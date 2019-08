Podziel się



Z jednej strony szalejący na statku ogień od bomb, z drugiej oszalali hitlerowcy. W morzu setki ludzi, jeden topi drugiego, "widok był okrutny". W zbrodniczej pułapce zastawionej na aliantów przez III Rzeszę razem z 9 tysiącami więźniów obozów koncentracyjnych miał zginąć i on. Ocalał, bo bardzo kiepsko pływał.

Dwa statki pod niemiecką banderą, pełne więźniów obozów koncentracyjnych, wypływają na Bałtyk. Nadlatuje nad nie klucz brytyjskich samolotów. Spadają bomby, jedna przebija statek na wylot. Woda miesza się z krwią. Ci, którzy jeszcze żyją, krzyczą. Więźniowie na dolnych pokładach wybijają szyby w iluminatorach, by wydostać się z idącej na dno jednostki.

Niektórym się udaje. Płyną co sił, choć tych po pobycie w obozie jest niewiele. Płyną, choć nie wiedzą, że na brzegu czekają już Niemcy z wymierzonymi w nich karabinami. Nikt nie miał prawa przeżyć.

Niektórym się udało. Wśród nich był Stefan Hoppel, numer 21 825. Więzień obozu w Neuengamme.

Pływał słabo. Unosił się na wodzie, a ta go znosiła. Hitlerowcy wystrzelali pływaków, a gdy Hoppel dotarł na plażę, oprawców już nie było. Tylko morze ofiar i on, rozbitek, który przed wojną z bratem Leonem odnosił sukcesy na arenie krajowej. Wioślarz, który kiepsko pływał.

Przed wojną Stefan Hoppel był znanym w Poznaniu wioślarzem / Źródło: archiwum rodzinne Witolda Hoppela

Podpis od wolności

- 25 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i wcielony do 57. pułku piechoty, który walczył w bitwie nad Bzurą w ramach Armii "Poznań" – mówi Witold Hoppel, syn Stefana.

Walki rozpoczęły się 9 września, a już 12 września Stefan trafił do niewoli, do Stalagu XI.

Wystarczył jeden podpis, by wyszedł na wolność. - Dziadkowi obiecywano, że jak podpisze volkslistę, to zwolnią ojca z obozu. Odmówił - wspomina Witold Hoppel.

- Jak tylko zostałby zwolniony z obozu, wcielono by go do Wehrmachtu. I tu, i tu mógł zginąć – tłumaczy pan Witold. – Możliwe, że dlatego również mój dziadek trafił do obozu - dodaje.

25 października Stefana Hoppela przydzielono do przymusowej pracy u niemieckiego rolnika. - Potem nie wiemy, co się z nim działo. Prawdopodobnie był w jakimś obozie koncentracyjnym. W 1941 roku lub 1942 tata trafił do obozu Neuengamme koło Hamburga - opowiada jego syn.

Stefan Hoppel w mundurze Wojska Polskiego / Źródło: archiwum rodzinne Witolda Hoppela

Gdy mówimy "obóz koncentracyjny", przed oczami mamy najczęściej Auschwitz - żywe szkielety w pasiakach, komory gazowe, zasieki, "fabrykę śmierci", piekło na ziemi. W Neuengamme byli i tacy, którzy trafili tam z Auschwitz. Opowiadali, że w Auschwitz... było lepiej.

Ciężka praca bez wypoczynku niedzielnego. (Oświęcim w tym okresie w niedzielę przerywał pracę) (...) warunki pomieszczenia, które nie dawały możności wypoczynku po pracy. Obóz obliczony był na 5 tys. więźniów z 'komenderówkami', gdy tymczasem w chwili mojego przyjazdu liczył z górą 8 tys. W łóżku więc spało przeciętnie dwóch, trzech więźniów. Warunki higieniczne złe, dość wspomnieć, że bielizny oficjalnie nie zmieniano do trzech miesięcy. (…) Odżywianie gorsze niż w Oświęcimiu, mniej chleba – mówił po wojnie podczas przesłuchania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce Zygmunt Szafrański, numer 25 320, który przebywał w Neuengamme od 20 listopada 1943 roku.

Do tego niemieccy kryminaliści i przestępcy seksualni, których tam również osadzono.

Książeczka wojskowa Stefana Hoppela / Źródło: archiwum rodzinne Witolda Hoppela

Bywały sporadyczne wypadki ucieczki, kiedy więźniowie szybko bywali schwytani tuż za tzw. Posten Ketteczy czy też wyśledzeni przez psy w jakimś schowku w budynkach obozu. Wtedy często psy rozszarpywały ofiarę, a zmasakrowane zwłoki rzucano na plac apelowy i cały obóz gęsiego musiał obok nich przedefilować. Miało to zastraszyć chętnych do ucieczki. Zygmunt Szafrański, więzień numer 25 320

I choroby, bo wokół bagna, wilgoć i muł. Panowały tyfus i gruźlica. Na więźniach przeprowadzano zbrodnicze eksperymenty pseudomedyczne.

Jak mówił Szafrański, czasem ktoś próbował uciekać. Gdy więźnia dopadły esesmańskie psy, rozszarpywały go, a zmasakrowane zwłoki rzucano na plac apelowy i cały obóz gęsiego musiał obok nich przedefilować. Ku przestrodze.­­­­

Stefan Hoppel w piekle koło Hamburga przeżył trzy, a może nawet cztery lata.

Białe autobusy

W lutym 1945 roku Niemcy byli już w odwrocie. Amerykanie weszli do Nadrenii, a na wschodzie hitlerowcy przegrali walkę o Poznań. Wojna zmierzała ku końcowi. W Neuengamme coraz głośniej mówiło się o ewakuacji obozu.

Krążyły dwie wersje: wywózka nad duńską granicę albo zagazowanie w bunkrach, w których gromadzono więźniów podczas alarmów lotniczych.

W marcu dwa tysiące chorych z obozu wysłano do Bergen-Belsen. Kolejny tysiąc - w niewiadomym kierunku.

9 kwietnia pod bramą obozu pojawiła się kolumna białych autobusów Czerwonego Krzyża. Nimi – na mocy porozumienia pomiędzy szefem SS Heinrichem Himmlerem a Szwedami – z obozów wywożono Skandynawów. Białe autobusy podjechały też 10 dni później. Ewakuowano resztę – 4,2 tysiąca więźniów ze Skandynawii.

W tym czasie wojska sowieckie szturmowały już Berlin.

Konwój autobusów Szwedzkiego Czerwonego Krzyża we Friedrichsruh w czasie akcji / Źródło: National Museum of Denmark (domena publiczna)

Ewakuacja pozostałych więźniów obozu ruszyła kilkanaście godzin po odjeździe ostatniego konwoju Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. Pozostali więźniowie byli pełni nadziei, że i po nich podjadą białe autokary.

Niemcy mieli jednak inny plan. Na mocy rozkazu Adolfa Hitlera wycofujące się oddziały miały niszczyć w Niemczech wszystko, co przeciwnik mógłby wykorzystać do kontynuowania walki. Zacierano też ślady po zbrodniach. Ci, którzy przeżyli obóz, mieli zginąć.

Przez tydzień, dzień po dniu, kolumny liczące po około dwa tysiące jeńców szły osiem kilometrów na stację kolejową Bergedorf. Tam więźniów pakowano do wagonów i wysyłano w nieznane.

Stefan Hoppel: Ja byłem ewakuowany w ostatnim dniu, 26 kwietnia 1945 roku, na wyżej wymienionym dworcu. Jednakowoż pociąg ten nie wyruszył, bo tory kolejowe były już zbombardowane przez aliantów. Wobec tego pędzono nas pieszo o głodzie i chłodzie nie wiadomo dokąd.

Upadek III Rzeszy / Źródło: Maria Samczuk , Maciej Zieliński/PAP

Była szansa ucieczki, pomimo że nas pilnowali SS-mani z psami, lecz ubrani w pasiaki i wygolonym pasem na głowie, cywile by nas rozpoznali od razu, że to więzień obozu, a rozkaz Himmlera był, że żaden więzień obozu nie może wyjść żywy z obozu. Zresztą była taka opinia o nas wśród Niemców, że to są ci, co mordowali Niemców w Polsce. Stefan Hoppel

Szli na północ w kierunku Lubeki. Kilka dni morderczej wędrówki.

1 maja "dowiedzieliśmy się, że Hitler nie żyje i chcieliśmy zrobić bunt i się rozbiec. Lecz prowadzący nas SS-mani (wyjątkowo uprzejmi) uspokajali nas i że jeszcze około 1 km i tam, gdzie było już widać magazyny portowe w Lubece będziemy się kwaterować, co nas uspokoiło".

Wykończeni 70-kilometrowym marszem dotarli do portu, w którym już czekały statki Thielbeck i Athen. A na nich ich koledzy z obozu, którzy wyszli sześć dni wcześniej.

Statki koncentracyjne

Frachtowce Thielbeck i Athen na co dzień woziły towary. Pierwszy zapełniono więźniami, drugi dowoził ich na pokład stojącego 5 km od brzegu niemieckiego luksusowego transatlantyku Cap Arcona.

To był Titanic wśród statków, które miały wkrótce zamienić się w pływające obozy koncentracyjne. Na Cap Arcona był między innymi basen i pełnowymiarowy kort tenisowy. Pływał najczęściej z Hamburga do Ameryki Południowej. Zabierał wyłącznie najbogatszych.

Cap Arcona przed wojną pływał z Hamburga do Ameryki Południowej / Źródło: Wikipedia (domena publiczna)

Ale nie w czasie wojny. Od 1940 roku służył Kriegsmarine, a od 1944 roku woził uciekinierów z Prus Wschodnich do Niemiec.

Jan Karcz, więzień numer 18 460, w zeznaniach przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce mówił: W porcie dowiedzieliśmy się, że dowództwo okrętu Cap Arcona odmówiło przyjęcia nas, zawszonych i chorych na tyfus plamisty więźniów, w swoje luksusowe wnętrza. Między dowództwem okrętu a eskortującą nas załogą SS toczą się pertraktacje, w końcu przychodzi kategoryczny rozkaz od Himmlera, by okręt przyjął więźniów wraz z dotychczasową obsługą i wiózł nas pod znienawidzoną przez nas flagą hitlerowską. Nadmieniam, że załoga okrętu chciała pierwotnie wypłynąć pod flagą Czerwonego Krzyża.

Lubeka

Stefan Hoppel trafił na pokład Thielbecka. Jako ostatnia grupa, która dotarła do portu, dostali najgorsze miejsca - na samym dnie statku. Więźniowie, po morderczym marszu, głodni, zasnęli kamiennym snem. Wielu z nich zmarło w nocy z wycieńczenia.

Stefan Hoppel: W nocy statki zostały zaholowane na pełne morze. Spaliśmy na gołej blasze statku, chociaż wełna drzewna była w balotach na górnym pokładzie. Był to dzień 2 maja 1945 roku. 3 maja 1945 roku wyjątkowo SS-mani pozwolili nam wyjść na pokład, aby wiaderkiem nabrać wody z morza i się umyć. Dzień był słoneczny i z dala na horyzoncie brzeg lądu.

Nie wiedzieli o ultimatum, jakie alianci postawili dzień wcześniej Niemcom. Do godziny 14 wszystkie statki pod banderą III Rzeszy miały zawinąć do portów. Każdy, który po tej godzinie tego nie uczyni, miał zostać zbombardowany.

Kapitanowie Cap Arcony i Thielbecka także mogli nie znać ultimatum, bo z obu statków wymontowano radiostacje. Jednostki stały spokojnie na kotwicach, około 5 kilometrów od brzegu.

Niemcy doskonale wiedzieli, co robią. Alianci mieli zatopić statki, a Niemcy w ten sposób pozbyć się świadków hitlerowskich zbrodni. Plan doskonały: zatrzeć ślady zbrodni rękami wroga.

SS Thielbeck służył od 1940 r. / Źródło: Wikipedia (CC-BY-SA 3.0) / Dr. Karl-Heinz Hochhaus

Zatoka

- Athen nie wypłynął z portu - kapitan się nie zgodził. Wywiesił białą flagę - mówi Witold Hoppel. Cap Arcona i Thielbeck zostały na morzu. Około godziny 15 zostały ostrzelane.

Stefan Hoppel: Nadleciał klucz angielskich samolotów i zaczął siać z broni pokładowej na nasze okręty. Są zabici i ranni. Jeden z następnych samolotów rzuca bombę na nasz okręt, która pada w sam środek statku i przebija go na wylot. Na każdym pokładzie jest około 1000 więźniów. Robi się tumult. Dwie drabiny dają nikłe szanse uratowania się. Ci, którzy do nich dotarli, są spychani i ściągani przez innych. Stoimy po pas w wodzie".

Brytyjscy piloci byli przekonani, że ostrzelali Niemców, którzy próbowali uciec do Skandynawii. Przez myśl im nie przeszło, że ich celem jest blisko 9,5 tysiąca więźniów obozów koncentracyjnych.

Zatoczyli koło i puścili kolejną serię. Zginęły setki tych, którzy próbowali się uratować z tonącego Theilbecka.

Stefan Hoppel: Rozgrywają się sceny nie do opisania. Jedni modlą się, drudzy chwytają SS-manów i wrzucają do morza, i krzyczą, że razem z więźniami muszą zginąć. Sam przy ratowaniu zostałem zepchnięty z pokładu i wpadłem w próżnię statku tak, że musiałem powtórnie się ratować.

Tymczasem statek zaczął z wolna się przechylać, zapaliła się znajdująca się na pokładzie wełna drzewna i kotły, gdzie gotowano nam posiłek, zaczęły spadać do morza. Gdy po raz drugi wydostałem się na pokład, widok był okrutny. Wokoło statku pełno pływających ludzi. Jeden topił drugiego.

(...)

Ja, nie namyślając się długo, wskoczyłem do wody tak jak stworzony, lecz widząc, co się dzieje, że jeden topi drugiego, dopłynąłem do liny kotwicznej i wdrapałem się ponownie na statek. Czekałem, aż koledzy więźniowie się rozpłyną albo utoną. O pomocy kolegom nie było mowy. Gdy tak stałem na burcie, z pokładu zaczęły spadać wełna drzewna i kotły z gorącą wodą, a woda z morza z rykiem spadała do wnętrza statku, tak że przez siłę zostałem zrzucony do próżni statku. Jak się ponownie wydostałem na powierzchnię, tego do dziś nie mogę powiedzieć. Gdy ponownie skoczyłem do wody, już nie było takiego zagęszczenia w wodzie, jedni próbowali dopłynąć o własnych siłach do brzegu, inni utonęli.



W tym czasie drugi ze statków jeszcze stał. Po brytyjskim ostrzale dolne pokłady Cap Arcony zaczęły płonąć. Próbujący wydostać się na górę więźniowie ginęli od serii z karabinów maszynowych SS-manów.

Z jednej strony ogień szalejący na dole statku, z drugiej oszalali hitlerowcy. Więźniowie wybijali iluminatory i nimi próbowali opuścić statek.

Płonąca Cap Arcona / Źródło: Wikipedia (domena publiczna)

Rozbitkowie z Cap Arcony i Thielbecka, którym udało się w miarę szybko dostać na brzeg, byli zabijani przez Niemców: marynarzy Kriegsmarine i cywilów.

Życie w Zatoce Lubeckiej straciła większość więźniów. Ginęli podczas bombardowania, zastrzeleni, w płomieniach, tonąc. Z 9,4 tysiąca więźniów ocalało zaledwie siedmiuset, z czego tylko pięćdziesięciu z Thielbecka.

Wśród nich Stefan Hoppel: Po przepłynięciu około 200 m zauważyłem, że płyną 2 osoby i trzymają się grubej bali około 2,5 m i szerokości około w 30 cm i ja do nich dopłynąłem. Jak stwierdziłem był to 1 Niemiec i 1 Polak. Jednakowoż wpierw Polak zemdlał i wpadł do morza i utonął, a po chwili i Niemiec zemdlał i utonął. Morze było spokojne i dopiero około godziny 18-tej powstała fala, która utrudniała mi płynięcie do brzegu. (…). I to płynięcie nie było bezpieczne, bo obok nas co chwilę płynęły małe 2-osobowe łodzie podwodne ostrzeliwane przez lotnictwo angielskie. Łodzie te uciekały do brzegu. Gdy dopłynąłem do brzegu, już byli tam żołnierze angielscy. Po wyjściu z wody po ujściu około 10 m zemdlałem. Zaopiekowali się nami żołnierze angielscy, a niektórych kolegów musieli gonić, bo dostali szoku nerwowego i bez odzieży uciekali do miast".

- Ojciec przeżył prawdopodobnie tylko dlatego, że nie umiał dobrze pływać – ocenia Witold Hoppel.

Wioślarz, który nie umiał dobrze pływać. Jemu się udało.

"Wolę wiedzieć straszną rzeczywistość"

III Rzesza skapitulowała 8 maja 1945 roku.

Przez obóz w Neuengamme przeszło 106 tysięcy więźniów, w tym blisko 17 tysięcy Polaków. Szacuje się, że życie straciło tam 55 tysięcy osób. Udokumentowano śmierć 43 tysięcy z nich.

W Neuengamme udokumentowano śmierć 43 tys. więźniów / Źródło: Maciej Zieliński / PAP

Stefan Hoppel miesiącami otrzymywał listy od rodzin innych więźniów Neuengamme. Pytali o los swoich bliskich.

Pańskim współtowarzyszem niewoli był mój mąż, który przebywał tam z górą 5 lat i do tej pory nie powrócił (...) Z tego powodu jestem tak zmartwiona o los męża, że na chwilę nie mogę znaleźć spokoju. Bardzo więc Szan. Pana proszę, aby był tak łaskaw i opisał mi wszystko co będzie w Jego mocy, wolę wiedzieć straszną rzeczywistość aniżeli żyć dalej w niepewności" - pisała we wrześniu 1945 r. Helena Misterska.

W obozie Hamburg Neuengamme znajdował się mój narzeczony Marian Jarmuszkiewicz z Wrześni urodzony 18.6.1913 r. pod nr 23070 blok 8. Mimo moich usilnych starań i poszukiwań przez 'Czerwony Krzyż', radio i gazety nie ma żadnych rezultatów. Dowiedziałam się zaledwie tyle, że okręty z więźniami zostały zbombardowane. Wiedząc, że Pan jest jednym z uratowanych szczęśliwców, pragnę od Pana dowiedzieć się bliższych danych o tym wypadku. A może Pan będzie wiedział coś o tym kto się uratował, lub może ma Pan listę żywych bo podobno takowa istnieje" - dopytywała na początku stycznia 1946 r. Bożena Sommerfeldówna.

- Tych listów jest kilkanaście. Są wstrząsające. Tylko jedna wymiana korespondencji kończy się szczęśliwie – mówi Witold Hoppel.

W liście datowanym na 18 listopada 1945 r. Leokadia Zdunek pytała Stefana Hoppela o to, czy zna losy jej męża. Ten wrócił 12 dni później, o czym już sam poinformował ojca pana Witolda: "Kochany kolego Stefan, po tak długiej i ciężkiej niewoli wróciłem do rodziny 30 XI (...) Ja jestem zdrów, czego i tobie życzę".

List Leokadii Zdunek do Stefana Hoppela / Fot. archiwum rodzinne Witolda Hoppela

List Zdunka do Stefana Hoppela / Fot. archiwum rodzinne Witolda Hoppela

List Zdunka do Stefana Hoppela (druga strona) / Fot. archiwum rodzinne Witolda Hoppela List Leokadii Zdunek do Stefana Hoppela

List Zdunka do Stefana Hoppela

List Zdunka do Stefana Hoppela (druga strona)

***

Stefan Hoppel w 1946 roku ożenił się ze swoją sąsiadką, Jadwigą Roth. Rok później urodził się im syn Witold.

- Długo nie wiedziałem, czemu ojciec co roku 3 maja chodził do kościoła. Dopiero po kilku latach mi zdradził, że dziękuje tego dnia za swoje cudowne ocalenie – opowiada Witold Hoppel. - Kilka tygodni przed śmiercią mówił mi, że nie myślał nigdy, że tak długo będzie żył po tym, co przeszedł - dodaje.

Stefan Hoppel zmarł w 1988 roku w wieku 77 lat. Nie opowiadał synowi o swoich dramatycznych przeżyciach wojennych na Thielbecku. Witold poznał je, gdy kilka miesięcy po śmierci ojca zmarła jego matka. Zabrał się wtedy za porządkowanie rzeczy po rodzicach i znalazł trzy pożółkłe kartki ze wspomnieniami spisanymi na maszynie.

Postscriptum

Większość budynków obozu Neuengamme przetrwała do dziś. Po wojnie internowano w nich członków NSDAP i SS. Potem funkcjonował tam ośrodek wychowawczy i poprawczak, a od lat 60. - więzienie. Zakład karny zamknięto dopiero w 2006 roku. Obecnie jest pomnikiem pamięci.

Obóz w Neuengamme w 2003 r. / Fot. Witold Hoppel

Obóz w Neuengamme w 2003 r. / Fot. Witold Hoppel

Obóz w Neuengamme w 2003 r. / Fot. Witold Hoppel Obóz w Neuengamme w 2003 r.

Obóz w Neuengamme w 2003 r.

Obóz w Neuengamme w 2003 r.

Statek Athen po zakończeniu wojny, w ramach reparacji wojennych, trafił pod polską banderę. Do 1970 roku pływał jako Ludwik Waryński. Potem przekształcono go w pływający magazyn.

Pisząc powyższy tekst, korzystałem z bazy świadectw Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego pochodzących ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej.