Atakując politykę historyczną ostatnich kilkunastu lat, PiS znalazł się w pułapce. Zniszczył coś, co funkcjonowało, ale sam nie sformułował żadnej koncepcji własnej, przez co otworzył wolne pole dla jedynej obecnie oferty polskiej tożsamości narodowej – oferty radykalnych nacjonalistów spod znaku ONR. Konflikt wokół nowelizacji ustawy o IPN pogłębia tylko uzależnienie obozu władzy od środowisk radykalnych. Zaczyna się nowy rozdział wojny polsko-polskiej, tym razem pod gwiazdą Dawida. Dla Magazynu TVN24 pisze Ludwik Dorn

Ostatnich kilkanaście lat (do 2015 roku) to ciąg decyzji realizowanych przez różne podmioty publiczne i polityczne oraz różne środowiska, które razem złożyły się na spluralizowaną, polifoniczną, inkluzywną politykę historyczną prowadzoną prze władze polskie jako całość. Politykę prowadzoną ponad podziałami. Wspomnieć tu należy o stworzeniu Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich, Muzeum II Wojny Światowej, postawieniu w Warszawie pomnika Romana Dmowskiego, ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", uchwale Sejmu oddającej cześć żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. W Polsce w tych latach szybko postępował proces odbudowy wspólnoty pamięci historycznej, uwzględniający istniejący pluralizm ideowy i wielość doświadczeń przeszłości. Także w polityce sprzeciwu wobec przypadków fałszywych i zniesławiających oskarżeń, czego czołowym przykładem jest używanie frazy „polskie obozy zagłady” zrobiono wiele (choć oczywiście można było zrobić więcej). Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Ale niekwestionowanym osiągnięciem wspomnianych lat było stworzenie trwałego i efektywnego sojuszu między polskim i izraelskim rządem oraz najbardziej liczącymi się organizacjami żydowskimi. Wydawało się, że został rozwiązany problem narodowej hańby i wstydu. Po prostu uznano, że choć pamięć o czarnych kartach historii nie tworzy wspólnoty, to uznanie, że one się zdarzały, jest obowiązkiem, który należy wypełnić, choćby bez entuzjazmu. Taki właśnie charakter miał list prezydenta Bronisława Komorowskiego do uczestników upamiętnienia 70. rocznicy mordu w Jedwabnem. Polska wspólnotowa polityka historyczna naprawdę zaczęła działać. Dwa lata zajęło zniszczenie tej dobrej wspólnoty.

Zniszczyli w dwa lata

Zaczęło się od kampanii prezydenckiej w 2015 roku, kiedy to kandydat Andrzej Duda brutalnie zaatakował prezydenta Komorowskiego za słowa ze wspomnianego wyżej listu, że naród ofiar musi przyjąć też tę niełatwą prawdę, że bywał sprawcą. Po objęciu rządów PiS przy pomocy zabiegów organizacyjno-administracyjnych wspartych nagonką propagandową rozpędził ekipę historyków, którzy stworzyli Muzeum II Wojny Światowej. Wreszcie, gdy okazało się, że nowelizacja ustawy o IPN znalazła się w centrum międzynarodowego konfliktu, propaganda obozu władzy zaczęła przypuszczać na poprzedników ataki, że w ogóle nie dbali oni o obronę dobrego imienia narodu, gdyż nadstawiali plecy na poklepywanie przez Berlin.

Podczas sławetnych smoleńskich „miesięcznic” do czasu objęcia władzy kierownictwo PiS śpiewało „ Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”, a po objęciu władzy przez PiS Bóg miał wolną Ojczyznę „błogosławić”.

Tożsamość ONR-owców

Bezpardonowo atakując politykę historyczną i wspólnotę pamięci, która sam współtworzył, PiS znalazł się w pułapce, polegającej na tym, że zniszczył coś, co funkcjonowało, ale sam nie sformułował żadnej koncepcji własnej, przez co otworzył wolne pole dla jedynej obecnie oferty polskiej tożsamości narodowej, która obecnie istnieje na rynku politycznym – oferty radykalnych nacjonalistów spod znaku ONR. Nie może ona zostać zdecydowanie odrzucona, bo gdy o projekty tożsamości narodowej chodzi, zawsze odrzuca się coś w imię czegoś. „Wielka Polska Katolicka” i „Śmierć wrogom Ojczyzny” mogą dziś krzyczeć ubrani w bojówkarskie uniformy łysi i kibole. Słychać ich wyraźnie, bo cała reszta milczy: nie krzyknie z nimi, ale ich nie zakrzyczy, bo nie ma własnych okrzyków. Marsz niepodległości z 2016 roku / Źródło: Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

To te środowiska są twórcami najważniejszego społecznie wydarzenia z obszaru polityki historycznej – Marszu Niepodległości w rocznicę 11 listopada, na którym pali się flagi ukraińskie, a na czole pochodu niesie transparenty sławiące „ białą Europę”, ozdobione neonazistowskim krzyżem celtyckim. W ostatnich latach PiS wielokrotnie odsłaniał swoją bezradność wobec ofensywy radykalnych nacjonalistów. 11 listopada kierownictwo obozu władzy – prezydent, premier, prezes, marszałkowie – tuli uszy, podwija ogon i czmycha z Warszawy – a to do Krakowa na własne, alternatywne wobec nacjonalistycznych obchody, a to do prowincjonalnych miast na harcerskie wspominki przy ognisku.

Prawo i Sprawiedliwość nie chce stworzyć alternatywy wobec marszu nacjonalistów, a przyłączyć się do niego nie może. PiS-u, który w polityce historycznej i kształtowania tożsamości narodowej zostawił za sobą spaloną ziemię, nie stać, z powodów politycznych, na ideową konfrontację z radykalnymi nacjonalistami. Nie stać, bo fundamentalnym założeniem politycznym prezesa Kaczyńskiego jest niedopuszczenie do powstania liczącej się formacji na prawo od jego partii, a wejście w polemikę ze środowiskami nacjonalistycznymi legitymizowałoby je jako poważny podmiot polityczny.

Międzynarodowy konflikt wokół nowelizacji ustawy o IPN pogłębia tylko uzależnienie obozu władzy od środowisk radykalnych nacjonalistów. Przesłanie dla Polaków sformułowane przez obóz władzy i jego propagandystów jest schematyczne: gdy Polska dopomina się o swoje interesy, w tym o swoją godność, narusza potężne, wrogie Polsce interesy, które odpowiadają kontruderzeniem. W dobie cywilizacji obrazkowej, w której żyjemy, jeden obraz jest wart tysiąca słów. Czołowy tygodnik propagandy PiS-owskiej na okładce numeru poświęconego konfliktowi wokół ustawy o IPN zamieścił tytuł „Chcą nas złamać” i fotografie twarzy prezydenta USA, kanclerz Niemiec, prezydenta Rosji i premiera Izraela. Czyli mamy do czynienia z antypolskim spiskiem najmożniejszych z możnych tego świata, swego rodzaju ogólnoświatową konspiracją przeciw Polsce. A skoro mamy z nią do czynienia, to wisienką na torcie jest Żyd, bo przecież wiadomo, że nie ma światowej konspiracji przeciw Polsce, która nie byłaby konspiracją żydowską.

Niebezpieczeństwa związane z naturalnym domykaniem przez element żydowski obrazu światowej antypolskiej konspiracji trafnie i inteligentnie rozpoznał prezes Kaczyński, który podczas „miesięcznicy” 10 lutego br. ni z tego, ni z owego wypalił: „Można powiedzieć, że dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną bardzo niedobrą receptę, pewną ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu - tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać”. Tylko że anty-antysemickie eksklamacje pana Kaczyńskiego brzmią dzisiaj jak bezradne labiedzenie ucznia czarnoksiężnika, który uwolnił złe moce, a teraz zarzeka się, że nie chciał, że fatalnie się stało. Może istnieją niewinni czarodzieje, ale nie ma niewinnych czarnoksiężników.

Jeden z architektów polskiej wersji polityki historycznej w wydaniu prawicowo-republikańskim, profesor Marek Cichocki z kręgu „Teologii Politycznej” napisał gorzko o tym, co jemu i jemu podobnym przyświecało, kiedy jakieś dwadzieścia lata temu powstawała koncepcja polityki historycznej: „Chodziło przede wszystkim o to, aby pamięć historyczna stała się zasadniczym elementem obywatelskiego życia, obszarem spajającym wspólnotę polityczną. Chodziło także o przeciwstawienie się ucieczce postkomunistów w zakłamaną przyszłość, co w tamtym czasie przede wszystkim symbolizował Aleksander Kwaśniewski, i o to, by przeszłość była prawdziwym źródłem samowiedzy Polaków. Historia i pamięć miały włączać w swój obieg jak najwięcej ludzi, być inkluzywne i republikańskie. Dzisiaj tak nie jest. Polityka historyczna staje się coraz częściej instrumentem politycznej walki, mobilizowania własnych zwolenników i stygmatyzowania przeciwników”. Odtwarzaj Gościem "Horyzontu" był prof. Dariusz Stola / Wideo: tvn24

Nie należy tej kolejnej wojny polsko-polskiej opisywać wyłącznie w kategoriach plemiennego starcia PiS z anty-PiS, czy populistów z liberałami. Gdyby chodziło tu tylko o międzypartyjną młóckę, która przeniosła się na kolejny obszar, efekt tego konfliktu byłby tylko naskórkowy, a z tego można się w miarę szybko wykurować. Sądzę jednak, że sięga on głębiej, niszczy żywotne organy wewnętrzne. I zakończy się, może nie śmiercią, ale długim osłabieniem organizmu narodowego.

To jest bagaż, z którym wchodzimy w stulecie odzyskania Niepodległości. Nie będziemy w stanie go udźwignąć, bo nikt nie byłby w stanie. Owszem, będą uroczyste obchody, będzie też potężny konflikt, bo te obchody nie będą wspólne, będzie, jak to nieraz w historii bywało: „Jęk, żal i łzy. Taki koniec Nibelungów pieśni”. To, co teraz się dzieje, to tylko antypast. Kolejne dania będą coraz bardziej gorzkie. Przeżyjemy to i będziemy żyć dalej.