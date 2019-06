Podziel się



Jakbym powiedział, że pierwsze dni były straszne, to nic bym nie powiedział. Ceny szły w górę, w sklepach pustki - wspomina Lech Wałęsa czas po wprowadzeniu planu Balcerowicza. - Jaja staniały! - odpowiada mu prof. Leszek Balcerowicz. Publikujemy fragmenty książki Katarzyny Kolendy-Zaleskiej "Lech, Leszek. Wygrać wolność".

Książka "Lech, Leszek. Wygrać wolność" jest zapisem pierwszej rozmowy pomiędzy autorami polskiej transformacji: byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz profesorem Leszkiem Balcerowiczem, byłym wicepremierem i ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Politycy odsłaniają kulisy tamtych przemian. Reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska wysłuchała relacji o trudnych osobistych wyborach, o poświęceniu, wzajemnych stosunkach pomiędzy związkowym przywódcą, który został prezydentem a naukowcem, który obarczony został odpowiedzialnością za transformację ekonomiczną zrujnowanego kraju.

Dzięki uprzejmości wydawnictwa Znak Horyzont, publikujemy fragmenty książki.

Gdańsk, 03.06.2019. Prezydent Lech Wałęsa (L) oraz profesor Leszek Balcerowicz (P) podczas prapremiery książki "Lech, Leszek. Wygrać wolność / Źródło: Adam Warżawa/PAP

"Nie oszukiwał Pan, to prawda. Dziś politycy mówili­by co innego"

1 stycznia 1990 roku wchodzi w życie plan Balcerowicza, który w 111 dni zakładał stabilizację makroekonomiczną, która pozwoliłaby na transformację polskiej gospodarki z centralnie sterowanej do wolnorynkowej.



Lech Wałęsa: Jakbym powiedział, że pierwsze dni były straszne, to nic bym nie powiedział. Ceny nadal szły w górę, w sklepach pustki.

Leszek Balcerowicz: Jaja staniały! Pamiętam ten moment, gdy o 8 rano pod koniec stycznia pani Teresa Hildebrandt, która obserwowała targowiska w Polsce, wpadła do mojego gabinetu rozpromieniona. W Lublinie na targu jaja staniały! Na ten komunikat czekałem z napięciem, bo dopiero wtedy mogłem odetchnąć z ulgą – inflacja się cofa, ceny zaczynają spadać dość wyraźnie, a to oznaczało, że plan zaczyna działać. Za cenami jaj poszły ceny innych produktów i sytuacja nie przedstawiała się już tak dramatycznie. Wiedzieliśmy, że ceny przestały szybko rosnąć, co było kluczowe dla powodzenia reform. Ale pierwsze dni faktycznie były bardzo nerwowe. Z Jurkiem Koźmińskim wychodziliśmy z ministerstwa i odwiedzaliśmy okoliczne sklepy, żeby się przekonać, co się dzieje.

LW: Mieliście odwagę!

LB: Poszliśmy z Jurkiem Koźmińskim na spacer i zatrzymaliśmy się przed sklepem mięsnym, gdzie po wielu tygodniach pojawił się wreszcie jakiś towar. Wcześniej straszyły puste półki. Proszę sobie wyobrazić, że w środku był ksiądz, który święcił nowo powstałą rodzinną firmę. Zauważył mnie właściciel, wybiegł ze sklepu i pocałował mnie w czoło. Byłem dość zakłopotany, ale jak widzicie, chyba też zadowolony, skoro pamiętam to do dziś. Zaproponował kanapki z wędliną. Na szczęście, jak powiedział.

Katarzyna Kolenda Zaleska: Zacytuję prasę z tych pierwszych dni, która informowała, że na przykład w Krakowie utrzymuje się panika w sklepach spożywczych, masowo wykupywane są wszystkie towary. Dziennie sprzedaje się 200 ton cukru. Płace są zamrożone i mnożą się pytania – czy społeczeństwo to zniesie.

Warszawa, 12.1989. Handel prywatny. Sprzedaż masła z ciężarówki pod Halą Mirowską / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

LB: (z westchnieniem) Polacy szybko się przyzwyczaili do wymienialności złotego, zapełniających się półek, nowych towarów na łóżkach polowych, które stały dosłownie wszędzie. I chcieli więcej, znacznie więcej normalności. Proszę zauważyć, że przez pierwsze tygodnie i miesiące mimo trudności utrzymywało się wysokie poparcie dla reform i wiara, że naprawdę sytuacja się poprawi. Ludzie widzieli, że na przykład w sklepach pojawiały się nieosiągalne dotąd lodówki, telewizory, pralki automatyczne. Jeszcze parę lat wcześniej stano po nie w kolejkach całymi miesiącami, pełniąc nocne dyżury. O takich rzeczach dziś się nie pamięta, ale wtedy, w styczniu 1990 roku, ludzie ciągle mieli w głowach rzeczywistość list społecznych.

To nie jest tak, jak nam dziś próbują wmawiać niektórzy, że od razu ludzie się zbuntowali i z niechęcią reagowali na wdrażany przez nas plan.

LW: To prawda, na początku ludzie byli skłonni zaakceptować wyrzeczenia. Ale krótko!

LB: W tych pierwszych dniach sytuacja była faktycznie trudna, bo nie mogliśmy ufać danym statystycznym przysyłanym nam przez GUS. Nie były optymistyczne. Ale mierzył tylko to, co państwowe, czyli to, co się kurczyło, a nie to, co rosło, czyli sektor prywatny. Dlatego te informacje od pani Teresy były tak istotne – pokazywały, co się dzieje naprawdę, a nie na papierze. Po dwóch tygodniach pojawiły się cytrusy, już nie dekretowane centralnie, tylko zamawiane przez właścicieli sklepów. To był też dla nas ważny sygnał, bo wiedzieliśmy, że import zahamuje wzrost cen. Ale zaraz po 1 stycznia poszły w górę o 70 procent, choć zakładaliśmy 40. Po dwóch tygodniach nerwowego oczekiwania inflacja zaczęła spadać. Wiedzieliśmy, że tak się stanie, ale nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy. Szybko pojawił się handel uliczny. Pamięta Pan?

LW: Słynne polówki, czyli składane łóżka polowe. (kiwa głową) Mało estetycznie to wyglądało.

Warszawa, styczeń 1990, sprzedaż mięsa / Źródło: Piotr Wójcik/Agencja Gazeta

LB: Za to działało, co było dowodem na to, że wolność gospodarcza dochodzi do głosu, gdy znosi się bariery. Nawet przedsiębiorstwa państwowe zaczęły sprzedawać swoje towary na wolnym rynku. Wymienialność złotego sprawiła, że opłacało się sprowadzać towary z zagranicy. I na szczęście Polacy nie zaczęli masowo kupować dolarów, co mogłoby załamać kurs złotego. Ale tak, pierwsze dane, które do nas spływały po 1 stycznia, były straszne, zwłaszcza te dotyczące spadku produkcji o 30 procent.

KKZ: Przestraszył się Pan?

LB: No, było to nieprzyjemne, ale byłem zdeterminowany, wiedziałem, że trzeba iść dalej, nie porzucać leczenia gospodarki.

LW: Cud polityczny się udał, cud gospodarczy był trudniejszy.

LB: Zdecydowanie trudniejszy. Przedsiębiorstwa, ciągle w ogromnej większości państwowe, musiały się dostosowywać do nowej rzeczywistości i obniżały produkcję. A my dzień w dzień bez wytchnienia analizowaliśmy sytuację i na gorąco podejmowaliśmy decyzje. Inflacja przyhamowała, masowo powstały prywatne przedsiębiorstwa – w ciągu pierwszych dwóch lat zarejestrowało się ponad 600 tysięcy nowych firm, handel kwitł.

LW: Wiedział Pan już, że będą protesty i napięcia?

LB: Już w pierwszym tygodniu stycznia 1990 roku dostałem od OPZZ list, który głosił, że program zbankrutował i trzeba się z niego wycofać. To był przedsmak późniejszych napięć, ale generalnie w 1990 roku nie było wielkich protestów politycznych ani związkowych. Ja byłem przekonany, że najgorzej cofnąć się do początku kuracji. Powiem Panu, że ten pierwszy okres reform wspominam z dużą nostalgią. Byliśmy pionierami i w napięciu śledziliśmy, jakich kształtów nabiera gospodarka. W drugiej połowie 1990 roku i w 1991 było już dużo mniej przyjemnie, głównie przez niektórych polityków.

24.03.1990 Warszawa , bazar na Ursynowie / Źródło: Piotr Wójcik/Agencja Gazeta

LW: Chce Pan powiedzieć, że przeze mnie, bo zacząłem kampanię wyborczą? Tu się Pan myli. Ja nigdy nie występowałem przeciwko Panu, występowałem tylko przeciwko bierności rządzących w innych sprawach.

LB: Nie, chcę tylko powiedzieć, że polityka radykalnie wpłynęła na nastroje społeczne. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest nieuchronne.

LW: (kiwa głową): Zaogniła je. Wiem.

LB: No właśnie. Taka reforma jak nasza wymagała stabilności politycznej i poczucia wielkiej odpowiedzialności ze strony polityków. Taka była w Sejmie kontraktowym. Później kształtowała się nowa, pluralistyczna scena polityczna. Demokracja jest wielką wartością, którą absolutnie doceniam. Zachowania ludzi w gospodarce w dużej mierze zależą od politycznego kontekstu. A ten zrobił się burzliwy.

LW (lekko urażony): Zmienialiśmy nie tylko gospodarkę, ale cały ustrój. Wszystko było do wymiany. Pan i tak miał szczęście, mając cały czas parasol ochronny nad sobą. Ja go trzymałem cały czas.

LB: Doceniam. Proszę jednak zauważyć, że w tym pierwszym, romantycznym (śmiech) okresie społeczeństwo przyjmowało zmiany względnie spokojnie. Ale scenariusz polityczny obejmował dwie kampanie wyborcze w pierwszych dwóch latach wprowadzania niezwykle trudnego programu gospodarczego. Politycy zaczynają się licytować nie tylko w obietnicach, ale też w chęci poluzowania twardych rygorów reformy. Trudno się dziwić, że pewne środowiska protestowały, gdy ze świata polityki płynęły sygnały o konieczności osłabienia anty­inflacyjnych hamulców dotyczących choćby kwestii płac.

Warszawa, 06.11.1989 rok. Posiedzenie rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego, obok wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz / Źródło: Krzysztof Wójcik/Forum

KKZ: Wróćmy do początków, gdy plan wchodzi w życie. Czy w rządzie też były naciski? Żeby się wycofać albo osłabić radykalność reform? Tadeusz Mazowiecki nie był przerażony?

LB: Tadeusz Mazowiecki przyjął polityczną odpowiedzialność za powodzenie strategii, która być może nie całkiem mu odpowiadała, bo jak mówiliśmy, osobista wrażliwość pewnie skłaniałaby go do przyjęcia mniej radykalnej, a bardziej ostrożnej drogi. Ale kiedy już mi zaufał i dokonał wyboru, zachowywał się jak prawdziwy mąż stanu. Uznał, że to będzie lepsze dla Polski, i nie myślał przy tym, jakie koszty poniesie osobiście, a jako polityk z pewnością zdawał sobie z tego sprawę. Ale nie myślał w perspektywie od wyborów do wyborów, jak współcześni politycy. Myślał długofalowo, co będzie lepsze dla Polski. Nigdy nie usłyszałem od niego, że żałuje. To był silny człowiek, człowiek zasad, zdolny do podejmowania ryzykownych decyzji.

LW: Ja już od związkowców wcześniej odbierałem sygnały, że są zawiedzeni, i w początkach roku, po wprowadzeniu planu, czułem, że odwracają się od naszego rządu. W połowie stycznia na spotkaniu z mieszkańcami Gdańska broniłem rządu jak niepodległości. A szef Radiokomitetu wstrzymał emisję tego spotkania w telewizji. Jak za starych bolszewickich czasów. Wiedział Pan o tym?

LB: Ależ skąd!

LW (kręci głową): Kompletnie tego nie rozumiałem, bo z tego spotkania wynikało, że ludzie, choć rozgniewani, nadal popierają rząd. Cóż, może rządowi to poparcie nie było potrzebne.

LB: Moje doświadczenie jest podobne, wie Pan? Moi współpracownicy też się nie mogli dobić do telewizji, która chciała być niezależna i po latach propagandy była na tę niezależność niezwykle wyczulona. Może nie zdołaliśmy się przebić z tłumaczeniem, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Nawiasem mówiąc, kompletnie nie umiałem zachowywać się w telewizji. Prawda, Pani Kasiu?

KKZ: Trudno nie przyznać Panu racji.

LB: Wiem. Wypadałem chyba sztywno, więc może dobrze się stało, że mnie nie pokazywano za często.

KKZ: Wypadał Pan dość ascetycznie, tak to ujmę. Wiarygodnie, bo widać było kompetencję i wiedzę, ale mało empatycznie.

LB: Ja uważałem, że zaraz po przełomie, gdy gospodarka jest w ruinie, ważniejsze jest robienie reform niż opowiadanie o reformach. I do dziś tak sądzę. Co innego w innych warunkach.

LW: Zdecydowanie. Ale należało wciągnąć ludzi w tworzenie tej reformy. Symbolicznie mówię, niech Pan się nie denerwuje.

LB (charakterystyczne wzruszenie ramion)

Wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz (1990 rok) / Źródło: Jan Bogacz, Grzegorz Rogiński/PAP

LW: Tu chodzi o to, że gdybyście ludziom potrafili wytłumaczyć, że to jest nasza wspólna sprawa, robimy to razem, bo jesteśmy wspólnotą, to uniknęlibyście późniejszego wybuchu niezadowolenia. Bo ludzie mieliby poczucie odpowiedzialności, wspólnotowego uzgodnienia.

LB: Może Pan sobie wyobrazić lepszą propagandę niż zniknięcie kolejek? Albo pełne półki? Albo wysyp nowych firm? To są twarde fakty, a to, co Pan mówi, to wspaniały, ale jednak idealizm. Jak mielibyśmy coś takiego przeprowadzić?

LW: (żartobliwie): Częściej do sklepów mógł Pan chodzić!

LB: (śmiech): Wiem, że Pan żartuje, ale akurat spacery to była moja specjalność, żeby odetchnąć. Wymykaliśmy się z Jurkiem z URM­‑u albo z ministerstwa i szybko spacerowaliśmy.

LW: Może za szybko. Pan znany jest z tego, że nie można Pana dogonić. I ludzie nie byli w stanie Pana dogonić. Symbolicznie mówiąc.

LB: Wiem, że nie jest Pan populistą, że Pan rozumiał, co musieliśmy wtedy zrobić. Trzeba się jednak odnosić do konkretnych problemów, których mieliśmy tysiące. Po latach ludzie zapominają i zaczynają powtarzać slogany. Inni zaś, bądź z niewiedzy, bądź z wyrachowania, uznają, że zbiją kapitał polityczny na demonizowaniu programu reform.

LW: Na zjeździe Solidarności w kwietniu 1990 roku sytuacja była tak napięta, że wiedziałem już, że coś trzeba będzie zrobić. W zakładach pracy wrzało. Pensje były niskie, bo nie zgodziliście się na ich podnoszenie, co ja rozumiem, ale ludzie nie rozumieli.

LB: Ale z pewnością rozumieli, co oznacza słowo inflacja. Widzieli ją rok wcześniej w swoich portfelach.

LW: Dążenie do strajków było powszechne. Niewielu namawiało, żeby dać szansę rządowi.

LB: Aż tak źle chyba nie było, Panie Prezydencie. Te pierwsze miesiące zapamiętałem inaczej. Ja bym powiedział nawet, że społeczeństwo polskie wykazało się niezwykłą dojrzałością.

LW: Robiło się źle. W marcu, kwietniu. Miałem spotkania, wiece w zakładach pracy. Tłumaczyłem – jeśli będziecie protestować, strajkować, to będziemy mieli anarchię i bałagan. Ja, wojownik, nawoływałem do spokoju. Mówiłem to wbrew sobie, jestem rewolucjonistą, wolałbym walkę. Ale odpowiedzialność za sprawy Polski kazała mi uspokajać nastroje, które też dobrze rozumiałem. Do ludzi nie docierały spokojne tłumaczenia premiera Mazowieckiego, że trzeba sobie uświadamiać, jak wyjątkowy to czas. Pan do nas przyjechał, na zjazd Solidarności, w kwietniu. Pan słyszał, co ludzie myślą.

LB: No tak, delegaci podchodzili do mikrofonu i zadawali pytania. Czy Pan wie, że przez Pana umierają emeryci? To było straszne. Nie byłem nawet zszokowany, bo rozumiałem, że oni spotykają się ze związkowcami, z robotnikami, a ci narzekają. Nie traktowałem tych głosów wtedy jako agresji, tylko rodzaj troski. Miałem wrażenie, że desperacko chcieli usłyszeć ode mnie, że za dwa tygodnie to już będzie lepiej. I oni wróciliby do swoich zakładów pracy z informacją – za dwa tygodnie będzie lepiej. Nie mogłem tego obiecać. Mogłem tylko mówić, że jeśli wytrwamy, to faktycznie będzie lepiej.

LW (z uznaniem): Nie oszukiwał Pan, to prawda. Dziś politycy mówili­by co innego.

LB (gorzko): Dziś najważniejsze staje się zdobywanie poklasku za cenę prawdy, choćby drogą manipulacji. Wtedy lecąc do Gdańska, przygotowałem sobie szkic wystąpienia, aby wytłumaczyć, co właściwie robimy. Zresztą wiele dobrych rzeczy już się pojawiło, tylko jakoś nikt już nie zwracał na nie uwagi. Zniknęły kolejki, zmora lat 80. Komunizm upadł między innymi z powodu kolejek i pustych półek. Przypominam, że w ciągu dwóch pierwszych lat transformacji podwoiła się liczba sklepów. Podwoiła! Dzięki temu zmienił się obraz miast i miasteczek, bo obok sklepów powstawały kawiarnie i cukiernie. Ludzie mieli gdzie kupować i gdzie się spotykać. Proszę sobie przypomnieć. Właśnie w kwietniu dotarła do nas informacja, że 4000 sklepów i ponad 200 barów i restauracji przeszło w ręce prywatne. Zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło w 1990 roku o 35 procent. Gospodarka zaczynała się naprawdę rozkręcać. Na tym nam najbardziej zależało.

(...)

Odtwarzaj Konsekwencje planu Balcerowicza (fragment programu "Czarno na białym") / Wideo: Czarno na białym

"Lech Wałęsa był najlepszą wizytówką Polski"

LW: Ja właściwie od wyborów, a nawet już wcześniej, cały czas byłem w drodze. Jeździłem za granicę, lobbując za Polską. I jeździłem w imieniu Solidarności i odradzającej się Polski. Wstydu chyba wam nie przynosiłem.

LB: Lech Wałęsa był najlepszą wizytówką Polski. O lepszej nie mogliśmy marzyć. Świat potrzebuje symboli, ale potrzebuje też personifikacji wydarzeń. Myślisz o upadku komunizmu i co widzisz? Upadający mur i Lecha Wałęsę. To jest obraz, który wszyscy zapamiętali.

Odtwarzaj "To jest człowiek wielki w wielkich sprawach" / Wideo: tvn24

LW: Ja jeszcze przed wyborami zacząłem przemierzać Europę. Byłem w Belgii w maju na spotkaniu ze związkami zawodowymi, ale przyjął mnie też premier Belgii Wilfried Martens. Choć nie pełniłem żadnej oficjalnej funkcji, a jeszcze niedawno byłem w kraju osobą prywatną. I on mi powiedział: "To nie Gorbaczow, ale pan Wałęsa jest tym, który zainicjował zmiany w Europie Wschodniej". Wieczorem tego samego dnia przyjął mnie król. Było to naprawdę wielkie wyróżnienie i dla mnie, i dla ruchu Solidarności, bo monarcha zgodnie z ich prawem spotyka się wyłącznie z głowami państw. Wróciłem do Warszawy, przypominam: maj przed wyborami 4 czerwca, i spotykam się z prezydentem Włoch Franceskiem Cossigą. I to się Panu spodoba: już wtedy sugerowałem, że będziemy od państw Zachodu oczekiwać pomocy, gdy wejdziemy już na ścieżkę demokracji.

LB (kiwa głową z aprobatą): Pomocy, ale nie jałmużny.

LW: W czerwcu wiele godzin rozmawiałem z prezydentem Francji François Mitterandem. Francja obiecała gwarancje bankowe dla swoich inwestorów, którzy podejmą działalność gospodarczą w Polsce. Nie opowiadam o tym, żeby się chwalić. Opowiadam o tym dlatego, że wtedy na całym świecie był niezwykle korzystny klimat dla Polski. Byliśmy dosłownie na ustach wszystkich. I trzeba to było wykorzystać. Oni się nawet czasem dziwili, że ja tak konkretnie walę prosto z mostu, ale ja nie lubię gadania o niczym. Konkrety mnie interesują. Żeby sprawę załatwić.

LB: Prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się z człowiekiem­‑symbolem. Dla Amerykanów to bardzo ważne. A George Bush senior przyjechał do Polski w kluczowym dla nas momencie.

Gdańsk, lipiec 1989 rok. Wizyta prezydenta Busha w Polsce. Bush i Wałęsa przed pomnikiem pomordowanych stoczniowców / Źródło: Jerzy Kośnik/FORUM

LW: Latem 1989 roku. Ogród przez niego straciłem.

LB: Ogród?

LW: Przyjechał do nas do domu, do Gdańska, na Polanki, na obiad z żoną Barbarą. Miła kobieta, bardzo. Oczywiście było przyjemnie, ale zanim przyjechał, to przez dwa tygodnie trwało sprawdzanie. Każdej szpary, każdej dziury, każdego miejsca, do szafy zaglądali, skarpetki nawet oglądali. I ten ogród przekopali. Wszędzie sprawdzali, czy gdzieś jakiejś bomby nie ma. (śmieje się)

LB: Ale ostatecznie się opłaciło ten ogród stracić?

LW: Amerykanie, sam Pan wie, a prezydent Bush w szczególności, byli niezwykle dla nas życzliwi. To on miał wielki wpływ na generała Jaruzelskiego, któremu tłumaczył, na czym polega demokracja. Opór materii był duży, ale siła argumentacji skuteczna. Przekonał generała, który chciał się dać przekonać. Tak myślę. W Gdańsku pod pomnikiem poległych stoczniowców oddał hołd naszej walce. To były niezwykle ważne słowa, które tam padły, bo przecież cały świat słucha, co prezydent Stanów Zjednoczonych ma do powiedzenia. "Tym, którzy sądzą, że wolność można zniszczyć na zawsze, powiem: spójrzcie na Polskę. Tym, którzy sądzą, że na zawsze można zdeptać marzenia, powiem: spójrzcie na Polskę. Bo tutaj, w Polsce, nadzieja przekształciła się w rzeczywistość". Bardzo się cieszyłem z tego uznania, ale chciałem więcej. Więcej pieniędzy!

LB: Muszę przyznać, że popularność Lecha Wałęsy na świecie była bardzo ważna w negocjacjach finansowych, zwłaszcza gdy negocjowaliśmy redukcję długu.

LW: Tu robiłem, co mi kazaliście.

LB (z niedowierzaniem): Lech Wałęsa właśnie przyznał, że się kogoś słuchał.

LW: A i tak robiłem po swojemu. Rozmawiam z Japończykami, a jak wiecie, oni mnie dosyć lubią. (śmiech)

LB: Bo chciał Pan w Polsce robić drugą Japonię.

LW: Właśnie. I wy mi kazaliście: połowę długów umorzyć z całego zadłużenia Polski. Ze wszystkimi mi się udawało. A tu mam problem. Z Japończykami, uwierzycie! Nie chcą umorzyć.

(...)

4 listopada 1988 roku. Margaret Thatcher w Gdańsku. Spotkanie z Lechem Wałęsą / Źródło: Wojciech Kryński/PAP

LW: Nikt nas wtedy na świecie nie uważał za związek zawodowy. Byliśmy antykomunistycznym ruchem wolności.

LB: Tak, to prawda, Amerykanie mieli podobne zdanie, a w sprawie redukcji polskiego długu najważniejsi byli właśnie Amerykanie. To od nich wszystko zależało i to oni dogadywali się także z japońskim rządem. Zarówno demokraci, jak i republikanie byli niezwykle przychylni krajowi, który dokonuje tak rewolucyjnych zmian na drodze do demokracji i wolnego rynku. To porozumienie ponad politycznymi podziałami było niespotykane i niezwykle pomocne. I tu muszę przyznać, że wizyta Lecha Wałęsy w Stanach Zjednoczonych wiosną 1991 roku była kluczowa. Amerykanie uwielbiali Wałęsę i trochę się też bali, co Pan im powie.

LW (z satysfakcją): Robotnika­‑elektryka się bali.

LB: Tuż przed wizytą przyszli do mnie amerykańscy negocjatorzy, zastępca sekretarza skarbu z informacją, że więcej niż 50 procent się nie da. Czy my się zgadzamy? Nie mieliśmy wyjścia, więcej by się nie dało. Ale gdyby nie Pana wizyta, w 1991 roku to by się i nawet te 50 procent mogło nie udać, a na pewno trwałoby znacznie dłużej. Bo oni chcieli załatwić wszystko przed Pańskim przyjazdem, żeby nie było żadnych nieprzyjemności.

LW: Zaraz, zaraz.

LB (z uśmiechem): Tak, tak. I zgodziliśmy się na 50 procent. Ale to, że je uzyskaliśmy, było nierozerwalnie związane z wizytą Lecha Wałęsy. Jego triumfalnym wystąpieniem w Kongresie Stanów Zjednoczonych w listopadzie 1989 roku. To był trzeci obcokrajowiec, po markizie La Fayette i Winstonie Churchillu, który w całej historii Ameryki wystąpił z przemówieniem przed kongresmenami. Ale bezpośrednie znaczenie dla propozycji Amerykanów o redukcji długu o 50 procent miała oczekiwana przez wielu wizyta Lecha Wałęsy w 1991 roku.

LW: Nie czułem tremy, wiedziałem, że patrzy na mnie cała Ameryka, nawet cały świat, i że reprezentuję mój naród, więc chciałem wypaść jak najlepiej. Najpierw w Białym Domu otrzymałem Medal Wolności, potem pojechaliśmy do Kongresu. Gotowałem się do walki o pomoc dla Polski, ale przyznaję, że gdy wszedłem i przywitała mnie ogromna owacja w żywiołowym amerykańskim stylu, poczułem drżenie w kolanach.

LB: Trudno się dziwić. Taki moment.

LW: Ktoś mi powiedział, że w Ameryce obowiązuje zasada sześciu sekund – jak nie przykujesz czyjejś uwagi w tym czasie, to przełącza program. Zacząłem więc "My, naród", tak jak zaczyna się amerykańska konstytucja. I miałem ich w garści. Przemówienie było fantastycznie napisane przez Kazimierza Dziewanowskiego i Jacka Kalabińskiego, który był równocześnie fantastycznym moim tłumaczem i nadał wystąpieniu dużo dramaturgii. Ja też dołożyłem tam swoje tezy, bo oprócz tego, że miało być poważnie, i było, musiało być też zabawnie. Żartowałem więc z siebie, że gdy zaczynaliśmy naszą walkę w Stoczni Gdańskiej, byłem dziesięć lat młodszy i dziesięć kilo szczuplejszy, i kompletnie nikomu nieznany. Byłem dla nich egzotyczny i przez to ciekawy. Wszyscy chcieli mieć zdjęcie z Lechem. Postanowiłem to wykorzystać i na przyjęciu na Kapitolu, wieczorem po przemówieniu, apelowałem: wypisz czek dla Lecha. Oczywiście nie dla mnie, ale dla Polski. I udało się, bo Amerykanom zależało na wspieraniu demokratycznych przemian. Mieli w tym oczywiście własny interes, a ja postanowiłem to wykorzystać. Udało się dostać dla Polski kolejne kredyty idące w miliony dolarów.

LB: I powstała wspaniała inicjatywa wspierająca polską przedsiębiorczość – Polsko­‑Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, a na jego bazie powstała działająca do tej pory Polsko­‑Amerykańska Fundacja Wolności, której szefuje Jerzy Koźmiński. A pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był profesor Zbigniew Brzeziński, z którego zdaniem Amerykanie bardzo się liczyli.

(...)

LW: Nie ze wszystkim było łatwo.

LB: Włochy. Tu był problem. Pojechałem do Rzymu i ich minister finansów długo mi opowiadał, jakie oni mają problemy gospodarcze, dając tym samym do zrozumienia, że nie ma się co starać, bo ich nie stać. Jakoś się dogadaliśmy. Sprzedawałem też czołgi Brazylii.

LW: Sprzedawał Pan czołgi Brazylii?

LB: A do Rosji sprzedawałem jabłka.

LW: Ale osobiście?

LB: To była transakcja jabłka za gaz. Przecież to nie było tak, że od razu zapanował wolny rynek w Europie Środkowo­‑Wschodniej. W 1989 roku zmierzaliśmy do wolnego rynku, ale wciąż byliśmy w strukturach rozpadającej się RWPG. Ponadto Związek Radziecki był przecież głównym dostawcą ropy i gazu do Polski. Polacy uważają, że to Rosjanie nas gospodarczo wykorzystywali, Rosjanie uważają, że my ich. I muszę powiedzieć, że będąc w RWPG, mieliśmy niższe ceny, tyle że straty wynikające ze złego systemu, który z nimi dzieliliśmy, były większe niż te korzyści. Bo co z tego, że ceny były niskie, skoro cały system był zły? (...)

Kiedy zaczynaliśmy się uniezależniać, nie było na szczęście dla nas żadnych perturbacji z podtrzymaniem ciągłości dostaw. Tego się obawiałem. Przejście na wolnodewizowe rozliczenia było wstrząsem, ale dzięki reformom uzyskaliśmy znakomite wyniki w eksporcie i nie mieliśmy żadnych problemów z płaceniem. (...) RWPG pożegnaliśmy z ulgą na początku 1991 roku i zaczęły się normalne stosunki gospodarcze. Najpierw jednak ja musiałem te jabłka sprzedawać. Nie sadownicy zgodnie ze swoim interesem, tylko wicepremier rządu. I na tym polegał absurd tamtego systemu. Wicepremierzy handlowali, nie przedsiębiorcy.

LW: Powiem wam, że niewiele już pamiętam z tych moich zagranicznych wyjazdów. Spotkania, spotkania, rozmowy i już. Z powrotem do domu.

LB: Bo to nie była turystyka, najczęściej wyjeżdżało się rano, wracało wieczorem, czasem następnego dnia. Bardzo rzadko zdarzały się dwie godziny wolne od spotkań. A jeśli się zdarzały, robiłem szybkie spacery.

KKZ: Uciekał Pan ochronie?

LB: Niestety, rzadko to mi się udawało. Pamiętam, jak kiedyś w Rzymie postanowiliśmy z Jurkiem Koźmińskim przejść się na Schody Hiszpańskie. Całkiem spory kawałek drogi. Przydzielili nam ochronę barczystych Włochów i nagle w połowie tego spaceru widzę, że panowie gdzieś gorączkowo dzwonią. I po pewnym czasie pojawiła się zmiana. Nie byli w stanie za nami nadążyć!

LW: Ja cały czas mam ochronę. Przyzwyczaiłem się. Trzeba się z tym zgodzić, poddać się. Nie ma wyboru.

LB: Będąc wicepremierem, postawiłem sprawę jasno. W niedzielę jestem tylko Leszkiem Balcerowiczem. Nie mam ochrony, nie mam kierowcy, żyję jak normalny człowiek. Niedziele były dla rodziny – jeśli się udawało.

LW: Jeden raz! Jeden raz uciekłem na stadion Lechii. Było pusto, siad­łem na murawie. O, Boże, pomyślałem. Nikogo nie ma! Jak fajnie.

(...)

"Balcerowicz musiał zrobić to, co zrobił"

Rok 1990 i 1991 są dla polskiej gospodarki latami najtrudniejszymi w całej historii III RP. Udaje się opanować inflację, ale pojawia się recesja, rosną bezrobocie i deficyt budżetowy, cięcia wydatków obejmują wszystkie sektory budżetowe od wojska i oświaty po służbę zdrowia. Terapia szokowa działa, ale wolniej, niż się spodziewano.

LW (trochę zaczepnie): "Balcerowicz musi odejść".

LB: Zupełnie mnie to nie dotyka. Ot, stary slogan populistów.

LW (z zaciekawieniem): "Mengele polskiej gospodarki"?

LB (wzruszenie ramion)

LW: Nic?

LB: "Małpa z brzytwą w ręku" – tak też niektórzy o mnie mówili. Gdyby skrytykował mnie Jan Nowak­‑Jeziorański, Zbigniew Brzeziński, Władysław Bartoszewski i inni ludzie, których szanowałem ze względu na intelekt i charakter, to z pewnością by mnie to dotknęło i zmusiło do zastanowienia, że coś jest na rzeczy. Ale żaden człowiek, do którego czułem szacunek, tak nie mówił. Wiedziałem natomiast, jak traktują reformatorów ignoranci i polityczni manipulatorzy.

LW: To jest demokracja! Ludzie mają prawo mówić, co im się nie podoba. Mają prawo atakować Balcerowicza, Wałęsę. Wiecie przecież, co o mnie mówili.

LB, KKZ (równocześnie): Wiemy. Dalej mówią.

LW: Właśnie, niech mówią. Mnie nie powstrzymają. Miałem wtedy wytyczony cel i go realizowałem. Teraz nie będę się obrażał na demokrację.

KKZ: Nie boli mimo wszystko?

LW: Bolało czasem, ale to jest demokracja, powtarzam. To była walka, właśnie o to, żeby każdy mógł mówić, co chce. Nawet to, że jestem Bolkiem, agentem. (wzrusza ramionami) Powiedziałem już wszystko na ten temat i to podtrzymuję: nigdy nie współpracowałem z SB, niczego nie podpisywałem. Nigdy. Bezpieka spreparowała fałszywe dokumenty, żeby zniszczyć zaufanie społeczne do przywódcy. O demokrację walczyłem, o wolność. A, niech mówią. Ja się bronię. Sam się bronię, bo moi przyjaciele mnie nie bronili. A tamci, moi wrogowie, poczuli się ośmieleni i dali hasło: wykończyć Wałęsę.

LB: Panie Prezydencie, wszyscy uczciwi ludzie stanęli murem za Panem.

Odtwarzaj "To wszystko jest prawdą, to wszystko miało miejsce" / Wideo: tvn24

LW: Ale jak można było w ogóle zwątpić? Czy wyście zwariowali? Oczywiście, musiałem rozmawiać z bezpieką. W 1970 roku, tak, rozmawiałem. Byłem przywódcą i musiałem rozmawiać, ale tylko w jednym celu. Wywalczyć jak najwięcej wolności. (z goryczą) A wy pozwoliliście mnie zniszczyć.

LB: Panie Prezydencie, to nieprawda.

LW: Zostawmy to. Nauczyłem się rozróżniać, czy atakują mnie z głupoty czy z premedytacją. Pewnych ludzi nie przekonam, pewnych przekonam, tak jak przekonałem powtórnie do siebie Adasia Michnika. Jak on mnie zwalczał! Pamiętacie przecież. A teraz? Jesteśmy po jednej stronie, bo zawsze byliśmy po stronie demokracji i pluralizmu. Natomiast ataki na mnie potrzebne są tym, którzy chcą osiągnąć polityczne korzyści z oczerniania Wałęsy, bo sami nie mają żadnych zasług dla opozycji.

Warszawa. 03.1990. Wiec młodych anarchistów pod hasłem "Balcerowicz musi odejść" / Źródło: Teodor Walczak/PAP

KKZ: Trzeba się nauczyć, jak być twardym w zetknięciu z falą epitetów i krytyki?

LW: Zrobiłem wszystko, co umiałem i jak umiałem. Nic więcej nie mogłem. Wszystko z przekonaniem.

LB: Człowieka odkrywają okoliczności i okoliczności odkrywają, na co go stać. Nie mogłem wiedzieć, jak się sprawię jako decydent w trudnych czasach, bo nigdy przedtem tak nie działałem. I się dowiedziałem. Nie ulegałem, kiedy wiedziałem, że nie powinienem ulec. To kwestia zasad, a także kalkulacji, kiedy dobro programu wymaga nieustępliwości.

KKZ: Umiał Pan?

LB: Tak jak mówię, odkryłem w sobie odporność, która wynikała również z przekonania, że jeśli raz ustąpię, to cały program się rozmyje. Moją siłą był też bardzo dobry zespół ludzi. Miałem zaufanie i do kompetencji, do wiedzy i do charakteru swoich współpracowników. I się na nich nie zawiodłem.

KKZ: Nie było momentów stresu?

LB: Oczywiście, że były. Stres ogromny.

KKZ: Gdy Pan przedstawia swój plan reform, niemal natychmiast oprócz krytyki pojawiają się przepowiednie, że zaraz wszystko się zawali, że reforma nie wypali.

LB: Ma Pani rację. Mój stres był głównie związany z tym, czy program zakończy się sukcesem, a nie z tym, że wielu będzie mnie krytykować. Wielu krytykuje Sejm kontraktowy, ale jego posłom naprawdę zależało na tym, żeby zmieniać Polskę. Teraz takich polityków jest u nas znacznie mniej. Większą rolę odgrywa niestety demagogia i kłamstwo.

LW: O mnie mówią, że ja jestem agent, a o Panu, że bez serca.

LB: I cóż mamy z tym zrobić? (wzruszenie ramion)

KKZ: To ja może teraz przytoczę jedną opowieść na temat bezduszności profesora. Siostra Małgorzata Chmielewska przyjechała do Pana, do Ministerstwa Finansów, po przyjęciu przez Sejm ustawy, która de facto zabraniała dofinansowywania organizacji pozarządowych z pieniędzy publicznych. Jej ośrodek dla bezdomnych stanął na skraju bankructwa. Rozmowa z Panem była na tyle gorąca, że siostra rąbnęła pięścią w stół i wyszła. Kilka dni później przysłał Pan do niej swojego asystenta Łukasza Mężyka, by pomógł załatwić sprawy w urzędach. A potem, na podjeździe, pojawił się od Pana samochód dla ośrodka. Z pełnym bakiem i jak wspomina siostra Małgorzata, czekoladą w schowku na wzmocnienie.

LB (z zażenowaniem macha ręką)

KKZ: Nigdy Pan nie opowiada takich historii.

LB: Po co? Chwalić się? Nigdy. Trzeba robić swoje z przekonaniem.

LW: Ja mam lepiej od Pana. W imię Ojca i Syna. (żegna się) Panie Boże, co robić? I już wiedziałem, już byłem spokojny.

LB: Nie można się przejmować zdaniem każdego człowieka, zwłaszcza zdaniem ludzi złej woli. Andrzej Lepper wołał "Balcerowicz musi odejść". Dziennikarze też mnie ciągle o to pytali, oczekując, że ja powiem "Tak, tak strasznie mnie to boli". Ale po co miałem kłamać? Mnie to nie bolało. Zawsze się znajdzie człowiek, który musi tak krzyczeć, żeby utrzymać się na swoim politycznym kursie. Wszędzie na świecie. Odpowiadałem więc i wam odpowiadam: jak się jest w polityce dla reform, to trzeba na świat polityki patrzeć jak na świat przyrody. A w przyrodzie są różne okazy.

LW: W ekonomii jest chyba trudniej być całkowicie pewnym swego. W polityce jest łatwiej, więc ja miałem łatwiej niż Pan.

LB: Nie wiem, szczerze mówiąc. Ale powiem, co pomaga. Wiedza. Ona daje pewność. Analiza porównawcza przy wprowadzaniu reformy. Ona pokazuje, co jest lepsze.

KKZ: Los Polski zależał od Pana. Nawet Pańska żona uważała, że podjął się Pan zadania właściwie niewykonalnego. Ta świadomość odpowiedzialności…

LB: To było wykonalne, choć bardzo trudne zadanie.

KKZ: Nie miał Pan poczucia, że wprowadza zmiany wbrew oczekiwaniom ludzi?

LB: Robiłem to właśnie dla ludzi – dla lepszej Polski. Osobiste koszty się mało liczyły, gdy uświadomiłem sobie, jak ogromna jest stawka. Proszę nie myśleć, że nie dostrzegałem dramatów ludzi. Tyle że wiedziałem, że takich dramatów byłoby znacznie, znacznie więcej, gdybyśmy wstrzymali wprowadzanie reform i skazali Polskę na przykład na los Białorusi.

LW: I dlatego miał Pan trudniej. Ja bym nie potrafił być w Pana działce. Za dużo niepewności.

LB: Niektóre rzeczy są w miarę pewne. Własność prywatna jest lepsza niż państwowa. Wolność gospodarcza jest lepsza od zamordyzmu. Co jest niepewne? Jaka jest najlepsza droga dojścia do tych uniwersalnych wartości. I tu są różne możliwości. Ja wybrałem tę, która dawała największe szanse powodzenia.

LW: Mówię Panu, polityka jest łatwiejsza. Wiemy, czego chcemy – demokracji i wolności.

LB: Oczywiście. Nasz cel był wspólny. Wolność, także gospodarcza, i demokracja.

KKZ: Czy nie jest tak, że przywódca – czy to w ekonomii, czy w polityce – jest najbardziej samotnym człowiekiem na świecie, chociaż wokół ma doradców, zespoły, czasem klakierów.

LW: Samochód buduje tysiąc ludzi, a kierowca jest jeden. Tak, ostatecznie człowiek zostaje sam.

LB: Zgadzam się. Odpowiedzialność, pełna odpowiedzialność, skazuje na samotność. Bo odpowiada się zawsze indywidualnie.

KKZ: A gdzie w tym wszystkim jest rodzina? Czy ona cierpi z powodu tych obelg, tej waszej samotności?

LB: To prawda. Moja mama cały czas drżała. Oglądała telewizję, kupowała gazety i nieustannie się martwiła. Kiedyś, w 1990 roku, przyjechała z Torunia do Warszawy i poszła na zakupy. Kupowała coś na straganie i sprzedawca sam z własnej woli zaczął opowiadać, kto jest Żydem w rządzie Mazowieckiego. Moja mama nie wytrzymała i pyta: a Balcerowicz?

LW: Przyznała się do Pana?

LB: Nie, nie wymieniła nazwiska. A sprzedawca jej odpowiedział: Balcerowicz nie. On to Niemiec. Autentyczne. (smutny uśmiech) Myślę, że mamę to bolało, te epitety, obelgi. Mówiłem jej: nie oglądaj tyle telewizji. Mój ojciec, który zmarł w 1997 roku, i mama z pewnością się martwili, ale jednak czułem, że są ze mnie dumni. Moja żona Ewa jest ekonomistką, rozumiała, co robimy, na co się porywamy, czytała mnóstwo gazet, więc doskonale wiedziała, co się dzieje. I zachowywała się absolutnie nadzwyczajnie, mimo że była przeciwna mojemu wejściu do rządu. Ale gdy już klamka zapadła, nigdy mi tego nie wypomniała, szybko mi wybaczyła i całkowicie przejęła opiekę nad dziećmi. Razem z sąsiadami, z którymi do dziś jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Dostrzegałem, że moje dzieci czasem bały się przyznawać, że noszą moje nazwisko. Nie byłem wtedy ojcem, który przychodzi na wywiadówki do szkoły, ale niedziele spędzaliśmy razem, choć nie zawsze. Rozmawialiśmy i spacerowaliśmy.

LW: Chyba maszerowaliście.

LB (śmieje się): Oczywiście, maszerowaliśmy. Jakaś pani mnie kiedyś rozpoznała na takim niedzielnym spacerze. Popatrzyła gniewnie i powiedziała: "Jak się nie znają, to niech się nie pchają do rządzenia". (śmieje się) Niegroźne. Jestem częstym gościem tak zwanych dawniej balcerowiaków, targowisk, które powstały, gdy tylko uwolniliśmy rynek. I tam, powiem szczerze, spotykałem się od początku głównie z objawami sympatii. Ja też bardzo lubię tych ciężko pracujących ludzi, którzy nie narzekają, tylko wykorzystują swoją szansę. Mam nawet taki swój ulubiony "balcerowiak" w Rzeszowie, gdzie zawsze wpadam po jabłka i skarpetki.

LW: Skarpetki?

LB: Skarpetki zawsze się przydadzą.

LW: Jeśli chce się być przywódcą, to na sto procent. Nie ma żony, nie ma dzieci, nie ma pieniędzy i nie ma oskarżeń.

Lech Wałęsa w domu z żoną Danutą i dziećmi w Gdańsku, listopad 1980 / Źródło: Chris Niedenthal/FORUM

KKZ: Pytał Pan żonę, czy się zgadza na takie życie?

LW. Nie. Ale ja jestem ze wsi, moja żona też. Mówiłem już Pani i powtarzam, choć widziałem, że to się Pani nie spodobało.

KKZ: Hm.

LW: Żona odpowiada za dom, a facet przynosi pieniądze. Taka filozofia, tak zostałem wychowany. Każdy wiedział, co robi.

KKZ: Teraz Pańska żona się zbuntowała.

LW: A tak, teraz tak, zmieniła koncepcję i mamy problem. (śmieje się mimo wszystko)

LB: Pana żona Danuta była i jest bardzo odważną kobietą.

LW (z dumą mimo wszystko): A tak, była i jest. I ona ma rację.

LB: Teraz ma rację?

LW: Tak, ma rację, ale myśmy się na coś innego umawiali.

LB: Ale nie umawialiście się na życie w opozycji, rewizje, internowania, strach o Pana, o dzieci. Na życie na podsłuchu.

LW: Tak, na to się nie umawialiśmy, ale umawialiśmy się na wspólne życie według staroświeckich zasad. Żona w domu, ja robię swoje, ale o rodzinę dbam. I dbałem, jak umiałem. (milczenie) Powiem wam, że ja straciłem swoje życie.

LB (ostrożnie): Nie jest Pan szczęśliwy?

LW: Z tego punktu widzenia nie. Straciłem cały okres życia, od lat 70. do prezydentury. Nie miałem czasu dla dzieci i żony. Ale jestem szczęśliwy, bo odzyskałem to, co stracili moi rodzice. Wolność. Odzyskałem to, za czym oni tęsknili. Szczęście. (znów chwila milczenia) Nie mam za złe losowi. Warto było. A Pan, co Pan myśli o szczęściu?

LB: Uczestniczyłem w czymś wielkim, o czym wcześniej nawet nigdy nie marzyłem. W wielkiej transformacji Polski. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Pan był bohaterem mojej młodości…

LW: Jak to był? (udaje oburzonego)

LB: Proszę dać mi skończyć. Jest Pan, oczywiście, bohaterem naszej wolności, ale chciałem dodać, że zachowałem do Pana szacunek przez wszystkie trudne lata.

LW: Ja robię tylko to, w co wierzę.

LB: Znakomicie. Ja także. I proszę Pana, jak człowiek robi to, w co wierzy, i to jest słuszne, to nie ma powodów, żeby przejmować się epitetami. Mam więcej zwolenników, niż się ludziom wydaje, tylko oni nie krzyczą. Nieustające ataki na mnie… (zastanawia się) To jest złudzenie akustyczne.

LW (z aprobatą): Dobrze powiedziane. Po ulicach spaceruje Pan bez obaw?

LB: Tak, chodzę po ulicach. I powiem Panu, że nigdy nie spotkałem się z prawdziwą agresją. I nawet wtedy, gdy pojawiły się pierwsze krytyki reformy, nigdy nie poprosiłem o zwiększenie ochrony. Co więcej, gdy samochód podwoził mnie na proletariackie Bródno, gdzie wtedy mieszkałem, sąsiedzi wychylali się z okien i wołali: "To my już teraz będziemy chronić wicepremiera". Nie mam problemów w kontaktach ze zwykłymi ludźmi. I bardzo lubię, jak ludzie często zwracają się do mnie "panie Leszku".

LW: Gdy zaczęła się reforma, to chyba niewielu tak pieszczotliwie do Pana mówiło.

LB (z rezygnacją): Rozumiem, że dochodzimy do punktu: społeczne skutki reform.

KKZ: Pan już się zaczyna irytować, a jeszcze nie zaczęliśmy.

LW: Niech się Pan nie denerwuje. Pan wie, że miał Pan rację, choć parę rzeczy mógłbym Panu podpowiedzieć.

LB: Ja się denerwuję tym sformułowaniem "koszty społeczne", które uważam za jeden z najbardziej ogłupiających sloganów funkcjonujących w debacie publicznej. Ukraina w 1989 roku była na takim samym poziomie gospodarczym jak Polska. I porównajmy teraz, gdzie jest lepiej, który kraj jest bogatszy, do którego przyjeżdżają ludzie szukać pracy. Z Ukrainy do Polski, prawda? Dlatego się denerwuję. Bo gdy pada hasło o kosztach reform, to nikt nie dodaje, co by było, gdyby tych reform nie było.

LW: Pańskim krytykom chodzi o to, i mnie o to chodziło, że mogły być mniej bolesne dla ludzi.

LB (westchnienie)

LW: Powiem tak i niech to wybrzmi zdecydowanie: Balcerowicz musiał zrobić to, co zrobił.

LB (milcząco dziękuje)

Odtwarzaj "To było wydarzenie, które mnie zmieniło" / Wideo: tvn24