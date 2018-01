Podziel się





Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Polsce, sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trwa spór o Puszczę Białowieską. Ministerstwo Środowiska tłumaczy wycinkę drzew koniecznością powstrzymania kornika drukarza. Innego zdania są ekolodzy, którzy cały rok organizowali protesty i blokowali ciężkie maszyny używane do wycinki.

Spór o sposób ochrony Puszczy Białowieskiej rozgorzał dwa lata temu, kiedy pod koniec 2015 roku leśnicy zaproponowali zmianę dotychczasowego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża. Zaproponowano pięciokrotnie większe pozyskanie drewna niż zakładał wcześniejszy plan na lata 2012-2021 z limitem ponad 60 tys. metrów sześciennych na 10 lat. Po Nowym Roku zaproponowano nowy limit, tym razem trzykrotnie większy od pierwotnego, a ewentualna wycinka miała się ograniczać do cięć sanitarnych.

Pod koniec marca 2016 roku minister środowiska Jan Szyszko zaakceptował większy limit cięć dla Nadleśnictwa Białowieża. Umożliwił on pozyskanie - do 2021 r. - maksymalnie do ok. 125 tys. metrów sześciennych drewna.

Ministerstwo tłumaczyło wówczas, że cięcia są niezbędne ze względu na gradację kornika drukarza, który atakując świerki, doprowadził do ich zamierania. To z kolei - zdaniem resortu - spowodowało zanikanie cennych siedlisk i obszarów Natura 2000.

Skarga do Komisji Europejskiej

Na reakcję ekologów nie trzeba było długo czekać. Aktywiści Greenpeace rozpoczęli protest na dachu Ministerstwa Środowiska. Następnie wraz z sześcioma innymi organizacjami (m.in. ClientEarth) złożyli skargę do Komisji Europejskiej na działania resortu w Puszczy Białowieskiej. Ekolodzy domagają się m.in. rozszerzenia parku narodowego na całą puszczę (Białowieski Park Narodowy zajmuje około 1/6 puszczy po polskiej stronie).

Komisja Europejska już w czerwcu 2016 roku żądała od Polski "usunięcia uchybienia" oraz przestrzegania na wspomnianych obszarach przepisów w zakresie konserwacji i ochrony.

Mimo to Ministerstwo Środowiska zapewniało, że działa zgodnie z prawem polskim i unijnym. Od tego czasu trwała jedynie wymiana korespondencji między resortem a Komisją Europejską w tej sprawie.

Odtwarzaj Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie ws. Puszczy Białowieskiej / Wideo: TVN 24

Drugi etap procedury przeciwko Polsce

Komisja Europejska pod koniec kwietnia 2017 roku ponownie wezwała Polskę do wstrzymania zaplanowanego na szeroką skalę wyrębu w Puszczy Białowieskiej. Poinformowała wówczas, że przechodzi do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej.

Komisja skierowała do polskich władz wezwanie, domagając się przestrzegania unijnych przepisów z dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Warszawa dostała krótszy niż zazwyczaj czas na odpowiedź. Wynosił miesiąc, a nie - jak zwykle - dwa. Komisja początkowo zagroziła skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zarzuca Ministerstwu Środowiska, że pozwalając na zwiększoną wycinkę w Puszczy Białowieskiej, naruszyło art. 6 i 12 dyrektywy siedliskowej oraz art. 5 dyrektywy ptasiej. Obie te dyrektywy stanowią podstawę Natury 2000.

Resort środowiska w odpowiedzi zapewniał, że działania prowadzone w Puszczy Białowieskiej wynikają z prawa europejskiego i krajowego - w tym między innymi z przepisów dyrektyw siedliskowej i ptasiej - które mają na celu powstrzymanie utraty siedlisk i gatunków cennych dla Unii Europejskiej.

Skargi kasacyjne RPO

W maju Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji ministra środowiska umożliwiającej zwiększenie cięć na terenie Nadleśnictwa Białowieża. W październiku jednak NSA oddalił skargę Adama Bodnara.

W połowie marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił pierwszą skargę RPO na tę decyzję ministra. WSA uzasadnił wówczas, że nie jest uprawniony do rozpoznania sprawy. Decyzja dotyczy bowiem wykonywania przez Lasy Państwowe uprawnień właścicielskich do lasów.

Odtwarzaj Sąd odrzuca skargę Rzecznika Praw Obywatelskich / Wideo: tvn24

Blokady wycinek w Puszczy Białowieskiej

W ciągu roku grupy ekologów systematycznie organizowały blokady wycinek drzew w Puszczy Białowieskiej. Blokowali między innymi ciężkie maszyny używane do wycinki i starali się doprowadzić do zaprzestania prac wycinkowych.

Jeden z większych protestów miał miejsce 8 czerwca w Czerlonce Leśnej (gmina Hajnówka). Został zorganizowany przez aktywistów Greenpeace i Fundację Dzika Polska. Polegał na blokowaniu przez aktywistów harwesterów - ciężkich maszyn używanych do wycinki drzew. W ocenie policji doszło tam do naruszenia spokoju i porządku.

Hajnowska policja skierowała wtedy do sądu wnioski o ukaranie 17 osób, obwinionych w związku z blokowaniem ciężkiego sprzętu do wycinki w Puszczy Białowieskiej.

W trakcie procesu ekologów wśród zeznających świadków pojawili się przedstawiciele Lasów Państwowych. Jeden z leśników poinformował wówczas, że wycinka była prowadzona w trzeciej strefie UNESCO, gdzie nie można tego robić. Ostatecznie sąd w Hajnówce w listopadzie uznał w środę grupę aktywistów za winnych zakłócenia spokoju i porządku publicznego. Jednocześnie sąd odstąpił od wymierzenia im kary.

Sprawa trafia do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska podjęła w lipcu decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, by ten podjął decyzję o zatrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Pod koniec lipca rzeczniczka Trybunału Holly Gallagher informowała, że Trybunał Sprawiedliwości UE podjął wstępną decyzję o nakazie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Dodała, że jest to środek tymczasowy. Nakaz trwał do 4 sierpnia - do tego dnia Trybunał czekał na odpowiedź Polski na zarzuty Komisji Europejskiej wobec wycinki.

Komisja wyjaśniała, że środki tymczasowe są wykorzystywane przez Trybunał jedynie w wyjątkowo nagłych i poważnych przypadkach. - Zmuszają one państwo członkowskie do powstrzymania się od działań powodujących poważne i nieodwracalne szkody przed wydaniem orzeczenia. Komisja uważa, że pilność tej sytuacji wymaga takich wyjątkowych środków. Wycinka trwa w Puszczy Białowieskiej, a w momencie naszej rozmowy dokonywane są tam nieodwracalne zniszczenia przy użyciu ciężkich maszyn - mówił rzecznik Komisji Europejskiej Enrico Brivio.

Wstępna decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w praktyce oznaczała nie tylko zawieszenie wykonywania decyzji ministra środowiska Jana Szyszki z marca 2016 roku dopuszczającą zwiększenie wycinki na terenie Nadleśnictwa Białowieża - przypominali wówczas ekolodzy - ale także zakaz usuwania starych, martwych drzew na terenie całej Puszczy.

Resort środowiska zapowiedział jednak, że będzie nadal prowadził działania w Puszczy Białowieskiej. Szyszko cały czas podkreślał, że Ministerstwo Środowiska i podległe mu Lasy Państwowe "na terenie Puszczy Białowieskiej i na terenie obszarów Natury 2000 wykonują tylko i wyłącznie działania związane z zadaniami ochronnymi".

W Puszczy Białowieskiej trwa wycinka / Źródło: tvn24

TVN24 informowała kilka dni później, że wycinka w Puszczy Białowieskiej, mimo zakazu, wciąż trwa. Informację tę potwierdzał również nadleśniczy z nadleśnictwa Hajnówka.

Po tych doniesieniach Komisja Europejska zapowiedziała, że jeśli potwierdzone zostanie, iż wycinka w Puszczy Białowieskiej nie została wstrzymana, to Komisja weźmie to pod uwagę w procedurze praworządności.

Na terenie wycinki doszło wówczas również do spektakularnej akcji w wykonaniu grupy ekologów. Aktywiści wskoczyli na maskę pracującego harwestera, próbując go zatrzymać, co się im w końcu udało. Kamery TVN24 zarejestrowały ich pogoń za harwesterem i konfrontację z pracownikami nadleśnictwa.

Odtwarzaj Ekolodzy blokują wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej / Wideo: tvn24

Ministerstwo Środowisko wydało na początku sierpnia komunikat, w którym stwierdziło, że "prowadzone działania są zgodne z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Polska przesłała odpowiedź do Trybunału 4 sierpnia. Argumentuje w niej, że wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, jak chce tego Komisja Europejska, spowoduje szkody w środowisku o szacowanej wartości 3,2 miliarda złotych.

7 sierpnia Komisja Europejska zareagowała na doniesienia medialne mówiące o tym, że wycinka drzew mimo wszystko trwa. Komisja napisała i wysłała w związku z tym dwa listy. Jeden trafił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a drugi do polskiego rządu.

W piśmie do polskiego rządu apelowano o respektowanie decyzji unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W piśmie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Komisja prosiła o to, aby potraktować sprawę jako pilną. Taka rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej - zaznaczała Komisja - mogłaby trwać nawet kilkanaście miesięcy. Jej zdaniem to stanowczo za długo.

KTO ZARABIA NA WYCINCE DRZEW W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ ?

W tym czasie cały czas przeciwko działaniom resortu środowiska cały czas protestowali ekolodzy. W Puszczy Białowieskiej blokowali ciężki sprzęt wykorzystywany do usuwania drzew, a także drogi, którymi są transportowane pnie.

Odtwarzaj Blokada w Puszczy. Straż leśna użyła siły / Wideo: tvn24

Odtwarzaj Dziennikarze wyproszeni z miejsca akcji. Relacja reporterki / Wideo: tvn24

Wysłuchanie stron w Trybunale Sprawiedliwości UE

11 września przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie stron - Komisji Europejskiej i przedstawicieli Polski - w sprawie postanowienia o zakazie wycinki.

Komisja zarzucała polskim władzom, że nie respektują postanowienia Trybunału z końca lipca i wystąpiła o nałożenie kar okresowych na Polskę za niewypełnienie postanowienia w sprawie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Minister środowiska Jan Szyszko złożył z kolei wniosek o uchylenie postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej, a także o oddalenie skargi Komisji Europejskiej na Polskę w tej sprawie.

Odtwarzaj Minister Szyszko po posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości UE / Wideo: tvn24

Co ważne, wysłuchanie w Luksemburgu dotyczyło wyłącznie nakazu zaprzestania wycinki, a nie całego postępowania wobec Polski w sprawie Puszczy.

Komisja Europejska dostarczyła również dowody wskazujące na to, że Polska nie zastosowała się do środków nakazanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Dowodem były obrazy satelitarne i zdjęcia.

- Dowód jest jednoznaczny. Rzeczpospolita Polska naruszyła postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie zakazu wycinki - tłumaczyła przed Trybunałem Sprawiedliwości UE pełnomocniczka Komisji Europejskiej Katarzyna Hermann, pokazując obrazy satelitarne i zdjęcia z Puszczy, które Komisja Europejska otrzymała od przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Resort środowiska twierdził z kolei, że dodatkowe materiały, jakie Komisja Europejska przesłała Polsce w sprawie nałożenia kar za wycinkę w Puszczy Białowieskiej, nie mają wartości dowodowej. Zdaniem resortu, nie wiadomo, gdzie i kiedy zrobiono zdjęcia, na które powołuje się KE.

W połowie września Komisja Europejska przesłała do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oficjalny wniosek o nałożenie na Polskę kary finansowej za brak wykonania lipcowej decyzji Trybunału nakazującej wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Komisja nie precyzowała, jakiego typu lub w jakiej wysokości miałyby być nałożone na Polskę kary.

Kolejne wysłuchanie w sprawie Puszczy Białowieskiej odbyło się ponad miesiąc później - 17 października. Minister Jan Szyszko przed Trybunałem składał wyjaśnienia w sprawie zakazu wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Swoje argumenty zaprezentowała także Komisja Europejska.

Wycinka w Puszczy Białowieskiej » Oglądaj Szyszko: Polska respektuje prawo Unii Europejskiej / Wideo: tvn24 Szyszko: Polska respektuje prawo Unii Europejskiej Video: tvn24 Szyszko: Polska respektuje prawo Unii Europejskiej12.12| We wtorek odbyła się rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości UE, podczas której rozpatrywano czy Komisja Europejska ma rację w kwestii nieprzestrzegania przez Polskę prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony obszaru Natura 2000 - Puszcza Białowieska. - Jest całkowicie odwrotna sytuacja, Polska w 100 procentach respektuje prawo Unii Europejskiej - twierdzi minister środowiska Jan Szyszko. Video: tvn24 Szyszko: Polska respektuje prawo Unii Europejskiej12.12| We wtorek odbyła się rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości UE, podczas której rozpatrywano czy Komisja Europejska ma rację w kwestii nieprzestrzegania przez Polskę prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony obszaru Natura 2000 - Puszcza Białowieska. - Jest całkowicie odwrotna sytuacja, Polska w 100 procentach respektuje prawo Unii Europejskiej - twierdzi minister środowiska Jan Szyszko. zobacz więcej wideo »

Szyszko: Polska respektuje prawo Unii Europejskiej Szyszko "jest wybitnym specjalistą od problemów przyrodniczych" Video: tvn24 Szyszko "jest wybitnym specjalistą od problemów przyrodniczych"6.12| Szef MSZ Witold Waszczykowski oświadczył po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli, że minister środowiska Jan Szyszko w sprawie Puszczy Białowieskiej walczy o polskie interesy. - Wierzę, że ma głęboką rację – zaznaczył. Video: tvn24 Szyszko "jest wybitnym specjalistą od problemów przyrodniczych"6.12| Szef MSZ Witold Waszczykowski oświadczył po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli, że minister środowiska Jan Szyszko w sprawie Puszczy Białowieskiej walczy o polskie interesy. - Wierzę, że ma głęboką rację – zaznaczył. zobacz więcej wideo »

Szyszko "jest wybitnym specjalistą od problemów przyrodniczych" Minister Szyszko pewny, europejscy naukowcy wątpią.... Video: Fakty TVN Minister Szyszko pewny, europejscy naukowcy wątpią....Kornik z Puszczy Białowieskiej został tematem międzynarodowej konferencji. Naukowcy z całej Europy przyjechali zobaczyć z bliska owada i efekty polityki ministra środowiska Jana Szyszki. Niemcy przyznali, że też mieli problem z kornikiem i poradzili sobie bez wycinki lasów. Video: Fakty TVN Minister Szyszko pewny, europejscy naukowcy wątpią....Kornik z Puszczy Białowieskiej został tematem międzynarodowej konferencji. Naukowcy z całej Europy przyjechali zobaczyć z bliska owada i efekty polityki ministra środowiska Jana Szyszki. Niemcy przyznali, że też mieli problem z kornikiem i poradzili sobie bez wycinki lasów. zobacz więcej wideo »

Minister Szyszko pewny, europejscy naukowcy wątpią.... "Ochrona Puszczy Białowieskiej to kwestia racji stanu" Video: tvn24 "Ochrona Puszczy Białowieskiej to kwestia racji stanu"22.11|Sąd w Hajnówce uznał w środę grupę aktywistów, którzy w czerwcu blokowali ciężkie maszyny do wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, za winnych zakłócenia spokoju i porządku publicznego. Jednocześnie odstąpił od wymierzenia im kary. Wyrok jest nieprawomocny. Video: tvn24 "Ochrona Puszczy Białowieskiej to kwestia racji stanu"22.11|Sąd w Hajnówce uznał w środę grupę aktywistów, którzy w czerwcu blokowali ciężkie maszyny do wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, za winnych zakłócenia spokoju i porządku publicznego. Jednocześnie odstąpił od wymierzenia im kary. Wyrok jest nieprawomocny. zobacz więcej wideo »

"Ochrona Puszczy Białowieskiej to kwestia racji stanu" Aktywista: wyrok nas nie satysfakcjonuje Aktywista: wyrok nas nie satysfakcjonuje22.11| Aktywista: wyrok nas nie satysfakcjonuje22.11| zobacz więcej wideo »

Aktywista: wyrok nas nie satysfakcjonuje Patrole ekologów sprawdzają m.in. pracę harwesterów Video: "Obóz dla Puszczy" Patrole ekologów sprawdzają m.in. pracę harwesterów21.11 | Spór o wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Patrole ekologów sprawdzają m.in. pracę harwesterów Video: "Obóz dla Puszczy" Patrole ekologów sprawdzają m.in. pracę harwesterów21.11 | Spór o wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Patrole ekologów sprawdzają m.in. pracę harwesterów zobacz więcej wideo »

Patrole ekologów sprawdzają m.in. pracę harwesterów Interpretacja ministra Szyszki i dosłowna treść orzeczenia Video: tvn24 Interpretacja ministra Szyszki i dosłowna treść orzeczenia21.11 | Minister środowiska Jan Szyszko odniósł się we wtorek do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego prac prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. Szef resortu środowiska mówił między innymi o tym, że postanowienie jest dla Polski dobre, że nie ma w nim mowy o karach pieniężnych lub, że nie użyto w nim pojęcia wycinki. Sprawdziliśmy jak te poszczególne kwestie ujął w swoim orzeczeniu Trybunał. Video: tvn24 Interpretacja ministra Szyszki i dosłowna treść orzeczenia21.11 | Minister środowiska Jan Szyszko odniósł się we wtorek do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego prac prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. Szef resortu środowiska mówił między innymi o tym, że postanowienie jest dla Polski dobre, że nie ma w nim mowy o karach pieniężnych lub, że nie użyto w nim pojęcia wycinki. Sprawdziliśmy jak te poszczególne kwestie ujął w swoim orzeczeniu Trybunał. zobacz więcej wideo »

Interpretacja ministra Szyszki i dosłowna treść orzeczenia Ekolodzy komentują stanowisko ministra środowiska Video: tvn24 Ekolodzy komentują stanowisko ministra środowiska21.11 | Organizacje ekologiczne nie wierzą w zapewnienia ministra środowiska. - Mówili dzisiaj, że dzisiaj żaden z Harvesterów nie wyjechał do pracy, co nie jest prawdą. Wyjechały maszyny, były w lesie. Ja też tam byłam i widziałam wycofywanie się tych maszyn. Te deklaracje nie są wiarygodne - powiedziała Kinga Karp, jedna z aktywistek protestujących w Puszczy Białowiejskiej. Video: tvn24 Ekolodzy komentują stanowisko ministra środowiska21.11 | Organizacje ekologiczne nie wierzą w zapewnienia ministra środowiska. - Mówili dzisiaj, że dzisiaj żaden z Harvesterów nie wyjechał do pracy, co nie jest prawdą. Wyjechały maszyny, były w lesie. Ja też tam byłam i widziałam wycofywanie się tych maszyn. Te deklaracje nie są wiarygodne - powiedziała Kinga Karp, jedna z aktywistek protestujących w Puszczy Białowiejskiej. zobacz więcej wideo »

Ekolodzy komentują stanowisko ministra środowiska "Nie będą pracować harwestery.Będą pracować zakłady usług... Video: tvn24 "Nie będą pracować harwestery.Będą pracować zakłady usług...21.11 | Dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski powiedział, że zanim światło dzienne ujrzał wniosek tymczasowy, "w Lasach Państwowych doszliśmy do przekonania, że należy odstąpić od nieaktywnej gospodarki leśnej realizowanej przy użyciu harwesterów". Video: tvn24 "Nie będą pracować harwestery.Będą pracować zakłady usług...21.11 | Dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski powiedział, że zanim światło dzienne ujrzał wniosek tymczasowy, "w Lasach Państwowych doszliśmy do przekonania, że należy odstąpić od nieaktywnej gospodarki leśnej realizowanej przy użyciu harwesterów". zobacz więcej wideo »

"Nie będą pracować harwestery.Będą pracować zakłady usług... Szyszko odpowiada na ultimatum europejskiego Trybunału Video: tvn24 Szyszko odpowiada na ultimatum europejskiego Trybunału21.11 | Tak jak poprzednio, w stu procentach będziemy spełniali sugestie zawarte we wniosku tymczasowym Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej - zapewnił we wtorek minister środowiska Jan Szyszko. Dodał, że Polska odpowie na uwagi w terminie. Video: tvn24 Szyszko odpowiada na ultimatum europejskiego Trybunału21.11 | Tak jak poprzednio, w stu procentach będziemy spełniali sugestie zawarte we wniosku tymczasowym Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej - zapewnił we wtorek minister środowiska Jan Szyszko. Dodał, że Polska odpowie na uwagi w terminie. zobacz więcej wideo »

Szyszko odpowiada na ultimatum europejskiego Trybunału Patrole ekologów po wyroku o karach. "Jedna maszyna wycofała... Video: tvn24 Patrole ekologów po wyroku o karach. "Jedna maszyna wycofała...21.11 | Od rana patrole fundacji Greanpeace i Dzika Polska monitorują Puszczę Białowieską po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego wycinki. Na widok aut aktywistów operator jednego z harvesterów wycofał maszynę z lasu. Video: tvn24 Patrole ekologów po wyroku o karach. "Jedna maszyna wycofała...21.11 | Od rana patrole fundacji Greanpeace i Dzika Polska monitorują Puszczę Białowieską po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego wycinki. Na widok aut aktywistów operator jednego z harvesterów wycofał maszynę z lasu. zobacz więcej wideo »

Patrole ekologów po wyroku o karach. "Jedna maszyna wycofała... Ekolodzy przeciwko wycince |materiał archiwalny Video: tvn24 Ekolodzy przeciwko wycince |materiał archiwalnyPrzed Sądem Rejonowym w Hajnówce toczy się proces ekologów, którzy protestowali w Puszczy Białowieskiej. We wtorek na ławie oskarżonych zasiądzie dziesięciu ekologów, którzy protestowali 8 czerwca w Czelwonce niedaleko Białowieży. Był to jeden z największych do tej pory protestów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej. Video: tvn24 Ekolodzy przeciwko wycince |materiał archiwalnyPrzed Sądem Rejonowym w Hajnówce toczy się proces ekologów, którzy protestowali w Puszczy Białowieskiej. We wtorek na ławie oskarżonych zasiądzie dziesięciu ekologów, którzy protestowali 8 czerwca w Czelwonce niedaleko Białowieży. Był to jeden z największych do tej pory protestów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej. zobacz więcej wideo »

Ekolodzy przeciwko wycince |materiał archiwalny Blokada rozbita przemocą Video: tvn24 Blokada rozbita przemocą19. 10 | - Byłem powalony przez strażnika, kiedy próbowałem nagrywać akcję - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Michał Książek, aktywista Obozu Dla Puszczy. Blokadę, utworzoną przez działaczy ekologicznych, rozbili funkcjonariusze policji oraz strażnicy leśni z użyciem przemocy. Video: tvn24 Blokada rozbita przemocą19. 10 | - Byłem powalony przez strażnika, kiedy próbowałem nagrywać akcję - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Michał Książek, aktywista Obozu Dla Puszczy. Blokadę, utworzoną przez działaczy ekologicznych, rozbili funkcjonariusze policji oraz strażnicy leśni z użyciem przemocy. zobacz więcej wideo »

Blokada rozbita przemocą Ministerstwo Środowiska: materiały KE nie mają wartości dowodowej Video: tvn24 Ministerstwo Środowiska: materiały KE nie mają wartości...29.09 | Dodatkowe materiały, jakie Komisja Europejska przesłała Polsce w sprawie nałożenia kar za wycinkę w Puszczy Białowieskiej, nie mają wartości dowodowej - brzmi odpowiedź Ministerstwa Środowiska do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie wiadomo, gdzie i kiedy zrobiono zdjęcia, na które powołuje się Komisja - dodano. Video: tvn24 Ministerstwo Środowiska: materiały KE nie mają wartości...29.09 | Dodatkowe materiały, jakie Komisja Europejska przesłała Polsce w sprawie nałożenia kar za wycinkę w Puszczy Białowieskiej, nie mają wartości dowodowej - brzmi odpowiedź Ministerstwa Środowiska do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie wiadomo, gdzie i kiedy zrobiono zdjęcia, na które powołuje się Komisja - dodano. zobacz więcej wideo »

Ministerstwo Środowiska: materiały KE nie mają wartości dowodowej Polska gra na czas w sprawie Puszczy? Minister prosi o... Video: Fakty TVN Polska gra na czas w sprawie Puszczy? Minister prosi o...W piątek mija termin odpowiedzi ministra środowiska w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej. Czeka na nią Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zanim ewentualnie nałoży finansowe kary. Minister nie jest gotowy i prosi o kolejny termin. Video: Fakty TVN Polska gra na czas w sprawie Puszczy? Minister prosi o...W piątek mija termin odpowiedzi ministra środowiska w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej. Czeka na nią Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zanim ewentualnie nałoży finansowe kary. Minister nie jest gotowy i prosi o kolejny termin. zobacz więcej wideo »

Polska gra na czas w sprawie Puszczy? Minister prosi o... Minister Syszko stawia na zwycięstwo Polski w sprawie wycinki... Video: Polskie Radio Minister Syszko stawia na zwycięstwo Polski w sprawie...15.09 | Komisja Europejska przesłała do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oficjalny wniosek o nałożenie na Polskę kary finansowej za brak wykonania decyzji Trybunału nakazującej wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Video: Polskie Radio Minister Syszko stawia na zwycięstwo Polski w sprawie...15.09 | Komisja Europejska przesłała do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oficjalny wniosek o nałożenie na Polskę kary finansowej za brak wykonania decyzji Trybunału nakazującej wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. zobacz więcej wideo »

Minister Syszko stawia na zwycięstwo Polski w sprawie wycinki... Posiedzenie ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej Video: tvn24 Posiedzenie ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej11.09 | W Luksemburgu, w poniedziałek po godz. 15 rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Swoje racje przedstawiają minister środowiska Jan Szyszko i przedstawiciele Komisji Europejskiej. Video: tvn24 Posiedzenie ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej11.09 | W Luksemburgu, w poniedziałek po godz. 15 rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości UE ws. zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Swoje racje przedstawiają minister środowiska Jan Szyszko i przedstawiciele Komisji Europejskiej. zobacz więcej wideo »

Posiedzenie ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej Dziennikarze usuwani z miejsca akcji ekologów Video: tvn24 Dziennikarze usuwani z miejsca akcji ekologów31.08 | Aktywiści zablokowali wyjazd tira z drewnem z Puszczy Białowieskiej w okolicach Hajnówki. Natychmiast zareagowali strażnicy leśni, którzy użyli wobec nich siły. Z miejsca akcji usunęli dziennikarzy. Video: tvn24 Dziennikarze usuwani z miejsca akcji ekologów31.08 | Aktywiści zablokowali wyjazd tira z drewnem z Puszczy Białowieskiej w okolicach Hajnówki. Natychmiast zareagowali strażnicy leśni, którzy użyli wobec nich siły. Z miejsca akcji usunęli dziennikarzy. zobacz więcej wideo »

Dziennikarze usuwani z miejsca akcji ekologów Blokada w Puszczy. Straż leśna użyła siły Video: tvn24 Blokada w Puszczy. Straż leśna użyła siły31.08 | Aktywiści zablokowali wyjazd tira z drewnem z Puszczy Białowieskiej w okolicach Hajnówki. Natychmiast zareagowali strażnicy leśni, którzy użyli wobec nich siły. Z miejsca akcji usunęli dziennikarzy. Video: tvn24 Blokada w Puszczy. Straż leśna użyła siły31.08 | Aktywiści zablokowali wyjazd tira z drewnem z Puszczy Białowieskiej w okolicach Hajnówki. Natychmiast zareagowali strażnicy leśni, którzy użyli wobec nich siły. Z miejsca akcji usunęli dziennikarzy. zobacz więcej wideo »

Blokada w Puszczy. Straż leśna użyła siły Do obozu obrońców Puszczy Białowieskiej wkroczyli policjanci Video: tvn24 Do obozu obrońców Puszczy Białowieskiej wkroczyli policjanci18.08 | W piątek nad ranem do obozu obrońców Puszczy Białowieskiej w Pogorzelcach na Podlasiu wkroczyli policjanci. Jak mówił Adam Romanowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dostali informację, że w tym miejscu mogą znajdować się środki narkotyczne. Video: tvn24 Do obozu obrońców Puszczy Białowieskiej wkroczyli policjanci18.08 | W piątek nad ranem do obozu obrońców Puszczy Białowieskiej w Pogorzelcach na Podlasiu wkroczyli policjanci. Jak mówił Adam Romanowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dostali informację, że w tym miejscu mogą znajdować się środki narkotyczne. zobacz więcej wideo »

Do obozu obrońców Puszczy Białowieskiej wkroczyli policjanci

100 tysięcy euro dziennie za naruszenie nakazu Trybunału

W konsekwencji 20 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że Polska musi natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. W razie naruszenia nakazu zasądzona zostanie kara w wysokości 100 tysięcy euro dziennie.

Trybunał podkreślał, że takie konsekwencje mogą stanowić poważną i nieodwracalną szkodę dla interesów Unii i wspólnego dziedzictwa. Szkoda, która wystąpi w wyniku wycinki i usunięcia tych drzew, nie będzie bowiem mogła zostać później naprawiona w sytuacji, gdyby zostały stwierdzone uchybienia, które Komisja zarzuca Polsce. W konsekwencji Trybunał orzekł, że pilny charakter środków tymczasowych wnioskowanych przez Komisję jest wykazany.

ZOBACZ CAŁĄ TREŚĆ KOMUNIKATU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

Patrole fundacji Greenpeace i Dzika Polska po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej monitorowały Puszczę Białowieską, aby sprawdzić, czy polski resort środowiska przestrzega zakazu.

CZYTAJ: CO WIDZI MINISTER SZYSZKO, A CO NAPISAŁ TRYBUNAŁ

Rozprawa przed Trybunałem

Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2017 roku dwukrotnie odbyło się wysłuchanie stron - Polski i Komisji Europejskiej - w sprawie Puszczy Białowieskiej. Dotyczyło one jednak zastosowania środka tymczasowego - na wniosek Komisji Europejskiej - o zaprzestanie wycinki w puszczy.

12 grudnia odbyła się już rozprawa przed Trybunałem Stanu Unii Europejskiej co do istoty sporu w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Komisja cały czas zarzuca Ministerstwu Środowiska, że pozwalając na zwiększoną wycinkę w Puszczy Białowieskiej naruszyło art. 6 i 12 dyrektywy siedliskowej oraz art. 5 dyrektywy ptasiej. Obie te dyrektywy stanowią podstawę Natury 2000. Chodzi m.in. o to, że zgodnie z art. 6 dyrektywy siedliskowej polskie władze, chcąc zgodzić się na większą wycinkę, powinny dokonać odpowiedniej oceny skutków takich działań na środowisko.

Według Komisji Europejskiej i ekologów Polska tego nie zrobiła.

W trakcie rozprawy w Luksemburgu pełnomocniczka Komisji Europejskiej Katarzyna Hermann przekonywała, że Puszcza nie jest obszarem gospodarczym, lecz dziedzictwem naturalnym. Powiedziała, że zwiększone występowanie kornika jest naturalnym zjawiskiem, które w Puszczy Białowieskiej obserwuje się cyklicznie w ciągu ostatnich 100 lat. Wskazywała, że według naukowców występowanie korników nie jest zagrożeniem dla lasów naturalnych.

Minister Szyszko uważa z kolei, że Puszcza Białowieska wymaga działań ochronnych. Chodzi m.in. o usuwanie zaatakowanych przez korniki drzew, bo w przeciwnym razie mogą z niej zniknąć niektóre gatunki. Zwrócił się też do Trybunału, aby oddalił pozew Komisji Europejskiej. A tuż po rozprawie minister środowiska ocenił, że "Polska w 100 procentach reprezentuje prawo Unii Europejskiej".

Odtwarzaj Szyszko: Polska respektuje prawo Unii Europejskiej / Wideo: tvn24

Trybunał zdecydował, że opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej Puszczy Białowieskiej ma zostać wydana 20 lutego.

Morawiecki: Polska będzie respektować ostateczny wyrok

W grudniu w Polsce nastąpiła także zmiana premiera. Beatę Szydło zastąpił Mateusz Morawiecki. Nowy premier zadeklarował podczas swojego expose 12 grudnia, że Polska będzie respektować ostateczny wyrok Trybunału po wyczerpaniu całej ścieżki obowiązującej w procesie wydawania decyzji.

Szef rządu wyraził ufność, że w trakcie obecnej fazy dyskusji z Trybunałem "różne głosy eksperckie mogą jeszcze różnych ludzi przekonać". - Jednak dla nas spójność prawa europejskiego i jego stosowanie, kompetencje ujęte w traktacie, w ramach tzw. acquis communautaire (dorobku prawnego Unii), są wartością bardzo istotną i oczywiście będziemy przestrzegać wyroku ETS po wyczerpaniu tej całej ścieżki, która obowiązuje w procesie wydawania decyzji - powiedział.

Odtwarzaj Spór o Puszczę. Nowy premier staje po stronie Szyszki / Wideo: tvn24

Lasy Państwowe poinformowały, że od początku 2017 roku z Puszczy Białowieskiej usunięto ponad 93 tysiące drzew. Z danych udostępnionych przez Lasy wynika też, że pozyskanie drewna w trzech nadleśnictwach puszczańskich w 2016 roku było prawie dwukrotnie niższe.

Ostatecznego rozwiązania sporu między Komisją Europejską a Polską o sposób ochrony Puszczy można spodziewać się w ciągu kilku miesięcy.

Karolina Bielińska