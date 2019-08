Podziel się



Latem 1939 roku - mimo że nad światem wisiała już groza wojny - Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Upałami cieszyli się nad Bałtykiem, w uzdrowiskach i górach. W kurortach upraszano, by nie poruszać tematu polityki. Bo po co psuć atmosferę. Liczyła się tylko beztroska zabawa. To było piękne słoneczne lato. Mało kto przypuszczał, że ostatnie, że za chwilę świat stanie w ogniu, a Polska przestanie istnieć.

"Morze woła nas... nie bądźmy głusi na to wołanie, nie dajmy się zrazić pesymistom i tchórzliwym alarmistom. Nasz piękny szaro-błękitny Bałtyk przyjmie nas gościnnie, jak zawsze" - zachęcał "As. Ilustrowany Magazyn Tygodniowy". Jednak Polaków do wczasów nie trzeba było namawiać. Tłumnie ruszyli na urlopy. I choć latem 1939 roku niemiecki Sopot świecił pustkami, to na brak letników nie narzekały Chałupy, Jastarnia, Jurata i Gdynia.

Odtwarzaj Lato 1939 roku. Ostatnie wakacje przed wojną / Wideo: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ nac.gov.pl

50 stopni na plaży

Wakacje w 1939 roku rozpoczęły się 23 czerwca. I choć początkowo pogoda nie rozpieszczała, to kilkanaście dni później temperatura w słońcu, na rozgrzanym piasku, dochodziła do nawet 50 stopni Celsjusza. Ochłody można było szukać w morskich falach, chociaż i tu było 27 stopni. O sinicach nikt wówczas nie słyszał.

Beztroskie zabawy plażowiczów / Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ nac.gov.pl

"Dziennik Bydgoski" opisywał atmosferę panującą na plażach: "Słonko piecze, morze się łasi co otylszym nogom. Ach! Jak przyjemnie". Przyjemność mogły psuć tylko codzienne przeglądy prasy, która z dnia na dzień coraz intensywniej informowała o napięciach w polityce międzynarodowej i coraz śmielszych niemieckich poczynaniach. Niektóre tytuły nawet straszyły, że "ze względu na powikłania międzynarodowe" letnicy będą musieli szybciej opuścić wybrzeże. Kto jednak, w środku urlopu, przejmowałby się takimi sprawami. Tym bardziej że na drzwiach niektórych pensjonatów zawisły kartki z apelem: "Uprasza się nie mówić o polityce!".

Sukces i tragedia w Himalajach, ale życie trwa nadal

Gdy jedni rozkoszowali się słonecznymi kąpielami, inni zdobywali szczyty. 2 lipca – w ramach Pierwszej Polskiej Wyprawy Himalajskiej – Jakub Bujak i Janusz Klarner zdobyli szczyt Nanda Devi East.

Himalajski sukces Polaków / Źródło: Ilustracja Polska - 30.07.1939

Nikt wcześniej na tę górę o wysokości 7434 metrów nad poziomem morza się nie wspiął. Co więcej, do tej pory żaden Polak nie zaszedł tak wysoko. Duma była więc wielka. Zdobywców szczytu prasa okrzyknęła bohaterami. Euforię, która zapanowała w narodzie, przerwała wiadomość, jaka nadeszła z Himalajów kilkanaście dni później. Dwóch pozostałych członków wyprawy – Stefana Bernadzikiewicza i Adama Karpińskiego – przysypała lawina. A prasę zasypały nagłówki: "Tragiczna śmierć polskich zdobywców szczytu Nanda Devi".

Temat przestał cieszyć, a przecież na plaży nikt nie chciał zawracać sobie głowy zmartwieniami. Rozmawiano więc o Dniach Morza w Gdyni, ale też o - rozgrywanych w tym samym mieście - II Ogólnopolskich Zawodach Kelnerów.

Liczył się styl

Na nadmorskich deptakach, w kawiarniach i restauracjach panie ścigały się o tytuł najelegantszej. W wakacyjnych kurortach odbywały się istne rewie mody. Kostiumy kąpielowe "całe marszczone gumką", które "pięknie modelują i obciskają ciało" uznano za "najkorzystniejsze" dla figury.

Na plaży, oprócz dobrej zabawy, ważny był też styl / Źródło: As. Ilustrowany magazyn tygodniowy - 06.08.1939

Obowiązkiem było mieć przy sobie płaszcz kąpielowy. "Tylko niech nie będzie, broń Boże, brzydkim, staromodnym kwiaciastym lub pasiastym szarafanem" – zalecał "As". Modny płaszcz kąpielowy musiał być biały albo jasny, ale w żywym kolorze, "krótki do kolan i wykończony ładnym kapiszonem".

Na nadmorskich deptakach królowały, najmodniejsze wówczas, sandały na korkowej podeszwie. Z kolei panowie, według rad jednego z tygodników, na plażę powinni się zaopatrzyć nie tylko w dwie pary spodenek, ale też – na wypadek chłodnej morskiej bryzy – koszulę flanelową w barwny duży deseń.

Wyposażeni w odpowiednią garderobę wczasowicze mogli pozować do pamiątkowych fotografii. Tym bardziej że producent słodyczy ogłosił w prasie konkurs na zdjęcie z wakacji. Temat: "Kiedy w podróży, na wycieczce, na lądzie lub wodzie, na campingu, na weekendzie czekolada (…) umila chwile wycieczkowiczów". Prace można było nadsyłać do 15 września 1939 roku. Nie wiadomo, czy konkurs został rozstrzygnięty. Wiadomo, że na nagrodę pieniężną lub bony na wyroby producenta załapać się mogli także spędzający lato w mieście.

Kto nie miał wyjścia i musiał zostać w domu, ochłody szukał, gdzie się dało. Ścisk panował więc na basenach i miejskich plażach, również tych dzikich. Na plażach organizowano rozgrywki sportowe i potańcówki. Panie prosiły panów do tańca, panowie prosili panie. Śmiechom nie było końca. Przyjaznej atmosferze sprzyjały bufety działające na plażach. Rozgrzane ciała chłodzić chciano w rzece. A że pływacy nie zawsze byli zaprawieni w bojach, to ratownicy mieli ręce pełne roboty.

Niektórzy wakacje musieli spędzić w mieście / Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ nac.gov.pl

"Zwiedzanie Polski to przyjemność i pożytek"

"Wyjazdy za granicę to koszt i zmęczenie" - informowała prasa. Pasażerom wycieczkowców zdawało się to nie przeszkadzać / Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ nac.gov.pl Kto jednak nie był skazany na spędzenie urlopu w mieście, mógł skorzystać z anonsów zamieszczonych w prasie. Żegluga na reklamie nie oszczędzała i zachęcała czytelników kolejnymi ofertami. Tak, by nikt nie miał wątpliwości, że z polskich portów można śmiało ruszyć w dalszą podróż - Batorym do Kopenhagi (cena od stu złotych) albo dalej do Nowego Jorku (cena od 155 dolarów), a Śląskiem do Estonii i Finlandii (cena od 70 złotych). Choć jednocześnie przypominano, że "Wyjazdy za granicę to koszt i zmęczenie. Zwiedzanie Polski to przyjemność i pożytek".

Polacy jechali więc zwiedzać kraj. Niektórzy obierali kierunek na wschód: Zaleszczyki albo Truskawiec. Te pierwsze nazywano "perłą uzdrowisk polskich" lub – na cześć włoskiego kurortu - "polskim Meranem". I choć przyjeżdżały tu tłumy, które z lubością wylegiwały się na plaży cienistej lub drugiej, nazywanej "słoneczną", to - jak opisywał korespondent "Kuriera Poznańskiego" - prócz słońca i kąpieli w Dniestrze nie było tu innych atrakcji.

"Chciałoby się zabawić, rozerwać jakoś – a tu nie ma czym. Chciałoby się pojeździć na wodnym rowerze, poskakać z trampoliny – ale ani roweru, ani trampoliny nie ma" - twierdził dziennikarz. Atrakcją było za to źródełko miłości. Woda z niego leczyć miała nieszczęśliwe damskie i złamane męskie serca. Czerpana siedem razy lewą ręką gwarantowała zakochanie się, prawą - koniec miłości. I tak latem 1939 roku do źródełka miał ustawiać się sznur pełnych nadziei ludzi.

Plaża cienista w Zaleszczykach / Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe/ nac.gov.pl

W Truskawcu sytuacja miała się znacznie lepiej.

"Kwiaty, klomby, wilgotne wyżwirowane alejki parku i deptaku, gdzie spotykali się wszyscy; panowie w lnianych ubraniach i panie w kolorowych sukienkach, z opalonymi ramionami, w kapeluszach lub bez, studenci-podrywacze polujący na samotne kuracjuszki i turystki" - opisywał Andrzej Chciuk, redaktor pisma "Zdroje Truskawieckie". Z jego relacji wynika, że tuż przed wojną tłok w uzdrowisku był olbrzymi, a humory dopisywały. "(...) kotłowało się tu cały dzień, śmiano się i rozmawiano, flirtowano i pogwizdywano, nastrój był beztroski" - pisał dziennikarz.

Miłośnicy bardziej aktywnej turystyki wybrali biwaki nad jeziorami i wędrówki po górach. W prasie mogli znaleźć "menu współczesnego Robinsona", a więc listę "koniecznych" i "wskazanych" na włóczęgę zapasów.

Prezentowano też niezbędny ekwipunek: namiot, latarnia, gumowy worek na wodę, maszyna spirytusowa i worek do spania. Jednak przede wszystkim niezbędny był zdrowy rozsądek. Tego zabrakło w połowie sierpnia w Tatrach. W trakcie burzy piorun uderzył w wycieczkę młodzieży żydowskiej przebywającą na Świnicy. Dwie osoby zmarły, trzy zostały poważnie ranne, a 10 odniosło lżejsze obrażenia.

Odtwarzaj Pod koniec wakacji prasa informowała, że "najbliższe dwa tygodnie nie przyniosą krytycznych wydarzeń" / Wideo: polska prasa przedwojenna

"Co zdziałać może ambicja"

Noc z 31 sierpnia na 1 września była normalna. Kilka próbnych alarmów i spanie. Jednak alarm o piątej nad ranem trwał wyjątkowo długo i nikt go nie odwołał. Jakimś nowym dźwiękiem zawyły samoloty, coś przeraźliwie zagwizdało. Nadbiegł ojciec. Natychmiast do schronu w piwnicy. Odgłosy lecących samolotów, gwiżdżących bomb i strzelających baterii przeciwlotniczych zlewały się w jedno. To już nie ćwiczenia, to wojna.



z pamiętnika Jerzego Rotha, którego początek wojny zastał w Toruniu

Lato 1939 roku było za to łaskawe dla fanów rozgrywek sportowych. Na Jeziorze Witobelskim pod Poznaniem rozegrano regaty o mistrzostwo Polski.

Jednak prawdziwy hit odbył się 27 sierpnia, gdy polscy piłkarze pokonali 4:2 ówczesnych wicemistrzów świata – reprezentację Węgier. Dla Polski bramki strzelali: raz Ewald Dytko i trzykrotnie Ernest Wilimowski. A prasowe nagłówki krzyczały: "Zawodowcy węgierscy kapitulują przed zaciekłością ataku Polaków". Dziennikarze roztaczali też przed czytelnikami wizje na przyszłość: "Kiedyś po latach lub nawet za kilka miesięcy mecz z Węgrami będzie się wspominać jako wyjątkowe wydarzenie. Historykom posłuży może jako 'dokument epoki'. Dla nas jest on wspaniałym świadectwem, co zdziałać może w sporcie (czy tylko w sporcie?!) ambicja, siła woli i ofiarność".

Im bliżej końca wakacji, tym atmosfera bardziej gęstniała. Choć w dziennikach pojawiały się informacje o rychłym końcu Adolfa Hitlera, który miał nawet przygotować zarządzenie o podziale władzy po swojej śmierci, to Polacy i tak chwycili za łopaty. Schrony kopał cały kraj. Mimo tego nikt nie miał wątpliwości, że lato było udane. "Pomimo alarmów wojennych, rozsiewanych przez Niemców, życie nad morzem płynęło normalnie. Bawiono się dobrze i teraz jeszcze w pogodne dni na plażach jest rojno" - relacjonował wydany 3 września tygodnik "Światowid".

To piękne lato brutalnie zakończyli Niemcy, do których potem dołączyli Sowieci. Polska przestała istnieć. A Polacy na wiele lat musieli zapomnieć o letnich atrakcjach, zbyt bowiem zajęci byli walką o przetrwanie.

Odtwarzaj Westerplatte - dziś symbol wojny, przed jej wybuchem było modnym kurortem / Wideo: fotopolska.eu

Pisząc tekst, korzystałam z książki Marcina Zaborskiego "Jeszcze żyjemy. Lato '39", a także przedwojennej prasy - tygodników: "Światowid", "As. Ilustrowany Magazyn Tygodniowy", "Jlustracja Polska"; oraz dzienników: "Ilustrowany Kurier Codzienny", "Gazeta Lwowska", "Kurier Poznański", "Słowo Pomorskie", "Dziennik Bydgoski"