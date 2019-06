Podziel się



Od "wojny z terrorem", przez gniew inceli, po protesty "żółtych kamizelek": proza Michela Houellebecqa od dawna działa jak barometr ostrzegający przed falami społecznego gniewu, żalu i przemocy, z których nadejścia nikt jeszcze nie zdaje sobie sprawy. Nowa książka nie jest wyjątkiem – choć pisarz nie daje żadnych pozytywnych recept, choć zostawia z poczuciem szyderczej rozpaczy, warto sięgnąć po jego prozę.

Gdy "Serotonina", nowa powieść Michela Houellebecqa, miała swoją światową prapremierę w styczniu tego roku, w ojczystym kraju pisarza, Francji, od prawie dwóch miesięcy trwały protesty "żółtych kamizelek". Ich uczestnicy – najczęściej mieszkańcy wsi i peryferyjnych obszarów pozbawionych dostępu do dobrych miejsc pracy i usług publicznych na sensownym poziomie – co weekend zjeżdżali się do Paryża, by wyrazić gniew na cały francuski model, zostawiający ludzi takich jak oni samym sobie.

W "Serotoninie" jednym z wątków jest gwałtowny protest normandzkich rolników pod wodzą farmera arystokraty. Rolnicy, tak jak "żółte kamizelki", stają się ofiarami globalizacji i przemian francuskiego modelu gospodarczego, który spycha ludzi takich jak oni w kierunku pełzającej pauperyzacji. Houellebecq raz jeszcze okazał się autorem o genialnym słuchu społecznym. Jego powieść idealnie wpisała się w rozdzierający Francję konflikt, z którego siły, w momencie gdy pisarz zaczynał pracę nad powieścią, niemal nikt specjalnie nie zdawał sobie sprawy.

Odtwarzaj Francja. 27. protest żółtych kamizelek / Wideo: Reuters

Koniec końca historii

Nie był to pierwszy przypadek, gdy proza Francuza okazywała się genialnym barometrem, wskaźnikiem nastrojów i zapowiedzią wydarzeń, które dopiero miały nadejść. Pierwszą taką "profetyczną" produkcją Houellebecqa była jego trzecia książka "Platforma".

"Serotonina" jest najnowszą książką autorstwa Michel Houellebecqa / Źródło: Wydawnictwo W.A.B. Powieść ukazała się we Francji latem 2001 roku. Po premierze wywołała gwałtowne polemiki. Pisarza oskarżano o islamofobię, podsycanie lęków przed muzułmanami, rasizm i gloryfikowanie turystyki seksualnej. Faktycznie, w powieści padają słowa, jakie zaakceptować trudno.

Jeden z bohaterów drugiego planu twierdzi na przykład, że "trzeba być kretynem, by wierzyć w boga, a już najgłupszą religią jest islam". Sam pisarz powtórzył potem to ostatnie zdanie w jednym z wywiadów. Powieść zaczyna się zresztą od morderstwa – sfanatyzowany muzułmanin zabija ojca głównego bohatera w "obronie honoru" swojej krewnej, z którą mężczyzna ma romans. Kończy się zaś masakrą europejskich turystów w tajskim kurorcie w zamachu zorganizowanym przez grupę islamskich terrorystów.

Kilka tygodni po publikacji książki, 11 września 2001 roku, w Nowym Jorku upadają dwie wieże World Trade Center – terroryści z Al-Kaidy uderzają w jeden symboli Ameryki, która po zwycięstwie w zimnej wojnie wydawała się pozbawionym konkurencji globalnym hegemonem. Zamachy zmieniają dyskusje wokół "Platformy" o 180 stopni. Houellebecq z rasisty i islamofoba zmienia się w prognostę, wieszcza "zderzenia cywilizacji", które po 11 września proklamują komentatorzy polityczni w całym euroatlantyckim świecie.

Scenariusz z "Platformy" niemal rok późnej spełnił się na indonezyjskiej wyspie Bali. W zamachach w jednym z turystycznych kurortów w wyniku wybuchu zdetonowanych przez islamistów bomb ginie ponad 200 osób – głównie australijskich turystów.



Zamach na World Trade Center miał miejsce 11 września 2001 roku / Źródło: Getty Images

Czytana dziś "Platforma" wydaje się jednak nie tyle proroctwem "zderzenia cywilizacji", ile "gorzką i celną diagnozą końca historii”. Zamachy w Nowym Jorku i te z finału powieści Houellebecqa zamykają lata 90., ten specyficzny okres – by użyć słów Philipa Rotha – "między końcem komunizmu a horrorem terroryzmu", gdy wydawało się, że wszelkie wielkie ideologiczne konflikty przeszłości wyczerpały swoje paliwo, a wolny rynek i liberalna demokracja nie mają już żadnej prawdziwej alternatywy.

Tak też wydaje się na początku bohaterom "Platformy". Dla ludzi takich jak oni – względnie zamożnych przedstawicieli europejskiej górnej warstwy klasy średniej – cały świat jawi się jako zbiór towarów na sprzedaż. Każda lokalna tożsamość daje się kupić jako turystyczna atrakcja. Bohaterowie powieści wpadają na genialny w ich mniemaniu pomysł na to, jak za jednym zamachem rozwiązać problem seksualnych frustracji i depresji umęczonych przesytem ludzi Zachodu oraz problem biedy globalnego Południa: receptą ma być turystyka seksualna.

W odnoszącym sukcesy biurze podróży otwierają program "Wakacje z Afrodytą", łączący zamożnych, lecz seksualnie niespełnionych mieszkańców Zachodu, z ubogimi, lecz pełnymi seksualnej energii mieszkańcami globalnego Południa. Program okazuje się wielkim sukcesem, jego "idyllę" kończy jednak wspomniany zamach terrorystyczny.

Wizję turystyki seksualnej jako remedium na bolączki Zachodu i Południa czytać oczywiście należy z odpowiednią ironią. Houellebecq idzie w ślady "Skromnej propozycji" Jonathana Swifta – w tym eseju z 1729 roku pisarz proponował rozwiązanie problemu głodu i przeludnienia w Irlandii przez… kanibalizm. Swift nie propagował oczywiście kanibalizmu, tylko parodiował, doprowadzając do formy absurdu poglądy irlandzkich i angielskich elit na problem biedy na Zielonej Wyspie.

"Platforma" w podobny sposób doprowadza do absurdu przekonania swoich czasów – przede wszystkim to, że o każdej dziedzinie ludzkiego życia (w tym miłości, seksualności, intymności) można pomyśleć w kategoriach rynkowych, a wszystkie problemy rozwiązać w rynkowy sposób. Rynek tymczasem, jak pokazuje Houellebecq, produkuje nie tylko bogactwo i innowacje, ale także nierówności rodzące gniew, z jakim społeczeństwo nie jest sobie w stanie poradzić. Gniew, który prędzej czy później musi wybuchnąć, jak przemoc w tajskim kurorcie na końcu powieści.



Odtwarzaj Do serii zamachów na Bali doszło 12 października 2002 roku / Wideo: arch. TVN24, fot. wikipedia.org/arch. TVN24

Uległość i przywilej

Temat islamu i przemocy islamskiego fundamentalizmu splótł się z jeszcze jedną powieścią Houellebecqa, wydaną w 2015 roku "Uległością". Powieść rozgrywa się w bliskiej przyszłości, gdzie wybory prezydenckie we Francji wygrywa kandydat Bractwa Muzułmańskiego. Pod jego rządami Francja zmienia się stopniowo w kraj faktycznie islamski.

W dniu, w którym powieść miała trafić do księgarń, Francją wstrząsa tragedia: grupa islamskich terrorystów atakuje redakcję tygodnika satyrycznego "Charlie Hebdo", ginie 12 osób. Wśród nich przyjaciel pisarza, ekonomista Bernard Maris, autor książki "Ekonomia według Houellebecqa". Zamach miał być zemstą za uznane za "bluźniercze" i obrażające muzułmanów satyryczne rysunki publikowane w piśmie. Na okładce ostatniego numeru wydanego przed zamachem znajduje się karykatura Houellebecqa. Ubrany w strój jarmarcznego czarodzieja pisarz mówi: "W 2015 stracę zęby, a w 2022 będę przestrzegał ramadanu".



Zamach w siedzibie tygodnika "Charlie Hebdo"" w Paryżu / Źródło: Loic Venance/AFP/East News



Po masakrze w "Charlie Hebdo" pisarz odwołał wszelkie promocyjne wydarzenia w związku z książką – sam mógł być kolejnym celem na liście terrorystów. Akt terroru wyznaczył także ramy odbioru powieści. W Houellebecqu opinia publiczna – zwłaszcza ta z prawej strony – znów dostrzegła proroka zmierzchu Europy, upadającej pod naporem islamu.

Czytana po latach "Uległość" okazuje się być jednak opowieścią o czymś zupełnie innym. Islam bynajmniej nie jest tam wrogą Europie, dokonującą inwazji na kontynent, siłą. Powieść jest historią uwiedzenia głównego bohatera przez islam – uwiedzenia, do którego podstawowym motywem jest wygoda, konformizm i chęć zachowania własnych przywilejów.

Bohater powieści, zbliżający się do pięćdziesiątki, rozczarowany życiem profesor literatury François, nie nawraca się bowiem na islam ze strachu, pod wpływem terroru i przymusu. Nie przekonują go też subtelności teologicznych argumentów. Nie przeżywa objawienia, jak święty Paweł w drodze do Damaszku. Zostaje muzułmaninem, bo wiąże się to z licznymi korzyściami – pensja na sponsorowanym przez saudyjskie petrodolary islamskim uniwersytecie jest znacznie wyższa niż na świeckim publicznym. Główny argument jest jednak inny, dotyczy kobiet. Jak przekonuje François próbujący nawrócić go na islam nowy rektor Sorbony Robert Rediger, muzułmański mężczyzna z jego pozycją społeczną mógłby liczyć na kilka żon, w tym dużo młodszych od niego. Sam Rediger ma kilka, wśród nich nastolatkę.

"Uległość", bardziej niż przestrogą przed islamizacją Europy, okazuje się opowieścią o zachodnim mężczyźnie, który gotów jest się dobrowolnie zislamizować, byle zachować swój ekonomiczny i seksualny przywilej.



"Uległość" Michel Houellebecqa, bardziej niż przestrogą przed islamizacją Europy, okazuje się opowieścią o zachodnim mężczyźnie / Źródło: PAP/Abaca

Gniew inceli

Mężczyzna, który czuje, że dawny przywilej, pozycja społeczna, pewniki, jakie mógł zakładać w relacjach z kobietami, wymykają mu się z rąk, jest figurą pojawiającą się w prozie Houellebecqa od jej początków. Już debiutanckie "Poszerzenie pola walki" (1994) podejmuje problem związków turbokapitalizmu, rewolucji obyczajowej, samotności, seksualnej frustracji i gniewu urażonej męskości. Narrator i główny bohater, informatyk o średnio spektakularnej karierze, opisuje świat, gdzie relacjami intymnymi rządzą bezwzględne reguły rynkowej konkurencji.

Ten rynek ciał, jak każdy inny, produkuje nierówności, tworzy figurę "seksualnego proletariusza": bez szans na miłość czy choćby trwającą jedną noc przygodę, skazanego na "samotność i masturbację". Takim "seksualnym proletariuszem" w "Poszerzeniu" jest kolega narratora z pracy, Raphael Tisserand. Narrator, sam zrozpaczony po bolesnym rozstaniu z ukochaną kobietą, namawia Tisseranda, by w ramach zemsty za wszystkie swoje klęski w relacjach z kobietami, zamordował kolejną odrzucającą go kobietę.

Gdy Houellebecq pisał "Poszerzenie", nikt jeszcze nie słyszał o internetowej subkulturze inceli. Tak określają się mężczyźni, sprowokowani, jak twierdzą, do życia w "wymuszonym celibacie" przez kobiety, które odmawiają im seksu. Subkultura inceli gromadzi się w internetowych przestrzeniach, gdzie jej członkowie wzajemnie nakręcają się w poczuciu frustracji, odrzucenia oraz mniej lub bardziej otwartej nienawiści do kobiet.

Ta nienawiść przechodzi czasami w realne akty przemocy – jak w przypadku strzelaniny w kampusie Uniwersytetu Kalifornii w Santa Barbara w 2014 roku czy masakry tłumu za pomocą rozpędzonej ciężarówki w Toronto w zeszłym roku. Elliot Rodger, sprawca strzelaniny w Santa Barbara, przed zamachem napisał manifest oraz nagrał wideo wyjaśniające powody ataku. Mówił o swojej historii, nieudanych relacjach z kobietami, kolejnych odrzuceniach przez potencjalne partnerki, zazdrości i agresji, jakie budzi w nim widok szczęśliwych par. Słychać w tym w ten sam splot krzywdy, przywileju i gniewu, jaki Houellebecq literacko opisuje w "Poszerzeniu pola walki" czy "Cząstkach elementarnych".

Elliot Rodger, sprawca strzelaniny w Santa Barbara, przed zamachem napisał manifest / Źródło: PAP/EPA/MICHAEL NELSON

Czytana w tym kontekście historia Tisseranda okazuje się szczególnie profetyczna i niepokojąca. Houellebecq, wyprzedzając swój czas, diagnozuje to, w jaki sposób seksualność staje się nowym czynnikiem kształtowania hierarchii społecznej, jak seksualna frustracja mężczyzn niezdolnych zmierzyć się z emancypacją kobiet staje się społecznym i politycznym problemem, z którym tak naprawdę nikt nie potrafi się zmierzyć. Pojawiające się w prozie pisarza pomysły mechanizmów "redystrybucji przyjemności seksualnej" – od turystyki seksualnej do powrotu do seksualnej moralności sprzed rewolucji obyczajowej – trudno traktować inaczej niż kolejną prowokację w duchu Swifta. Na forach incelów z kolei poważnie rozważa się "wymuszoną monogamię" jako sposób na zapewnienie każdemu mężczyźnie partnerki.

Toronto dzień po ataku / Źródło: Kontakt 24 / Dariusz

Klęska Europy

"Proletariusz seksualny" jest dla pisarza interesujący jako jedna z figur klęski we współczesnym świecie. A dla Houellebecqa "tylko klęska jest ciekawa", tylko w niej odbija się prawda o współczesnym świecie.

Także najnowsza powieść pisarza "Serotonina" to panorama postaci złamanych przez życie, przegranych, przytłoczonych klęską – i nie tylko rolników przeoranych przez zglobalizowany kapitalizm.

Największym przegranym jest bowiem główny bohater i narrator. Jak zawsze u pisarza postać niesympatyczna: mierna, względnie uprzywilejowana, egoistyczna, skupiona wyłącznie na sobie. Człowiek "bez większych trosk finansowych, bez bliskich czy przyjaciół, pozbawiony zarówno osobistych planów, jak i rzeczywistych zainteresowań, głęboko rozczarowany dotychczasowym życiem zawodowym, mający za sobą sporo różnych doświadczeń na polu uczuciowym, których jedynym punktem wspólnym był fakt, że się skończyły – w sumie pozbawiony jakiejkolwiek racji życia i śmierci" ("Serotonina", s. 83, przeł. Beata Geppert).

W retrospekcjach poznajemy wszystkie uczuciowe i zawodowe rozczarowania, które doprowadziły bohatera do miejsca, gdzie się znajduje. Jak każda powieść Houellebecqa, także "Serotonina" jest opowieścią o niemożliwości miłości. Równie ciekawy jest jednak drugi wątek: oskarżenie współczesnych europejskich elit. Bohater jest przedstawicielem ich drugiego, trzeciego garnituru. Absolwent elitarnej szkoły rolniczej pracuje jako funkcjonariusz francuskiego państwa odpowiedzialny za politykę rolną. Gdy podejmuje pracę, idealistycznie pragnie chronić francuską wieś – jej tradycje, dziedzictwo, strukturę społeczną opartą na rodzinnych gospodarstwach rolnych – przed naciskiem zglobalizowanej gospodarki. Wszystkie te próby kończą się jednak klęską, państwo okazuje się ostatecznie bezradne wobec logiki rynku. Ani ono, ani narrator nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia spychanym w pauperyzację rolnikom. Ale także ich bunt pod wodzą walczącego z deklasacją arystokraty okazuje się desperackim gestem protestu, bez własnego pomysłu na to, co można by było zmienić, żeby sytuacja realnie się poprawiła.

Narrator "Serotoniny" wyłącza się ze świata, gdzie na każdym polu poniósł klęskę. Odcina się od wszelkich znajomości, zamyka w mieszkaniu, gdzie przez internet zamawia jedzenie i inne zakupy, ogląda telewizję i kontempluje swoje klęski. Jego impotencja – od tej dosłownej do politycznej – może być czytana jako symbol bezradności głównego nurtu szeroko rozumianych europejskich elit i ich zaplecza, które – jak czują coraz szersze grupy społeczne – zawiodły mieszkańców kontynentu. Widać to w brexicie i chaosie, jaki przyniósł on Wyspom, w sukcesach kolejnych populistycznych ruchów – od Włoch Salviniego po Węgry Orbána.

Między depresją bohatera, a bezsilną przemocą przegranych pisarz nie wskazuje żadnej trzeciej drogi. Ale też nie rozwiązań szukamy w prozie Houellebecqa. Zanim zaczniemy je formułować, trzeba znać diagnozę, prawdę o stanie, w jakim się znajdujemy. A tu francuski autor raz jeszcze okazuje się doskonałym barometrem.