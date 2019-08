Podziel się



– Z dziadkiem na podwórzu pershinga stawiamy. Mówię ci, jak pieprznę, to się mogę tylko o jedno biurko pomylić – mówił niezapomniany Bohdan Smoleń w skeczu z lat 80. XX wieku. Publiczność biła brawo, bo wtedy każde dziecko wiedziało, czym jest amerykański pershing albo sowiecka rakieta SS-20. Tymczasem przestał obowiązywać traktat o całkowitej likwidacji tego typu pocisków średniego zasięgu. Europejczycy właśnie obudzili się w nowej rzeczywistości.

Zaczęliśmy od kabaretu, ale żartów nie ma. Chodzi o wyjątkowo śmiercionośną broń. – Jest zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych. W ciągu minut może osiągnąć europejskie miasta. Jest trudna do wykrycia i mobilna, a przez to skraca czas na ostrzeżenie– powtarza od roku sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. I dodaje, że znacznie łatwiej będzie teraz o użycie broni jądrowej. Stoltenberg mówi o rosyjskich pociskach 9M729, którym NATO nadało nazwę SSC-8. Ale trudno o bardziej zwięzłą charakterystykę wszystkich rakiet średniego i pośredniego zasięgu.

To właśnie SSC-8, jedne z kilku pocisków w arsenale słynnego systemu Iskander, stały się powodem, dla którego Stany Zjednoczone w lutym zdecydowały się wypowiedzieć Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu, zwany traktatem INF (ang. The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). To dokument podpisany w 1987 r. przez przywódców USA i ZSRR, który wyeliminował odpalane z wyrzutni lądowych pociski rakietowe o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów. Dzięki tej umowie, zanim upadł Związek Radziecki, wszystkie pershingi, SS-20 i podobne rakiety zostały rozbrojone i pocięte na złom.

Okres wypowiedzenia traktatu INF minął w piątek. W sobotę, 3 sierpnia Europejczycy obudzili się w nowej rzeczywistości.



Demonstracje na Zachodzie i w Dzienniku Telewizyjnym

Pod koniec lat 70., pociski średniego i pośredniego zasięgu rozmieścił w Europie jako pierwszy Związek Radziecki. W efekcie Zachód został podzielony na dwie strefy. W pierwszej, zagrożonej, znalazły się państwa europejskie będące w zasięgu nowych rakiet. Druga, bezpieczniejsza strefa, obejmowała Amerykę Północną, która znajdowała się "tylko" w polu rażenia o wiele większych pocisków międzykontynentalnych, które do celu leciały zdecydowanie dłużej. Ten czas dawał szansę na wykonanie kontruderzenia. Jego nieuchronność wystarczała, by żadna ze stron nie odważyła się zaatakować jako pierwsza.

Tymczasem rosyjskie systemy RSD-10 Pionier, w nomenklaturze NATO nazywane SS-20 Saber, mogły osiągnąć zachodnioeuropejskie stolice w ciągu kilku do kilkunastu minut. Były więc idealną bronią do wykonania pierwszego uderzenia. Dawały bowiem Sowietom realną nadzieję, że Zachód nie zdąży zareagować i stolice europejskich państw NATO zamienią się w atomową pustynię.

NATO odpowiedziało rozmieszczeniem własnych rakiet w Europie. W efekcie Moskwa znalazła się w zasięgu pocisków balistycznych Pershing II oraz manewrujących Gryphon. Ale zanim to się stało, przez miasta Europy Zachodniej przetoczyła się fala demonstracji. Znaczna część jej mieszkańców nie chciała bowiem nowej broni nuklearnej.

– Na Zachodzie zawsze obawiano się, że zabezpieczenia towarzyszące instalacjom nuklearnym, zarówno pokojowym, jak i militarnym, kiedyś zawiodą. W dodatku w latach 80., po czasach odprężenia, nastąpił powrót do ostrej konfrontacji Wschód-Zachód i przyspieszenie wyścigu zbrojeń. Duża część społeczeństw zachodnich nie wierzyła, że można już kontrolować ewentualną eskalację nuklearną, która nieuchronnie prowadziłaby do wojny – wspomina w rozmowie z Magazynem TVN24 Roland Freudenstein z Wilfried Martens Centre for European Studies, think tanku Europejskiej Partii Ludowej.

Protest przeciwko broni jądrowej, Wielka Brytania, 1980 r. / Źródło: Wikipedia/Creative Commons / Kim Traynor

"Z jednych rakiet mam się cieszyć, przeciw drugim protestować"

Masowe demonstracje pacyfistów i młodzieży na Zachodzie przeciw broni nuklearnej stały się pożywką dla propagandy PRL. – Na początku lat 80. był taki okres, gdy niemal codziennie w Dzienniku pokazywano, jak młodzi ludzie kładli się na drogach, którędy jechały transporty amerykańskich rakiet, by przeszkodzić im w dotarciu do baz wojskowych – mówi prof. Maciej Mrozowski, medioznawca związany z Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Ekspert tłumaczy, że propagandystom chodziło o stworzenie atmosfery zagrożenia, która miała odwrócić uwagę Polaków od problemów w kraju.

Układ INF podpisali w 1987 r. Gorbaczow i Reagan / Źródło: National Archives and Records Administration Tyle że z badań OBOP-u, do których Mrozowski jako współpracownik TVP miał wtedy dostęp, wynikało, że strach przed pershingami malał. Najprawdopodobniej dlatego, że propaganda PRL zbyt często poruszała ten temat. Rezultatem było coś, co naukowcy nazywają efektem bumerangowym, czyli zmiana postaw społecznych w kierunku przeciwnym niż oczekiwania. Absurdy telewizji, która "wojnę pokazuje, a o pokój walczy" świetnie wyszydził Bohdan Smoleń w tym samym skeczu, który przytoczyliśmy na początku, a z którego najbardziej pamiętane są słowa: "A tam, cicho być". – Z jednych rakiet mam się cieszyć, przeciw drugim protestować. A to wszystko jedno, czy spadnie z tej strony, czy z tej. Przecież tak samo boli. Bomba jest bomba – mówił artysta.

O tym, jak bardzo wyścig zbrojeń rozpalał wtedy umysły młodego pokolenia, świadczą też nazwy zespołów rockowych, które wówczas zyskiwały popularność. Polski Dezerter początkowo nazywał się SS-20. Ikoną popkultury jest do dziś irlandzka grupa U2, której nazwa wywodzi się od amerykańskich samolotów szpiegowskich. W latach 80. szczyty list przebojów osiągały też utwory zespołu The B-52’s, dziś już raczej zapomnianego. B-52 to amerykański bombowiec do przenoszenia ładunków nuklearnych. Nie jest też przypadkiem, że pseudonim "Pershing" nosił jeden z najsłynniejszych polskich gangsterów.

Nie tylko Rosja i USA

Pershingów i SS-20 już nie ma, ale zakazane rakiety wróciły w nowej postaci. Od kilku lat Amerykanie zarzucali Rosjanom, że łamali traktat INF, konstruując i produkując pociski SSC-8, które mogą być odpalane z wyrzutni Iskander. Moskwa konsekwentnie zaprzeczała tym oskarżeniom. Niemniej, najpierw w grudniu 2018 r. Waszyngton postawił Rosji ultimatum, a 2 lutego 2019 r. wypowiedział traktat INF, uwzględniając przewidywany w dokumencie półroczny okres wypowiedzenia. W odpowiedzi ustawę o wyjściu z układu przyjął też parlament Rosji. Dziś oba mocarstwa nie są już związane ograniczeniami, które nałożyły na siebie przed 30 laty w dużej mierze pod wpływem protestów społecznych.

Jest jednak i druga strona medalu. – To nie jest tak, że źli Rosjanie jednostronnie łamią umowę i w związku z tym dobrzy Amerykanie, żeby bronić demokracji, zdecydowali się wyjść z traktatu. Amerykanie od dawna pracują nad systemami rakietowymi, które naruszałyby traktat INF. Nie jest tajemnicą, że wszystkie pociski, które mają być następcami ATACMS w lądowych wyrzutniach HIMARS lub MLRS, będą miały zasięg powyżej 500 kilometrów. Podobnie jak zupełnie nowe lądowe systemy z rakietami hipersonicznymi, które już w 2021 roku miałyby wejść do uzbrojenia. Te prace są po części wynikiem podejrzeń, że Rosjanie od wielu lat łamią umowę, ale nie zaczęły się wczoraj – zwraca uwagę Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika "Wojsko i Technika".

Odtwarzaj 13.02.2019 | Nowoczesny system, ale bez offsetu. "Polski przemysł obronny dalej stoi w miejscu" / Wideo: Paweł Płuska/Fakty TVN Dr Marcin Andrzej Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dodaje, że w sierpniu spodziewany jest test nowego amerykańskiego pocisku manewrującego o zasięgu, który byłby zakazany przez układ INF, gdyby jeszcze obowiązywał. Ponadto na jesieni przeprowadzony ma być test nowego amerykańskiego pocisku balistycznego dalszego zasięgu.

Układ INF upadł także dlatego, że Stany Zjednoczone i Rosja przestały być jedynymi państwami zdolnymi do budowy rakiet o zasięgu ponad 500 kilometrów. Taką bronią dysponują także Chiny, obie Koree, Indie, Pakistan, Izrael, Iran i Arabia Saudyjska. Żadne z tych państw nie jest związane ograniczeniami traktatowymi, bo układ INF był umową amerykańsko-sowiecką. USA i Rosja mogły więc dojść do wniosku, że wolą mieć rozwiązane ręce.

Przełożyć rakiety z okrętów na ciężarówki

Skąd w ogóle wzięła się rosyjska rakieta SSC-8 i dlaczego eksperci spodziewają się, że Amerykanie już w sierpniu będą zdolni przeprowadzić test własnego pocisku? Traktat INF zakazywał jedynie posiadania rakiet odpalanych z wyrzutni lądowych. Nie obejmował pocisków przenoszonych przez okręty i samoloty. W efekcie np. Amerykanie na początku lat 90. zniszczyli ostatnią rakietę Gryphon, ale nie tknęli żadnego Tomahawka. Gryphon miał głowicę nuklearną, Tomahawk – konwencjonalną. Pierwsza rakieta była odpalana z wyrzutni lądowej, drugą wystrzeliwuje się z okrętów. Tomahawki nadal są w użyciu. Amerykanie w 2017 i 2018 roku atakowali nimi cele w Syrii.

Zdaniem zachodnich ekspertów rosyjskie SSC-8 to lądowa wersja rakiet manewrujących, które Rosjanie instalują pod nazwą Kalibr na okrętach. Ich zasięg to około 2500 kilometrów, pięć razy więcej niż dopuszczał traktat INF. Wystarczy, by uderzyć w dowolne miejsce w Europie. Rosjanie użyli kalibrów przeciwko celom w Syrii. Wystrzeliwali je zarówno z okrętów na Morzu Śródziemnym, jak i na... Morzu Kaspijskim.

Przełożenie tych rakiet z okrętów na ciężarówki nie jest trudnym zadaniem. Już SS-20 mieściła się na dwunastokołowym podwoziu. Współczesne Iskandery korzystają z mniejszych, ośmiokołowych wyrzutni. Można z nich odpalać pociski balistyczne i manewrujące kilku rodzajów.

Iskander i SS-20 / Źródło: George Chernilevsky/Shutterstock Zanim traktat INF upadł, Rosjanie próbowali przekonywać, że 9M729, czyli SSC-8, wcale nie łamie postanowień układu. Niektóre ich argumenty budziły śmiech w środowisku ekspertów. – Najbardziej kuriozalny argument mówił, że do pocisku w wersji lądowej tankuje się mniej paliwa, więc jego zasięg nie przekracza 500 kilometrów, czyli mieści się w ograniczeniach traktatu INF. To niepoważne, bo zbiorniki zawsze można dotankować – wyjaśnia Andrzej Kiński z miesięcznika "Wojsko i Technika".

Rosyjskie pociski 9M729, oznaczone przez NATO jako SSC-8, są w stanie dosięgnąć cele w krajach zachodnich / Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Nowy wyścig zbrojeń?

Sekretarz generalny NATO od dawna zapowiada, że Sojusz nie będzie naśladował działań Rosji i uczestniczył w wyścigu "pocisk za pocisk, czołg za czołg, samolot za samolot". W czerwcu sojuszniczy ministrowie obrony potwierdzili, że NATO nie zamierza rozmieszczać nowych pocisków bazowania lądowego w Europie. – Nie chcemy nowego wyścigu zbrojeń – deklarował wówczas Stoltenberg.

Wyjaśniał przy tym, że potencjalna odpowiedź NATO może obejmować ćwiczenia wojskowe, działania wywiadowcze i rozpoznawcze, obronę powietrzną i przeciwrakietową, zdolności konwencjonalne oraz środki odstraszania nuklearnego. Tę listę Stoltenberg powtórzył w ostatni piątek.

Rosjanie – jak przewiduje dr Marcin Andrzej Piotrowski z PISM – będą teraz starali się przekonywać, że kroki, jakie podejmą, to tylko odpowiedź na działania USA i NATO. Zdaniem eksperta najbardziej prawdopodobne jest zwiększenie produkcji lądowej wersji pocisków Kalibr, czyli właśnie SSC-8.

Inny możliwy krok to przezbrojenie sił zbrojnych Białorusi w iskandery. Obecnie używają one rakiet starszej generacji o nazwie Toczka. – Rosja i tak finansuje białoruskie wojsko, więc nie byłoby problemem w miarę szybkie przezbrojenie ich w iskandery, zwłaszcza z rakietami balistycznymi i manewrującymi o zasięgu, który mieści się w ograniczeniach traktatu INF. Tym bardziej że podwozia do wyrzutni iskanderów są produkowane w Mińsku – zauważa Piotrowski. Jego zdaniem w dalszej perspektywie, w ciągu kilku lat Rosjanie mogliby przetestować i wprowadzić do produkcji nowy pocisk balistyczny średniego zasięgu, opierając się na wcześniejszych pracach badawczo-rozwojowych pocisku Rubież oraz elementach pocisków międzykontynentalnych Topol-M i Jars. Piotrowski jest przekonany, że Rosjanie będą też nagłaśniać postępy swoich prac nad broniami hipersonicznymi.

Roland Freudenstein przewiduje, że nie będzie natychmiastowego powrotu do wyścigu zbrojeń. – Moim zdaniem Rosja nie ma środków na coś podobnego do lat 60. i 70. – podkreśla ekspert Martens Centre. Dodaje, że nie da się prosto przełożyć doświadczeń Niemiec Zachodnich, które w czasie zimnej wojny były państwem frontowym NATO, na lekcje dla Polski, która leży na flance Sojuszu. – Z jednej strony Polska ma zupełnie inne podejście do spraw wojskowych. Z drugiej nie widzę żadnych szans na powstanie ruchu pokojowego nad Wisłą. Nastroje społeczne nie dają się porównywać – wskazuje Freudenstein.

Rozmówca Magazynu TVN24 zaznacza jednak, że jeśli na czymś z lat 80. powinniśmy się teraz wzorować, to na podejściu, jakie przyjęło wówczas NATO. – Zachód zdecydował się nie zostawiać agresywnych ruchów ZSRR bez odpowiedzi. To de facto doprowadziło do upadku komunizmu i muru berlińskiego. NATO powinno pamiętać, że twarda postawa i trzymanie się zasad po prostu się opłaca – podkreśla Freudenstein.

System rakietowy Iskander-M / Źródło: PAP

