Wierzący gej: czasem większym problemem niż naziole są "pobożni" katolicy

Podziel się



Największym problemem wierzących osób LGBT w Polsce nie są wcale napaści, pobicia i wyzwiska, jak te w Białymstoku (choć niemal każdy z nas z czymś takim się zetknął). To, co naprawdę utrudnia nam ujawnienie się w Kościele i społeczeństwie, to homofobia "ludzi łagodnych i dobrych". To, że pobożni, dobrzy katolicy mówią nam: "porządny z ciebie facet, chociaż gej". Dla Magazynu TVN24 pisze Marcin Dzierżanowski, prezes Fundacji Wiara i Tęcza skupiającej chrześcijan LGBT+.

Wśród wierzących nie mówimy, że jesteśmy gejami, lesbijkami, bi lub trans. Z kolei w społeczności LGBT czasami ukrywamy naszą religijność. Czas jednak wyjść z katolickiej szafy i ty, czytelniku, możesz nam w tym pomóc.

Ja wyszedłem wiele lat temu, ale wiele wierzących osób LGBT ciągle w niej tkwi. Dlaczego? Wcale nie w obawie przed neofaszystami i kibolami. Zdarzenia takie jak w Białymstoku raczej nas mobilizują niż odstraszają. To, co nam naprawdę utrudnia ujawnienie się w Kościele i społeczeństwie, to homofobia "ludzi łagodnych i dobrych". Celowo używam tu określenia, którego w 1960 r. użył Tadeusz Mazowiecki. On wprawdzie pisał o antysemityzmie ludzi łagodnych i dobrych, ale mechanizm jest ten sam. Największym problemem wierzących osób LGBT w Polsce nie są wcale napaści, pobicia i wyzwiska, jak te w Białymstoku (choć niemal każdy z nas z czymś takim się zetknął). Naszym problemem jest to, że pobożni, dobrzy katolicy, także ci, którzy nas znają, mówią nam: "porządny z ciebie facet, chociaż gej".

Odtwarzaj Białystok. Marsz Równości, próby zakłócenia i interwencje policji / Wideo: tvn24

W coraz większym stopniu mam wrażenie, że wydarzenia w Białymstoku staną się polskim Stonewall. Pięćdziesiąt lat temu w tym nowojorskim klubie dla gejów policja pobiła osoby LGBT, doprowadzając do zamieszek, które stały się początkiem ruchu emancypacji osób homoseksualnych. Po Białymstoku wiele osób pyta nas, jak mogą nas wesprzeć. Ponieważ w rozkręceniu białostockiej spirali nienawiści wielki udział miał miejscowy Kościół rzymskokatolicki, te pytania formułują także liczne osoby wierzące. Głównie świeccy. Księża na razie się boją.

Chętnie takich rad udzielę. Ale nie będę wam pisał, żebyście nas nie bili, nie opluwali i nie wyzywali. Przecież nigdy tego nie robicie. Wsadzacie nas do szafy inaczej, łagodnie, nieświadomie, często w dobrej wierze.

Na podstawie własnych doświadczeń, ale też wypowiedzi moich przyjaciółek i przyjaciół z Wiary i Tęczy (które jakiś czas temu zbierałem do specjalnego raportu na temat położenia osób LGBT w polskim Kościele), przygotowałem wam krótki poradnik, jak zwalczyć w sobie homofobię "ludzi łagodnych i dobrych".

Jeszcze jedno – często będę używał słowa "gej", bo sam jestem gejem. Ale wszystko, o czym piszę, dotyczy także lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych. Bez wyjątku wszystkich literek z akronimu LGBT+.

Po pierwsze – uwierz, że jestem

Jeśli osoby LGBT żyją często w Polsce w ukryciu, to wierzące osoby LGBT są niemal niewidoczne. Doświadczam tego wielokrotnie, choć od dawna jestem ujawnionym gejem. - W Kościele gejów nie ma, to jakaś moda z Zachodu – zdają się powtarzać księża. Tyle że to nieprawda. Zgodnie z obecnym stanem nauki co najmniej 5 proc. społeczeństwa stanowią osoby nieheteroseksualne (większość naukowców mówi o większym odsetku). Z kolei według CBOS przynależność do Kościoła katolickiego deklaruje 95 proc. Polaków. Nałóżmy na siebie te liczby. Wynika z nich, że w Polsce żyje co najmniej 1,8 mln homoseksualnych katolików! To liczba porównywalna z największymi diecezjami, takimi jak krakowska, łódzka, poznańska czy warszawska.

- Za każdym razem, kiedy ujawniałem się przed osobą wierzącą, nie była ona w stanie uwierzyć w to, że jestem gejem. Bo, cytuję, "nie wyglądam jak gej" - relacjonował w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie 29-letni Krzysztof z Warszawy.

Tak przy okazji: uwaga "nie wyglądasz na geja" w ustach heteryka często ma być komplementem. Nie jest! Brzmi trochę jak: "jesteś fajny, chociaż homo". To wcale nie jest przyjemne.

Odtwarzaj Episkopat zabiera głos po wydarzeniach z Białegostoku / Wideo: Paweł Laskosz/Fakty po południu

Po drugie – nie wypychaj mnie z Kościoła

Bardzo często, gdy z ludźmi Kościoła, a zwłaszcza z duchownymi, zaczynam rozmowę na temat stosunku religii do lesbijek i gejów, osób biseksualnych czy transpłciowych, już na samym początku słyszę pytanie: "Czego wy od nas chcecie?". "Wy" – czyli w domyśle, osoby poza Kościołem, od "nas" katolików. Kiedyś, po pewnym spotkaniu, gdzie byli przedstawiciele Wiary i Tęczy, podszedł do nas starszy ksiądz i życzliwie pytał, do jakiej protestanckiej wspólnoty należymy. W rzeczywistości trafił akurat na samych katolików. Otóż wielu osobom wierzącym – nawet otwartym i tolerancyjnym – po prostu nie mieści się w głowie, że osoby LGBT są z nimi razem w Kościele. Dotyczy to zresztą także miejsca pracy, szkoły czy miejsca zamieszkania.

To wypychanie ze wspólnoty rzadko ma formę otwartej agresji, choć znam i takie przypadki. Najczęściej jednak przejawia się w odgórnym założeniu, że "w naszym gronie takich osób nie ma". W efekcie w grupach przykościelnych można usłyszeć mnóstwo niewybrednych żartów lub sformułowań na nasz temat. Brzmią niewinnie, ale potrafią zranić.

Michał z Gdyni wspomina, jak poczuł się wykluczony na swojej lekcji religii. Katecheta tłumaczył uczniom, że jest bardzo tolerancyjny. "Nie mam nic przeciwko takim ludziom, toleruję ich. Przecież nie gonię za nimi z siekierą" – przekonywał nauczyciel religii. Po latach Michał wspomina, że ta "siekiera" świdrowała w jego głowie przez lata. Katecheta wyrządził mu krzywdę, choć w ogóle nie miał takiej świadomości. Po prostu z góry założył, że u niego na katechizmie nie ma gejów, lesbijek, osób biseksualnych czy trans.

Po trzecie – nie zamykaj mi ust

Kolejny nieuświadomiony wyraz homofobii, jakiej doświadczamy od ludzi "łagodnych i dobrych", to oczekiwanie, że będziemy na swój temat milczeć. "Nie mam nic przeciwko tobie, ale się nie afiszuj". Okazuje się, że owym "afiszowaniem" jest po prostu otwarte mówienie o swojej orientacji, przedstawienie komuś partnera lub partnerki lub po prostu nieukrywanie, że jest się w związku. Gdyby przyjąć to myślenie, życie każdego heteroseksualisty to jedna wielka manifestacja! Przecież idąc na przyjęcie, zabierasz na nie swoją żonę czy męża, umieszczasz wasze wspólne zdjęcie na pulpicie komputera w pracy, w miejscu publicznym bierzesz go za rękę.

- Mój przewodnik duchowy ze wspólnoty oazowej, zresztą świecki, poinformował mnie, że jako lesbijka mogę być nawet liderką. Grunt, żebym się do swojej orientacji nie przyznawała. Ujawnienie homoseksualizmu przed innymi członkami wspólnoty uniemożliwi mi nie tylko bycie animatorką, ale wręcz uczestnictwo w grupie – opowiadała mi 32-letnia Joanna, od kilku lat w związku z kobietą.

Często wielu katolików zamyka nam usta bardziej subtelnie. Słyszymy mianowicie, że seksualność nie jest w życiu najważniejsza, nie ma co się na niej koncentrować, w końcu przykazanie "nie cudzołóż" jest dopiero szóste. Problem w tym, że to slogan szkodliwy. Otóż seksualność – choć nie najważniejsza - jest w naszym życiu istotna. Wiąże się przecież z tym, kogo kochamy, a nieraz też spędzamy życie. Nie ma powodu, by wypychać tę sferę życia do strefy milczenia.

Sprawa dotyczy nie tylko Kościoła. Równie często o milczenie prosi rodzina. "Akceptujemy cię, ale nikomu nie mów, kim jesteś". Sorry, ale to nie jest prawdziwa akceptacja.

Marsz Równości w Białymstoku / Źródło: PAP/Artur Reszko

Po czwarte - dość seksualizacji gejów!

Często słychać dziś stwierdzenie, że ruch LGBT seksualizuje społeczeństwo. Czasem jednak odnoszę wrażenie, że jest na odwrót. To ludzie hetero (ze szczególnym uwzględnieniem wierzących) seksualizują osoby LGBT.

W jaki sposób? Sprowadzając nas wyłącznie do sfery seksualnej. - Większość ludzi uważa, że chodzi mi tylko o seks. A tak nie jest. Kocham moją dziewczynę, zależy mi na niej, na tym, by była szczęśliwa. Najważniejsze, by była blisko, przy mnie, bym mogła ją wspierać, obdarowywać miłością. I abym mogła otwarcie mówić, że ją kocham - zwierzała się Joanna z Gdańska.

To postrzeganie osób LGBT wyłącznie przez pryzmat seksualności rodzi stereotypy. Na przykład taki, że nie jesteśmy zdolni do uczuć, że nigdy nie zależy nam na tworzeniu trwałych, wzajemnie wiernych związków uczuciowych. Stereotyp jest tak silny, że uniemożliwia wzajemne porozumienie na najprostszym z możliwych poziomów. W efekcie nawet gdy mówimy: "miłość", inni słyszą "seks". Gdy mówimy "związki", inni słyszą "rozwiązłość". Gdy mówimy "wierność", inni słyszą "rozpasanie".

W czasie ostatniego synodu ds. rodziny w Watykanie, gdzie dość dużo miejsca poświęcono homoseksualności, jedna ze świeckich kobiet dopuszczonych do obrad zwróciła się do biskupów: "Nie wchodźcie od razu do naszych sypialni. Zatrzymajcie się na chwilę w pokoju dziennym, zobaczcie, jak żyjemy na co dzień".

Święte słowa!

Wystawa "Strachy" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej / Źródło: rycharski.artmuseum.pl

Po piąte – nie współczuj mi, że jestem gejem

Jednym z najlepiej zakamuflowanych, ale też wyjątkowo nieprzyjemnym przejawem nieuświadomionej homofobii jest współczucie.Nie wiem, ile razy od duchownych i świeckich słyszałem, że homoseksualność to krzyż, który musimy nieść. W dodatku często w swoim mniemaniu ludzie ci myślą, że nas wzmacniają – wszak nie mają w sobie agresji, nie wykluczają, nie potępiają. Po prostu powtarzają, że trzeba nam współczuć.

Dla wielu wierzących łatwo jest zaakceptować geja, który cierpi, jest nieszczęśliwy i poraniony. Gorzej, gdy jest szczęśliwy, a nawet dumny z tego, kim jest.

Otóż nie, drodzy heterycy. To dobrze, że współczujecie na przykład ofiarom agresji w Białymstoku (choć w tym przypadku współczucie to chyba za mało). Ale nie współczujcie im tego, że są gejami czy lesbijkami. To nie orientacja seksualna czy tożsamość płciowa jest źródłem cierpienia, lecz negatywne reakcje, jakie wywołuje. Także u ludzi "łagodnych i dobrych". Innymi słowy: "krzyżem" nie jest homoseksualność, lecz homofobia.

Zamieszki i interwencja policji na Marszu Równości w Białymstoku / Źródło: Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Po szóste – nie próbuj mnie leczyć!

Ze wspomnianym współczuciem wiąże się często przekonanie, że homoseksualność to choroba. - Kiedyś na lekcjach religii ksiądz tłumaczył, że homoseksualizm to choroba, którą można wyleczyć. Nie było w tym przesłaniu agresji, raczej troska o drugiego człowieka – wspomina Adrian z Poznania.

Przypomnijmy więc fakty. Już w 1973 r. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) wykreśliło homoseksualizm z listy chorób, a w 1990 r. zrobiła to Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Naukowcy nie mają wątpliwości, że rzeczywista orientacja homoseksualna jest niezmienna, podobnie jak niezmienny jest heteroseksualizm.

Znam przypadek polskiego duchownego, który – będąc w zakonie – prowadził terapię gejów, przekonując ich, że zmiana orientacji jest możliwa. Po latach porzucił habit, związał się z mężczyzną. Szkoda, że publicznie nie przeprosił za to, co robił.

W Stanach Zjednoczonych głośny był przypadek Michaela Bussee’a i Gary’ego Coopera, założycieli grupy Exodus, zajmującej się "leczeniem homoseksualizmu". Po latach opuścili oni powołaną przez siebie organizację i stworzyli razem związek jednopłciowy. Ciekawostka: w USA istnieje ruch "byłych byłych gejów" (ex-ex-gay movement). Jego założycielami są osoby homoseksualne, które publicznie głosiły, że zmieniły swą orientację na heteroseksualną, a po latach wycofały się z tego twierdzenia, godząc się ze swoją właściwą orientacją. Często przepraszają one innych, że z przyczyn ideologicznych namawiały ich do podjęcia pseudoterapii.

Po siódme – nie wstydź się mnie

Wiele "łagodnych i dobrych" osób już się pogodziło, że istniejemy. Nawet już pozwalają nam żyć tak jak chcemy, w dodatku nawet nie chcą nas leczyć. Mimo wszystko po prostu się nas wstydzą. Sugerują, byśmy – przychodząc na ich ślub – nie zabierali ze sobą partnera albo przynajmniej nie mówili, że to partner. Na uroczystości rodzinne czy święta rodzice nie zapraszają swoich synów czy córek z drugą połową. Często stosują przy tym dyskretny szantaż moralny: "babcia jest chora, mogłaby tego nie wytrzymać".

I tak problem uprzedzeń babci (a tak naprawdę zwykle bardziej pozostałej części rodziny) zostaje przerzucony na geja czy lesbijkę. – Moja partnerka przedstawiana jest dalszej rodzinie jako moja koleżanka, co jest dla mnie trochę nie fair, ponieważ mój brat od dawna zaprasza swoją dziewczynę na takie okazje i wszyscy wiedzą o tym, że są parą – mówi 23-letnia Joanna z Poznania.

Szczerze mówiąc, wstyd, nawet ukryty, boli niekiedy bardziej niż agresja wyrażona wprost.

Po ósme – nie mieszaj homoseksualności z pedofilią

Opowiem własną historię. W szkole podstawowej ksiądz na religii rozdał nam katolickie broszury, w których mowa była m.in. o homoseksualności. Nazywała się "Kto nam powie prawdę" i była pierwszą informacją, jaką ze strony duchownego usłyszałem o osobach LGBT. Była końcówka lat 80., Kościół wtedy nie poświęcał tyle uwagi gejom, co dziś.

Autor broszury zwraca się w niej do nastoletniego katolika: "Muszę ci tu udzielić pewnej przestrogi. Istnieją mężczyźni – zboczeńcy, którzy zaczepiają młodych chłopców i namawiają ich do niedozwolonych czynów ze sobą. Aby wykorzystać chłopaka do złego, starają się oni najpierw zdobyć jego zaufanie przez przyjazne rozmowy, opowiadania, małe podarunki, przez zaproszenie na spacer czy przejażdżkę motorem lub samochodem. Takich zboczeńców nazywamy homoseksualistami, a zboczenie homoseksualizmem. Przestępców takich ściga prawo państwowe. Gdyby taki człowiek przyczepił się do ciebie, zwróć się o pomoc do milicjanta i powiedz o tym rodzicom".

To były pierwsze słowa, jakie usłyszałem od księdza na temat homoseksualności. Okropne słowa!

Czasy się zmieniły, a stereotyp, że homoseksualność wiąże się z pedofilią, pozostał. Czasem przybiera bardzo ukryte i subtelne formy. Już po wypadkach w Białymstoku po sieci krążył filmik z góralem, który podhalańską gwarą przekonywał, że gejom należy się akceptacja. Sam filmik był w swym przesłaniu pozytywny, nawet dość zabawny, ale kończył się słowami: "dopóki homo nie robią nic dzieciom, to nic mi do tego".

Serio? Słowo "dopóki" sugeruje, że geje są w tym względzie jakąś grupą podwyższonego ryzyka, tymczasem badania naukowe stanowczo temu przeczą.Okazuje się, że choć wielokrotnie dementowane, jednak trafiają pod strzechy.

Episkopat o skali pedofilii w polskim Kościele » Oglądaj Abp Polak: już w zeszłym roku zaprosiłem abp. Sciclunę, żeby przyjechał na konferencję / Wideo: Radio Zet Abp Polak: już w zeszłym roku zaprosiłem abp. Sciclunę, żeby... Video: Radio Zet Abp Polak: już w zeszłym roku zaprosiłem abp. Sciclunę, żeby...15.05 | Prymas Polski abp Wojciech Polak odniósł się w środę w Radiu Zet do informacji o przyjeździe w czerwcu do Polski arcybiskupa Malty Charlesa Scicluny, drugiego sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, który od lat zajmuje się sprawą pedofilii w Kościele. - Nie przyjeżdża na interwencję Ojca Świętego, ale na nasze zaproszenie. Ta wizyta jest opóźniona – powiedział prymas. - Już w zeszłym roku zaprosiłem abp. Sciclunę żeby przyjechał na konferencję – wyjaśnił. - Będzie to jeden z elementów kruszenia tej starej mentalności w nas (...). Wzięliśmy człowieka najbardziej kompetentnego, który jest też praktykiem, człowieka, który przecież pracował w Kongregacji Nauki i Wiary, czy pracuje nadal – dodał. Video: Radio Zet Abp Polak: już w zeszłym roku zaprosiłem abp. Sciclunę, żeby...15.05 | Prymas Polski abp Wojciech Polak odniósł się w środę w Radiu Zet do informacji o przyjeździe w czerwcu do Polski arcybiskupa Malty Charlesa Scicluny, drugiego sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, który od lat zajmuje się sprawą pedofilii w Kościele. - Nie przyjeżdża na interwencję Ojca Świętego, ale na nasze zaproszenie. Ta wizyta jest opóźniona – powiedział prymas. - Już w zeszłym roku zaprosiłem abp. Sciclunę żeby przyjechał na konferencję – wyjaśnił. - Będzie to jeden z elementów kruszenia tej starej mentalności w nas (...). Wzięliśmy człowieka najbardziej kompetentnego, który jest też praktykiem, człowieka, który przecież pracował w Kongregacji Nauki i Wiary, czy pracuje nadal – dodał. zobacz więcej wideo »

Abp Polak: już w zeszłym roku zaprosiłem abp. Sciclunę, żeby... Abp Scicluna przyjedzie w czerwcu do Polski. Od lat zajmuje... Video: tvn24 Abp Scicluna przyjedzie w czerwcu do Polski. Od lat zajmuje...15.05 | Arcybiskup Malty Charles Scicluna - drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, który od lat zajmuje się sprawą pedofilii w Kościele - przybędzie w czerwcu na zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Świdnicy. W lutym abp Scicluna był w komitecie organizacyjnym pierwszego w historii Kościoła, zwołanego przez papieża, watykańskiego szczytu na temat ochrony nieletnich i walki z pedofilią. Video: tvn24 Abp Scicluna przyjedzie w czerwcu do Polski. Od lat zajmuje...15.05 | Arcybiskup Malty Charles Scicluna - drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, który od lat zajmuje się sprawą pedofilii w Kościele - przybędzie w czerwcu na zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Świdnicy. W lutym abp Scicluna był w komitecie organizacyjnym pierwszego w historii Kościoła, zwołanego przez papieża, watykańskiego szczytu na temat ochrony nieletnich i walki z pedofilią. zobacz więcej wideo »

Abp Scicluna przyjedzie w czerwcu do Polski. Od lat zajmuje... Niefortunne wypowiedzi biskupów Video: tvn24 Niefortunne wypowiedzi biskupów05.04 | O przeprosinach wystosowanych przez księży mówiło się w ostatnich tygodniach w bardzo poważnym kontekście. Chodzi o słowa, które padły po publikacji raportu o pedofilii w Kościele. I o znaczący dwugłos, bo z jednej strony mamy arcybiskupa mówiącego między innymi o miłosierdziu dla sprawców, z drugiej hierarchę mocno akcentującego słowo "współodpowiedzialność". Video: tvn24 Niefortunne wypowiedzi biskupów05.04 | O przeprosinach wystosowanych przez księży mówiło się w ostatnich tygodniach w bardzo poważnym kontekście. Chodzi o słowa, które padły po publikacji raportu o pedofilii w Kościele. I o znaczący dwugłos, bo z jednej strony mamy arcybiskupa mówiącego między innymi o miłosierdziu dla sprawców, z drugiej hierarchę mocno akcentującego słowo "współodpowiedzialność". zobacz więcej wideo »

Niefortunne wypowiedzi biskupów Arcybiskup Ryś przeprosił ofiary księży pedofilów Video: tvn24 Arcybiskup Ryś przeprosił ofiary księży pedofilów29.03 | Na ten gest czekały ofiary księży pedofilów. Arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś powiedział przepraszam i odprawił mszę pokutną za grzechy księży wobec dzieci. Były poruszające słowa, gesty, a wszystko to zbiegało się z nowymi wytycznymi papieża Franciszka, które mają wejść w życie już od czerwca. Video: tvn24 Arcybiskup Ryś przeprosił ofiary księży pedofilów29.03 | Na ten gest czekały ofiary księży pedofilów. Arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś powiedział przepraszam i odprawił mszę pokutną za grzechy księży wobec dzieci. Były poruszające słowa, gesty, a wszystko to zbiegało się z nowymi wytycznymi papieża Franciszka, które mają wejść w życie już od czerwca. zobacz więcej wideo »

Arcybiskup Ryś przeprosił ofiary księży pedofilów "Episkopat staje po stronie sprawców" Video: tvn24 "Episkopat staje po stronie sprawców"24.03 | Pod hasłem "Hańba Biskupia" w wielu miejscach w Polsce odbywały się pikiety przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich przez osoby duchowne. - Społeczeństwo co raz bardziej widzi, że ofiary są wtórnie traumatyzowane, a Kościół broni siebie, a nie staje po stronie ofiar - powiedział Marek Lisiński z Fundacji "Nie lękajcie się". Video: tvn24 "Episkopat staje po stronie sprawców"24.03 | Pod hasłem "Hańba Biskupia" w wielu miejscach w Polsce odbywały się pikiety przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich przez osoby duchowne. - Społeczeństwo co raz bardziej widzi, że ofiary są wtórnie traumatyzowane, a Kościół broni siebie, a nie staje po stronie ofiar - powiedział Marek Lisiński z Fundacji "Nie lękajcie się". zobacz więcej wideo »

"Episkopat staje po stronie sprawców" Demonstracje pod 20 kuriami w całej Polsce Video: tvn24 Demonstracje pod 20 kuriami w całej Polsce24.03 | Pod hasłem "Hańba Biskupia" w wielu miejscach w Polsce odbywały się pikiety przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich przez osoby duchowne. - Społeczeństwo co raz bardziej widzi, że ofiary są wtórnie traumatyzowane, a Kościół broni siebie, a nie staje po stronie ofiar - powiedział Marek Lisiński z Fundacji "Nie lękajcie się" Video: tvn24 Demonstracje pod 20 kuriami w całej Polsce24.03 | Pod hasłem "Hańba Biskupia" w wielu miejscach w Polsce odbywały się pikiety przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich przez osoby duchowne. - Społeczeństwo co raz bardziej widzi, że ofiary są wtórnie traumatyzowane, a Kościół broni siebie, a nie staje po stronie ofiar - powiedział Marek Lisiński z Fundacji "Nie lękajcie się" zobacz więcej wideo »

Demonstracje pod 20 kuriami w całej Polsce Historia pana Dariusza poruszyła inne ofiary księży pedofilów.... Video: Fakty TVN Historia pana Dariusza poruszyła inne ofiary księży...Od roku przed sądem w Strzelcach Opolskich toczy się proces w sprawie molestowania 13-letniego wówczas Dariusza Kołodzieja przez księdza Mariusza K. 21-letni dziś Dariusz niedawno opowiedział o tym publicznie w budynku Sejmu. Te szczere wyznania Dariusza Kołodzieja wymagały odwagi. Przyniosły też wiele dobrego. Inne ofiary księży pedofilów i pedofilów poczuły, że mogą otrzymać wsparcie. Jednak wyroku wciąż nie ma, bo do sądu nie wpłynęła opinia biegłych, którzy oskarżonego Mariusza K. mieli badać. Sąd prosił o nią pół roku temu. Video: Fakty TVN Historia pana Dariusza poruszyła inne ofiary księży...Od roku przed sądem w Strzelcach Opolskich toczy się proces w sprawie molestowania 13-letniego wówczas Dariusza Kołodzieja przez księdza Mariusza K. 21-letni dziś Dariusz niedawno opowiedział o tym publicznie w budynku Sejmu. Te szczere wyznania Dariusza Kołodzieja wymagały odwagi. Przyniosły też wiele dobrego. Inne ofiary księży pedofilów i pedofilów poczuły, że mogą otrzymać wsparcie. Jednak wyroku wciąż nie ma, bo do sądu nie wpłynęła opinia biegłych, którzy oskarżonego Mariusza K. mieli badać. Sąd prosił o nią pół roku temu. zobacz więcej wideo »

Historia pana Dariusza poruszyła inne ofiary księży pedofilów.... Biskup Andrzej Czaja przeprasza ofiarę księdza pedofila Biskup Andrzej Czaja przeprasza ofiarę księdza pedofila22.03 | Z całego serca przepraszam pana za to, czego dopuścił się wobec pana ksiądz Mariusz. Przepraszam za wielką krzywdę - napisał biskup opolski Andrzej Czaja do Dariusza Kołodzieja, który w 2012 roku padł ofiarą Mariusza K. - wikarego z parafii w Jemielnicy, wydalonego ze stanu kapłańskiego za pedofilię. Biskup Andrzej Czaja przeprasza ofiarę księdza pedofila22.03 | Z całego serca przepraszam pana za to, czego dopuścił się wobec pana ksiądz Mariusz. Przepraszam za wielką krzywdę - napisał biskup opolski Andrzej Czaja do Dariusza Kołodzieja, który w 2012 roku padł ofiarą Mariusza K. - wikarego z parafii w Jemielnicy, wydalonego ze stanu kapłańskiego za pedofilię. zobacz więcej wideo »

Biskup Andrzej Czaja przeprasza ofiarę księdza pedofila O. Żak: nie można mówić, że Jan Paweł II tuszował przypadki... Video: tvn24 O. Żak: nie można mówić, że Jan Paweł II tuszował przypadki...20.03 | Nie można powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że Jan Paweł II przymykał oczy albo tuszował (przypadki molestowania małoletnich – red.) - powiedział ojciec Adam Żak podczas konferencji KEP. Video: tvn24 O. Żak: nie można mówić, że Jan Paweł II tuszował przypadki...20.03 | Nie można powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że Jan Paweł II przymykał oczy albo tuszował (przypadki molestowania małoletnich – red.) - powiedział ojciec Adam Żak podczas konferencji KEP. zobacz więcej wideo »

O. Żak: nie można mówić, że Jan Paweł II tuszował przypadki... "Kiedy przeprosisz mnie?". Wstrząsające wystąpienie ofiary... Video: Fakty TVN "Kiedy przeprosisz mnie?". Wstrząsające wystąpienie ofiary...Nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie schorzenie duszy, to pedofilia - mówi pan Dariusz, który w wieku 13 lat padł ofiarą księdza pedofila. Jego mama wspomina, że w kurii musiała przysięgać na krzyż, że nikomu nic nie powie. Teraz jej syn powiedział głośno, w budynku Sejmu, co przeżył i co czuje. Video: Fakty TVN "Kiedy przeprosisz mnie?". Wstrząsające wystąpienie ofiary...Nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie schorzenie duszy, to pedofilia - mówi pan Dariusz, który w wieku 13 lat padł ofiarą księdza pedofila. Jego mama wspomina, że w kurii musiała przysięgać na krzyż, że nikomu nic nie powie. Teraz jej syn powiedział głośno, w budynku Sejmu, co przeżył i co czuje. zobacz więcej wideo »

"Kiedy przeprosisz mnie?". Wstrząsające wystąpienie ofiary... "Biskupi nadal biją się, ale w cudze piersi" Video: TVN24B Biznes i Świat "Biskupi nadal biją się, ale w cudze piersi" 16.03 | Miała być biała księga, a jest 11 stron jakiejś notatki, która dodatkowo zawiera wycinkowe dane - powiedziała Sylwia Spurek z partii Wiosna o raporcie na temat pedofilii w Kościele, przedstawionym przez Konferencję Episkopatu Polski Video: TVN24B Biznes i Świat "Biskupi nadal biją się, ale w cudze piersi" 16.03 | Miała być biała księga, a jest 11 stron jakiejś notatki, która dodatkowo zawiera wycinkowe dane - powiedziała Sylwia Spurek z partii Wiosna o raporcie na temat pedofilii w Kościele, przedstawionym przez Konferencję Episkopatu Polski zobacz więcej wideo »

"Biskupi nadal biją się, ale w cudze piersi" Ochojska: nie podoba mi się, w jaki sposób sprawa pedofilii... Video: tvn24 Ochojska: nie podoba mi się, w jaki sposób sprawa pedofilii...15.03 | - Bardzo boli mnie postawa Kościoła wobec tego problemu, to jest jedna z krzywd, jakie Kościół wyrządził ludziom. Bez rozliczenia tego, bez uzyskania wybaczenia, Kościół zamknie się w enklawie i będzie z niego uciekało wielu wartościowych ludzi. Ja wierzę w Boga, ale absolutnie nie podoba mi się to, w jaki sposób sprawa pedofilii była i niestety nadal jest zamiatana pod dywan - mówiła. Video: tvn24 Ochojska: nie podoba mi się, w jaki sposób sprawa pedofilii...15.03 | - Bardzo boli mnie postawa Kościoła wobec tego problemu, to jest jedna z krzywd, jakie Kościół wyrządził ludziom. Bez rozliczenia tego, bez uzyskania wybaczenia, Kościół zamknie się w enklawie i będzie z niego uciekało wielu wartościowych ludzi. Ja wierzę w Boga, ale absolutnie nie podoba mi się to, w jaki sposób sprawa pedofilii była i niestety nadal jest zamiatana pod dywan - mówiła. zobacz więcej wideo »

Ochojska: nie podoba mi się, w jaki sposób sprawa pedofilii... "Kościołowi trzeba dać chwilę czasu" Video: tvn24 "Kościołowi trzeba dać chwilę czasu"15.03 | Od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego małoletnich dotyczyły 382 duchownych - poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Polski. Z przedstawionych danych wynika, że łącznie - we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach - było 625 ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Video: tvn24 "Kościołowi trzeba dać chwilę czasu"15.03 | Od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego małoletnich dotyczyły 382 duchownych - poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Polski. Z przedstawionych danych wynika, że łącznie - we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach - było 625 ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. zobacz więcej wideo »

"Kościołowi trzeba dać chwilę czasu" "Raport stworzony w swoim własnym imieniu" Video: tvn24 "Raport stworzony w swoim własnym imieniu"15.03 | Od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego małoletnich dotyczyły 382 duchownych - poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Polski. Z przedstawionych danych wynika, że łącznie - we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach - było 625 ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Video: tvn24 "Raport stworzony w swoim własnym imieniu"15.03 | Od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego małoletnich dotyczyły 382 duchownych - poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Polski. Z przedstawionych danych wynika, że łącznie - we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach - było 625 ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. zobacz więcej wideo »

"Raport stworzony w swoim własnym imieniu" "Miejmy nadzieję, że rozpalone ognisko wypali to zło" Video: tvn24 "Miejmy nadzieję, że rozpalone ognisko wypali to zło"15.03 | Od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego małoletnich dotyczyły 382 duchownych - poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Polski. Z przedstawionych danych wynika, że łącznie - we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach - było 625 ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Video: tvn24 "Miejmy nadzieję, że rozpalone ognisko wypali to zło"15.03 | Od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego małoletnich dotyczyły 382 duchownych - poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Polski. Z przedstawionych danych wynika, że łącznie - we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach - było 625 ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. zobacz więcej wideo »

"Miejmy nadzieję, że rozpalone ognisko wypali to zło" "To jest problem całego świata" Video: tvn24 "To jest problem całego świata"15.03| - Nie jest to problem samego Kościoła, to jest problem całego świata, bo jeżeli w Europie dotyczy on 18 milionów wykorzystywanych dzieci, to znaczy że te wszystkie osiemnaście milionów jest w Kościele, tylko to jest problem dotyczący całych warstw społeczeństwa. To jest problem społeczny - mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. Video: tvn24 "To jest problem całego świata"15.03| - Nie jest to problem samego Kościoła, to jest problem całego świata, bo jeżeli w Europie dotyczy on 18 milionów wykorzystywanych dzieci, to znaczy że te wszystkie osiemnaście milionów jest w Kościele, tylko to jest problem dotyczący całych warstw społeczeństwa. To jest problem społeczny - mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. zobacz więcej wideo »

"To jest problem całego świata" "Programy seksualizacji dzieci" Video: tvn24 "Programy seksualizacji dzieci"15.03| Przewodniczący KEP mówił także o "programach seksualizacji" dzieci i młodzieży. Video: tvn24 "Programy seksualizacji dzieci"15.03| Przewodniczący KEP mówił także o "programach seksualizacji" dzieci i młodzieży. zobacz więcej wideo »

"Programy seksualizacji dzieci" "Było bardzo dużo powiedziane o sprawcach, jacy to są biedni.... Video: tvn24 "Było bardzo dużo powiedziane o sprawcach, jacy to są...14.03 | Zakres lat, który nam pokazano, to jest bardzo mało. Dla mnie nic to nie wnosi, to jest wręcz taka kpina z nas, z ofiar - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński pytany, czy przedstawione przez Episkopat dane na temat pedofilii w polskim Kościele są wiarygodne. Zdaniem profesora Tadeusza Bartosia, "to jest zorganizowana, trochę wymuszona przez okoliczności zewnętrzne, pokazówka". Video: tvn24 "Było bardzo dużo powiedziane o sprawcach, jacy to są...14.03 | Zakres lat, który nam pokazano, to jest bardzo mało. Dla mnie nic to nie wnosi, to jest wręcz taka kpina z nas, z ofiar - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński pytany, czy przedstawione przez Episkopat dane na temat pedofilii w polskim Kościele są wiarygodne. Zdaniem profesora Tadeusza Bartosia, "to jest zorganizowana, trochę wymuszona przez okoliczności zewnętrzne, pokazówka". zobacz więcej wideo »

"Było bardzo dużo powiedziane o sprawcach, jacy to są biedni.... Prezes Fundacji "Nie lękajcie się" o danych episkopatu: kpina... Video: tvn24 Prezes Fundacji "Nie lękajcie się" o danych episkopatu:...14.03 | Zakres lat, który nam pokazano, to jest bardzo mało. My nie wiemy ilu księży to dotyczy, w jakich diecezjach, w jakich latach to było. Dla mnie nic to nie wnosi, to jest wręcz taka kpina z nas, z ofiar - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński pytany, czy przedstawione przez Episkopat dane są wiarygodne. Zdaniem profesora Tadeusza Bartosia, "to jest taka zorganizowana, trochę wymuszona przez okoliczności zewnętrzne pokazówka". Video: tvn24 Prezes Fundacji "Nie lękajcie się" o danych episkopatu:...14.03 | Zakres lat, który nam pokazano, to jest bardzo mało. My nie wiemy ilu księży to dotyczy, w jakich diecezjach, w jakich latach to było. Dla mnie nic to nie wnosi, to jest wręcz taka kpina z nas, z ofiar - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński pytany, czy przedstawione przez Episkopat dane są wiarygodne. Zdaniem profesora Tadeusza Bartosia, "to jest taka zorganizowana, trochę wymuszona przez okoliczności zewnętrzne pokazówka". zobacz więcej wideo »

Prezes Fundacji "Nie lękajcie się" o danych episkopatu: kpina... Abp Jędraszewski: mówi się o pedofilii w Kościele, a mamy... Video: tvn24 Abp Jędraszewski: mówi się o pedofilii w Kościele, a mamy...14.03 | - Z jednej strony mówi się o pedofilii w Kościele, stygmatyzuje się w ten sposób Kościół, a z drugiej strony mamy do czynienia z jakimś ogromnym programem, który chciałby naruszyć intymność dzieci i to począwszy od czwartego roku życia - ocenił arcybiskup Marek Jędraszewski, odnosząc się do tzw. deklaracji LGBT. Video: tvn24 Abp Jędraszewski: mówi się o pedofilii w Kościele, a mamy...14.03 | - Z jednej strony mówi się o pedofilii w Kościele, stygmatyzuje się w ten sposób Kościół, a z drugiej strony mamy do czynienia z jakimś ogromnym programem, który chciałby naruszyć intymność dzieci i to począwszy od czwartego roku życia - ocenił arcybiskup Marek Jędraszewski, odnosząc się do tzw. deklaracji LGBT. zobacz więcej wideo »

Abp Jędraszewski: mówi się o pedofilii w Kościele, a mamy...

Po dziewiąte – nie broń przede mną rodziny

- Rodzina ma do mnie żal, za to, co im "zrobiłam". Nasze relacje bardzo się pogorszyły. Wypomina mi się, że rzekomo zniszczyłam naszą rodzinę, coraz rzadziej przyjeżdżam do domu, ponieważ chcę uniknąć konfliktowych sytuacji. Już mnie zresztą uprzedzili, że "takiej" córki nie zaakceptują – opowiada Joanna z Poznania. - Moi rodzice oznajmili mi, że nigdy nie będą chcieli poznać mojego chłopaka, nie ma mowy o zapraszaniu go na święta czy inne uroczystości – dodaje Anatol z Krakowa.

Nie znam żadnego geja, który pod wpływem takich szantaży przestał być gejem. Znam wielu, którzy zerwali lub osłabili swoje związki z bliskimi.

Bo chociaż często w absurdalny sposób mówi się, że osoby LGBT zagrażają rodzinie, w rzeczywistości jest odwrotnie. To niechęć wobec nas, osób homoseksualnych, biseksualnych czy transpłciowych, rozbija rodzinę, powoduje, że bliskie sobie osoby nie są w stanie usiąść do wspólnego stołu.

Nie broń więc rodziny przed LGBT. Broń jej przed homofobią!

Po dziesiąte – pilnuj języka

Na koniec wspomnę o kwestii języka. Do dziś wiele osób uważa, że słowo "gej" czy "LGBT" to przejawy ideologii. Niedawno zresztą polscy biskupi oświadczyli, że Kościół nie używa określenia LGBT. Dodajmy, że napisali nieprawdę – za pontyfikatu papieża Franciszka określenie to wchodzi nawet do oficjalnych dokumentów watykańskich, czego przykładem jest "Instrumentum laboris Synodu na temat młodzieży” (punkt 197).

Oddajmy głos jezuicie ks. Jamesowi Martinowi, który wydał niedawno książkę "Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity", w której postuluje większą otwartość duszpasterską wobec osób LGBT.

"Szacunek oznacza nazywanie danej grupy tak, jak chce być ona nazywana. Na poziomie indywidualnym nie mamy z tym problemu. Jeśli Jakub nam mówi, że woli formę "Kuba", w naturalny sposób zaczynamy się do niego zwracać właśnie w ten sposób. To samo dotyczy grup społecznych. Przestaliśmy już właściwie używać słowa Murzyn. Dlaczego? Ponieważ sami zainteresowani wolą inne określenia, takie jak "Afroamerykanin" czy "Czarny".

(…) Ponieważ imię jest ważne, przywódcy religijni powinni starannie dobierać określenie, jakim zwracają się do społeczności LGBT. Odłóżmy więc do lamusa określenia typu "dotknięty skłonnością do osób tej samej płci", których żadna ze znanych mi osób LGBT nie używa. Nawet słowo "homoseksualista" brzmi dla wielu nadmiernie medycznie. Najlepiej sprawdzić, jakich określeń w stosunku do siebie używają nasi homoseksualni bracia i nasze homoseksualne siostry. Doświadczenie uczy, że najpopularniejsze są określenia takie jak "gej", "lesbijka", LGBT lub LGBTQ. (...) Papież Franciszek kilka razy w ciągu swojego pontyfikatu użył słowa "gej". Podobnie czynią niektórzy związani z nim kardynałowie i biskupi. Skoro tak, to praktykę tę można z powodzeniem przenieść na resztę Kościoła”.

Wszyscy jesteśmy homofobami

Być może moje rady trochę cię zmartwiły. Prawdopodobnie myślisz, że uważam cię za homofoba. Pocieszę cię: nawet my, geje, jesteśmy nieraz uwewnętrznionymi homofobami. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie normą jest heteroseksualizm, w związku z czym w nieświadomy sposób przejmujemy krzywdzące uprzedzenia i stereotypy. Nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień się ich wszystkich pozbyć. Chodzi o to, by mieć ich świadomość i się z nich wyzwalać.

Wszystkie cytaty wierzących osób LGBT są autentyczne, pochodzą z raportu przygotowanego przez Wiarę i Tęczę przed Synodem ds. Rodziny.

Autor jest prezesem Fundacji Wiara i Tęcza skupiającej wierzące osoby LGBT, dziennikarzem i publicystą.