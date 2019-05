Podziel się



Jakiś czas temu Kościół i Prawo i Sprawiedliwość objęły się uściskiem lepkiej przyjaźni, w której trwały do dziś. Czy ta przyjaźń przetrwa próbę, na którą wystawia ją film braci Sekielskich i, szerzej, zadanie rozwiązania problemu, jakim jest zjawisko pedofilii wśród kleru? Czy któraś ze stron tę przyjaźń wypowie? Nie jest to wykluczone, ale raczej uczyni to Kościół, a nie PiS.

Spór o warszawską kartę LGBT, incydent z Matką Boską w gejowskiej aureoli, ciągle tląca się kwestia zakazu tzw. aborcji eugenicznej, wreszcie emisja filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" nie tylko zdominowały ostatni etap kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, ale też postawiły pytanie o to, czy funkcjonujące obecnie relacje ołtarz - tron - społeczeństwo nie weszły właśnie w fazę kryzysową.



W Polsce, po szeregu wstrząsów i konfliktów w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, zrodził się praktyczny modus operandi współistnienia ze sobą zróżnicowanych politycznie i światopoglądowo grup społecznych, który znalazł swój wyraz w tak zwanym kompromisie aborcyjnym, a konstytucyjną podstawę w zasadzie przyjaznego rozdziału Kościoła i państwa. Przez dwadzieścia lat ten układ funkcjonował ku zadowoleniu większości, która chciała na tym polu świętego spokoju, a kwestionowany był przez wyraźnie mniejszościowe środowiska radykalne. Z jednej strony katolickich integrystów, którzy marzyli o państwie demokratycznym wcielającym w życie środkami administracyjnymi zasady katolickiej moralności, z drugiej – radykalnych antyklerykałów dążących do wprowadzenia wrogiej separacji między państwem a Kościołem. Są tacy, którzy mają pasję hodowli kanarków, i tacy, którzy co niedzielę chodzą na mszę świętą, z punktu widzenia państwa ich status powinien być identyczny.

"Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami"

Ten modus operandi zaczyna dziś się chwiać i warto odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę i z jakich powodów jest podważane. Wydaje mi się, że problemem nie jest, jak sądzą antyklerykałowie, zrost tronu z ołtarzem, ale lepka przyjaźń między klerem a PiS, która wyparła przyjazny rozdział Kościoła i państwa. To nie o relacje pomiędzy państwem a Kościołem chodzi, gdy biskup Wiesław Mering wygłasza pod adresem prezesa PiS polityczny akt strzelisty: "Bardzo bym chciał, panie premierze, żeby czuł się pan tu, między nami, człowiekiem nie tylko akceptowanym, ale podziwianym. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co pan robi i robił dla Polski, razem ze swoim bratem profesorem Lechem Kaczyńskim. Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami"; gdy arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w święto patrona Polski św. Stanisława na Skałce w słabo zawoalowany sposób nawołuje katolików do głosowania na PiS, a arcybiskup Stanisław Gądecki przymusza tę partię do bardziej energicznego zajęcia się ograniczeniem prawa do aborcji, niedwuznacznie sugerując możliwość odwrócenia się części katolickich wyborców od niej.



Nie o tron i ołtarz chodzi, gdy arcybiskup Marek Jędraszewski w Wielki Piątek zwraca się do Ludu Bożego językiem ukutym przez partyjnych propagandzistów na użytek ludu pisowskiego: "Piłat uległ ulicy i zagranicy", a podczas kazania na Wawelu podtrzymuje wątek "pancernej brzozy" jako kłamstwa o katastrofie smoleńskiej. Nie o tron i ołtarz też chodzi, gdy niektórzy proboszczowie w parafiach wypraszają, ku uciesze pisowców, ze świątyń podczas uroczystych mszy świętych sztandary PSL, na których widnieje Matka Boska, a których obecność nikomu przez kilkanaście lat nie wadziła, o czym z goryczą mówił prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest sporo takich parafii, w których katolicy niegłosujący na PiS mają wszelkie podstawy, by poczuć się dziećmi gorszego Boga.



"Jest sporo parafii, w których katolicy niegłosujący na PiS mają wszelkie podstawy, by poczuć się dziećmi gorszego Boga" / Źródło: Damian Klamka/East News



Ta "lepka przyjaźń" nie narodziła się dziś czy też po zwycięstwie wyborczym PiS w 2015 roku. Doszło do niej w wyniku kilkunastoletniej ewolucji zarówno Kościoła hierarchicznego, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Początków tej ewolucji obu zaprzyjaźnionych stron należy szukać w latach 2004-2008. W 2003 roku prymas Józef Glemp pytany o to, czy podnoszone przez część polityków SLD postulaty liberalizacji prawa do aborcji i małżeństw homoseksualnych nie oznaczają początku wojny religijnej w Polsce, odparł, że o żadnej wojnie religijnej nie ma mowy, bo jest to spór światopoglądowy uprawniony w spluralizowanym ideowo społeczeństwie, który toczył się, toczy i będzie się toczył.



Zupełnie inny pogląd miał jego następca na stanowisku przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik, dla którego tego rodzaju konflikty były przejawem bezwzględnej walki zeświecczonej liberalnej cywilizacji zachodniej z katolicyzmem i Kościołem. Ta linia jest utrzymywana po dziś dzień. Jeszcze za czasów prymasa Glempa w Episkopacie powołano zespół duszpasterskiej troski ds. Radia Maryja i hierarchowie mówili, że z Radiem Maryja jest problem. Dziś zespół wciąż działa, ale powinien zmienić nazwę na zespół ds. duszpasterskiej troski o tych katolików, którzy nie słuchają Radia Maryja.



Po stronie PiS kluczowy był rok 2007, kiedy to partia pożarła elektoraty Samoobrony i integrystycznej Ligi Polskich Rodzin, poprawiając swój wynik o ponad 5 punktów procentowych. Jak partia przyrasta, to nawet jeżeli traci władzę, to jest to sukces. I PiS w 2007 roku odniósł sukces. To wtedy nastąpiła zmiana politycznego kodu genetycznego PiS z elastycznego konserwatyzmu na katolicko-narodowy tradycjonalizm. Kolejnym etapem w tej ewolucji była tragiczna śmierć Lecha Kaczyńskiego, który formuły katolicko-narodowej bardzo głęboko, emocjonalnie i organicznie nie znosił. Jego brat też był od niej odległy, na co wskazują jego wypowiedzi i decyzje z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych ("ZChN najkrótszą drogą do dechrystianizacji Polski"), ale był i jest o wiele większym oportunistą politycznym niż jego zmarły bliźniak i bez skrupułów podporządkowuje swoje osobiste poglądy i odczucia zadaniu maksymalizacji władzy politycznej i rozszerzenia wyborczych wpływów partii.

Kto się wyrwie z objęć lepkiej przyjaźni?

Tak zatem od pierwszej połowy pierwszej dekady obecnego wieku Kościół hierarchiczny i środowisko obecnego PiS szły ku sobie, szły, aż doszły i objęły się uściskiem lepkiej przyjaźni. Czy ta lepka przyjaźń przetrwa próbę, na którą wystawia ją film braci Sekielskich i, szerzej, zadanie rozwiązania problemu, jakim jest zjawisko pedofilii wśród kleru? Czy któraś ze stron tę przyjaźń wypowie? Nie jest to wykluczone, ale jeżeli ktoś z lepkiego uścisku się wyrwie, to będzie to Kościół, a nie Prawo i Sprawiedliwość.



Pod względem politycznym obecny stan rzeczy jak najbardziej odpowiada Prawu i Sprawiedliwości, a na jakiejkolwiek zmianie może tylko stracić. Inaczej jest z Kościołem, który jest przede wszystkim instytucją duszpasterską, dla której afiliacje partyjne wiernych mają znaczenie wtórne, choć mogą być przydatne, ale egzystencjalną kwestią jest to, czy owce (wierni) uznają swoich pasterzy za Dobrych Pasterzy. Jeżeli zaczynają mieć w tej sprawie wątpliwości, to uderza to w podstawy istnienia Kościoła.



Można zaobserwować pierwsze, na razie nieśmiałe, oznaki wymykania się hierarchów z objęć lepkiej przyjaźni z PiS. Arcybiskup Głódź, jeden z czołowych hierarchicznych rzeczników politycznego zrostu Kościoła i PiS, został nakłoniony przez swoich braci w biskupstwie do przeprosin za wygłoszoną ocenę filmu Tomasza Sekielskiego ("Byle czego nie oglądam"). Nie tylko o film tu chodzi, istotne jest to, że po takim upokorzeniu silna dotychczas pozycja tego hierarchy w Episkopacie gwałtownie słabnie. Z kolei prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak wprost zdystansował się od stwierdzeń prezesa PiS, że ręka podniesiona na Kościół jest ręką podniesioną na Polskę. "Ja tej ręki nie widzę" - oświadczył krótko.



Nie wiadomo, czy za tymi pierwszymi jaskółkami wylecą następne, ale diagnoza, że w obecnym stanie rzeczy na kontynuowaniu lepkiej przyjaźni zyskuje tylko PiS, a Kościół może tylko tracić, narzuca się sama i może zostać przyjęta przez większość Episkopatu, a później przez większość kleru diecezjalnego.



Pedofilia czy pederastia

Emisja filmu Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", który wstrząsnął Polską, nastąpiła w ostatniej fazie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i stała się jej jedynym jak dotąd praktycznie tematem.



Dwie największe partie wygenerowały odmienne przesłania polityczne dotyczące pedofilii w ogóle, pedofilii wśród księży oraz sytuacji Kościoła, mając oczywiście na względzie swoje interesy wyborcze. Przesłanie PO jest dość proste: ponieważ PiS kalkuluje, że Kościół może pomóc w wyborach, to chroni pedofilów w sutannach, by klerowi nie sprawiać kłopotu.



Przesłanie PiS jest bardziej rozbudowane, ale zdarzają się tu wewnętrzne sprzeczności. Po pierwsze, przestępstwa seksualne księży przeciw dzieciom są rozmydlane w pedofilii jako takiej. Ministerstwo Sprawiedliwości podrzuca pisowskiej telewizji statystki Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z 2013 roku, wedle których wyrok za czyny pedofilne odsiadywało paru księży, a liczniejszą od nich grupą byli na przykład murarze.





Obok murarzy w pisowskim przekazie pojawiają się jako pedofile postaci z kręgu znienawidzonych "elit lewicowo-liberalnych", czyli reżyser Roman Polański i poseł do Parlamentu Europejskiego Daniel Cohn-Bendit. Kolejnym krokiem było twierdzenie, że o pedofilii wśród księży nie ma mowy, a problemem jest homoseksualizm, co obwieścił europoseł PiS, ceniony przez prezesa partii filozof Ryszard Legutko. Ponieważ, jak zaznaczył, według badań ponad 80 proc. przypadków przestępstw dotyczy chłopców w wieku 12–17 lat, to nie jest to żadna pedofilia, tylko po prostu pederastia. – W żargonie nazywa się to mafią lawendową. Jeśli gdzieś jest problem w Kościele, to właśnie tutaj. Film Sekielskiego został wykorzystany w zamiarze uderzenia w prawą stronę, w Kościół. Wpisuje się to w pedofilską, antykościelną retorykę – dowodził.



W całkowitej sprzeczności ze swoim kolegą profesorem pozostaje natomiast też profesor, historyk, senator PiS Jan Żaryn, który sądzi, że jest problem, bo Kościół został zainfekowany patologiami, które narodziły się poza nim, a "cywilizacja patologii lewicowo-liberalnej weszła do wnętrza instytucji mającej w swoich zadaniach ochronę człowieka stworzonego na wzór i podobieństwo Pana Boga (...)".



Choć w opisie stanu rzeczy panowie profesorowie diametralnie się różnią, to dochodzą do wspólnej konkluzji: kwestie pedofilii wśród księży podnoszą kręgi sprzyjające pedofilii, żeby Kościołowi, który cywilizację przed pedofilią broni, zaszkodzić. Jest to wyraźne intelektualne zapętlenie, ale nie takie zapętlenia w okresie kampanii wyborczej w przekazach politycznych się zdarzają. Kluczem dla PiS jest jednak Kościół, co jasno oznajmił Jarosław Kaczyński, nie bawiąc się w rozbudowane wywody, być może dlatego, że zdał sobie sprawę, iż wkroczyłby na bardzo cienki lód. Dla prezesa PiS istotna była czysto polityczna konkluzja: "Czy czyny nielicznych księży mają upoważniać do ataku na Kościół? Ataku na katolików? Nie, proszę państwa! To nie jest żadna podstawa. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński mówił, że jeżeli będzie ktoś chciał zniszczyć naród, to zacznie od Kościoła. Spójrzmy na ten atak na Kościół. Przed tym trzeba się obronić. Polska musi pozostać Polską, a Polacy Polakami” – oznajmił 12 maja na konwencji PiS w Szczecinie i niezależnie od intelektualnych figli-migli propisowskich intelektualistów ta praktyczna wykładnia zyskała moc obowiązującą.



W następnych dniach zatem sugestie, że termin emisji filmu "Tylko nie mów nikomu" został wybrany ze względu na kampanię wyborczą, padały dość obficie i to nie tylko z ust zawsze usłużnych propagandzistów, ale też czołowych polityków PiS. "Premiera filmu Tomasza Sekielskiego zbiega się z terminem wyborów do europarlamentu; myślę, że to nieprzypadkowe; wpisuje się to w pewnego rodzaju kampanię przeciwko Kościołowi i nam, katolikom" – ocenił przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, a wtórowała mu minister Beata Kempa. Wprawdzie kardynał Kazimierz Nycz oraz arcybiskupi Polak i Gądecki podziękowali Tomaszowi Sekielskiemu za stworzenie i emisję filmu, czyli za czyny skierowane "przeciw Kościołowi i nam, katolikom", ale zapewne ci hierarchowie należą do "gorszego sortu" wiernych Kościoła katolickiego.

Pedofilia a wynik wyborów

Nie sposób racjonalnie przewidywać, na ile odmienne taktyki polityczne obrane przez rywalizujące podmioty polityczne wpłyną na wyniki wyborów. Warto zwrócić uwagę na to, że w sytuacji wstrząsu moralnego każdy mówi to, co mówił dotąd, tylko jeszcze bardziej. Dla formacji antyklerykalnych, takich jak Wiosna Roberta Biedronia, zasadniczym problemem jest nie PiS, ale Kościół, bo PiS ma być tylko posłusznym narzędziem Kościoła, natomiast PO to hipokryci, którzy tylko w warstwie retorycznej udają, że pod tym względem się od PiS różnią. Dla PO problemem nie jest Kościół, ale PiS, które w nadziei na poparcie ze strony kleru "zostawia w spokoju oprawców i pedofilów". Wreszcie dla PiS istotne jest przedstawienie przeciwników jako tych, którzy powiązani z brukselskimi i lewicowo-liberalnymi elitami chcą w ich interesie rozbroić naród polski i dlatego uderzają w Kościół, który jest ostoją polskości.



Są to taktyki racjonalne w ramach przyjętych strategii określonych przez zasoby polityczne, które rywalizujące podmioty polityczne mają do dyspozycji. W ciągu ostatnich 14 lat polskie społeczeństwo stało się wyraźnie mniej religijne. Jeżeli religijność mierzyć częstością i regularnością udziału w praktykach religijnych, to wedle danych Centrum Badania Opinii Społecznej, zbieżnych zresztą ze statystykami Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, odsetek w ogóle niepraktykujących lub praktykujących okazjonalnie (najwyżej parę razy w roku) wzrósł z 23 proc. w 2005 roku do 38 proc. w roku 2017.



W stosunku do ogółu społeczeństwa elektoraty dwóch największych partii, PiS i PO, wyglądają odmiennie, a jeszcze bardziej różnią się między sobą. Wprawdzie odsetek wyborców PiS, którzy nie są wcale lub są luźno związani z Kościołem, nieznacznie wzrósł we wspomnianych latach (18 proc. do 21 proc.), ale zważywszy na to, że społeczeństwo stało się mniej religijne, to widać, że dziś, jeszcze bardziej niż 14 lat temu, PiS skupia głosy katolików związanych mocniej z Kościołem poprzez regularny udział we mszach świętych.



O wiele wyraźniejsza zmiana nastąpiła, jeśli chodzi o częstotliwość praktyk religijnych, w elektoracie Platformy Obywatelskiej. W 2005 roku w ogóle nie praktykowało w nim lub praktykowało parę razy w roku 31 proc., a w 2017 roku – 51 proc. Te dane wskazują, że określając powstałą po emisji filmu Tomasza Sekielskiego sytuację jako wzmożenie ataków na Kościół, prezes Jarosław Kaczyński miał łatwiejsze zadanie, jeśli chodzi o możliwości rozpoznania zasobów do dyspozycji i wyciągnięcie z tego konsekwencji politycznych.



Biorąc pod uwagę frekwencję wyborczą w wyborach krajowych (około 50 proc.) i dane dotyczące praktyk religijnych oraz wyniki sondaży, można szacować, że blisko 60 proc. katolików aktywnych wyborczo i uczestniczących w mszach świętych deklaruje głosowanie na PiS. Przy takich uwarunkowaniach rzucenie hasła obrony Kościoła jest uzasadnione.



Przywódca PiS na chłodno zastosował regułę prakseologiczną, którą celnie opisał w dziele "O wojnie" Carl von Clausewitz. Wobec niepewności i przypadku, które są właściwe wojnie, "wobec niepewności wszelkiej wiedzy i wszelkich rozważań doprowadzających człowieka do zwątpienia w siebie i innych" należy się trzymać reguły, "aby we wszystkich przypadkach wątpliwych pozostać przy swoim zdaniu pierwotnym i dopóty nie ustąpić, dopóki nie zmusi do tego jawna oczywistość. Dzięki temu przywilejowi, jaki nadajemy w wypadkach wątpliwych naszemu poprzedniemu przekonaniu, i dzięki trwaniu przy nim, nadajemy działaniu stałość i konsekwencję".



Trudniejsza jest sytuacja Platformy Obywatelskiej. Wprawdzie 51 proc. jej potencjalnych wyborców nie praktykuje w ogóle lub jedynie okazjonalnie, ale 49 proc. to wyborcy praktykujący i nie wiadomo, jak na nich wpłynie coraz ostrzejszy zwrot antyklerykalny, którego wyrazem było wzięcie przez PO pod swoje skrzydła Inicjatywy Feministycznej, przebijającej w antyklerykalizmie Roberta Biedronia. Partia Grzegorza Schetyny ryzykuje tutaj sporo.

Coś tam trzeszczy, coś się rozpada

W Polsce rozległy się pierwsze akordy wojny kulturowej, bo przecież debata po filmie Sekielskich łączy się ze sporem o warszawską kartę LGBT, Matkę Boską w gejowskiej aureoli, reakcję na skrajnie antyklerykalne wystąpienie Leszka Jażdżewskiego przed wykładem Donalda Tuska 3 maja. Słychać, jak trzeszczy i rozpada się modus vivendi różnych grup światopoglądowych, który został wypracowany w niemałych bólach w połowie lat 90. ubiegłego wieku i sprawdzał się przez 20 lat.



Czy po pierwszych akordach dojdzie do frontalnego starcia, czy też przez następnych parę lat będzie tylko trzeszczało, a po tym dojdzie do wypracowania nowego, uelastycznionego cichego porozumienia prawie wszystkich z prawie wszystkimi w sprawie pokoju religijnego, tego dziś nie wie nikt. Natomiast jest całkowicie pewne, że w perspektywie paru lat zaistnieje "jawna oczywistość", która najsilniejsze podmioty polityczne zmusi do głębokiej rewizji ich dotychczasowych strategii politycznych w obszarze relacji ołtarz – tron – społeczeństwo.

