy. Dzięki olbrzymiej determinacji Tybetańczyków chińscy żołnierze zaczęli być wypierani, a ich bazy okrążane i atakowane. Pod koniec 1958 roku niemal cały południowy Tybet znalazł się poza kontrolą Pekinu, a straty chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej dramatycznie rosły. Tybetańscy mnisi aresztowani przez chińskie wojska. Maj 1959 roku / Źródło: Wikipedia / public domain

Co więcej, w marcu 1959 roku zbuntowała się także stolica Tybetu Lhasa, w której wybuchło niepodległościowe powstanie. Tybetańscy powstańcy byli tak zawzięci i żądni zwycięstwa, że jeden z nich podczas szkolenia miał poprosić Amerykanów o udostępnienie im broni atomowej, by ostatecznie zniszczyć chińskie siły.

Sytuacja była coraz bardziej niebezpieczna i musiała spotkać się z reakcją Mao Zedonga. A reakcja ta mogła być tylko jedna. Chiński przywódca bez wahania wysłał do Tybetu wielotysięczne posiłki wojskowe i nakazał brutalną pacyfikację niepodległościowego zrywu.

Atakowane przez lotnictwo i ciężką artylerię oddziały partyzanckie wkrótce zostały rozbite. Tysiące Tybetańczyków zginęły, podobnie jak wielu potajemnie wspieranych przez USA bojowników, a duchowy przywódca Tybetu dalajlama wraz z tysiącami rodaków został zmuszony do ucieczki do Indii.

Wielka polityka w królestwie Lo

Część tybetańskiego ruchu oporu mimo porażki nie chciała jednak złożyć broni i w tym momencie wielka polityka po raz jedyny w dziejach zawitała do Mustangu. Amerykanie, aby kontynuować wsparcie dla rozgromionych w Tybecie antykomunistycznych partyzantów, potrzebowali przyczółka, z którego mogłaby być dalej prowadzona walka. W poszukiwaniach go pomógł król Nepalu. W tajnych negocjacjach zgodził się, aby sekretna baza powstała w zamkniętej dla turystów i ukrytej pomiędzy ośmiotysięcznikami dolinie rzeki Kali Gandaki. Czyli w Mustangu, znanym wówczas jeszcze jako Królestwo Lo.

Droga do Mustangu wiedzie przez wysokie przełęcze. W oddali widoczna wioska Kagbeni

W ten sposób nieoczekiwanie trafiły do niego przeszło dwa tysiące zahartowanych w bojach tybetańskich bojowników wspieranych przez CIA. Operacja ta była przy tym tak tajna, że nie wiedział o niech nawet dalajlama, a w Lo prawdopodobnie nigdy nie pojawił się żaden agent amerykańskich służb. Betonowe pozostałości po tajnej bazie Camp Hale w Kolorado, do której trafiali tybetańscy bojownicy / Źródło: Wikipedia CC BY-SA 3.0 / Matthew Trump

Tymczasem szkoleni przez CIA bojownicy znów zaczęli z zaskoczenia atakować chińskich żołnierzy w różnych częściach Tybetu, po czym niepostrzeżenie wracali do położonej po nepalskiej stronie granicy tajnej bazy. Na Wyżynie Tybetańskiej miały miejsce zrzuty spadochronowe wyszkolonych w USA bojowników, tą samą drogą dostarczane były również karabiny maszynowe, moździerze, amunicja, lekarstwa i środki wybuchowe. Sekretne zimnowojenne starcie w Tybecie trwało, w heroicznych bitwach ginęli kolejni ludzie, ale wiedziały o wszystkim jedynie garstki osób w Pekinie i Waszyngtonie.

Amerykanie zdawali sobie sprawę, że w ten sposób nie zdołają wyrwać Tybetu spod chińskiej władzy, mieli jednak inny cel: zmusić Chińczyków do kosztownego utrzymywania jak największych sił na bezkresnej tybetańskiej ziemi. Cel ten w dużej mierze udawało się osiągnąć. Według szacunków CIA w 1959 roku w Tybecie stacjonowało aż 60 tysięcy chińskich żołnierzy, którzy potrzebowali 256 ton zaopatrzenia dziennie. Do granic możliwości obciążało to rachityczną istniejącą infrastrukturę drogową na tym obszarze, a jednocześnie odciągało chińskie siły z innych regionów.

Górujący nad Mustangiem ośmiotysięcznik Dhaulagiri

Sekretna walka na dachu świata

Mao Zedong większość swoich problemów tłumaczył wrogimi działaniami imperialistów z Ameryki, w przypadku tybetańskiego ruchu oporu zdobył jednak w końcu na to dowody. Wiosną 1960 roku we wschodnim Tybecie doszło do kolejnego zrzutu siedmiu wyszkolonych przez CIA bojowników. Choć wydawało im się, że wylądowali niezauważenie, niemal natychmiast dostali się pod silny ogień chińskich żołnierzy. Otoczeni, odparli dziewięć szaleńczych ataków, nie mieli jednak żadnych szans na wygraną.

Gdy Chińczycy dopadli w końcu do ich pozycji, żyjący wciąż partyzanci sięgnęli po kapsułki z cyjankiem potasu, by popełnić samobójstwo. Jeden z nich nie zdążył – Bhusang, dawniej tybetański student medycyny. Znienacka uderzony w głowę, stracił przytomność z niepołkniętą kapsułką w ustach. Następnych 18 lat Bhusang spędził w chińskim więzieniu. Głodzony i torturowany w końcu ujawnił znane mu szczegóły dotyczące pomocy CIA i tożsamość innych szkolonych przez Amerykanów bojowników.

Tymczasem misja ST Circus wciąż odnosiła kolejne sukcesy, zmuszając chińską armię m.in. do zamknięcia odcinka strategicznej drogi łączącej Tybet z inną ważną chińską prowincją - Sinciangiem.

Jeszcze większym osiągnięciem zakończył się wiosną 1961 roku atak na niewielki chiński konwój, znany jako "rajd niebieskiej teczki". 40 konnych Tybetańczyków otoczyło wówczas i zabiło Chińczyków, przechwytując przewożoną przez wysokiej rangi oficera niebieską teczkę z dokumentami.

Zdobycie tych 1500 pokrwawionych i podziurawionych pociskami dokumentów z teczki okazało się jednym z największych sukcesów CIA w tamtym czasie. Ich pełna treść nie została nigdy ujawniona, z informacji przekazanych przez byłych pracowników CIA wiadomo jednak, że zawierały przełomowe dla USA informacje na temat Chin. Amerykanie dowiedzieli się z nich m.in. o katastrofie zainicjowanej przez Mao Zedonga kampanii "wielkiego skoku" w latach 1958-1962, o dramatycznej klęsce głodu w Chinach, o podziałach w chińskiej armii oraz o pogłębiającym się konflikcie pomiędzy dwoma socjalistycznymi mocarstwami: Chinami i ZSRR. A to wszystko z wewnętrznych dokumentów wroga, bez ryzyka, że ktoś próbuje wprowadzić USA w błąd. Grzyb atomowy z pierwszej chińskiej próby atomowej. Poligon Lop Nur, 1964 rok / Źródło: Wikipedia - public domain / 人民画报

Dokumenty zdobyte podczas "rajdu niebieskiej teczki" były tak cenne, że zmieniły całą operację ST Circus. Nacisk w niej przeniesiono ze zwykłego atakowania chińskich oddziałów przede wszystkim na działania wywiadowcze.

Przyniosło to kolejne sukcesy. W 1962 roku Tybetańczycy dostarczyli Amerykanom zdjęcia i dokładną lokalizację utworzonych głęboko w Tybecie tajnych chińskich baz wojskowych. Informacje te pomogły ustalić CIA, że w bazach tych Chińczycy pracowali w sekrecie nad rozwojem programu rakietowego oraz atomowego.

Tybetańskim partyzantom udało się także rozmieścić w pobliżu chińskich baz i poligonów dostarczone przez USA specjalne czujniki, które w 1964 zarejestrowały pierwszą chińską próbną eksplozję atomową na poligonie w Lob Nor (Lop Nur) na północ od Tybetu. Były to jedyne wówczas namacalne dowody USA na to, że Chiny właśnie stały się drugim mocarstwem atomowym poza NATO.

Porzuceni Tybetańczycy

W drugiej połowie lat 60. sytuacja zarówno w Tybecie, jak i międzynarodowa zaczęły się jednak zmieniać. Po pacyfikacji Tybetu w 1959 roku Chińczycy zamknęli granicę i zlikwidowali odwieczny szlak handlowy, z którego żyli mieszkańcy Mustangu. Na dodatek musieli oni wyżywić także kilka tysięcy stacjonujących na ich ziemi tybetańskich bojowników, co doprowadziło do pojawienia się w Mustangu klęski głodu. Prawdziwe Shangri La stało się ofiarą zimnowojennej rywalizacji.

Dolina życiodajnej rzeki Kali Gandaki

Równie źle sytuacja zaczęła wyglądać w samym Tybecie. Mimo sukcesów tybetańskiego ruchu oporu Chińczycy uparcie budowali w nim nowe drogi i lotniska, zwiększali swoją obecność wojskową i coraz bezwzględniej rządzili samymi Tybetańczykami, niszcząc przy tym setki buddyjskich klasztorów. Operacja ST Circus i przeprowadzane przez Pekin działania odwetowe dodatkowo pogarszały warunki życiowe mieszkańców Tybetu.

Najważniejszą zmianą było jednak wydarzenie, które zwiastowały już dokumenty z "rajdu niebieskiej teczki". Sojusz dwóch komunistycznych potęg - ZSRR i Chin - rozpadł się, a Amerykanie postanowili to wykorzystać. Podjęli wysiłki na rzecz nawiązania kontaktów z władzami w Pekinie, które ostatecznie umożliwiły oficjalną wizytę prezydenta USA Richarda Nixona w Chinach w 1972 roku.

Historyczny uścisk dłoni Mao i Nixona w 1972 roku / Źródło: US Gov

Aby to zbliżenie było możliwe, konieczne jednak było najpierw wstrzymanie wsparcia CIA dla tybetańskiego ruchu oporu, którego zażądał Mao Zedong. W ten sposób sekretna baza w Mustangu została zamknięta, a operacje ST Circus, ST Barnum i ST Bailey zakończone. Stało się jasne, że w całej tej akcji chodziło nie tyle o pomoc Tybetańczykom, ile o wyrządzanie szkód komunistom.

Tak skończyła się historyczne pięć minut, gdy mikroskopijne królestwo w Himalajach dostrzeżone zostało przez światowe mocarstwa. Z uwagi na tajny charakter działań CIA nawet ten okres nie przyniósł jednak Mustangowi rozgłosu. Ostatni ówcześni bojownicy w zapomnieniu dożywają dziś swoich dni w nepalskich domach opieki, a w dolinie rzeki Kali Gandaki czy w samym Tybecie próżno szukać jakichkolwiek śladów tamtych wydarzeń.

W 2008 roku upadła hinduistyczna monarchia w Nepalu, a przejmujący władzę maoiści zakończyli także istnienie Królestwa Lo. Od tej pory kraina ta, znana już jedynie pod geograficzną nazwą Mustang, powoli zaczęła otwierać się na świat zewnętrzny. Dzieje się to niejako z przymusu, aby choć trochę poprawić byt jego mieszkańców.

Duży stopień kontroli zachowuje nad tym procesem żyjący syn ostatniego króla Lo – Zingme Singhe Palbar Bista – dbając, aby wraz z rozwojem i turystyką nie zaginął odwieczny, buddyjski duch prawdziwego Shangri La. To wielkie zmiany w życiu mieszkańców Mustangu, ale jedno nie zmieni się nawet wraz z napływem turystów i dolarów. Mustang pozostanie odległą, niedostępną krainą, żyjącą w swoim tempie i z dala od reszty świata. Klasztor w Ćarang

Mustang z pierwszej ręki

Wyzwania będą jednak coraz większe, podobnie jak liczba turystów. Kilka lat temu do stolicy Mustangu, Lo Manthangu, dociągnięta została żwirowa droga, przejezdna dla samochodów terenowych przez część roku.

Proces powolnego otwierania się dawnego himalajskiego królestwa, wciąż pozostającego na rubieżach znanego nam świata, doczekał się relacji spisanej przez polską autorkę. Magdalena Gołębiowska w książce "Daleko. Buddyjskie królestwo Mustangu" (Wydawnictwo Czarne) przedstawia nie tylko własne doświadczenia z regularnych podróży do doliny Kali Gandaki, ale też dużą porcję informacji na temat historii, kultury i życia codziennego mieszkańców Mustangu.

Maciej Michałek: - Jak "daleko" jest Mustang? Jak najszybciej można się dziś do niego dostać?

Magdalena Gołębiowska: - Z Polski trzeba najpierw polecieć do Katmandu, stolicy Nepalu. Nie ma bezpośrednich lotów, ale jest wielu przewoźników (wymaga to jednej, a najczęściej dwóch przesiadek – red.). Z Katmandu można polecieć samolotem do Pokhary, takiego nepalskiego Zakopanego, a następnie kolejnym małym samolocikiem dalej w góry: do Jomsom. Loty odbywają się rano, ale mogą być odwołane, jeśli jest zła pogoda. W Jomsom można wsiąść w dżipa i, jeśli pogoda i droga na to pozwalają, dotrzeć pod granicę z Tybetem - to jakieś osiem, dziewięć godzin jazdy.

W ostatnich latach do Mustangu dociągnięto pierwszą żwirową drogę / Źródło: Wikipedia CC BY-SA 3.0 / Sergey Ashmarin

- Wychodzą mi co najmniej trzy dni podróży bez przerw.

- Tak, ale trzeba się też liczyć z zasadniczą różnicą wysokości. Nagle znajdziemy się na wysokości ponad czterech tysięcy metrów, można to ciężko odczuć. Więc jednak lepiej z Jomsom udać się dalej w około tygodniową pieszą wędrówkę.

Życie w Mustangu nie jest rajskie, ale pełne harmonii i duchowości

- Kiedyś mówiło się, że średnio każdego roku dwa samoloty z Pokhary do Jomsom spadają.

- Rzeczywiście zdarzają się wypadki. To jest nieuchronne, bo te małe samoloty muszą przebić się przez główną grań Himalajów, a pogoda bywa kapryśna. Ale nie ma co straszyć, wiele tysięcy osób rocznie odbywa tę podróż.

- Jeśli już się dotrze do Mustangu, jakie jest pierwsze wrażenie?

- Spojrzenie na masywy siedmio- i ośmiotysięczników z bliska. To jest niesamowite. Widać "trójwymiarowość" himalajskiego powietrza, tę niesamowitą przestrzeń. A zaraz później urzeka aura Mustangu. Nawet nie znając jego historii, trudno nie zafascynować się rytmem życia tamtejszych wiosek. To bardzo urokliwe miejsca.

- Była pani w Mustangu wiele razy. O mieszkańcach pisze pani w samych superlatywach. Jak odbierają oni otwieranie się na świat?

- Trzeba pamiętać, że są tybetańskimi buddystami, w związku z czym nie przejmują się za bardzo swoim jestestwem tutaj na ziemi, i tak samo niezbyt się przejmują swoją materialną sferą. Zwłaszcza że oni naprawdę do początku XXI nie wiedzieli, że inny świat istnieje. Mogli go sobie tylko wyobrażać. Dopiero teraz to się zmienia.

Oczywiście, część z nich zmaga się z biedą, ale jakoś tak bardzo pogodnie. Dla nich, przynajmniej tych, których poznałam, sfera duchowa jest najważniejsza. Co istotne, w języku tybetańskim nie ma słowa "religia", bo dla nich wszystko jest religią, każdy aspekt życia jest poddany tej wierze czy wynika z wiary w nieuchronność przemijania i odradzania się.

Klasztor Lo Gekar w Mustangu

- Mustang znany jest też z czegoś, co nie byłoby zgodne z naszą chrześcijańską duchowością - z funkcjonowania poliandrii, czyli wielomęstwa. Czy ten zwyczaj jeszcze przetrwał?

- Przetrwał, przy czym w młodym pokoleniu już się go raczej nie praktykuje. Natomiast starsze pokolenie - tak. To był po prostu naturalny, wypracowany przez stulecia system regulacji urodzin, który pomagał im przetrwać przy niedoborze żywności.

- Jak to działało?

Kiedy najstarszy brat z rodzeństwa żenił się z kobietą, ona wtedy zostawała żoną jego pozostałych braci. Jednocześnie jeden z braci zawsze szedł do klasztoru, a pozostali młodsi bracia przeważnie chodzili z karawanami. Dzieci urodzone w tych związkach były uznawane za wspólne.

- W książce sporo miejsca poświęciła pani fascynującej historii tajnej bazy CIA w Mustangu, gdzie szkolono tybetańskich partyzantów. Dotarła nawet pani do ostatnich żyjących świadków tamtych wydarzeń. Dlaczego właśnie to miejsce zostało wybrane jako jej lokalizacja?

- Nie jest pewne, czy wyboru tego dokonał Waszyngton, czy też przywódcy Khampów. Ale Mustang zawsze był traktowany jako strefa buforowa, ziemia niczyja. Tam do tej pory nie ma posterunków policji, ostatni (nepalski – red.) posterunek jest w Jomsom, gdzie znajduje się lotnisko. Bliżej granicy są już tylko chińscy żołnierze, nie ma nepalskich. Ponadto w Mustangu są dwie przełęcze, którymi łatwo jest przedostać się do Tybetu. Król Nepalu zgodził się więc na tę lokalizację. Pewnie został też przekupiony jakąś niewielką ilością doraźnej pomocy amerykańskiej.

Buddyjski festiwal Tidzi w Lo Manthangu

- Czy działania tej wspieranej przez CIA partyzantki w Tybecie okazały się skuteczne?

- Mieli na swoim koncie duże sukcesy. Przejęli między innymi ciężarówkę, w której były dokumenty przeznaczone dla najwyższych chińskich władz. Amerykanie dowiedzieli się z nich po pierwsze - o wewnętrznych problemach Chin, a po drugie - o rozpadzie sojuszu pomiędzy Pekinem i Moskwą. To były wówczas bezcenne informacje.

- Aby utrzymać w tajemnicy udzielane wsparcie, Amerykanie nigdy osobiście nie pojawili się w Mustangu. W jaki sposób prowadzona więc była współpraca z partyzantami?

- Do zrzutów broni i sprzętu wykorzystywano stare czeskie samoloty z czasów drugiej wojny światowej, a piloci byli różnych narodowości. Również Polacy, którzy wcześniej walczyli w siłach brytyjskich.

- Co stało się z Khampami po tym, jak stracili wsparcie CIA?

- Walczyli dalej, aż w 1974 roku dalajlama rozesłał nagranie, w którym nakazał im ostateczne złożenie broni. Wielu podobno popełniło wówczas samobójstwo. Przywódcy zostali skazani w procesach, o ile nie zostali zamordowani w ich trakcie. Dla pozostałych stworzono obozy w trzech miejscach w Nepalu.

Mustang przypominać może mityczną Shangri La / Fot. Piotr Trybalski

Dolina życiodajnej rzeki Kali Gandaki / Fot. Piotr Trybalski

Górujący nad Mustangiem ośmiotysięcznik Dhaulagiri / Fot. Andrzej Śmiałek

Mieszkańcy Mustangu żyją m.in. z hodowli zwierząt / Fot. Magdalena Gołębiowska

Droga do stolicy Mustangu, miasta Lo Manthang / Fot. Magdalena Gołębiowska

Buddyjski festiwal Tidzi w Lo Manthangu / Fot. Magdalena Gołębiowska

Życie w Mustangu nie jest rajskie, ale pełne harmonii i duchowości / Fot. Magdalena Gołębiowska

Klasztor Lo Gekar w Mustangu / Fot. Andrzej Śmiałek

Klasztor w Ćarang / Fot. Andrzej Śmiałek

